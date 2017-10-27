Радулов виноват? Это был лучший матч россиянина за «Даллас» до 58-й минуты

Видео с участием россиян в очередной игровой день НХЛ: дубли Дадонова и Бучневича, 12-й гол Кучерова, драка Сергачёва и 3 очка Радулова.

12-й гол Никиты Кучерова

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол в ворота «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта шайба стала для россиянина уже 12-й в сезоне. Таким образом, Никита набирает очки уже 11 матчей подряд, начиная со старта сезона, что является повторением клубного рекорда «Тампы». В сезоне-2009/10 канадский нападающий «Лайтнинг» Мартен Сан-Луи также набирал очки в 11 стартовых матчах сезона кряду.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы-Бэй».

Первый дубль Бучневича в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил две шайбы в ворота «Аризоны». В обоих случаях не обошлось без ошибки вратаря соперника. Для Бучневича это первый дубль за карьеру в НХЛ.

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Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Драка с участием Михаила Сергачёва

Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз» состоялся бой защитника «молний» Михаила Сергачёва и нападающего «красных крыльев» Энтони Манта. Россиянин толкнул соперника клюшкой в спину, после чего тот развернулся и провёл серию ударов, завалив Сергачёва на лёд. Игроки получили по две минуты штрафа.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL news.

Две шайбы Дадонова

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов оформил первый голевой дубль после возвращения в НХЛ. В первом случае россиянин воспользовался передачей Александра Баркова, а во втором нанёс классный бросок со средней дистанции.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Три очка Радулова

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» набрал три балла за результативность. По ходу первого периода россиянин ассистировал Джейми Бенну, а во второй двадцатиминутке отличился сам, забросив вторую шайбу в сезоне. В конце второго периода Радулов снова помог отличиться Бенну.

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Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Неудачный рикошет от Радулова

Но «Даллас» всё равно проиграл — 4:5, а победный гол «Эдмонтон» забил на 58-й минуте после рикошета от Радулова.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Первый гол Кузнецова в сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» Россиянин отличился во втором периоде, сделав счёт 1:5. В предыдущих девяти играх на его счету 12 результативных передач, он является третьим ассистентом лиги.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.