100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Владислав Уткин
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» набирает мощь! Вернулся Ли и обыгран «Салават»

Мегаудачный день для «Магнитки»: она выиграла в Уфе, вернула Ли и заполучила Кокарева.
26 октября 2017, четверг. 23:00 Хоккей

Сломленный, но не побеждённый. «Металлург» выиграл в Уфе

Перед отчётной встречей «Металлург» уступил в нескольких матчах подряд, и многие заговорили о кризисе, который наступил в команде. Встреча с «Салаватом» Юлаевым» была отличным шансом доказать, что эти разговоры разведены на ровном месте.

На протяжении всего дня эти команды были главными поставщиками новостей. Утром стало известно о масштабной сделке, в которую был вовлечён и ЦСКА. Юлаевцы приобрели из стана красно-синих Антона Бурдасова. Взамен «армейцы» взяли Дениса Кокарева, который тут же отправился в «Магнитку». «Металлург» же отдал столичной команде вратаря Дмитрия Лобезникова и защитника Артёма Икамацких.

Изменения для обеих играющих команд выглядят значимыми. Окажутся ли они таковыми на самом деле, мы ещё увидим, а пока рассмотрим то, что происходило на льду «Уфа-Арены». Первый период встречи прошёл с небольшим преимуществом хозяев, которое воплотилось в счёте. Уфимцы убежали в контратаку, Умарк с правого фланга отдал поперечный пас на Кемппайнена, и тот нанёс точный бросок. С таким же счётом первая двадцатиминутка и завершилась.

Второй период прошёл в примерно схожей манере, но теперь уже «Магнитка» чаще угрожала воротам хозяев. И она своего добилась: Владислав Колесник за десять секунд до ухода в раздевалку, отбиваясь вместе с партнёрами в меньшинстве, перехватил шайбу, протащил её через всю площадку, и с неудобной руки послал снаряд в ворота Скривенса.

Такая концовка второго периода воодушевила в гостей, и в заключительной трети игры они попросту смели своего соперника. В самом её начале они получили численное преимущество, и всего за три секунды реализовали его усилиями Сергея Мозякина. «Салават» ожидаемо пошёл вперёд, и в конце встречи снял вратаря, и из-за этого получил ещё два гола в свои ворота. Отличились Никита Пивцакин и Денис Платонов. «Металлург» победил и прервал свою серию из трёх поражений.

Видео вы можете посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Самый громкий обмен сезона. Кто выиграл: ЦСКА, «Салават» или «Магнитка»?
Бурдасов поехал в Уфу, Кокарев – в Магнитогорск, а ЦСКА сократил платёжную ведомость.

Ястребы не съели шпрот! «Авангард» неожиданно проиграл в Риге

Предположить перед этой игрой то, что омичи потеряют очки в столице Латвии мог разве что отчаянный болельщик «Динамо» или ну очень рисковый игрок на ставках. Что ж, теперь можно сказать, что оба оказались в плюсе. «Авангард» на протяжении всей встречи, за исключением, пожалуй что, второго периода, довлел над своим оппонентом, но недостаточно для того, чтобы пробить Яниса Калниньша. А хозяева терпели, терпели, да и дотерпели до овертайма. И в игре «три на три» они нашли своё счастье. Салмела вошёл в зону и точно бросил. Фурх был бессилен. Но особенно в этой голевой комбинации стоит отметить Микелиса Редлихса, который здорово поборолся за шайбу в средней зоне, и лёжа выдал передачу на финского защитника, который в своё время провёл два сезона за «Авангард». Таким образом, динамовцы победили и сотворили, пожалуй, главную сенсацию игрового дня.

Видео вы можете посмотреть на официальном сайте КХЛ.

У кого в Омске больше трофеев, чем у «Авангарда»? Они бы дошли до финала
Омский клуб никогда не выигрывал Кубок Гагарина, зато его группа поддержки — многократный чемпион.

Дубль Крикунова принёс «Автомобилисту» победу над «Сочи»

Перед этим матчем мы предсказывали, что подопечнымВладимира Крикунова удастся увезти победу с берегов Чёрного моря. Так и получилось. Команды провели примерно равный первый период, а вот во второй трети поединка гостям удалось выйти вперёд. Михал Чайковски удачно щёлкнул с дальней дистанции, пробив своим броском Дмитрия Шикина. Но на этом хоккеисты из Екатеринбурга не остановились, и в начале третьего периода они увеличили своё преимущество. Илья Крикунов, отъехав назад с пятака, на свободное пространство, получил передачу от Френсиса Паре, и точным кистевым броском сделал счёт в этой встрече 2:0 в пользу гостей.

Естественно, сочинцы просто так сдаваться на милость победителям не собирались, и пошли отыгрываться. Одну шайбу им отквитать удалось. Андрей Иванов на 55-й минуте хорошо сыграл на добивании, и сократил отставание своей команды. Ненадолго. Подопечные Зубова сняли вратаря, и всё тот же Крикунов поразил пустые ворота черноморской команды. 3:1 — победа «Автомобилиста».

Видео вы можете посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Крис Ли вернулся в магнитогорский «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт до конца сезона с защитником Крисом Ли. Об этом «Чемпионату» рассказал вице-президент клуба Геннадий Величкин.

Ли в межсезонье не сумел пройти в состав «Лос-Анджелес Кингз», с 36-летним хоккеистом был расторгнут пробный контракт. Предыдущие четыре сезона Ли провёл в магнитогорском «Металлурге». Он сыграл в Континентальной хоккейной лиге 298 матчей, записав на свой счёт 226 (51+175) очков при общем показателе полезности «+94». Хоккеист вызван в сборную Канады на Кубок Карьяла.

