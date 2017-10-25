Прохоров: СКА обязан брать кубок Гагарина, а у ЦСКА просто есть шанс

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился мнением о выступлении различных команд в текущем сезоне КХЛ. Он считает, что питерский СКА обязан брать кубок Гагарина, поклонникам «Витязя» нужно потерпеть, а «Магнитку» рано списывать со счетов.

«СКА обязан брать кубок Гагарина, а у ЦСКА просто есть шанс»

— В понедельник СКА во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА. Действительно ли доминирование питерского клуба над всеми остальными настолько велико? Кто может составить ему конкуренцию?

— Действительно, СКА доминирует в чемпионате. В этом году в «регулярке», наверное, никто с ними конкурировать не сможет. Если и будут разовые провалы в виде одного поражения в пяти-шести играх, то это будет восприниматься как несчастный случай. Недавно же «армейцы» установили рекорд из 20 выигранных подряд матчей. У них слаженный годами коллектив, который за последние три сезона выиграл два Кубка Гагарина. Ротация в Питере совсем небольшая. Если говорить о серьёзных игроках, то вспоминаются отъезды Панарина, Шипачёва и Дадонова в НХЛ. А если говорить об остальных сделках, то это были обмены хоккеистов, которые оказались не нужны тренерскому штабу. Если брать в среднем, то каждый из хоккеистов СКА провёл в команде по три-пять сезонов. Новых игроков подбирают на конкретные позиции. Дацюк, приобретённый в том году, Карпов, Прохоркин… Идёт точечный подбор и усиление для того, чтобы создать длинную «скамейку». Питерская команда всегда боролась за первые места. Я думаю, что по гладкому чемпионату всё понятно.



Кто может составить СКА конкуренцию? Думаю, что это будут три клуба – ЦСКА, «Локомотив» и «Йокерит». Но составить конкуренцию вовсе не значит опередить.

Если разобрать каждого игрока с каждой из сторон, то будет видно, что питерцы немного сильнее. Поэтому они обязаны брать трофей, а у ЦСКА просто есть шанс.

— Есть ли прогресс у ЦСКА по сравнению с началом сезона?

— Если посмотреть результаты ЦСКА за последний месяц, то у них не было ни одного поражения, кроме игры со СКА. Ситуация в команде стабилизировалась. В начале сезона у них была сильная ротация в связи с тем, что пришло много новых игроков. Также команду возглавил новый тренер. Мы говорим о Никитине не как о помощнике, а как о главном тренере. Шёл естественный процесс, когда команда привыкает к требованиям тренерского штаба. Этот период завершён. Теперь они наигрывают определённую модель и сочетания для плей-офф.



— Считаете ли вы, что по своему составу московские «армейцы» обязаны брать кубок Гагарина?

— Давайте посмотрим на состав СКА. Вот питерцы со своим составом обязаны выигрывать трофей. Все остальные команды просто имеют шансы. Мы смотрим на состав СКА и понимаем, что уровень хоккеистов в питерской команде выше, чем в ЦСКА. За последние годы многие хоккеисты СКА выигрывали Кубок Гагарина, участвовали в чемпионатах мира в составе сборной России.



Давайте говорить откровенно: Шалунов, Шумаков и Капризов – это именно кандидаты в сборную. Капризов, правда, стоит особняком. Он восходящая звезда и в ближайшие годы будет лидером как в клубе, так и, возможно, в сборной. Кирилл не останавливается на достигнутом, работает и стремится прогрессировать.



Но на сегодняшний день, если говорить о игроках, которые могут решить исход матча, ясно, что первые две пятёрки СКА сильнее. Если разобрать каждого игрока с каждой из сторон, то будет видно, что питерцы немного сильнее. Поэтому они обязаны брать трофей, а у ЦСКА просто есть шанс.



— «Йокерит» недавно выдал серию из 15 победных матчей. Эта команда способна побороться за победу в чемпионате?

— Шансы есть у всех и всегда. На Западе в полуфинал конференции должны пробиться СКА, ЦСКА, «Йокерит» и «Локомотив».

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«Ак Барс» — главный претендент на выход в финал на Востоке»

— «Локомотив» по ходу сезона сменил главного тренера. Сможет ли ярославский коллектив вмешаться в борьбу за главный трофей сезона?

— Ярославская команда не является главным фаворитом сезона. По ходу текущего чемпионата у «железнодорожников» были проблемы, но мы не знаем, что конкретно происходило в команде. Президент «Локомотива» Юрий Яковлев грамотный и опытный руководитель. Он знает, что делает.

— «Ак Барс» достаточно уверенно идёт по турнирной дистанции. Казанский клуб – главный фаворит Востока?

— На Востоке «Ак Барс» займёт первое место, в этом можно не сомневаться. Но плотность турнирной таблицы велика. Следом за «Ак Барсом» идёт «Авангард», он отстаёт ненамного. Восток сейчас слабее Запада. «Ак Барс» серьёзно укрепился в этом году и с первых же игр вырвался в лидеры. Это команда, которая является главным претендентом на попадание в финал Кубка Гагарина на Востоке. Да, есть «Авангард», но «Ак Барс» выглядит посильнее.

