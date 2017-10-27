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НХЛ
Текст: Павел Панышев
Фото: Reuters

События дня НХЛ: Василевский и Кучеров повторили рекорды легенд «Тампы»

А ещё один россиянин из «Лайтнинг» решил подраться.
27 октября 2017, пятница. 09:30 Хоккей

Дадонов разошёлся!

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
8 : 3 3:1, 3:0, 2:2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Врбата (Трочек, Брикли) – 01:04 (5x5), 2:0 – Типпетт (Макгинн, Мэтисон) – 04:23 (5x5), 2:1 – Коссила (Шоу, Вагнер) – 06:24 (5x5), 3:1 – Врбата (Бьюгстад) – 17:24 (5x4), 4:1 – Трочек (Петрович, Брикли) – 24:03 (5x5), 5:1 – Дадонов (Барков, Юбердо) – 28:27 (5x5), 6:1 – Барков (Маккензи) – 35:37 (5x5), 6:2 – Кольяно (Сильверберг, Верметт) – 42:18 (5x5), 7:2 – Врбата (Трочек, Яндл) – 48:39 (5x5), 7:3 – Шоу (Вагнер, Грант) – 50:46 (5x5), 8:3 – Дадонов (Барков, Юбердо) – 57:19 (5x5)

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов поучаствовал в разгромной победе своей команды в матче с «Анахаймом» — 8:3. «Утки», выигравшие два предыдущих матча и забивавшие в них по шесть шайб, на этот раз сами прилично пропустили. На ворота Джона Гибсона обрушился шквал опасных атак, в результате Рэнди Карлайлу пришлось менять его на Берра после двух периодов. Но и швейцарец дважды пропустил. Одним из главных действующих лиц на льду стал форвард «пантер» Евгений Дадонов, проведший отличную встречу. Россиянин оформил первый дубль после возращения в НХЛ, закончив встречу с показателем полезности «+2». Если у Вадима Шипачёва дела в Северной Америке не клеятся, то у его бывшего партнёра по СКА всё гораздо удачнее. Ну а первой звездой встречи стал форвард «Флориды» Радим Врбата, оформивший хет-трик. Первая шайба в НХЛ в активе у Оуэна Типпетта.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Драка Сергачёва и роскошный пас Кучерова

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 2 1:1, 0:0, 2:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Нильсен – 14:18 (4x5), 1:1 – Кучеров (Хедман, Киллорн) – 16:33 (5x4), 2:1 – Стэмкос (Кучеров, Сергачёв) – 46:22 (5x4), 3:1 – Пойнт (Гурд, Палат) – 57:04 (5x5), 3:2 – Нильсен (Нюквист, Абделкейдер) – 58:11 (6x4)

«Тампа» уже во второй раз за сезон выиграла у «Детройта», но теперь на своём льду – 3:2. «Молнии» одержали четвёртую победу подряд, закрепившись на первом месте в Восточной конференции. Как и обычно, в команде Джона Купера солировали россияне. Так, голкипер Андрей Василевский, отразивший 29 бросков и признанный третьей звездой матча, довёл личную серию побед до восьми. Таким образом, Василевский повторил рекорд клуба среди вратарей, установленный ещё одним россиянином — Николаем Хабибулиным. Отметим также, что Василевский лидирует в нынешнем сезоне по количеству побед среди вратарей — на его счету девять выигранных матчей.

Спровоцировал на драку Манту защитник Михаил Сергачёв, моментально заваленный соперником на лёд. В свою очередь Никита Кучеров (1+1) проявил себя в роли отменного бомбардира и стал первой звездой встречи. Впрочем, россиянин всегда держит уровень. Никита не только забивал, но и на Стэмкоса отдавал. Вообще же тройка «Тампы» Кучеров – Наместников – Стэмкос набрала 51 очко за 11 игр. Роскошный показатель. У Кучерова уже 12 голов в «регулярке» и лидерство в гонке снайперов. Никита продлил результативную серию до 11 матчей, повторив рекорд «Тампы». В сезоне-2009/10 канадский нападающий «Лайтнинг» Мартен Сан-Луи также набирал очки в 11 стартовых матчах сезона кряду.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

1000 матчей Нэша и первый дубль Бучневича в НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
5 : 2 2:0, 2:1, 1:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Крайдер (Цуккарелло, Зибанеджад) – 08:01 (5x5), 2:0 – Бучневич (Макдона, Нивс) – 15:57 (5x5), 2:1 – Дюклер (Дворак, Голигоски) – 25:13 (5x5), 3:1 – Грабнер (Нивс) – 25:59 (5x5), 4:1 – Бучневич (Нивс) – 33:56 (5x5), 4:2 – Келлер (Экман-Ларссон, Доми) – 43:52 (5x4), 5:2 – Грабнер – 59:24 (en)

