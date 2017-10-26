МЧМ без Сергачёва, Свечникова и Дронова? Как выкашивали лидеров «молодёжки»

Спустя семь лет после культового камбэка в финале с Канадой Валерий Брагин снова повезёт молодёжную сборную России в Баффало. Да только положение, в котором находился наставник «молодёжки» тогда, сейчас кардинально иное. Мало того что сегодня и близко нет игроков с таким опытом игры среди мужиков, как у Владимира Тарасенко или Евгения Кузнецова, так ещё и потенциальные лидеры поочерёдно вылетают из-за травм.

Мы намеренно говорим не о масштабе таланта, а об опыте. Потому что любой талант без игровой практики может завянуть. Есть и обратные примеры, когда неочевидные кандидатуры становятся лидерами, как только им выдают немного доверия. Считался ли 1991 год рождения невероятно талантливым хотя бы за два-три года до исторической победы в Баффало? Нет, нет и ещё раз нет. 1998 год рождения, напротив, был основой для эксперимента Виталия Прохорова, который накрылся медным тазом из-за мельдониевого скандала.

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Где все те ребята, что целый сезон проходили курс молодого бойца на базе в Новогорске? Никита Макеев время от времени появляется в основе ЦСКА. Михаил Мальцев занял позицию «лимитчика» в СКА. Более-менее доверял Артуру Каюмову в «Локомотиве» Алексей Кудашов. В остальном экс-подопечные Прохорова либо застряли между молодёжной и первой командой, либо рванули в Канаду. Вот и получается, что готовых лидеров, а не полуфабрикатов, которых нужно доводить до готовности на той же суперсерии, у Брагина практически нет.

Вожаком молодёжной сборной России мог бы стать Михаил Сергачёв. Защитник с опытом НХЛ – это всегда огромное подспорье для команды.

Вожаком молодёжной сборной России мог бы стать Михаил Сергачёв. Защитник с опытом НХЛ – это всегда огромное подспорье для команды. Когда-то после семи игр за «Баффало» и последующей ссылки обратно в юниорскую лигу на МЧМ приезжал Никита Задоров. У Ивана Проворова в «Филадельфии» была несколько иная ситуация, но в его карьере также был второй чемпионат мира, на котором он выглядел человеком из другого измерения. Однако на днях Сергачёв сыграл свой 10-й матч за «Тампу», что автоматически означает, что если он и доедет до Баффало, то только чтобы сыграть с «Сэйбрз».

Впрочем, вряд ли Брагин всерьёз рассчитывал на приезд Сергачёва. Это был бы подарок, манна небесная, но не то, на что стоит закладываться. Да только Михаил, прямо сейчас выходящий во второй паре лидера НХЛ, не единственный защитник, который играл за нашу «молодёжку» на прошлом чемпионате мира. Подобным опытом обладает и Григорий Дронов. По величине таланта, того самого – врождённого — разные с Сергачёвым планеты. Одного скауты уже давно называют «новым Фетисовым», а над другим ещё год назад в Магнитогорске потешались собственные болельщики.



В этом сезоне многое изменилось. Нет, Сергачёв с проторенной тропинки в НХЛ не свернул, а вот Дронов совершил заметный скачок в развитии. Если и есть человек в Магнитогорске, не страдающий от потери Криса Ли, Виктора Антипина и Алексея Береглазова, то это этот молодой защитник. За свой шанс он ухватился зубами, а Илья Воробьёв оценил его хватку. Игровое время Дронова по сравнению с прошлым сезоном увеличилось вдвое и переварило за 15 минут в среднем за игру. Пришли очки, а по частоте совершаемых ошибок в обороне он точно не превосходит заслуженных ветеранов и легионеров.

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Уверенность Дронова росла как на дрожжах. С каждым матчем в составе «Магнитки» он выглядел всё увереннее. К молодёжному чемпионату мира Григорий должен был подойти настоящим столпом обороны сборной России. Но тут грянула травма. В матче с «Ак Барсом» он столкнулся с Робом Клинхаммером и получил перелом голени. Дронова увезли на скорой помощи, а позже выяснилось, что срок восстановления – около двух месяцев. Учитывая, что МЧМ нынче стартует 26 декабря, он если и сможет восстановиться, то к самому старту турнира. Стоит ли говорить, что о ни о каком наборе формы речи не идёт?



