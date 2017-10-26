Прав ли министр? Менеджеры и эксперты – о критике в адрес КХЛ

Министр спорта России Павел Колобков выступил с ярким и смелым заявлением. Руководитель считает, что отсутствие конкуренции в КХЛ убивает интерес к хоккею.

— Отсутствие конкуренции и равных условий убивает интерес к виду спорта. Задача сейчас – создать равные условия и создать конкуренцию, команды в КХЛ должны быть хотя бы примерно равные. КХЛ нужно больше конкуренции.



Даже если вспоминать чемпионат СССР, самые интересные годы были именно тогда, когда за чемпионство сражались хотя бы три клуба. Как только в стране начинал господствовать один клуб, интерес к чемпионату падал. В КХЛ обязана быть конкуренция, если мы хотим думать о развитии как самой лиги, так и вида спорта. Должны быть равные возможности и равные условия. Надо думать, как это создать, — заявил Колобков в интервью «Р-Спорту».



Так ли это на самом деле? Мы решили узнать мнение хоккейных функционеров и экспертов, задав им по два вопроса.



— Согласны ли вы с Колобковым, утверждающим, что КХЛ не хватает конкуренции и равных условий?



— Как создать конкуренцию и равные условия в КХЛ?

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд:

— Я могу сказать одно. Самая главная проблема в КХЛ – у нас отсутствует соревнование как таковое. Отсутствует оно потому, что любое соревнование предполагает равные условия для всех участников. А у нас все в разных условиях. Вот и всё.



— Очень просто. Регламент должен быть одинаковым для всех.

Вайсфельд: Самая главная проблема в КХЛ – у нас отсутствует соревнование как таковое. Отсутствует оно потому, что любое соревнование предполагает равные условия для всех участников. А у нас все в разных условиях.

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский:

— Вопрос конкуренции – основополагающий в спорте. В КХЛ конкуренция безусловно есть, об этом говорит и турнирная таблица, где видна борьба за плей-офф. Но, конечно, хочется, чтобы она была ещё острее, максимально возможной. Это будет плюсом и для нашего хоккея, и для болельщиков, и для всей хоккейной общественности.



— Сейчас идёт постепенное сокращение числа участников лиги. Я поддерживаю этот процесс в том плане, что в КХЛ будут играть сильнейшие хоккеисты за счёт конкуренции за попадание в состав.

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов:

— КХЛ стала похожа на футбольную Примеру. В Испании играют «Реал» и «Барселона», периодически к гонке подключается «Атлетико». Но ты заранее понимаешь, что всё делится между двумя клубами. Однако это не мешает тем и другим играть в финалах Лиги чемпионов. На внутренней арене, безусловно, ожидаешь более ровных команд. В этом плане КХЛ есть над чем поработать. Исходя из того, что у нас экономика иная, чем в других странах, получается явный перекос в плане богатых и бедных.

Ларионов: На внутренней арене, безусловно, ожидаешь более ровных команд. В этом плане КХЛ есть над чем поработать. Исходя из того, что у нас экономика иная, чем в других странах, получается явный перекос в плане богатых и бедных.

— Сокращение лиги – это шаг номер один. Тогда мы получим хороший продукт, возрастёт конкуренция за каждое место в составе. Ну и важна работа менеджмента. Смотришь на некоторых людей, а они забивают по одной шайбе за сезон при зарплате в $ 1,5 млн. Сразу понимаешь: что-то происходит не так. Это говорит о популярном российском слове «освоение бюджета». А кто в него вовлечён, можно только догадываться и говорить между строк.

Ларионов: если в КХЛ платят налог на роскошь, то куда идут эти деньги? Участие в Лиге Легенд, ситуация с НХЛ и Олимпиадой, падение «Детройта» и необходимость сокращений в КХЛ – в интервью с Игорем Ларионовым.

Бывший главный тренер сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков:

— Я не считаю, что КХЛ не хватает конкуренции, она есть, такие высказывания голословны. Мне кажется, что из уст начальников высокого уровня такие высказывания — неправильный шаг. КХЛ старается развивать свой проект, улучшить. Ей нужна помощь, а не такого рода заявления. Если посмотреть на команды, которые играют, то я смело могу назвать несколько кандидатов, которые готовы составить конкуренцию СКА. Они в плей-офф могут показать совсем другой результат. Сейчас идёт регулярный чемпионат, который является подготовительным периодом к плей-офф, а матчи на вылет — это другая риторика, другой накал, другая мотивация. Поэтому я не согласен с такого рода высказываниями.



— В своё время ЦСКА обыгрывал всех в регулярном чемпионате. А то, что СКА набрал столько очков, это показатель хорошо проделанной работы игроками, тренерским штабом и клубом в целом. Это флагман, на который нужно равняться. Насколько я понимаю, СКА — базовая команда сборной России перед Олимпийскими играми. В любом случае нужно больше позитива надо сейчас, а критика должна быть конструктивной.