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте»

Бодров покинул «Салават», вместо него из «Сибири» пришёл Беляков

Защитник Фёдор Беляков перешёл в «Салават Юлаев» из «Сибири» в результате обмена. В обратном направлении отправился нападающий Евгений Бодров. Об этом сообщается на официальном сайте уфимской команды.

В прошлом регулярном чемпионате Беляков стал лучшим в Континентальной хоккейной лиге по количеству блокированных бросков – 141, а также занял восьмое место среди всех игроков КХЛ по силовым приёмам – 127. В семи матчах текущего сезона на счету Белякова один голевой пас при показателе полезности «-1».

Евгений Бодров в текущем сезоне набрал 5 (2+3) очков в 20 матчах при показателе полезности «-3».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Авангард ХК Автомобилист ХК Динамо Рига ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК Сочи Антон Бурдасов Денис Кокарев Крис Ли Итоги дня КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
26 октября 2017, четверг
23:58 Анкипанс: руки и голова у Чистова работают, ему нужно влиться в «Динамо»
23:55 Итоги дня МХЛ: череповецкий «Алмаз» сумел прервать череду поражений
23:47 Скабелка: говорить особо нечего, нет голов — нет побед
23:46 Густафссон: не хочу искать оправданий для «Авангарда», должны были выиграть
23:44 Итоги дня ВХЛ: петербургское «Динамо» выиграло шестой матч подряд
23:32 Чистов — о дебюте за «Динамо»: хотел отыграть весь матч, но вопрос к тренеру
23:23 Крикунов: пришлось поднимать народ, «Автомобилисту» было сложно
23:02 С. Зубов: некоторые игроки «Сочи» не понимают, как играть с сильными соперниками
22:36 Робинсон, Клинкхаммер, Козун и Эллисон вошли в состав сборной Канады на Евротур
22:29 Чибисов — о переходе в «Металлург»: там будет лучше, чем в «Ак Барсе»
22:01 «Автомобилист» в гостях оказался сильнее ХК «Сочи», у Крикунова — дубль
21:55 «Авангард» не забил ни одного гола рижскому «Динамо» и проиграл в овертайме
21:20 Баранов: ещё не совсем понял, отличаются ли скорости КХЛ от ВХЛ
20:53 Вестерлунд — о том, почему не отправил Ларсена в запас: он лучший защитник в КХЛ
20:32 И. Воробьёв: Кокарев не успел поменять раздевалку, поэтому не сыграл с Уфой
20:22 Защитник Крис Ли вернулся в «Металлург», подписав контракт до конца сезона
20:05 Елизаров: «Салават» допускал глупые и ненужные ошибки, гол стал переломным
19:42 «Трактор» подписал очередной пробный контракт с защитником Рясенским
19:21 «Металлург» одержал победу над «Салаватом», прервав свою полосу поражений
19:00 Бадюков: обмен Бурдасова был ожидаем, в ЦСКА напрашивается уход Плэтта
18:41 Нападающий Иван Захарчук, покинувший «Сочи», переходит в «Торпедо»
18:32 Агент Бурдасова: когда Никитин озвучил причину обмена, игроки ЦСКА удивились
18:08 Кто выиграл от трёхстороннего обмена с участием «Магнитки», «Салавата» и ЦСКА?
18:00 Зюзин: у Хичкока трудный характер, возможно, он не даёт Радулову раскрыться
17:44 Прохоркин — о зарплатах в КХЛ: охранникам и врачам мало платят, а мы-то при чём?
17:08 Судья Ночной лиги: в КХЛ все знают правила, и там судья должен быть жёстким
16:47 Андрей Чибисов дебютирует за «Металлург» в матче с «Салаватом»
16:41 «Торпедо» увековечило имя Алексея Мишина, подняв стяг ветерана под своды арены
16:22 Хоккеисты «Бостона» переоделись в персонажей «Звёздных войн»
16:00 Сушинский – о ситуации с Шипачёвым: я бы выбрал возможность сыграть на Олимпиаде
15:35 Лемье: тяжело в третий раз выиграть Кубок, нужны отскоки в сторону «Питтсбурга»
14:52 Генменеджер «Монреаля» — о провальном старте сезона: не собираюсь паниковать
14:22 Бурдасов: доволен обменом из ЦСКА, хочу быстрее сыграть за «Салават»
14:07 Генменеджер «Ак Барса»: не будет приобретений без ведения Билялетдинова
13:55 Перселл: знаю, что Ягр играл за «Авангард», я с ним выходил на лёд
13:30 Вайсфельд: «Салават» выменял Белякова, так как нам нужен защитник-домосед
13:23 Отклонивший предложения из КХЛ Атанасью может сыграть за «Детройт» с «Тампой»
13:14 Вайсфельд рассказал о причинах обмена Кокарева и подписании Бурдасова
13:05 Корпикоски перешёл в «Цюрих», а не в «Куньлунь»
12:53 Генменеджер «Авангарда»: Перселл должен добавить команде агрессивности в атаке
12:42 Проведший более 500 матчей в НХЛ форвард Перселл стал игроком «Авангарда»
12:30 ХК «Сочи» расторг контракт с братом Степана Захарчука
12:19 «Салават Юлаев» подтвердил переход Бурдасова из ЦСКА
11:58 «Салават» обменял Е. Бодрова в «Сибирь» на Белякова
11:47 Величкин: Кокарев добавит «Металлургу» скорости, усилит нашу команду
Все новости RSS
Партнерский контент