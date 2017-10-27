Канада молится на КХЛ. Кто сыграет за «кленовых» на Евротуре?

В четверг федерация хоккея Канады объявила состав своей сборной на Кубок Карьяла. Напомним, что в преддверии Олимпийских игр, в которых не примут участия игроки НХЛ, канадцы сыграют сначала на финском этапе Евротура, а в декабре приедут на Кубок Первого канала. Кого же включил в состав Уилли Дежарден?

Робинсон, Клинкхаммер, Козун и Эллисон вошли в состав сборной Канады на Евротур

Дежарден должен молиться на КХЛ

Ответ на вопрос, какая лига в Европе сильнейшая, дал главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден. Если вдруг кто сомневался, робко упоминая чемпионат Швеции или Швейцарии, наставник «кленовых» расставил все точки над i. Комплектуя состав на Кубок Карьяла, он позвал сразу 16 игроков из КХЛ! Могло быть и 17, но рижское «Динамо» после провального старта сезона отказалось от своего первого номера Джастина Питерса. Горе-вратарь отправился в Германию, заключив контракт с «Кёльном». То, что одного из виновников фиаско латвийского клуба приглашают в сборную, лучше всего говорит о том, какая позиция сборной Канады проблемная. Впрочем, для родины хоккея такое положение дел отнюдь не в новинку. Стоит лишь вспомнить несчастного Марка Весентина и других вратарей канадской «молодёжки» разных лет. Первым номером «кленовых» на финском этапе Евротура, а скорее всего и на Олимпиаде, будет юлаевец Бен Скривенс.

Сомнительным выглядит и вызов защитника «Слована» Симона Депрё. Позиции словацкой команды и «-7» канадца идут вразрез с логикой Дежардена. А вот Карл Столлери прямо сейчас лучший в обороне рижского «Динамо». Но всё же лидерами обороны будут другие люди. Мэт Робинсон с переходом из «Динамо» в ЦСКА стал получать меньше игрового времени и свободы действий, но по-прежнему остаётся элитным защитником по меркам КХЛ. Крис Ли в этом сезоне был обделён игровой практикой, но, вернувшись в «Магнитку», непременно наберёт форму к старту олимпийского хоккейного турнира. Кубок Карьяла станет одним из этапов подготовки для возрастного защитника, который играл за сборную Канаду на последнем чемпионате мира. Наверняка не на последние роли приглашается и Чарльз Дженовей, который в этом сезоне успел поиграть за «Ладу» на позиции нападающего.

Робинсон, Тальбо и ещё 8 игроков для Канады на Евротур Сборная Канады примет участие в Кубке Карьяла и может заявиться на Кубок Первого канала. Как будет выглядеть костяк «кленовых листьев»?

В атаке сборной Канады будут блистать лучший бомбардир минского «Динамо» Куинтон Хауден и второй по результативности игрок «Магнитки» после Сергея Мозякина – Мэтт Эллисон. Эрик О’Делл не рвёт на части КХЛ, но больше него в составе «Сочи» набрал очков лишь Павел Падакин. Статистика Роба Клинхаммера в этом сезоне не впечатляет, но то, как он дополняет в «Ак Барсе» Владимира Ткачёва, говорит о его специализированном назначении. Бывший минский «зубр» хорош не только голами и передачами. В общем, составчик у канадцев подбирается что надо, практически полностью состоящий из лучших бомбардиров своих команд и игроков ведущих звеньев. Интересно, произнесёт ли Владислав Третьяк слова о том, что мы наигрываем соперников для сборной России, если кахаэловские канадцы обыграют нашу сборную сначала на Евротуре, а потом и на Олимпиаде?

«Куньлунь» как базовый клуб сборной Канады

Если базовый клубов сборной России – это СКА, а помогает ему другой «армейский» клуб, то базовым клубом для канадцев неожиданно стал… «Куньлунь». Когда китайский клуб только появлялся на свет, нас уверяли, что его основу составят российские и китайские хоккеисты. В первый год существования «драконы» были во многом финской командой — сказалось влияние Владимира Юрзинова-младшего. Со сменой главного тренера поменялся и вектор комплектования состава. Майк Кинэн, по совместительству ещё и генеральный менеджер китайского клуба, собрал под своим крылом восемь канадцев. И это не считая тех, кто имеет двойное гражданство и приглашался под натурализацию.



Из восьмёрки канадцев Кинэна в сборную Дежарден позвал ровно половину. Жильбер Брюле с Войтеком Вольски выходят в первом звене «Куньлуня» и являются лучшими бомбардирами команды. Вопрос лишь в том, кому к ним подберут на замену Андрею Костицыну. А вот на Брендона Дефацио и Кайла Чепчуру, которые в команде Кинэна играют куда более скромные роли, главный тренер канадцев вниманием обошёл. Кроме того на Кубок Карьяла вызваны защитники Джесс Блейкер и Джефф Кинрейд, не первый год выступающий в КХЛ.

