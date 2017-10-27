События дня НХЛ: Василевский и Кучеров повторили рекорды легенд «Тампы»

Дадонов разошёлся!

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов поучаствовал в разгромной победе своей команды в матче с «Анахаймом» — 8:3. «Утки», выигравшие два предыдущих матча и забивавшие в них по шесть шайб, на этот раз сами прилично пропустили. На ворота Джона Гибсона обрушился шквал опасных атак, в результате Рэнди Карлайлу пришлось менять его на Берра после двух периодов. Но и швейцарец дважды пропустил. Одним из главных действующих лиц на льду стал форвард «пантер» Евгений Дадонов, проведший отличную встречу. Россиянин оформил первый дубль после возращения в НХЛ, закончив встречу с показателем полезности «+2». Если у Вадима Шипачёва дела в Северной Америке не клеятся, то у его бывшего партнёра по СКА всё гораздо удачнее. Ну а первой звездой встречи стал форвард «Флориды» Радим Врбата, оформивший хет-трик. Первая шайба в НХЛ в активе у Оуэна Типпетта.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Драка Сергачёва и роскошный пас Кучерова

«Тампа» уже во второй раз за сезон выиграла у «Детройта», но теперь на своём льду – 3:2. «Молнии» одержали четвёртую победу подряд, закрепившись на первом месте в Восточной конференции. Как и обычно, в команде Джона Купера солировали россияне. Так, голкипер Андрей Василевский, отразивший 29 бросков и признанный третьей звездой матча, довёл личную серию побед до восьми. Таким образом, Василевский повторил рекорд клуба среди вратарей, установленный ещё одним россиянином — Николаем Хабибулиным. Отметим также, что Василевский лидирует в нынешнем сезоне по количеству побед среди вратарей — на его счету девять выигранных матчей.



Спровоцировал на драку Манту защитник Михаил Сергачёв, моментально заваленный соперником на лёд. В свою очередь Никита Кучеров (1+1) проявил себя в роли отменного бомбардира и стал первой звездой встречи. Впрочем, россиянин всегда держит уровень. Никита не только забивал, но и на Стэмкоса отдавал. Вообще же тройка «Тампы» Кучеров – Наместников – Стэмкос набрала 51 очко за 11 игр. Роскошный показатель. У Кучерова уже 12 голов в «регулярке» и лидерство в гонке снайперов. Никита продлил результативную серию до 11 матчей, повторив рекорд «Тампы». В сезоне-2009/10 канадский нападающий «Лайтнинг» Мартен Сан-Луи также набирал очки в 11 стартовых матчах сезона кряду.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

1000 матчей Нэша и первый дубль Бучневича в НХЛ

«Рейнджерс» выиграли у «Аризоны» — 5:2. Канадский нападающий хозяев Рик Нэш провёл 1000-й матч за карьеру в НХЛ. Тот самый Нэш, который так удачно для россиян выбросил шайбу в овертайме финала ЧМ-2008 между, удалился, и Илья Ковальчук в большиснтве принёс России долгожданный титул. Однако, помимо Нэша, был у команды Алена Виньо и ещё один герой по фамилии Бучневич, оформивший свой первый дубль в НХЛ. Видно, что Павел всё больше привыкает к реалиям лиги, обживается в ней, тренер начинает ему доверять. Он закончил матч с показателем полезности «+3». Это поражение стало для «Аризоны» десятым подряд со старта сезона. «Рейнджерс» одержали третью победу в чемпионате при восьми проигрышах. Дела у обеих команд не клюются, но у «койотов» вообще полнейший провал. Странно, что Рика Токкета ещё не уволили.

Радулова поставили в третье звено, но Александр проснулся!

Много разговоров о неудачной игре Александра Радулова за «Даллас». Россиянин начинал сезон в первой тройке с Бенном и Сегином, а теперь Кен Хичкок поставил его в третье звено «Старз» к Девину Шору и Маттиасу Янмарку. В этой тройке Радулов заканчивал предыдущую встречу с «Колорадо Эвеланш», и тогда это было номинально четвёртое звено атаки техасцев. Кроме гола «Аризоне» в пустые ворота Александру было нечем похвастать. И вот наконец-то дождались. Сразу два балла за результативность в игре с «Эдмонтоном». По ходу первого периода россиянин ассистировал Джейми Бенну, а во второй двадцатиминутке отличился сам, забив в большинстве под перекладину. Правда, не обошлось без курьёза. Защитник «нефтяников» Беннинг поразил ворота «Старз» после рикошета от Радулова, установив окончательный счёт – 5:4 в пользу «Эдмонтона». Российский форвард «Ойлерз» Антон Слепышев получил чуть более 7 минут игрового времени и не отметился результативными действиями.

Радулов виноват? Это был лучший матч россиянина за «Даллас» до 58-й минуты Видео с участием россиян в очередной игровой день НХЛ: дубли Дадонова и Бучневича, 12-й гол Кучерова, драка Сергачёва и 3 очка Радулова.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

Первый гол Кузнецова не спас «Вашингтон»

Продолжает серьёзно лихорадить «Вашингтон». Команда Барри Тротца потерпела разгромное поражение в Ванкувере – 2:6. За пять минут до второго перерыва российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в сезоне после передач Александра Овечкина и Джона Карлсона. Однако вряд ли Евгений остался доволен, так как в обороне «столичные» провалились, да и Брэйден Холтби провёл в воротах далеко не лучший матч. По ходу встречи канадца заменили на Грубауэра. Все трое россиян в составе «Кэпиталз» — Орлов, Овечкин и Кузнецов – закончили матч с отрицательным коэффициентом полезности «-1». «Кэнакс» добились четвёртой победы подряд.

Видео можно посмотреть в официальном сайте НХЛ.