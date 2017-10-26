Итоги дня КХЛ: «Магнитка» набирает мощь! Вернулся Ли и обыгран «Салават»

Мегаудачный день для «Магнитки»: она выиграла в Уфе, вернула Ли и заполучила Кокарева.

Сломленный, но не побеждённый. «Металлург» выиграл в Уфе

Перед отчётной встречей «Металлург» уступил в нескольких матчах подряд, и многие заговорили о кризисе, который наступил в команде. Встреча с «Салаватом» Юлаевым» была отличным шансом доказать, что эти разговоры разведены на ровном месте.

На протяжении всего дня эти команды были главными поставщиками новостей. Утром стало известно о масштабной сделке, в которую был вовлечён и ЦСКА. Юлаевцы приобрели из стана красно-синих Антона Бурдасова. Взамен «армейцы» взяли Дениса Кокарева, который тут же отправился в «Магнитку». «Металлург» же отдал столичной команде вратаря Дмитрия Лобезникова и защитника Артёма Икамацких.

Изменения для обеих играющих команд выглядят значимыми. Окажутся ли они таковыми на самом деле, мы ещё увидим, а пока рассмотрим то, что происходило на льду «Уфа-Арены». Первый период встречи прошёл с небольшим преимуществом хозяев, которое воплотилось в счёте. Уфимцы убежали в контратаку, Умарк с правого фланга отдал поперечный пас на Кемппайнена, и тот нанёс точный бросок. С таким же счётом первая двадцатиминутка и завершилась.

Второй период прошёл в примерно схожей манере, но теперь уже «Магнитка» чаще угрожала воротам хозяев. И она своего добилась: Владислав Колесник за десять секунд до ухода в раздевалку, отбиваясь вместе с партнёрами в меньшинстве, перехватил шайбу, протащил её через всю площадку, и с неудобной руки послал снаряд в ворота Скривенса.

Такая концовка второго периода воодушевила в гостей, и в заключительной трети игры они попросту смели своего соперника. В самом её начале они получили численное преимущество, и всего за три секунды реализовали его усилиями Сергея Мозякина. «Салават» ожидаемо пошёл вперёд, и в конце встречи снял вратаря, и из-за этого получил ещё два гола в свои ворота. Отличились Никита Пивцакин и Денис Платонов. «Металлург» победил и прервал свою серию из трёх поражений.

Видео вы можете посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Самый громкий обмен сезона. Кто выиграл: ЦСКА, «Салават» или «Магнитка»? Бурдасов поехал в Уфу, Кокарев – в Магнитогорск, а ЦСКА сократил платёжную ведомость.

Ястребы не съели шпрот! «Авангард» неожиданно проиграл в Риге

Предположить перед этой игрой то, что омичи потеряют очки в столице Латвии мог разве что отчаянный болельщик «Динамо» или ну очень рисковый игрок на ставках. Что ж, теперь можно сказать, что оба оказались в плюсе. «Авангард» на протяжении всей встречи, за исключением, пожалуй что, второго периода, довлел над своим оппонентом, но недостаточно для того, чтобы пробить Яниса Калниньша. А хозяева терпели, терпели, да и дотерпели до овертайма. И в игре «три на три» они нашли своё счастье. Салмела вошёл в зону и точно бросил. Фурх был бессилен. Но особенно в этой голевой комбинации стоит отметить Микелиса Редлихса, который здорово поборолся за шайбу в средней зоне, и лёжа выдал передачу на финского защитника, который в своё время провёл два сезона за «Авангард». Таким образом, динамовцы победили и сотворили, пожалуй, главную сенсацию игрового дня.

Видео вы можете посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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Дубль Крикунова принёс «Автомобилисту» победу над «Сочи»

Перед этим матчем мы предсказывали, что подопечнымВладимира Крикунова удастся увезти победу с берегов Чёрного моря. Так и получилось. Команды провели примерно равный первый период, а вот во второй трети поединка гостям удалось выйти вперёд. Михал Чайковски удачно щёлкнул с дальней дистанции, пробив своим броском Дмитрия Шикина. Но на этом хоккеисты из Екатеринбурга не остановились, и в начале третьего периода они увеличили своё преимущество. Илья Крикунов, отъехав назад с пятака, на свободное пространство, получил передачу от Френсиса Паре, и точным кистевым броском сделал счёт в этой встрече 2:0 в пользу гостей.

Естественно, сочинцы просто так сдаваться на милость победителям не собирались, и пошли отыгрываться. Одну шайбу им отквитать удалось. Андрей Иванов на 55-й минуте хорошо сыграл на добивании, и сократил отставание своей команды. Ненадолго. Подопечные Зубова сняли вратаря, и всё тот же Крикунов поразил пустые ворота черноморской команды. 3:1 — победа «Автомобилиста».

Видео вы можете посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Крис Ли вернулся в магнитогорский «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт до конца сезона с защитником Крисом Ли. Об этом «Чемпионату» рассказал вице-президент клуба Геннадий Величкин.

Ли в межсезонье не сумел пройти в состав «Лос-Анджелес Кингз», с 36-летним хоккеистом был расторгнут пробный контракт. Предыдущие четыре сезона Ли провёл в магнитогорском «Металлурге». Он сыграл в Континентальной хоккейной лиге 298 матчей, записав на свой счёт 226 (51+175) очков при общем показателе полезности «+94». Хоккеист вызван в сборную Канады на Кубок Карьяла.

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Бодров покинул «Салават», вместо него из «Сибири» пришёл Беляков

Защитник Фёдор Беляков перешёл в «Салават Юлаев» из «Сибири» в результате обмена. В обратном направлении отправился нападающий Евгений Бодров. Об этом сообщается на официальном сайте уфимской команды.

В прошлом регулярном чемпионате Беляков стал лучшим в Континентальной хоккейной лиге по количеству блокированных бросков – 141, а также занял восьмое место среди всех игроков КХЛ по силовым приёмам – 127. В семи матчах текущего сезона на счету Белякова один голевой пас при показателе полезности «-1».

Евгений Бодров в текущем сезоне набрал 5 (2+3) очков в 20 матчах при показателе полезности «-3».