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«У «Витязя» ушли лидеры, нужно набраться терпения»

— «Металлург» в этом сезоне показывает не самую убедительную игру. Что нужно сделать руководству и тренерскому штабу уральского клуба для того, чтобы исправить ситуацию?

— В «Металлурге» опытные руководители. Они бывали в разных ситуациях: и в чемпионских, и при смене поколений. При этом команда всегда шла на лидирующих позициях. На сегодняшний день у «Магнитки» как раз происходит смена поколений. Насколько она затянется? Трудно сказать. Их преследуют травмы, непонятна ситуация с лидерами. Мне кажется, что руководство команды думает о вливании в состав свежей крови. Геннадий Иванович Величкин никогда не сидит на месте, он всегда в движении. Руководители клуба знают внутреннюю ситуацию. У них богатый опыт выхода из сложных ситуаций. На мой взгляд, «Металлург» войдёт в четвёрку на Востоке. Хотя для этого нужно будет выдержать конкуренцию с целым рядом команд.

Величкин никогда не сидит на месте, он всегда в движении. Руководители клуба знают внутреннюю ситуацию. У них богатый опыт выхода из сложных ситуаций. На мой взгляд, «Металлург» войдёт в четвёрку на Востоке.

— Летом в московском «Динамо» произошла кадровая революция. Можно ли сказать по выступлению команды, что она преодолела её последствия и способна бороться за высокие места?

— Из команды ушли многие лидеры, и её возглавил новый тренерский штаб, хотя все специалисты до этого работали в клубной системе. Владимир Воробьёв только принял коллектив и, надо отдать ему должное, не провалил ни начало, ни середину сезона. Притом что больше половины команды – это новые игроки, и не скажу, что это звёзды. Прошлогодний состав был намного сильнее. Тем не менее динамовцы демонстрируют стабильный результат без резких спадов. Думаю, что команда попадёт в плей-офф.



— В прошлом году приятно удивил «Витязь», но сейчас команда Валерия Белова далека от той игры. Что нужно сделать подмосковной команде, чтобы вновь начать радовать болельщиков?

— В том году у них было несколько очень сильных легионеров – Сятери, Ержабек, который вошёл в символическую сборную сезона, Кемпе и Аалтонен. Это были лидеры, практически пятёрка основных игроков. Быстро найти им замену тяжело. Что нужно сделать? Набраться терпения руководству и тренерам, продолжать работать и искать выход из ситуации. У Белова большой опыт. Люди не паникуют, они знают, что делают. Стабильности нет, команда пока не попадает в восьмёрку, но всё ещё может перевернуться. Ряд команд идут нога в ногу. Две победы – и ты уже в зоне плей-офф. Поэтому я не думаю, что у них какая-то паника. Вчера «Витязь» выиграл у минского «Динамо» со счётом 4:0. Где-то им везёт, а где-то у них неудачные игры, но что тут поделаешь. Лидеры ушли, надо искать замену и набираться терпения. Проблему решит чёткая и планомерная работа как руководства, так и тренерского штаба.



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«Бойд и Боченски – потеря для «Барыса», но новички оказались не слабее»

— Справился ли «Барыс» с уходом Бойда и Боченски? Новая тройка Доуса с другими партнёрами настолько же блестяща?

— Давайте смотреть от того, где сейчас находится «Барыс» в турнирной таблице. Казахстанская команда сейчас в лидирующей группе Востока. На сегодняшний день «Барыс» показывает довольно неплохой хоккей. Если команда играет стабильно и успешно, то это означает, что «Барыс» справился с уходом прежних лидеров. Бойд и Боченски – это потеря, но у Доуса сейчас другие партнёры, которые отлично вписались в коллектив. Сам Найджел и его партнёры Вей и Фрэттин идут в лидерах лиги по основным статистическим показателям. Поэтому можно сказать, что эта тройка справляется со своими лидерскими обязанностями.



— Кто является главным аутсайдером сезона?

— Тут всё понятно, главный аутсайдер – это рижское «Динамо». У рижан 11 очков, тут даже сомнений нет. Сколько они матчей выиграли? Всего четыре. Я даже не беру «Ладу» или «Югру». Главный аутсайдер – рижское «Динамо».



— Назовите по четыре претендента на Кубок Гагарина от каждой конференции.

— От Запада это СКА, ЦСКА, «Йокерит» и «Локомотив». А от Востока первым будет «Ак Барс», вторым – «Авангард». К этим командам ещё добавлю «Салават Юлаев» и «Металлург». Думаю, «Магнитка» может набрать ход во второй половине сезона. Впрочем, на Востоке мы можем ждать сюрпризов от целого ряда команд – это и «Барыс», и «Нефтехимик», и «Автомобилист».