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«Нефтехимик» — «Металлург» Мг — 3:1
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» «сгорела» Назарову, а Чистов переехал в Ригу

«Металлургу» не хватает звёзд, а «Автомобилист» лишь по буллитам обыграл «Ак Барс».
24 октября 2017, вторник. 23:15 Хоккей

Чистов поехал к Жердеву

Нападающий Станислав Чистов подписал контракт с рижским «Динамо». Напомним, что 34-летний форвард начинал этот сезон в «Спартаке», за который провёл один матч в регулярном чемпионате и не отметился баллами за результативность. Клуб перевёл его в «Химик», в составе которого в восьми матчах регулярного чемпионата ВХЛ Чистов забросил две шайбы и сделал пять голевых передач. Вскоре красно-белые расторгли контракт с хоккеистом.

Рижане сейчас — главные аутсайдеры лиги, и вряд ли Чистов как-то поправит положение «Динамо», зато наверняка скрасит серые будние Николая Жердева.

Хартикайнен делает дубль, а Панин дерётся

Уфимская команда продолжает домашнюю серию. После осечки с «Сочи» команда Вестерлунда обыграла «Ладу». Теему Хартикайнен набрал 3 (2+1) очка, заработал результативный балл и Григорий Панин.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
4 : 1 2:1, 1:0, 1:0
Лада
Тольятти
1:0 – Хартикайнен (Панин, Коротков) – 02:52 (5x5), 1:1 – Зернов (Белоусов, Бочаров) – 18:12 (5x4), 2:1 – Майоров (Кемппайнен) – 18:31 (4x5), 3:1 – Хартикайнен (Логинов, Ларсен) – 31:11 (5x5), 4:1 – Кокарев (Ларсен, Хартикайнен) – 47:04 (5x5)

«Салават» счёт открыл, однако тольяттинцы сумели сравнять — в большинстве забил Денис Зернов. Впоследствии хозяева захватили инициативу, а Максим Майоров даже сумел отличиться в меньшинстве.
В третьем периоде игра стала напряжённее. Защитник гостей Алексей Кириллов после силового приёма нанёс травму форварду Артёму Фёдорову и получил от судей «5+20». Нападающий «Салавата» отправился в раздевалку, а на льду развязалась драка. Панин сцепился с Костромитиным. Хозяева победили со счётом 4:1, таким образом «Лада» не может выиграть в Уфе уже восемь лет (последний раз побеждали 24 сентября 2009 года).

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Магнитка» «сгорела» в Нижнекамске

Команда Ильи Воробьёва продолжает испытать проблемы. После болезненных поражений от ЦСКА и «Ак Барса» финалист прошлогоднего Кубка Гагарина не справилась с «Нефтехимиком».

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 1 2:0, 1:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Здунов (Шиксатдаров, Пиганович) – 04:40 (5x5), 2:0 – Галимов (Ганзл) – 13:03 (5x5), 3:0 – Брынцев (Нестрашил, Шарипзянов) – 39:46 (5x5), 3:1 – Осала (Платонов, Тимкин) – 44:57 (5x5)

Подопечные Андрея Назарова вообще в этом сезоне приятно удивляют. Нижнекамцы на равных бились в Петербурге со СКА, обыграли «Локомотив» и «Автомобилист». В матче с «Металлургом» Здунов забил уже на пятой минуте, удвоил счёт Эмиль Галимов. «Магнитка» же запоминалась больше удалениями, во втором периоде Ян Коварж заработал 2+10 за атаку в область головы и шеи Куликова. Грешил удалениями и «Нефтехимик», однако большинство магнитогорской команде всё не удавалось реализовать. Лишь в третьем периоде Оскар Осала смог сократить отставание в счёте, а всего «Магнитка» нанесла 20 бросков в створ (соперник лишь один). Камбэка не случилось, и команда Воробьёва проиграла третий матч подряд.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» рассказал, чего не хватает его коллективу. «Сложная ситуация. Надо работать, выбираться из этого. Пропускаем легко, а забиваем не очень.Чего не хватает, чтобы увидеть прошлогодний «Металлург»? Скажем так, наверное, не хватает пяти звёзд, которые уехали», — заявил Илья Воробьёв.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» спасся в Казани

Невероятно упорной получилась игра в столице Татарстана. Подопечные Крикунова блестяще начали матч, перебросав соперника в три раза в первом периоде.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
1 : 2 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Лукоянов (Малыхин) – 51:01 (5x5), 1:1 – Паре (Василевский, Миловзоров) – 55:25 (5x4), 1:2 – Крикунов – 65:00 ( ПБ)

За первые 40 минут голов в Казани зрители так и не увидели, зато в концовке Лукоянов точно щелкнул с близкого расстояния и открыл счёт. Затем последовало удаление Владимира Ткачёва, и тут уже «Автомобилист» реализовал большинство. Остатки основного времени и овертайм прошли без голов. Никак не получилась послематчевые броски у соперников, и лишь в восьмой серии буллитов победу гостям принес Илья Крикунов.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Вторая подряд победа «Трактора»

Сочинцы на своём льду упустили победу над «Трактором».

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 2 1:0, 0:2, 0:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Ларичев (О'Делл, Падакин) – 07:28 (5x5), 1:1 – Вишневский (Кольцов) – 24:02 (5x4), 1:2 – Щехура – 38:12 (5x5)

Счёт открыл недавний новичок команды Сергея Зубова Иван Ларичев. В начале матча хозяева контролировали игру, не давая сопернику ничего сделать. «Трактор» же сдаваться не собирался и после перерыва реализовал большинство. Шайбу забросил Иван Вишневский, а передачей отметился худший игрок сезона по показателю «+/-» Кирилл Кольцов. Для Вишневского же этот гол стал первым за 20 встреч. А затем и Пол Щехура сильно зарядил от синей, а Константин Барулин не успел среагировать. Как ни пытались хозяева в третьем периоде отыграться, в ворота Демченко шайб больше не залетало. После разгрома в Казани «Трактор» одержал вторую победу подряд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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