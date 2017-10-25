«Сибирь» не сможет выиграть у «Спартака». Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Йокерит» — «Барыс»

У «Йокерита» что-то разладилось в плане игры в обороне и дисциплины. Команда после образцовых матчей с «Салаватом» и «Ак Барсом» начала много удаляться и хуже играть в меньшинстве. Понятно, что ей противостоят более мастеровитые соперники, но что-то у Ялонена надломилось. «Барыс» после поражения в Москве приедет разъярённым, и его атака способна сделать так, чтобы серия поражений «Йокерита» продолжилась. После хет-трика Фрэттина эстафетную палочку может взять хоть Доус, хоть Вей. Ставлю на победу «Барыса» и продолжение падения «Йокерита».

Прогноз: победа «Барыса» в основное время.

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«Торпедо» — «Югра»

Нижегородцы неплохо смотрелись с «Авангардом». У них была масса моментов, но они их не реализовали. Реализация должна прийти, если ты играешь правильно. Тот же Ян Муршак должен вкатиться и обрести форму, а Муршак в хороших кондициях — это серьёзное усиление для любой команды КХЛ, кроме двух-трёх. А «Югра» не смогла забить в Череповце, и вряд ли на берегах Волги подопечные Анатолия Емелина забьют больше одной-двух шайб. Ставлю на то, что «Торпедо» прорвёт и команда Скудры закончит серию поражений из трёх матчей.

Прогноз: победа «Торпедо» в основное время.

«Витязь» — СКА

Можно вспомнить, что в начале сезона подольчане в матче в Санкт-Петербурге доигрались до буллитов и что последний свой матч «Витязь» выиграл достаточно уверенно у минского «Динамо». Но, во-первых, минчане не ровня СКА, а во-вторых, «Витязь» в начале сезона и «Витязь» сейчас — это немножко разные команды. Несмотря на то что игра пройдёт в Подольске, команда Валерия Белова не сможет зацепиться за очки. Даже если Знарок будет беречь Дацюка, СКА легко одержит победу в основное время.

Прогноз: победа СКА в основное время.

«Спартак» — «Сибирь»

Обе команды выиграли последние матчи, но «Сибирь» проявила героизм, отыгравшись за минуту до конца третьего периода со счёта 0:2. Но качество игры у новосибирцев пока уступает ожиданиям болельщиков, а заодно и качеству игры «Спартака» после того, как на лавочку к Епанчинцеву присоединился Жамнов. Главное, что если «Сибирь» свои голы вымучивает, то «Спартак» играет результативно в последних матчах. В шикарной форме находятся легионеры, да и Лещенко начинает забивать. Минимум в три шайбы за игру становится нормой для красно-белых, и я полагаю, что москвичи за поражение в Новосибирске на старте сезона возьмут реванш.

Прогноз: победа «Спартака» в основное время.

Итоги дня КХЛ: 45 секунд на чудо «Сибири» и талисман Жамнов Кашпар забивал «Динамо», Энрот бил хорвата, а в «армейском» дерби сильнее Петербург.

ЦСКА – «Динамо» (Минск)

С одной стороны, минчане подавлены поражением в Подольске. 0:4 — это болезненный результат для команды Горди Дуайера. Но два поражения от «Локомотива» и СКА заставят Никитина что-то переосмыслить и по-другому посмотреть на своих игроков. У «армейцев» будет накачка, будет желание реабилитироваться за проигрыши в этих играх. Минскому «Динамо» не поздоровится. Я ожидаю крупную победу ЦСКА. Надо отметить, что красно-синие уже давно не проигрывали этому сопернику, а в прошлом сезоне разгромили их со счётом 7:2.

Прогноз: победа ЦСКА в основное время.

«Слован» — «Локомотив»

«Локомотив» хоть и отпустил «Йокерит» в последнем матче и концовку игры провёл не лучшим образом, является однозначным фаворитом в этой встрече. У Квартальнова начинают забивают Апальков и Красковский, да и Кадейкин нашёл свою игру. Ярославцы, в отличие от времён Кудашова, не являются командой одного звена. Если одну тройку Занковцу и удастся закрыть, то две-три — нет. Можно говорить, что «Локомотив» устанет и выдохнется за этот выезд, но на победу над братиславцами у него сил хватит.

Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.