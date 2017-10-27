«Никто не хочет платить ему $ 7 млн». Инсайдеры – о ситуации с Шипачёвым

Прошло больше суток с того момента, когда «Вегас» официально заявил, что будет искать варианты обмена Вадима Шипачёва. Россиянина отправили в фарм-клуб, его агент ищет новую команду, но кто захочет брать игрока, у которого контракт с кэпхитом $ 4,5 млн?



Перед стартом сезона Шипачёва уже отправили в АХЛ, но за фарм-клуб он не играл. Дебютировал в НХЛ в пятом матче «Вегаса» в сезоне, всего провёл три игры и забил один гол.

Мы собрали мнения североамериканских журналистов по поводу ситуации с Шипачёвым.

Вологодские звёзды «зажгут» на Бродвее? Куда могут обменять Шипачёва в НХЛ Обменять игрока с контрактом $ 4,5 млн в год, конечно, трудно. Но можно.

Инсайдер TSN Боб Маккензи раскрыл подробности переговоров «Вегас Голден Найтс», который рассматривает варианты обмена нападающего Вадима Шипачёва. Россиянин подписал весной двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 4,5 млн.



«Обмен возможен, но ни в коем случае не гарантирован, и вот почему. Некоторые клубы обеспокоены, что Шипачёв не смог сразу завоевать место в основном составе «Вегаса». Некоторые клубы также беспокоит, что у него двухлетний контракт с зарплатой $ 4,5 млн в год, особенно это касается финансовых обязательств по второму году. Они готовы сказать «Вегасу»: «Мы заберём у вас этого парня. Мы не дадим за него слишком много, но вам придётся взять на себя часть его зарплаты». Сейчас «Вегасу» не нужно и клуб не хочет выплачивать часть его зарплаты. Так что клубы говорят: «Вы ему платите», а «Вегас» говорит: «Тогда езжай в фарм-клуб». А 30-летний русский не хочет в фарм-клуб. Его дисквалифицируют, и тогда он, возможно, попросит клуб отпустить его в Россию, где он сможет играть в КХЛ и попасть в сборную на Олимпиаду. «Вегас» согласится на расторжение контракта по обоюдному согласию.

Маккензи: Его дисквалифицируют, и тогда он, возможно, попросит клуб отпустить его в Россию, где он сможет играть в КХЛ и попасть в сборную на Олимпиаду.

«Вегас» хочет отправить его в фарм-клуб, чтобы, возможно, он пробился оттуда в основу по ходу сезона, но этого не хочет сам игрок. Другой вариант – клуб согласен расторгнуть контракт по обоюдному согласию, тогда Шипачёв сможет уехать в Россию, а у клуба не будет перед ним обязательств», — сказал Маккензи в эфире TSN.

«Его агент разговаривал с 12 клубами, большого интереса нет»

А вот что сказал по этому поводу инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.



«Агент Шипачёва Петр Свобода разговаривал примерно с 12 клубами за последние сутки, пытаясь договориться об обмене. Не заметно, чтобы к Шипачёву был большой интерес. Знаю, что одна команда проявляла умеренный интерес, потому что подписной бонус в $ 2 млн «Вегас» уже заплатил. Не уверен, что обмен состоится», — сказал ЛеБрюн в эфире TSN.

«Шипачёв вряд ли хочет в АХЛ, но захочет ли он потерять $ 7 млн?»

Поделился мнением о возможном развитии ситуации с Шипачёвым и инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.



«Вегас» стал одной из самых интересных историй в начале сезона, они выиграли семь матчей из восьми, хотя все ожидали, что они будут ближе к концу таблицы, чем к началу. И вот они так здорово начали сезон, команду тут не в чем винить. Шипачёвым интересовались в НХЛ последние пару лет, но он был связан контрактом в России. К нему был больший интерес в прошлом году, чем в этом, но ему пришлось подождать один сезон.



Думаю, ничего не сложилось. Клуб рассчитывал, что он будет одним из лидеров атаки, но с самого начала им были не слишком довольны. Сложно жаловаться на то, что делает «Вегас», они добиваются успеха. Думаю, мы все ожидали чего-то подобного, когда его впервые отправили в АХЛ. Многие русские игроки предпочтут вернуться домой и зарабатывать больше денег там, чем получать зарплату на уровне АХЛ.

ЛеБрюн: Агент Шипачёва Петр Свобода разговаривал примерно с 12 клубами за последние сутки, пытаясь договориться об обмене. Не заметно, чтобы к Шипачёву был большой интерес.

Проблема с Шипачёвым в том, что у него есть ещё второй год контракта с зарплатой около $ 3 млн и кэпхитом $ 4,5 млн. Уже два дня его агент ищет варианты обмена, не думаю, что это будет легко. Если только «Вегас» не согласится выплачивать часть его зарплаты, такую сделку будет сложно провернуть. Не знаю, чем всё закончится. Не думаю, что он хочет ехать в АХЛ, но также не знаю, хочет ли он потерять около $ 7 млн, которые ещё может заработать по контракту», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.

«Я четыре года играл в фарм-клубе, тут главное не сдаваться»

Известный российский голкипер, обладатель кубка Стэнли Илья Брызгалов тоже прокомментировал ситуацию с Шипачёвым. «Да никто Шипачёва не выгоняет, просто пытаются найти ему новое место работы, где он будет полезен. Команда новая, выступает очень хорошо. Видать, парень не попадает в состав и ему хотят найти новый клуб. Не знаю, кому может пригодиться Шипачёв. В принципе, есть коллективы, которые имеют возможность вместить в потолок зарплат контракт Вадима ($ 4,5 млн в год у Шипачёва). «Аризона» пока не выиграла ни одного матча, им надо что-то делать. Почему «Вегас» некрасиво поступил с Шипачёвым? Это бизнес, если он им не нужен, зачем его держать с такой зарплатой? Руководство и тренерский штаб «Вегаса» считают, что у них есть ребята сильнее Вадима, которые, может быть, дешевле. Я всегда был настроен играть в НХЛ и даже провёл четыре года в фарм-клубе. У меня были возможности возвращения в Россию, но я преследовал свою цель. Жена меня поддерживала и говорила, что не надо так легко сдаваться. Шипачёв — парень техничный, у него много умений. Но я плохо знаю Вадима, его характер, насколько он целеустремлён и чего хочет. Поэтому сложно сказать, сможет ли он закрепиться в НХЛ».

Фридман: Не думаю, что он хочет ехать в АХЛ, но также не знаю, хочет ли он потерять около $ 7 млн, которые ещё может заработать по контракту.

Шипачёв прибудет в расположение фарм-клуба «Вегаса»

По информации Sportsnet, Шипачёв всё-таки прибудет в расположение фарм-клуба «Вегаса». Ближайший матч «Чикаго Вулфс» в АХЛ намечен на завтра.