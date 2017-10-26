100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: «Чемпионат»

У кого в Омске больше трофеев, чем у «Авангарда»? Они бы дошли до финала

Омский клуб никогда не выигрывал Кубок Гагарина, зато его группа поддержки — многократный чемпион.
26 октября 2017, четверг. 18:19 Хоккей
С ними можно и рекорд СКА побить. Раскрыт секрет побед «Йокерита»
Увидев фото девушек из группы поддержки «Йокерита», вы поймёте, почему финны выиграли уже 14 матчей подряд.

Продолжаем рассказывать о группах поддержки клубов КХЛ. На очереди — омские «Вишенки». «Авангард» традиционно славится своими болельщиками и отличной атмосферой на стадионе. Не случайно средняя посещаемость «Омск-Арены» в этом сезоне довольно высокая — 7619 человек (при вместимости 10 318). Зрители ходят посмотреть не только на успехи хоккеистов Андрея Скабелки.

Команда «Черри» является неоднократным победителем российских и европейских чемпионатов по черлидингу. Кажется, у девушек из группы поддержки больше трофеев, чем у игроков «Авангарда».

На домашних матчах «Авангарда» девушки развлекают публику зажигательными танцами и акробатическими трюками. Иногда они могут и вместе с талисманом команды появиться на льду.

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Авангарда» до ЦСКА
Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи игровой недели сезона-2017/18 КХЛ.

Короткие юбки, пышные помпоны, длинные ноги и обворожительные улыбки. Эти красавицы сведут с ума любого! Между прочим, в команду берут девушек только ростом от 170 см, яркими внешними данными и отличной танцевальной подготовкой. Кастинг серьёзный!

Не удивительно, что «Авангард» выиграл девять домашних матчей из 13 в этом сезоне. Такая поддержка действительно заставляет игроков творить чудеса на льду. Интересно, а хоккеисты во время игр не отвлекаются на красивых дам? Хорошее оружие против команды соперника! «Авангард» давно не выходил даже в финал конференции, а вот девушки из местной группы поддержки уже давно главные фавориты Востока.

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Спартака» до «Ак Барса»
Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи игровой недели сезона-2017/18 КХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Авангард Красота дня Фото
Новости. Хоккей
26 октября 2017, четверг
19:42 «Трактор» подписал очередной пробный контракт с защитником Рясенским
19:21 «Металлург» одержал победу над «Салаватом», прервав свою полосу поражений
19:00 Бадюков: обмен Бурдасова был ожидаем, в ЦСКА напрашивается уход Плэтта
18:41 Нападающий Иван Захарчук, покинувший «Сочи», переходит в «Торпедо»
18:32 Агент Бурдасова: когда Никитин озвучил причину обмена, игроки ЦСКА удивились
18:08 Кто выиграл от трёхстороннего обмена с участием «Магнитки», «Салавата» и ЦСКА?
18:00 Зюзин: у Хичкока трудный характер, возможно, он не даёт Радулову раскрыться
17:44 Прохоркин — о зарплатах в КХЛ: охранникам и врачам мало платят, а мы-то при чём?
17:08 Судья Ночной лиги: в КХЛ все знают правила, и там судья должен быть жёстким
16:47 Андрей Чибисов дебютирует за «Металлург» в матче с «Салаватом»
16:41 «Торпедо» увековечило имя Алексея Мишина, подняв стяг ветерана под своды арены
16:22 Хоккеисты «Бостона» переоделись в персонажей «Звёздных войн»
16:00 Сушинский – о ситуации с Шипачёвым: я бы выбрал возможность сыграть на Олимпиаде
15:35 Лемье: тяжело в третий раз выиграть Кубок, нужны отскоки в сторону «Питтсбурга»
14:52 Генменеджер «Монреаля» — о провальном старте сезона: не собираюсь паниковать
14:22 Бурдасов: доволен обменом из ЦСКА, хочу быстрее сыграть за «Салават»
14:07 Генменеджер «Ак Барса»: не будет приобретений без ведения Билялетдинова
13:55 Перселл: знаю, что Ягр играл за «Авангард», я с ним выходил на лёд
13:30 Вайсфельд: «Салават» выменял Белякова, так как нам нужен защитник-домосед
13:23 Отклонивший предложения из КХЛ Атанасью может сыграть за «Детройт» с «Тампой»
13:14 Вайсфельд рассказал о причинах обмена Кокарева и подписании Бурдасова
13:05 Корпикоски перешёл в «Цюрих», а не в «Куньлунь»
12:53 Генменеджер «Авангарда»: Перселл должен добавить команде агрессивности в атаке
12:42 Проведший более 500 матчей в НХЛ форвард Перселл стал игроком «Авангарда»
12:30 ХК «Сочи» расторг контракт с братом Степана Захарчука
12:19 «Салават Юлаев» подтвердил переход Бурдасова из ЦСКА
11:58 «Салават» обменял Е. Бодрова в «Сибирь» на Белякова
11:47 Величкин: Кокарев добавит «Металлургу» скорости, усилит нашу команду
11:31 Величкин заявил, что работа по возвращению Ли и Береглазова идёт нормально
11:19 «Югра» подписала экс-форварда «Северстали» и «Динамо» Р Полака
11:11 Пиганович: конкуренция в КХЛ не ниже, чем 5-7 лет назад. Побеждать можно любого
11:00 Куда должен перейти Вадим Шипачёв?
10:46 Стэмкос: Наместников вносит большой вклад в успех нашей тройки
10:39 Трёхсторонний обмен: Бурдасов перешёл в «Салават», Кокарев — в «Магнитку»
10:30 Прервётся ли серия «Металлурга» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
10:18 Маккензи: если Шипачёв не появится в фарм-клубе, он может быть дисквалифицирован
10:09 Итоги дня для россиян в АХЛ: Барбашёв забил, у Мамина 4 очка в двух матчах
09:57 Доус — о трёх подряд овертаймах: «Барыс» так сильно любит хоккей
09:50 Палат — о Наместникове: все знали, что это может быть очень сильный игрок
09:26 Э. Кейна, набирающего по очку в среднем за матч в сезоне, обменяют из «Баффало»
08:57 Барбашёв забил гол в первом матче сезона в АХЛ после отправки из «Сент-Луиса»
08:45 НХЛ определила трёх звёзд игрового дня
08:22 Торторелла: если бы не Бобровский, в матче с «Баффало» всё могло сложиться иначе
08:00 Бобровский — о разгроме «Баффало»: было здорово забить 2-3 гола подряд
06:57 «Монреаль» не заинтересован в переходе Шипачёва
Все новости RSS
Партнерский контент