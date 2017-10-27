100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Владислав Уткин
Фото: Reuters

Радулов виноват? Это был лучший матч россиянина за «Даллас» до 58-й минуты

Видео с участием россиян в очередной игровой день НХЛ: дубли Дадонова и Бучневича, 12-й гол Кучерова, драка Сергачёва и 3 очка Радулова.
27 октября 2017, пятница. 06:55 Хоккей

12-й гол Никиты Кучерова

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол в ворота «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта шайба стала для россиянина уже 12-й в сезоне. Таким образом, Никита набирает очки уже 11 матчей подряд, начиная со старта сезона, что является повторением клубного рекорда «Тампы». В сезоне-2009/10 канадский нападающий «Лайтнинг» Мартен Сан-Луи также набирал очки в 11 стартовых матчах сезона кряду.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы-Бэй».

Первый дубль Бучневича в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил две шайбы в ворота «Аризоны». В обоих случаях не обошлось без ошибки вратаря соперника. Для Бучневича это первый дубль за карьеру в НХЛ.

Вологодские звёзды «зажгут» на Бродвее? Куда могут обменять Шипачёва в НХЛ
Обменять игрока с контрактом $ 4,5 млн в год, конечно, трудно. Но можно.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Драка с участием Михаила Сергачёва

Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз» состоялся бой защитника «молний» Михаила Сергачёва и нападающего «красных крыльев» Энтони Манта. Россиянин толкнул соперника клюшкой в спину, после чего тот развернулся и провёл серию ударов, завалив Сергачёва на лёд. Игроки получили по две минуты штрафа.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL news.

Две шайбы Дадонова

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов оформил первый голевой дубль после возвращения в НХЛ. В первом случае россиянин воспользовался передачей Александра Баркова, а во втором нанёс классный бросок со средней дистанции.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Три очка Радулова

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» набрал три балла за результативность. По ходу первого периода россиянин ассистировал Джейми Бенну, а во второй двадцатиминутке отличился сам, забросив вторую шайбу в сезоне. В конце второго периода Радулов снова помог отличиться Бенну.

Хичкок: не все вносят вклад, «Даллас» тащит пара человек

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Неудачный рикошет от Радулова

Но «Даллас» всё равно проиграл — 4:5, а победный гол «Эдмонтон» забил на 58-й минуте после рикошета от Радулова.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Первый гол Кузнецова в сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» Россиянин отличился во втором периоде, сделав счёт 1:5. В предыдущих девяти играх на его счету 12 результативных передач, он является третьим ассистентом лиги.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Александр Радулов Евгений Дадонов Евгений Кузнецов — хоккей Михаил Сергачёв Никита Кучеров Павел Бучневич
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
07:34 «Эдмонтон» забил победный гол в ворота «Далласа» после рикошета от Радулова
07:04 Ховард – о связке Кучерова и Стэмкоса: две суперзвезды, и у них отличная «химия»
06:52 Шайба и две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в Эдмонтоне
06:47 «Ванкувер» — «Вашингтон»: Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в сезоне
06:43 «Тампа» — «Детройт»: Кучеров стал первой звездой матча, Василевский – третьей
06:27 Василевский повторил достижение Хабибулина по победам за «Тампу» среди вратарей
06:13 «Лос-Анджелес» всухую обыграл «Монреаль», «Миннесота» победила «Айлендерс»
05:51 «Флорида» разгромила «Анахайм», Дадонов оформил дубль, Врбата — хет-трик
05:41 «Оттава» победила «Филадельфию», Проворов набрал два очка
05:30 Два очка Радулова в матче с «Эдмонтоном»: гол и классная передача на Бенна
05:26 Тройка «Тампы» Кучеров – Наместников – Стэмкос набрала 51 очко за 11 игр
05:13 «Тампа» обыграла «Детройт», Кучеров и Стэмкос продлили результативные серии
04:53 «Каролина» забросила 6 шайб «Торонто», «Бостон» с Худобиным одолел «Сан-Хосе»
04:48 «Питтсбург» обыграл «Виннипег» в ОТ, Малкин и Куликов очков не набрали
04:42 Первый дубль Бучневича в НХЛ помог «Рейнджерс» обыграть «Аризону»
04:29 Нападающий «Принс Джордж» Никита Попугаев решил вернуться в Россию
04:18 «Тампа» — «Детройт»: Манта подрался с Сергачёвым
03:50 Торнтон забил гол «Бостону» и делит 20-е место по очкам в истории НХЛ
03:27 Кучеров продлил результативную серию до 11 матчей, повторив рекорд «Тампы»
02:56 Радулов сыграет в третьем звене в матче с «Эдмонтоном»
02:00 Нападающий «Рейнджерс» Рик Нэш проводит 1000-й матч за карьеру в НХЛ
01:44 Кожевников: может быть, лет через 20 Россия догонит Канаду по развитию хоккея
01:32 Третьяк: стараемся сокращать отставание от Канады, где сейчас 3 тыс. катков
26 октября 2017, четверг
23:58 Анкипанс: руки и голова у Чистова работают, ему нужно влиться в «Динамо»
23:55 Итоги дня МХЛ: череповецкий «Алмаз» сумел прервать череду поражений
23:47 Скабелка: говорить особо нечего, нет голов — нет побед
23:46 Густафссон: не хочу искать оправданий для «Авангарда», должны были выиграть
23:44 Итоги дня ВХЛ: петербургское «Динамо» выиграло шестой матч подряд
23:32 Чистов — о дебюте за «Динамо»: хотел отыграть весь матч, но вопрос к тренеру
23:23 Крикунов: пришлось поднимать народ, «Автомобилисту» было сложно
23:02 С. Зубов: некоторые игроки «Сочи» не понимают, как играть с сильными соперниками
22:36 Робинсон, Клинкхаммер, Козун и Эллисон вошли в состав сборной Канады на Евротур
22:29 Чибисов — о переходе в «Металлург»: там будет лучше, чем в «Ак Барсе»
22:01 «Автомобилист» в гостях оказался сильнее ХК «Сочи», у Крикунова — дубль
21:55 «Авангард» не забил ни одного гола рижскому «Динамо» и проиграл в овертайме
21:20 Баранов: ещё не совсем понял, отличаются ли скорости КХЛ от ВХЛ
20:53 Вестерлунд — о том, почему не отправил Ларсена в запас: он лучший защитник в КХЛ
20:32 И. Воробьёв: Кокарев не успел поменять раздевалку, поэтому не сыграл с Уфой
20:22 Защитник Крис Ли вернулся в «Металлург», подписав контракт до конца сезона
20:05 Елизаров: «Салават» допускал глупые и ненужные ошибки, гол стал переломным
19:42 «Трактор» подписал очередной пробный контракт с защитником Рясенским
19:21 «Металлург» одержал победу над «Салаватом», прервав свою полосу поражений
19:00 Бадюков: обмен Бурдасова был ожидаем, в ЦСКА напрашивается уход Плэтта
18:41 Нападающий Иван Захарчук, покинувший «Сочи», переходит в «Торпедо»
18:32 Агент Бурдасова: когда Никитин озвучил причину обмена, игроки ЦСКА удивились
Все новости RSS
Партнерский контент