«Рейнджерс» выиграли у «Аризоны» — 5:2. Канадский нападающий хозяев Рик Нэш провёл 1000-й матч за карьеру в НХЛ. Тот самый Нэш, который так удачно для россиян выбросил шайбу в овертайме финала ЧМ-2008 между, удалился, и Илья Ковальчук в большиснтве принёс России долгожданный титул. Однако, помимо Нэша, был у команды Алена Виньо и ещё один герой по фамилии Бучневич, оформивший свой первый дубль в НХЛ. Видно, что Павел всё больше привыкает к реалиям лиги, обживается в ней, тренер начинает ему доверять. Он закончил матч с показателем полезности «+3». Это поражение стало для «Аризоны» десятым подряд со старта сезона. «Рейнджерс» одержали третью победу в чемпионате при восьми проигрышах. Дела у обеих команд не клюются, но у «койотов» вообще полнейший провал. Странно, что Рика Токкета ещё не уволили.

Радулова поставили в третье звено, но Александр проснулся!

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
5 : 4 2:1, 1:2, 2:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Макдэвид (Строум, Драйзайтль) – 10:31 (5x5), 1:1 – Бенн (А. Радулов, Хэмьюс) – 11:34 (5x5), 2:1 – Марун (Нурс, Драйзайтль) – 19:35 (5x5), 2:2 – А. Радулов (Сегин, Шор) – 22:58 (5x4), 3:2 – Ньюджент-Хопкинс (Рассел, Лучич) – 33:46 (5x5), 3:3 – Бенн (А. Радулов, Клингберг) – 36:19 (5x4), 3:4 – Линделль (Спецца, Хэмьюс) – 50:25 (5x4), 4:4 – Ньюджент-Хопкинс (Лучич) – 52:16 (5x5), 5:4 – Беннинг (Драйзайтль, Нурс) – 57:33 (5x5)

Много разговоров о неудачной игре Александра Радулова за «Даллас». Россиянин начинал сезон в первой тройке с Бенном и Сегином, а теперь Кен Хичкок поставил его в третье звено «Старз» к Девину Шору и Маттиасу Янмарку. В этой тройке Радулов заканчивал предыдущую встречу с «Колорадо Эвеланш», и тогда это было номинально четвёртое звено атаки техасцев. Кроме гола «Аризоне» в пустые ворота Александру было нечем похвастать. И вот наконец-то дождались. Сразу два балла за результативность в игре с «Эдмонтоном». По ходу первого периода россиянин ассистировал Джейми Бенну, а во второй двадцатиминутке отличился сам, забив в большинстве под перекладину. Правда, не обошлось без курьёза. Защитник «нефтяников» Беннинг поразил ворота «Старз» после рикошета от Радулова, установив окончательный счёт – 5:4 в пользу «Эдмонтона». Российский форвард «Ойлерз» Антон Слепышев получил чуть более 7 минут игрового времени и не отметился результативными действиями.

Радулов виноват? Это был лучший матч россиянина за «Даллас» до 58-й минуты
Видео с участием россиян в очередной игровой день НХЛ: дубли Дадонова и Бучневича, 12-й гол Кучерова, драка Сергачёва и 3 очка Радулова.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

Первый гол Кузнецова не спас «Вашингтон»

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
6 : 2 3:0, 2:1, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Ванек (Ганье, Бурмистров) – 12:53 (5x5), 2:0 – Хорват (Берчи, Бисер) – 15:03 (5x4), 3:0 – Гранлунд (Дорсетт) – 18:43 (5x5), 4:0 – Берчи (Пульо, Бисер) – 29:41 (5x4), 5:0 – Дорсетт (Саттер, Танев) – 35:00 (5x5), 5:1 – Кузнецов (Овечкин, Карлсон) – 35:17 (5x5), 6:1 – Берчи (Хорват, Бисер) – 50:29 (5x4), 6:2 – Стивенсон (Бигл, Боуи) – 57:52 (5x5)

Продолжает серьёзно лихорадить «Вашингтон». Команда Барри Тротца потерпела разгромное поражение в Ванкувере – 2:6. За пять минут до второго перерыва российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в сезоне после передач Александра Овечкина и Джона Карлсона. Однако вряд ли Евгений остался доволен, так как в обороне «столичные» провалились, да и Брэйден Холтби провёл в воротах далеко не лучший матч. По ходу встречи канадца заменили на Грубауэра. Все трое россиян в составе «Кэпиталз» — Орлов, Овечкин и Кузнецов – закончили матч с отрицательным коэффициентом полезности «-1». «Кэнакс» добились четвёртой победы подряд.

Видео можно посмотреть в официальном сайте НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз Александр Овечкин Александр Радулов Андрей Василевский Евгений Дадонов Евгений Кузнецов — хоккей Михаил Сергачёв Никита Кучеров Павел Бучневич Итоги дня НХЛ
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