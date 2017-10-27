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«Спартак» — «Динамо» Москва
Текст: Павел Панышев
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Динамо» остановит «Спартак». Прогнозы на игровой день КХЛ

«Йокерит» снова начнёт побеждать, СКА не испытает проблем в Братиславе.
27 октября 2017, пятница. 08:45 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Адмирал» — «Нефтехимик»

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Нефтехимик
Нижнекамск

Начинается выездная серия нижнекамцев по Дальнему Востоку. Их первый соперник – «Адмирал», который дважды выиграл у «Куньлуня» в серии буллитов, и теперь принимает соперников в родном Владивостоке. «Нефтехимик» в последнее время смотрится прилично. Хоккеисты Назарова одержали три победы подряд. В последней встрече они обыграли магнитогорский «Металлург». Теперь нижнекамцы надеются набрать максимальное количество очков на выезде. Конечно, многое будет зависеть от того, вернутся ли в строй Чад Ро и Дэн Секстон. Оба отправились в поездку, но по-прежнему травмированы.

Прогноз: победа «Адмирала».

«Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс»

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Ак Барс
Казань

«Куньлунь» проиграл три матча подряд в серии буллитов. Команде Майка Кинэна, которая, как и «Адмирал», проводит длинную домашнюю серию, нужно побеждать, потому что в последних восьми играх она выиграла всего один раз. Это, конечно, не дело, пора набирать очки. Но с «Ак Барсом» сделать это будет тяжело. Коллектив Билялетдинова сейчас на ходу и возглавляет Восточную конференцию. Команда из столицы Татарстана прилетает в Шанхай в роли фаворита, даже имя в списке травмированных Джастина Азеведу.

Прогноз: победа «Ак Барса».

"Лада" — «Югра»

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Югра
Ханты-Мансийск

Это матч двух аутсайдеров КХЛ. Тольяттинцы уже вряд ли мечтают о попадании в плей-офф. Слишком много матчей проиграно, многое упущено на старте. “Югра” выиграла в Нижнем Новгороде у “Торпедо”, поэтому явно постарается зацепиться за очки в Тольятти. Ханты-мансийский клуб пополнил свою линию нападения чехом Войтехом Полаком, который так и не смог закрепиться в Череповце и Риге. В этой встрече поставлю на гостей.

Прогноз: победа «Югры».

"Йокерит" — «Динамо» (Минск)

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Динамо Мн
Минск

Пора команде Юкки Ялонена снова начать побеждать. Да, у неё была серия из 15 побед, но после неё последовало три поражения и небольшой спад. Считаю, что в матче с минским “Динамо” этот спад будет преодолён. “Зубры” проиграли в Москве ЦСКА. Горди Дуайер остался недоволен молодыми защитниками своей команды, которые «привезли» много голов. В последних двух встречах минчане пропустили по четыре шайбы. Я думаю, что в Хельсинки у них шансов практически нет.

Прогноз: победа «Йокерита».

"Северсталь" — «Барыс»

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Барыс
Астана

Череповчане ведут активную борьбу за восьмую строчку на Западе. Они хотят сохранить её за собой или же подняться выше. Главное — попасть в плей-офф. «Сталеварами» была обыграна “Югра”, а нынче в гости приезжает “Барыс”, который при феноменальной игре Найджела Доуса победил в Хельсинки. Для Череповца капитан астанинцев станет главной проблемой. Если они не смогут остановить Доуса, то почти наверняка проиграют.

Прогноз: победа «Барыса».

Для Череповца капитан астанинцев станет главной проблемой. Если они не смогут остановить Доуса, то почти наверняка.

"Торпедо" — «Сибирь»

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Сибирь
Новосибирская область

Это матч двух команд, которые находятся в глубоком кризисе, обеим нужны победы. У “Торпедо” четыре поражения подряд. У “Сибири” недавно вроде бы и были две победы над “Амуром” и Ригой, но дела всё равно идут неважно, а поражение со счётом 0:4 от “Спартака” это только подтверждает. Петерис Скудра недоволен своими нападающими. В последней встрече он посадил в запас и защитника Баранцева, который, по его мнению, «подсел». Но в матче с “Сибирью” нижегородцам нужно брать своё и побеждать. У сибиряков отметим приход в команду Евгения Бодрова, который был выменян у “Салавата Юлаева” вместо Фёдора Белякова.

Прогноз: победа «Торпедо» в основное время.

Итоги дня КХЛ: СКА силён и без Дацюка, а «Сибирь» «курит в углу»
Серьёзные проблемы и у команды Петериса Скудры.

"Витязь" — «Локомотив»

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Локомотив
Ярославль

В Подольск приезжает мощная ярославская команда, которая уже выиграла три встречи подряд. Видна работа Дмитрия Квартальнова. Предположу, что у нынешнего “Витязя” немного шансов в матче с “Локомотивом”, поскольку команды попросту различаются в классе. Конечно, “витязи” — это крепкий орешек, далеко не всем удаётся их раскусить. Но думаю, что у “Локомотива” в его нынешней кондиции проблем возникнуть не должно. Наконец-то у ярославцев разыгрался Красковский, который отличился уже во второй встрече подряд.

Прогноз: «Локомотив» окажется сильнее.

"Спартак" — «Динамо» (Москва)

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Динамо М
Москва
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Столичное дерби всегда вызывает повышенный интерес у болельщиков. “Спартак” при Жамнове на лавке не проигрывает. Москвичи победили в четырёх матчах подряд. Динамовскую же игру можно назвать средней. У команды хватает травмированных. Порой бывают такие матчи, что Владимир Воробьёв едва набирает игроков на состав. Это занимательная со всех точек зрения игра. “Спартак” на ходу, но “Динамо” на опыте выиграет эту встречу. В составе номинальных гостей достаточно возрастных хоккеистов, многое повидавших в своей карьере. Сделаю ставку на “Динамо”.

Прогноз: победа «Динамо».

“Спартак” на ходу, но “Динамо” на опыте выиграет эту встречу. В составе номинальных гостей достаточно возрастных хоккеистов, многое повидавших в своей карьере.

"Слован" — СКА

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 20:00 МСК
Слован
Братислава
СКА
Санкт-Петербург

Братиславцы при Эдуарде Занковце продолжают проигрывать. Особых пробелов после ухода Милоша Ржиги не видно. Возможно, что-то было на самом старте. Сразу после того, как чех ушёл, случилась небольшая психологическая встряска. Но в остальном же команда по-прежнему много пропускает и крайне редко набирает очки. У СКА всё в порядке, “армейцы” уверенно лидируют в общей таблице регулярного чемпионата и дают отдохнуть своим лидерам. Как пример — отсутствие Павла Дацюка в Подольске. Никаких проблем хоккеисты Знарка не испытывают. СКА — очевидный фаворит отчётного матча. Питер выиграет встречу в Братиславе и наберёт три очка.

Прогноз: победа СКА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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