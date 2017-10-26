Самый громкий обмен сезона. Кто выиграл: ЦСКА, «Салават» или «Магнитка»?

В четверг состоялся обмен, который можно смело назвать самым громким в этом сезоне. Центральной фигурой сделки стал Антон Бурдасов, но, чтобы заполучить нападающего ЦСКА, генеральному менеджеру уфимцев Леониду Вайсфельду пришлось вовлечь третью сторону. Денис Кокарев поехал в Магнитогорск, а в ЦСКА отправились три молодых игрока. Кто выиграл от этой многоходовки?

ЦСКА

Что получил: состав москвичей пополнили магнитогорцы Дмитрий Лозебников и Артём Икамацких. Первый – 19-летний вратарь из системы «Магнитки». Второй — 20-летний защитник оттуда же. И если экс-капитан «Стальных Лисов» Икамацких в этом сезоне провёл в КХЛ 1 минуту и 46 секунд, умудрившись заработать малый штраф, то Лозебников даже в команде МХЛ – далеко не основной вратарь. Сомнительное приобретение для топ-клуба калибра ЦСКА. Третий молодой хоккеист, перебравшийся в столицу — уфимец Кирилл Голощапов. Габаритный 17-летний защитник проводит второй сезон в МХЛ.

Москвичи пусть ненамного, но снизили уровень конкуренции, а заодно разгрузили платёжную ведомость, что актуально в свете дальнейшего снижения потолка зарплат.

Что потерял: Игорь Никитин решил расстаться с шестым снайпером команды, который в 12 играх набрал 7 (4+3) очков. Антон Бурдасов пришёл в ЦСКА в минувшее межсезонье, заключив контракт, который сделал его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Большую часть сезона он провёл в звене с Романом Любимовым и Михаилом Григоренко, но с конца сентября перестал попадать в состав. Главный козырь Бурдасова – это бросок, один из самых мощных в лиге.

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Вывод: на бумаге проигравший в этой сделке – именно ЦСКА. Лозебникову будет непросто стать первым номером даже в «Красной Армии». Там же, в молодёжной команде, предстоит расти Голощапову. Икамацких в лучшем случае пробьётся в состав «Звезды», благо опыт игры в Высшей лиге у него уже есть. В любом случае, все приобретения — на перспективу. При этом «армейцы» недосчитались форварда, который в любой другой команде играл бы в топ-6. Да только учитывая переполненный состав ЦСКА, расставание с одним из игроков напрашивалось. Москвичи пусть ненамного, но снизили уровень конкуренции, а заодно разгрузили платёжную ведомость, что актуально в свете дальнейшего снижения потолка зарплат.

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«Металлург»

Что получил: транзитом через ЦСКА на Урале высадился чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина. На первый взгляд, сильный шаг Геннадия Величкина. Да только Кокареву уже 32 года, за последние четыре года он появлялся разве что на Евротуре, и даже в лучшие годы больше 30 очков за сезон он не набирал. «Магнитка» приобрела опытного, всё ещё быстрого форварда, чей функционал достаточно ограничен. И в «Динамо», и в «Салавате» Денис получал время в большинстве, но скорее от безысходности. Кокарев — это точно не новый партнёр для Сергея Мозякина, а скорее очередной игрок третьего звена, коих в колоде Ильи Воробьёва и без того хватает.

Что потерял: Дмитрий Лозебников и Артём Икамацких – это не самые талантливые молодые игроки в системе «Магнитки». Лозебников в этом сезоне МХЛ провёл всего семь матчей и обладает худшей статистикой из всех магнитогорских вратарей. Вряд ли ему что-то светило в главной команде, особенно учитывая наличие Ильи Самсонова, который всего на год старше. Икамацких чуть более ценный актив, но и он – далеко не тот игрок, кого ни в коем случае нельзя было отдавать. Тот же Марк Янчевский, отправившийся за игровой практикой в «Амур», и моложе Артёма, и по габаритам его превосходит, и очков в прошлом сезоне МХЛ набрал больше. Это точно не новый Антипин, и даже не новый Дронов.

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Вывод: здесь и сейчас «Магнитка», конечно, скорее приобрела, чем потеряла. Ни Икамацких и Лозебников не были игроками обоймы, а Кокарев – это плюс один нападающий в основе. Звёзд с неба хватать не будет, велосипед не изобретёт, но меньшинство «Магнитки» закроет и кого-нибудь вроде Антон Шенфельда потеснить сможет. Но тот ли это трансфер, который позволит Воробьёву провести назревшую (или перезревшую?) перестройку состава? «Металлургу» кровь из носа нужно искать молодых на стороне, если свои воспитанники уровень КХЛ не тянут. Вместо этого вслед за Игорем Григоренко в команду приходит ещё один игрок из категории «за 30», чьи лучшие годы уже позади.

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«Салават Юлаев»

Что получил: Антон Бурдасов – это снайпер, вокруг которого Эркка Вестерлунд может строить второе звено. С тройкой легионеров всё понятно – это ударное сочетание, каждый там на своём месте, к Умарку и Ко претензий нет. А вот помощь от других форвардов они получают далеко не всегда. Новичок как влитой впишется во второе звено, составив компанию Энверу Лисину и Илье Зубову, как только тот выйдет из лазарета. Со своим земляком Антон ещё в прошлом сезоне играл за «Авангард», а скоростной Лисин с лёгкостью впишется в тот хоккей, который проповедует экс-«армеец». Не стоит от Бурдасова кружевных комбинаций, но свои 15-18 шайб один из самых бросающих форвардов лиги забьёт непременно.

Что потерял: если Бурдасов покинул ЦСКА в статусе шестого снайпера команды, то Кокарев уходит, будучи наряду с Лисиным пятым снайпером «Салавата». Денис в этом сезоне забросил на две шайбы больше, чем Антон, но при этом и на лёд выходил не в пример чаще. В отличие от Бурдасова, никакой ротации он не повергался. Кокарев пропустил всего три матча, выходя, в основном, во втором звене с Артёмом Фёдоровым. С одной стороны, моторный форвард вполне вписывался в концепцию Вестерлунда, который прививает мобильный хоккей, но с другой, обладал одним их худшим в команде показателем полезности. Помимо Кокарева столицу Башкирии покинул один из самых перспективных защитников «Толпара» Голощапов.

Вывод: Леонид Вайсфельд претворил в жизнь одно из своих любимых выражений: для того, чтобы что-то купить – надо сначала что-то продать. «Салават» не мог себе позволить просто взять и взвалить на себя стомиллионный контракт Бурдасова. Бюджет бы просто лопнул. Кокарев, который получал порядка 60 млн, оказался вынужденной, но наименее болезненной жертвой. Денис был одним из самых высокооплачиваемых россиян в составе «Салавата», а из форвардов топ-6 приносил меньше всего пользы в атаке. Вайсфельд доплатил, но получил более молодого, не достигшего своего потолка, форварда, который куда больше Кокарева подходит для игры в ведущих звеньях. То, что Леонид Владленович провернул многоходовую сделку и тем самым опередил конкурентов, подтверждает его репутацию как если не лучшего генменеджера КХЛ, то самого хитрого — точно.