Быков: КХЛ старается развивать свой проект, улучшить. Ей нужна помощь, а не такого рода заявления. Если посмотреть на команды, которые играют, то я смело могу назвать несколько кандидатов, которые готовы составить конкуренцию СКА.

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин:

— КХЛ уже доказала своим плей-офф, что конкуренция высокая, сколько было классных игр. Мы вышли на новый уровень и стали конкурентами для Америки. У нас в лиге представлены команды из Китая, Финляндии, Латвии, Словакии. Просто в данный момент СКА стал всех обыгрывать, и Москве не нравится, потому что все связаны с ЦСКА. Как только СКА обыграл с таким счётом ЦСКА, а они вложили кучу денег в клуб, то сразу питерская команда стала всем неудобна. А до этого СКА часто обыгрывали. Сейчас мы не там ищем. КХЛ — сильнейшая лига, она конкурент НХЛ. Вот начали потихоньку внедрять в прессу, как обычно надо всё испортить. Надо радоваться, что у нас играют великие хоккеисты — Дацюк и Ковальчук.

— Нужно наоборот поддерживать нашу лигу. У нас же нет футбола. С хоккеем у нас всё хорошо, надо его хвалить, а хаять другие виды спорта. До этого ЦСКА в СССР всех обыгрывал, и было это нормально. Другое дело, что семь лет подряд у нас шикарная команда СКА, в которую вкладывали большие деньги, и её часто обыгрывали. Все смеялись над СКА: «Вот набрали миллионеров, а мы вас обыгрываем». Но я всегда говорил, что придёт и время Питера. Пусть теперь вся страна тренируется и немножко годик потерпит, чтобы научиться правильно играть в хоккей. Как говорил Петров, теперь у всех маленькие штанишки, надо купить большие и тренироваться.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников:

— Отсутствие конкуренции – это с какой стороны посмотреть. Что, болельщики в Хабаровске не ходят на хоккей? Для кого хоккей создан? Для болельщиков. Те, кто болеет, и будут ходить. Последнее место, конечно, не сможет обыграть первое, если мы говорим о плей-офф. В плей-офф конкуренции нет, там клубы, у которых хороший набор игроков и длинная «скамейка», имеют большое преимущество над другими командами. В каком смысле мы можем сказать, что у нас нет конкуренции? В Казани болельщики ходят? Ходят. В Хабаровске как набивался битком дворец, так и набивается. Чем же интерес не такой? Как не ходили в Ханты-Мансийске, так и не будет ходить, потому что это не хоккейный город, там неинтересно.

Кожевников: Я не болельщик СКА, но на них идёт такой наезд! Они что, набрали игроков? Нет. Они взяли двух-трёх своих пацанов, которые неплохо играют.

— Некоторые команды просто привозят в Питер вторые составы! Вот эти моменты не надо забывать. Вместо того чтобы побороться, они привозят туда молодёжь. Они что, заранее сдаются? А потом говорят, что СКА победил. Ну так привезите сильнейших, покажите, что вы можете! А от этого всё и идёт. Я не болельщик СКА, но на них идёт такой наезд! Они что, набрали игроков? Нет. Они взяли двух-трёх своих пацанов, которые неплохо играют. Но на это внимания не обращают. Давайте исходить из этого. На СКА сейчас болельщики ходят больше, чем на ЦСКА во времена СССР. Когда играют «армейские» команды между собой, аншлаг в городе. Что это, если не интерес?

Комплекс Ковальчука. Чемпион снова не по зубам ЦСКА Большой вклад в победу СКА внёс и другой звёздный форвард – Павел Дацюк.

Олимпийский чемпион Александр Пашков:

— Я думаю, что конкуренция, безусловно, будет способствовать зрительскому интересу. Но в плане роста мастерства это всего лишь один из факторов. Мастерство складывается из нескольких составляющих, и прежде всего из правильно составленного тренировочного процесса. А это, к сожалению, сейчас несколько размыто. Считаю, что, думая о зрительском интересе, нужно обратить внимание на содержание работы в хоккейных командах. Нужны изменения. На это можно было бы закрыть глаза, если бы сборная безостановочно побеждала на чемпионатах мира, как это было во времена СССР. Тогда руководители спорта пошли на то, чтобы иметь такую команду, которая имела значительное преимущество над другими. Но это оправдывалось успехами сборной на международной арене. А сейчас они эпизодические. Над этим вопросом нужно работать многим организациям.



— Зрительский интерес важен, но складывается не только из работы пиар-менеджеров, администрации клуба и рекламщиков. Главным образом он формируется из интереса к содержанию игры. Мастерство игроков накапливается годами из тренировочного процесса. А вот с этим в нашей лиге не всё в порядке.



Вся работа нуждается в корректировке. С точки зрения количества команд надо подумать. Хоккей – это любимый вид спорта в нашей стране. Многие регионы стремятся его развивать, поэтому к этому вопросу надо подходить осторожно. История с Новокузнецком многим не очень понравилась, поэтому надо избегать таких случаев.