В Финляндию едут два студента

Каждый раз, когда на чемпионаты мира в состав сборной США берут ребят из NCAA, наши СМИ выходят с заголовками «Мы проиграли/обыграли студентам!». В действительности, конечно, это не ботаники, сидящие сутками за партами, а вполне квалифицированные хоккеисты. Тот же Джек Айкел перед дебютом в НХЛ играл именно в студенческой лиге. Но если раньше считалось, что NCAA поставляет игроков исключительно для американской сборной, то в новых реалиях в эту сторону вынуждена смотреть и канадская федерация. Тем более что в американских университетах числится немало родоначальников хоккея.



Красноречиво, что тройку лучших бомбардиров NCAA составляют исключительно канадские хоккеисты. Лидер этой гонки Дилан Сайкура из университета Норт Истерн отправился на Кубок Карьяла. 22-летний миниатюрный форвард, однажды задрафтованный «Чикаго» в шестом раунде, набирает в этом сезоне больше двух очков в среднем за матч! Кто знает, быть может, игра за сборную откроет ему дорогу в НХЛ? Вторым студентом в составе «кленовых» станет Зак Уайтклауд. Защитник университета Бемиджи на два года моложе Сайкуры, но, в отличие от него, на драфте был проигнорирован.

Теперь обыграем? Канада преследует Россию, заявившись на Кубок Карьяла Сборные Канады и Швейцарии сыграют на Кубке Карьяла – 2017. У Олега Знарка появился очередной шанс наконец-то обыграть «кленовых листьев».

Откуда ещё приедут канадцы?

Ни для кого не секрет, что на Олимпиаду могут приехать игроки из АХЛ. Но не те, что сосланы из клубов НХЛ, а имеющие односторонние контракты. Один из таких сыграет на финском этапе Евротура. Кристиан Томас из «Уилкс-Бэрри» стал единственным игроком в составе сборной Канады из второй по силе североамериканской лиги. Потомственный хоккеист (его отец Стив играл в НХЛ и выигрывал золото чемпионата мира) был выбран «Рейнджерс» во втором раунде драфта, защищал цвета «Монреаля» и «Аризоны», но в последнее время находился вне элиты. 25-летний форвард, которому явно недостаёт габаритов, набрал в прошлом сезоне полсотни очков за «Херши», однак не привлёк внимание тренеров «Вашингтона».

Один из двух представителей шведской лиги хорошо знаком российским болельщикам. Дерек Рой в прошлом сезоне успел поиграть за «Авангард» и «Трактор», а теперь возрастной центрфорвард – лучший бомбардир «Линчёпинга» с 12 очками в 13 играх. Ну а главным поставщиком канадских «сборников» после «Куньлуня» стал швейцарский «Берн». Лидер сезона в NLA передал в руки Дежардену сразу трёх своих игроков. Прежде всего Эндрю Эббета – второго бомбардира регулярного чемпионата. На прошлогоднем Кубке Шпеглера он был ассистентом капитана сборной Канады. Капитаном же «кленовых» на старейшем клубном турнире Старого света являлся его одноклубник Максим Норо. Третьим берновцем стал Мэйсон Рэймонд, ещё в прошлом сезоне выступавший за «Анахайм».

Они тоже достойны, чтобы сыграть на Олимпиаде

Состав канадцев на Карьяла выглядит внушительным, но это далеко не все игроки, на которых может рассчитывать Дежарден. Прежде всего странно выглядит отсутствие Линдена Вея – самого результативного канадца, выступающего в КХЛ. Мэтт Фрэттин остался в одиночестве ещё и потому, что приглашение в сборную не получил защитник Даррен Диц. Если лидер обороны «Барыса» совсем недавно оправился от травмы, то Макс Тальбо до сих пор восстанавливается. Нет сомнений, что его связка с Брендоном Козуном пришлась бы ко двору не только в «Локомотиве», но и в сборной Канады. Ещё около месяца в лазарете будет пребывать и казанский «барс» Джастин Азеведу.

Бурк: сомневаюсь, что у сборной Канады будут звёзды из НХЛ на Олимпиаде Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк — о предсезонном турнире в Сочи, вызове игроков из АХЛ и шансах увидеть на Олимпиаде Овечкина.

Странным выглядит отсутствие Пола Щехуры. Впрочем, учитывая, что лучший бомбардир «Трактора» летом ездил в расположение сборной, его мы наверняка увидим на Кубке Первого канала. Также в Москве впору ожидать защитника минского «Динамо» Марка-Андре Граньяни, а вот канадские вратари, выступающие в КХЛ, заканчиваются на Бене Скривенсе. Если говорить о других лигах, то тут напрашивается вызов одного из лучших форвардов швейцарского чемпионата Мэтта Д'Агостини, а также Барри Браста, который с этого сезона также выступает в стране часов и шоколада. Правда, бывший вратарь «Слована» прямо сейчас травмирован.

Кроме того, вы можете принять участие в опросе по ссылке.