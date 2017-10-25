Никитин нашёл крайнего? Бурдасов покидает ЦСКА

Команда Игоря Никитина проиграла два последних матча. Не абы кому, конечно, а чемпионам из СКА и «Локомотиву», который постепенно разгоняется при помощи угля, который подбрасывает в топку Дмитрий Квартальнов. Однако такое с «армейцами» случилось всего второй раз за сезон. Впервые два поражения подряд они потерпели в середине сентября, но осечку во Владивостоке и неудачу в Хельсинки вполне можно списать на перелёты. Домашние поражения от равных себе соперников – звоночек, говорящий о том, что выигрывать большие матчи ЦСКА пока не готов.

Разгонять команду после двух неудач в «регулярке», конечно, никто не будет. Главные игры для команды Никитина пройдут весной. Тогда же и будут оценивать его работу. Однако последние результаты ЦСКА выглядят благодатной почвой для того, чтобы избавиться от неугодных. Именно таковым за последние месяцы стал для тренерского штаба москвичей Антон Бурдасов. А ведь как всё начиналось! ЦСКА предпринял немало усилий, чтобы заполучить форварда, пожертвовал Кугрышевым и Кошелевым, выложил новичку зарплату около 100 млн рублей, а он ответил дублем в первой же игре межсезонья с «Сибирью».

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Последний раз в красно-синей форме Бурдасов выходил в матче с «Локомотивом». Очков он не набрал, зато нанёс шесть бросков – больше, чем кто-либо из игроков ЦСКА. Но был и эпизод, который мог стать последней каплей в отношениях между Никитиным и Бурдасовым. Во втором периоде Антон нарушил правила, а Александр Кадейкин почти сразу реализовал большинство. Главный тренер «армейцев» в запас нападающего не посадил, но и на следующую игру со СКА не выпустил. И это при том, что Бурдасову было что доказывать своей бывшей команде, откуда его убрали не лучшим образом.

Сложно предъявлять игровые претензии игроку, который в 12 играх набирает семь очков. Более того, в ЦСКА всего пять игроков в этом сезоне забили больше, чем Бурдасов. Столько же, сколько он, а именно – четыре шайбы – забросил его земляк Сергей Шумаков. Антон – самый нацеленный на бросок игрок московской команды. Тогда как меньше игр, чем Антон, провели только три форварда ЦСКА, среди которых и Джефф Плэтт. Однако убирают из команды вовсе не канадца, а россиянина. Удивительно, не правда ли? Причины, насколько нам известно, вовсе не хоккейные. У Бурдасова не сложились отношения с тренерским штабом «армейцев».

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Игорь Никитин неохотно отвечал на вопросы об отсутствии Бурдасова в составе. Один-два пропущенных матча – это для игроков ЦСКА уже норма. Мы привыкли к ротации «армейцев» и её последствиям. Однако Бурдасов, будучи здоровым как бык, не выходил на лёд на протяжении шести матчей! Слишком даже для команды с шестью звеньями. Чем дальше – тем настойчивее допытывали главного тренера ЦСКА о причинах. «Он готовится» и другие скупые ответы Игоря Валерьевича, намекающие на неважную форму форварда, вряд ли выглядели убедительно.

Бурдасов попал в опалу после того самого поражения в Хельсинки, когда ЦСКА впервые не смог забросить ни одной шайбы. Никитину не понравились кондиции форварда, который в тот вечер нанёс по воротам «Йокерита» пять бросков. Следующую игру москвичи выиграли, а Бурдасов на протяжении трёх недель оставался без игровой практики, тренируясь по два раза в день. Допускаем, что форма челябинца действительно была далека от идеала. Но кто несёт ответственность за это? Когда на дворе июль, а за плечами отпуск – игрок. Однако странно предъявлять претензии к хоккеисту, который находится в команде под наблюдением тренера по физической подготовке. Не ротация ли Никитина привела к тому, что Бурдасов потерял игровой тонус?

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Новым клубом Бурдасова должен стать «Салават Юлаев». На форварда, о скором обмене которого президент ЦСКА Игорь Есмантович говорит открыто, претендовало несколько клубов. В том числе московское «Динамо» и «Ак Барс». Однако москвичи вряд ли бы потянули контракт Антона, а в Казани нет дефицита в игроках атаки.

Уфимцы куда больше заинтересованы в приобретении форварда, особенно такого уровня как Бурдасов. В лиге не так уж много игроков с настолько мощным броском. С кистей или с щелчка челябинец может зарядить так, что вратарь услышит только свист шайбы, пролетающей над плечом. Антону ближе атаки сходу, но и в большинстве, при правильном использовании, он способен приносить пользу. Половину шайб в этом сезоне Бурдасов забросил именно в неравных составах.

Бурдасов усилить любое звено «Салавата» кроме первого, где легионеры давно нащупали необходимую «химию». Эркка Вестерлунд вполне может задействовать новичка в звене с Ильёй Зубовым, когда тот оправится от травмы. Они ещё в прошлом сезоне играли за «Авангард», и за пределами льда челябинцы неплохо ладят. Впрочем, перед тем как найти место для Бурдасова, нужно уладить детали. Пока окончательно не решено, каковы будут условия перехода, и сохранится ли с переездом в Башкирию действующий контракт игрока. Рассматривается вероятность, что в обмене форварда будет задействован третий клуб, а сделка станет многоходовой. Именно из-за продолжения переговоров пока отказывается от комментариев Леонид Вайсфельд, хотя, когда под слухами нет никакого основания, генменеджер уфимцев не стесняется их опровергать.

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Случай Бурдасова говорит о многом. Во-первых, о том, что летняя селекция ЦСКА по принципу «возьмём всё, а потом разберёмся» не работает. Чем больше ростер – тем больше недовольных. Рано или поздно всё равно приходится приводить раздутый состав в разумный вид. Если бы «армейцы» не покупали всё, что блестит, Бурдасов мог перейти в тот же «Салават» ещё летом, условный Окулов остался бы в «Сибири», а мы бы не говорили о сумасшедшем разрыве в уровне команд. Во-вторых, Никитин впервые как главный тренер столкнулся с ершистым игроком, который в случае чего не будет молчать и пользуется авторитетом среди партнёров по команде. Для того же Максима Шалунова, одной из главных звёзд нынешнего ЦСКА, он словно старший брат. Видимо, рулевому «армейцев» оказалось удобнее убрать такого игрока подальше. Это простое решение для тренера команды с неограниченными возможностями, но не похоже на то, как ведёт себя тренер-чемпион.