Итоги дня КХЛ: СКА силён и без Дацюка, а «Сибирь» «курит в углу»

Третье подряд поражение «Йокерита»

Команда Юкки Ялонена проиграла в третий раз подряд. До этого «джокеры» выиграли 15 встреч кряду, однако нынче в их игре наметился определённый спад, да и невезение присутствует. С тем же СКА игра шла практически на равных. После СКА было поражение от «Локомотива», а теперь финны дома не справились с «Барысом» — 2:3 (ОТ). У «Йокерита» в очередной раз отличился молодой вундеркинд Ээли Толванен, а у «барсов» лучшим на льду стал, как и полагается, капитан Найджел Доус. Именно его дубль в ворота Запольски, в том числе и гол в овертайме, принёс «Барысу» два очка. Отметим, что хозяева нанесли 49 бросков по воротам Кудрявцева, так что Сергей, отразив 47 из них, сыграл здорово.

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Что с командой Скудры?

«Торпедо» в серии буллитов уступило «Югре» — 1:2 (Б). Коллектив Петериса Скудры продлил серию из поражений до четырёх встреч. Что-то разладилось в нижегородском механизме, отсюда и неутешительный результат. Тренерскому штабу придётся всерьёз разобраться в происходящим. Не стоит исключать и кадровые изменения. Удачно сыграл против своей бывшей команды вратарь ханты-мансийцев Илья Проскуряков, пропустивший лишь единожды от Григорьева. В серии буллитов голкипера так никто и не пробил. Югорчане, помимо гола Угольникова в концовке третьего периода, отметились точными бросками Пестушко и Булянского после овертайма.

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Второй «сухарь» Беспалова

«Спартак» выиграл у «Сибири» — 4:0. В обоих матч, в которых красно-белым удавалось отыграть на ноль (дома с минским «Динамо» и «Сибирью») ворота команды защищал Никита Беспалов. На сей раз бывший голкипер новосибирцев отразил 34 броска, заслужив аплодисменты от болельщиков. При генменеджере Алексее Жамнове на скамейке москвичи по-прежнему не проигрывают, одержав победы уже в четырёх встречах подряд. Первую шайбу за спартаковцев забросил Дергачёв, забили и лидеры нападения – Максвелл и Хохлачёв. Ну а под конец встречи оставленные Красиковым ворота поразил Лещенко. Кстати, вратарь «Сибири» Александр Салак в очередной раз не доиграл матч до конца, его заменили после двух периодов. Кресло под главным тренером Павлом Зубовым качается всё сильнее. «У нас только одна тройка забивает, остальные стоят и курят в углу», — сказал журналистам после матча наставник гостей. Хотя «Спартаку» не забила и она.

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СКА выиграл без Дацюка

«Витязь» не справился со СКА – 2:4. Главный тренер «армейцев» Олег Знарок предоставил отдых капитану команды Павлу Дацюку, который отлично сыграл матчем ранее с ЦСКА. Но и без одного из своих лидеров Питер не испытал проблем в Подмосковье. Было заметно, что класс команд разнится, мастерство одних заметно выше, чем у других. Зато вернулся в состав СКА защитник Яковлев, поучаствовавший в голе Гаврикова. Для Владислава эта шайба стала дебютной за новый клуб. Ещё по шайбе у гостей забросили Прохоркин, Барабанов и Тихонов. У «Витязя» Коскинена огорчил хорват Борна Рендулич, это тоже его первый гол за клуб. Отметим удаление до конца игры капитана «витязей» Алексея Семёнова. Хоккеист иронично аплодировал судьям за выписанный ему первоначальный штраф, за что и был наказал жёстче. На пресс-конференции Валерий Белов заявил, что Семёнов подвёл команду.

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ЦСКА смог прийти в себя

«Армейцы», принявшие решение расстаться с нападающим Антоном Бурдасовым, выиграли у минского «Динамо» — 4:1. Команда Игоря Никитина сумела прийти в себя после поражения в принципиальной схватке со СКА туром ранее. Дважды москвичи поражали ворота соперника в меньшинстве – отличились Телегин и Ничушкин. А вот Попов наоборот, забил Карнаухову в большинстве. Отыграть Илье Сорокину на ноль не позволил Шарль Ленгле, также воспользовавшийся численным преимуществом. Москвичи закончили домашнюю серию на мажорной ноте, и отправляются на длительный выезд по маршруту Омск – Ханты-Мансийск – Новосибирск – Астана.

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Квартальнов даёт результат

«Локомотив» на выезде победил «Слован» (3:2) и выиграл третий матч подряд. В девяти матчах при Дмитрии Квартальнове ярославцы выиграли семь. Новый главный тренер «железнодорожников» начинает давать результат, тренерская рука всё отчётливее просматривается в игре ярославцев. «Орлы» прилично тревожили соперника, однако Александр Судницин пропустил лишь дважды, чего хватило для выигрыша в основное время. Победу ярославцам в концовке третьей двадцатиминутки принёс гол Павла Красковского. Второй в сезоне и второй подряд. Именно этого от талантливого форварда и заждались.

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