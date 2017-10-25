События дня НХЛ. Кучеров обогнал Овечкина, Шипачёв снова в АХЛ

Таварес продлил мучения «Аризоны»

Несколько дней в НХЛ не было хет-триков, и эту непростительную паузу прервал капитан «Айлендерс» Джон Таварес. Форвард, который явно не горит желанием подписывать со своим нынешним клубом новый контракт, оформил свой седьмой в карьере «трюк со шляпой» и продлил ужасную серию поражений «Аризоны», которая теперь составляет 9 матчей. В клубной истории «островитян» Таварес вышел на четвёртое место по количеству хет-триков, обогнав Брента Саттера и Дерека Кинга и сравнявшись с Пэтом Лафонтеном.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Кессел и Малкин одолели Макдэвида

Для большинства североамериканских болельщиков центральным матчем дня был именно этот, который преподносился как битва двух хоккейных королей – Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. Обилие статистических выкладок и аналитических данных просто поражало воображение: было даже подсчитано, что Макдэвид владеет шайбой в чужой зоне на протяжении 45 секунд на каждые 20 минут игры, в то время как у Кросби этот показатель составляет 41 секунду, но шайба у Сида движется быстрее, чем у Коннора.



Однако сам матч оказался далеко не столь интересным, как изучение цифровых выкладок. На протяжении двух периодов на табло горели нули, и лишь в самой концовке команды подарили зрителям заброшенные шайбы. Макдэвид, в отличие от Кросби, смог забить, подарив своей команде овертайм, но команде Сидни досталась победа. В дополнительное время связка Малкин – Кессел убежала в быструю контратаку и поставила в матче приятную для хозяев точку. «В обороне мы уже нашли необходимые ходы. Теперь осталось начать забивать. Надеюсь, наша результативность скоро придёт», — сказал главный тренер «Ойлерз» Тодд Маклеллан, команда которого проиграла 6 матчей из 8.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Кучеров обогнал Овечкина, Сергачёв вошёл в историю

«Тампа-Бэй» продолжает радовать своих поклонников результативной игрой, и российские парни играют в успехе «молний» одну из ключевых ролей. Перед выездной встречей с «Каролиной» стало известно, что защитник Михаил Сергачёв останется в основной команде: новичок вплотную подошёл к ключевому для себя 10-матчевому рубежу, и сыгранный 10-й матч означал начало действия первого года профессионального контракта.



И главный тренер Джон Купер, и генеральный менеджер Стив Айзерман вряд ли пожалели, что отдали за Сергачёва в «Монреаль» Джонатана Друена, а самого новобранца оставили в основе. 19-летний Михаил за доверие отплатил сполна, став автором победного гола. Шайба, которая для Сергачёва была уже четвёртой в сезоне, получилась несколько случайной, но именно это взятие ворот обеспечило «Тампе» два набранных очка. Сергачёв стал первым российским защитником-новичком в истории лиги, кто смог так удачно начать «регулярку».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

Не остались в стороне и другие наши герои. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 бросок из 32 и стал первой звездой встречи, Владислав Наместников забил в пустые ворота, а Никита Кучеров воспользовался моментом и обошёл в споре снайперов Александра Овечкина. Гол Никиты был на 90% сделан Стивеном Стэмкосом, который выдал россиянину прекрасную передачу из-за ворот. Вместе со своим капитаном Кучеров набирает очки 10 матчей подряд, и останавливаться явно не собирается.



«Василевский сделал несколько важнейших сейвов. Собственно, как и всегда. Спросите любого в раздевалке, и каждый ответит: Андрей — один из лучших вратарей мира. Мы счастливы, что Василевский играет в нашей команде. Он внёс огромный вклад в хороший результат «Тампы» на старте сезона», — сказал Стэмкос.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

Радулов сбил арбитра и снова остался без голов

«Колорадо» прервал свою серию из трёх поражений подряд, сумев дома остановить «Даллас», который набрал неплохой ход. Главными творцами победы «лавин» стали Семён Варламов, отразивший 34 броска из 37, и американский форвард Мэтт Ньето, оформивший хет-трик. Наиль Якупов, попавший ранее под огонь тренерской критики, избежал серьёзных мер со стороны Джареда Беднара: россиянин вновь выходил на лёд во втором звене, играя с Дюшейном и Ландескогом, и получил чуть более 13 минут игрового времени.

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Одним из главных неудачников этой встречи стоит признать Александра Радулова. Российский бомбардир снова остался без заброшенной шайбы, испортил большинство своей команды в первом периоде необязательным удалением, и завершил матч с показателем полезности «-3». В прошлом сезоне в составе «Монреаля» у Радулова столь серьёзного «минуса» не было ни разу, и общая эффективность Александра (4 очка в 9 матчах) оставляет желать лучшего. Впрочем, страсть Тасманского Дьявола никуда не делась – в одном из эпизодов Радулов, владея шайбой, не заметил стоявшего у борта лайнсмена и сбил его с ног.

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Где лучшие тусовки? В фарм-клубе

3 матча, 1 гол, «+3», 2 минуты штрафа – таковы успехи Вадима Шипачёва в стане «Вегаса» после трёх недель регулярного чемпионата. Эпопея с отправкой в фарм-клуб, начавшаяся на старте сезона, получила своё продолжение, и перед домашним матчем с «Чикаго» Вадим опять был командирован в АХЛ. Конечно, можно снова объяснять эту меру формально-техническими нюансами правил, поскольку россиянина можно «спускать» без необходимости прохождения процедуры драфта отказов, но истинные причины опалы вряд ли столь поверхностны. Для Вадима всё оказалось намного сложнее: его вызвали наверх после травм Джонатана Маршессо и Эрика Хаулы, и как только один из них восстановился, Шипачёв незамедлительно был отправлен обратно.



За «Чикаго Вулвз» Шипачёв так и не сыграл, и даже не появился в расположении этой команды, поэтому ожидать, что экс-форвард СКА внезапно изъявит желание сыграть в АХЛ, вряд ли стоит. В то же время новое пребывание Шипачёва в запасе может затянуться сколь угодно долго, поскольку помимо выздоровевшего Маршессо скоро восстановится и Хаула, что лишь увеличит конкуренцию за место в основе.



«Когда у вас есть Жерар Галлан в роли главного тренера, то «Вегас» обречён быть колючей, злой и быстрой командой. Играют все четыре звена, действуют по всей площадке все 60 минут, бегая и в атаку, и в оборону. Шипачёв в такой хоккей не играет, он – хоккейный артист, художник с шайбой. Вадим – отличный игрок, но ситуация вокруг него не выглядит благоприятной», — отмечал финский обозреватель Viasat Sport Антти Мякинен ещё две недели назад. «Мои ожидания от игры Шипачёва? У меня нет никаких ожиданий. Готов повторить снова: для игрока не так просто привыкнуть к новому уровню, к новой лиге. Вадим провёл несколько матчей и был в порядке. Не скажу, что был очень хорош, но это было нормально. Нужно быть терпеливыми», — сказал Галлан перед игрой с «Чикаго».

Если бы «Вегас» играл так, как ему предрекали перед стартом сезона, тогда на тренера могла бы обрушиться волна критики за недоверие к Шипачёву. Однако «Голден Найтс» так вошёл во вкус, что и грозные «чёрные ястребы» сполна почувствовали на себе неожиданную силу команды-новичка. Не смутил «Вегас» даже дебют в НХЛ стартового вратаря Оскара Данска: швед отразил под 30 бросков, а голы Карлссона, Носека, Беллемара и Маршессо принесли «рыцарям» седьмую победу в восьми матчах.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.