Кучеров бросил вызов Голливуду. Обзор соцсетей НХЛ и КХЛ

В Тампе отпраздновали Хэллоуин, а у Тома Круза появился серьёзный конкурент.

Бут выжил в падающем самолёте и сравнил КХЛ с НХЛ. Что пишут в Америке Да, это тот самый парень, который играл в «Авангарде» и «Адмирале».

Костин показал возлюбленную

Выбранный в первом раунде драфта «Сент-Луисом» Клим Костин пока пытается заявить о себе в АХЛ. Недавно нападающий «Сан-Антонио» решил показать свою девушку. Алина, как и Клим, из Пензы, она также спортсменка и является мастером спорта по художественной гимнастике.

Вечеринка «Тампы»

Россияне из стана «молний» уже начали отмечать Хэллоуин. Михаил Сергачёв выбрал один из самых популярных костюмов на этот праздник — пирата Джека Воробья. Никита Кучеров с супругой были американскими пилотами. Лидер снайперской гонки примерил образ Тома Круза, сыгравшего главную роль в фильме «Лучший стрелок». А вот кого изображал Владислав Наместников, одетый в красно-белый джемпер, очки и колпак, мы так и не поняли.

События дня НХЛ. Кучеров обогнал Овечкина, Шипачёв снова в АХЛ А Макдэвид уступил Кросби.

Экстравагантный Лайне

Звезда финского хоккея выбрал уж очень странный костюм на День всех святых. Патрик Лайне надел парик и белую пачку балерины. А девушка нападающего стала дьяволёнком.

Панарин стал дрессировщиком

Артемий Панарин хорош с клюшкой не только на льду, но и на ковре. Форвард «Коламбуса» выставил видео, на котором учит собаку играть в хоккей с мячом. «Помогаем друг другу развиваться», — написал Артемий.

Шайбы Сергачёва

Пять дней назад 19-летний защитник «Тампы» забросил свою первую шайбу в НХЛ. Сегодня на счёту Михаила уже четыре гола. Он стал четвёртым новичком в своем амплуа в истории НХЛ, который забросил четыре шайбы в первых 10 матчах сезона. Растёт новая звезда!

Вратарь Якупов

Наиль Якупов продолжает балагурить. Помимо игры в хоккей российский нападающий «Колорадо» интересуется футболом. Только в этом виде спорта Наиль выходит на позиции голкипера. А что, вдруг бы Якупов вместе с одноклубниками усилил какую-нибудь футбольную команду?

Релакс Малкиных

Регулярный чемпионат НХЛ в самом разгаре, а Евгений Малкин с Анной Кастеровой всё-таки нашли денёк, чтобы выбраться в Майами. Лучшего выходного и придумать нельзя.

Широков в Мариинке

График у клубов КХЛ сейчас тоже очень насыщенный. Тем не менее Сергей Широков выбрался в Мариинский театр. «Культурный вечер», — написал форвард СКА.

ЦСКА на музыкальном проекте

Никита Нестеров, Михаил Науменков, Антон Бурдасов, Владимир Жарков и Роман Любимов побывали на съёмках музыкального проекта «Голос улиц». Игроки ЦСКА выставили совместное фото из студии и поблагодарили организаторов за приглашение.

Комплекс Ковальчука. Чемпион снова не по зубам ЦСКА Большой вклад в победу СКА внёс и другой звёздный форвард – Павел Дацюк.

Тренировки Ли

Крис Ли до сих пор не нашёл себе команду в НХЛ. Но 37-летний защитник не сдаётся и продолжает поддерживать форму. Вы только посмотрите, с каким упорством тренируется Ли!