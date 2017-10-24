Итоги дня КХЛ: «Магнитка» «сгорела» Назарову, а Чистов переехал в Ригу

Чистов поехал к Жердеву

Нападающий Станислав Чистов подписал контракт с рижским «Динамо». Напомним, что 34-летний форвард начинал этот сезон в «Спартаке», за который провёл один матч в регулярном чемпионате и не отметился баллами за результативность. Клуб перевёл его в «Химик», в составе которого в восьми матчах регулярного чемпионата ВХЛ Чистов забросил две шайбы и сделал пять голевых передач. Вскоре красно-белые расторгли контракт с хоккеистом.

Рижане сейчас — главные аутсайдеры лиги, и вряд ли Чистов как-то поправит положение «Динамо», зато наверняка скрасит серые будние Николая Жердева.

Хартикайнен делает дубль, а Панин дерётся

Уфимская команда продолжает домашнюю серию. После осечки с «Сочи» команда Вестерлунда обыграла «Ладу». Теему Хартикайнен набрал 3 (2+1) очка, заработал результативный балл и Григорий Панин.

«Салават» счёт открыл, однако тольяттинцы сумели сравнять — в большинстве забил Денис Зернов. Впоследствии хозяева захватили инициативу, а Максим Майоров даже сумел отличиться в меньшинстве.

В третьем периоде игра стала напряжённее. Защитник гостей Алексей Кириллов после силового приёма нанёс травму форварду Артёму Фёдорову и получил от судей «5+20». Нападающий «Салавата» отправился в раздевалку, а на льду развязалась драка. Панин сцепился с Костромитиным. Хозяева победили со счётом 4:1, таким образом «Лада» не может выиграть в Уфе уже восемь лет (последний раз побеждали 24 сентября 2009 года).

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Магнитка» «сгорела» в Нижнекамске

Команда Ильи Воробьёва продолжает испытать проблемы. После болезненных поражений от ЦСКА и «Ак Барса» финалист прошлогоднего Кубка Гагарина не справилась с «Нефтехимиком».

Подопечные Андрея Назарова вообще в этом сезоне приятно удивляют. Нижнекамцы на равных бились в Петербурге со СКА, обыграли «Локомотив» и «Автомобилист». В матче с «Металлургом» Здунов забил уже на пятой минуте, удвоил счёт Эмиль Галимов. «Магнитка» же запоминалась больше удалениями, во втором периоде Ян Коварж заработал 2+10 за атаку в область головы и шеи Куликова. Грешил удалениями и «Нефтехимик», однако большинство магнитогорской команде всё не удавалось реализовать. Лишь в третьем периоде Оскар Осала смог сократить отставание в счёте, а всего «Магнитка» нанесла 20 бросков в створ (соперник лишь один). Камбэка не случилось, и команда Воробьёва проиграла третий матч подряд.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» рассказал, чего не хватает его коллективу. «Сложная ситуация. Надо работать, выбираться из этого. Пропускаем легко, а забиваем не очень.Чего не хватает, чтобы увидеть прошлогодний «Металлург»? Скажем так, наверное, не хватает пяти звёзд, которые уехали», — заявил Илья Воробьёв.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» спасся в Казани

Невероятно упорной получилась игра в столице Татарстана. Подопечные Крикунова блестяще начали матч, перебросав соперника в три раза в первом периоде.

За первые 40 минут голов в Казани зрители так и не увидели, зато в концовке Лукоянов точно щелкнул с близкого расстояния и открыл счёт. Затем последовало удаление Владимира Ткачёва, и тут уже «Автомобилист» реализовал большинство. Остатки основного времени и овертайм прошли без голов. Никак не получилась послематчевые броски у соперников, и лишь в восьмой серии буллитов победу гостям принес Илья Крикунов.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Вторая подряд победа «Трактора»

Сочинцы на своём льду упустили победу над «Трактором».

Счёт открыл недавний новичок команды Сергея Зубова Иван Ларичев. В начале матча хозяева контролировали игру, не давая сопернику ничего сделать. «Трактор» же сдаваться не собирался и после перерыва реализовал большинство. Шайбу забросил Иван Вишневский, а передачей отметился худший игрок сезона по показателю «+/-» Кирилл Кольцов. Для Вишневского же этот гол стал первым за 20 встреч. А затем и Пол Щехура сильно зарядил от синей, а Константин Барулин не успел среагировать. Как ни пытались хозяева в третьем периоде отыграться, в ворота Демченко шайб больше не залетало. После разгрома в Казани «Трактор» одержал вторую победу подряд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.