У кого в Омске больше трофеев, чем у «Авангарда»? Они бы дошли до финала

Омский клуб никогда не выигрывал Кубок Гагарина, зато его группа поддержки — многократный чемпион.

С ними можно и рекорд СКА побить. Раскрыт секрет побед «Йокерита» Увидев фото девушек из группы поддержки «Йокерита», вы поймёте, почему финны выиграли уже 14 матчей подряд.

Продолжаем рассказывать о группах поддержки клубов КХЛ. На очереди — омские «Вишенки». «Авангард» традиционно славится своими болельщиками и отличной атмосферой на стадионе. Не случайно средняя посещаемость «Омск-Арены» в этом сезоне довольно высокая — 7619 человек (при вместимости 10 318). Зрители ходят посмотреть не только на успехи хоккеистов Андрея Скабелки.

Команда «Черри» является неоднократным победителем российских и европейских чемпионатов по черлидингу. Кажется, у девушек из группы поддержки больше трофеев, чем у игроков «Авангарда».

На домашних матчах «Авангарда» девушки развлекают публику зажигательными танцами и акробатическими трюками. Иногда они могут и вместе с талисманом команды появиться на льду.

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Авангарда» до ЦСКА Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи игровой недели сезона-2017/18 КХЛ.

Короткие юбки, пышные помпоны, длинные ноги и обворожительные улыбки. Эти красавицы сведут с ума любого! Между прочим, в команду берут девушек только ростом от 170 см, яркими внешними данными и отличной танцевальной подготовкой. Кастинг серьёзный!

Не удивительно, что «Авангард» выиграл девять домашних матчей из 13 в этом сезоне. Такая поддержка действительно заставляет игроков творить чудеса на льду. Интересно, а хоккеисты во время игр не отвлекаются на красивых дам? Хорошее оружие против команды соперника! «Авангард» давно не выходил даже в финал конференции, а вот девушки из местной группы поддержки уже давно главные фавориты Востока.