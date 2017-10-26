«Салават» не пощадит «Металлург». Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Металлург» (Магнитогорск)

«Салават» усилился Антоном Бурдасовым. Эркка Вестерлунд давно хотел увидеть в команде свежего нападающего, чтобы усилить конкуренцию в атаке. Уфимцы выиграли у Тольятти, а теперь горят желанием продолжить победную серию. Сезон для них получается не слишком стабильным, поэтому любой успех нынче важен. А у Магнитогорска уже три поражения подряд. Последнее было в Нижнекамске от «Нефтехимика». Поползли слухи о возможной отставке Ильи Воробьёва, но вряд ли Геннадий Величкин, провернувший сделку с обменом Косова в «Ак Барс» на Чибисова, будет прибегать к экстренным мерам и увольнять главного тренера. Фаворитом, конечно, является «Салават». Я думаю, что с теми проблемами, которые есть у «Магнитки», прибавляя к ним ещё травму защитника Дронова, юлаевцы выиграют в отчётной схватке и нанесут уральцам четвёртое поражение подряд.

Прогноз: победа «Салавата Юлаева».

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» «сгорела» Назарову, а Чистов переехал в Ригу «Металлургу» не хватает звёзд, а «Автомобилист» по буллитам обыграл «Ак Барс».

«Динамо» (Рига) – «Авангард»

В «Динамо» теперь играют двое россиян. Это нападающий Николай Жердев и присоединившийся к нему форвард Станислав Чистов. Очень интересно будет понаблюдать за обоими, ведь результат над «Динамо» уже не довлеет. Команда не попадёт в плей-офф. По сути, она играет в своё удовольствие. А вот «Авангарду» нужно выигрывать. В Риге к сибирякам должен присоединиться канадский нападающий Тедди Пёрселл, призванный хоть как-то восстановить баланс в составе при наличии целой группы травмированных форвардов. «Авангард» находится в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции и продолжает конкурировать с «Ак Барсом» за лидерство.

Прогноз: победа «Авангарда».

ХК «Сочи» — «Автомобилист»

В последней встрече «Сочи» уступил дома «Трактору» со счётом 1:2. Коллектив Сергея Зубова не всегда играет в тот хоккей, который от него ждут. Но и «Автомобилист» не так давно оступился в Нижнекамске, правда, затем достаточно неожиданно выиграл в соседней Казани. Команда Владимира Крикунова показывает, что способна обыграть любого соперника и преподнести сюрприз. В отчётной встрече я поставлю на уральский клуб, который выиграет на юге России, пополнив копилку набранными очками. И сочинцы, и уральцы будут биться за то, чтобы оказаться в первых восьмёрках своих конференций. Ждём напряжённого матча.

Прогноз: победа «Автомобилиста».