Здесь и сейчас заменить Дронову попросту некем. Есть динамовец Егор Зайцев. Можно вспомнить Даниила Курашова, который второй сезон кряду играет в основе «Адмирала». Оба получают около 10 минут в среднем игру, местами демонстрируют взрослый хоккей, но ни тот, ни другой не совершили прорыв, подобный дроновскому. Нет защитников, готовых закрыть первую пару, и за океаном. Дмитрий Саморуков и Артём Минулин проводят неплохой сезон в CHL, однако какова цена юниорским канадским лигам давно понял не только Брагин, но и многие специалисты. Редкие защитники, приезжая из-за океана, начинают доминировать на уровне чемпионата мира. Куда чаще встречаются такие примеры, как в случае с прошлогодним Сергеем Зборовским.

Григорий Дронов – не единственный кандидат в «молодёжку», чья поездка в Баффало оказалась под вопросом. В мясорубке между бывшей и нынешней командой Дмитрия Квартальнова пострадал Каюмов. Форвард, которого Брагин на нескольких турнирах ставил в первое звено «молодёжки», выбыл из строя после столкновения с «армейцем» Грегом Скоттом. Правда, к самому чемпионату мира Артур уже должен быть в порядке. Ожидается, что он пропустит только суперсерию с канадцами. А вот чья травма куда серьёзнее, так это Андрея Свечникова. Фаворит драфта НХЛ сломал руку и выбыл на те же два месяца, что и Дронов.



Если Дронов чисто гипотетически поехать в Баффало может, учитывая доверие со стороны Брагина и участие в прошлом чемпионате мира, то со Свечниковым всё сложнее. Даже в том, получит ли он от Брагина приглашение на суперсерию, крылась интрига. Свечников пусть и шёл в лидерах снайперской гонки лиги Онтарио, не имел никаких гарантий. Виной всему возраст. Брагин крайне редко привлекает в «молодёжку» игроков, которые даже не на год, а на два младше соперников и партнёров по команде. На ум приходят разве что Андрей Василевский в Калгари-2012 и Иван Проворов в Торонто и Монреале-2015.

Григорий Дронов – не единственный кандидат в «молодёжку», чья поездка в Баффало оказалась под вопросом.

Насколько нам известно, Брагин всё же рассчитывал на Свечникова, несмотря на его молодость. Валерий Николаевич хотел познакомиться с самым одарённым форвардом своего поколения ещё на Кубке Чёрного моря, но тогда не сложилось. Планировал вызвать его на суперсерию, и тут вмешалась травма. В «молодёжке» Брагину помогает Юрий Бабенко, который ранее работал в тренерском штабе юниорской сборной. Достаточно ли будет его рекомендаций, чтобы взять парня в Баффало без тестов и проверок? В противном случае младший из братьев Свечниковых рискует за свою карьеру ни разу не сыграть на молодёжном чемпионате мира. Мало кто сомневается, что следующей осенью он будет играть в основе клуба НХЛ.

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Травмы и другие обстоятельства выкашивают одного потенциального лидера «молодёжки» за другим. Из тех, кто жив и здоров, Брагин может опереться на Клима Костина, неплохо заявившего о себе в АХЛ, а также на Виталия Абрамова – нападающего, который уже перерос юниорский хоккей, но не получил шанса в «Коламбусе». А вот видит ли он на турнире в Баффало челябинца Виталия Кравцова – пока загадка. Форвард «Трактора», которого не ценили тренеры юниорской сборной, не получил вызов и на суперсерию. Ясно лишь одно. Красной дорожки к чемпионству, выстеленной для российской команды, не предвидится. Если спустя семь лет подопечные Брагина снова выиграют золото в Баффало, то сделают они это вопреки, а не на заказ.