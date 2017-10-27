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Текст: Александр Тарасов
Фото: twitter.com/TheAHL

Как играют в сезоне бывшие легионеры КХЛ. От Сведберга до Соботки

Сведберг не сдаётся в Америке, Фантенберг закрепился в НХЛ, Фаст и Рой играют в Швеции, а Мозес попал в АХЛ.
27 октября 2017, пятница. 18:00 Хоккей

Минувшим летом КХЛ потеряла целый ряд хоккеистов, которые были по многим показателям в числе лучших в своих клубах. Мы отобрали самых известных легионеров, покинувших нашу лигу.

Виктор Фаст (из ЦСКА в «Векшё Лейкерс»)

Куда уезжал: не выдерживавший конкуренции в ЦСКА 35-летний голкипер уехал доигрывать к себе на родину.

Что получилось: Фаст имеет хорошие показатели в Швеции: Виктор пропустил меньше остальных в Шведской хоккейной лиге, отражая 92,6% бросков. Его наверняка призовут на один из этапов Евротура, даже учитывая этот ляп.

Стефан да Коста (из ЦСКА в «Серветт»)

Куда уезжал: контракт с ЦСКА у французского нападающего закончился весной. Продлевать его он решительно не захотел, рассчитывая отправиться в НХЛ. За океаном к Стефану проявляли интерес «Монреаль» и «Вегас». Однако летом у форварда были выявлены проблемы со здоровьем.

Что получилось: попасть в НХЛ было не суждено. В КХЛ реально претендовал на Стефана да Косту омский «Авангард», но «ястребы» отказались от этого варианта. И снова не имелось игровых причин у данного решения. Клуб не устроили медицинские показатели француза, который теперь будет выступать в швейцарском «Серветте». Дебют да Косты в составе «Серветта» ещё впереди.

Стив Мозес (из СКА в «Рочестер Американс»)

Куда уезжал: после не самого успешного сезона в составе СКА у Мозеса не было пути в НХЛ. Потому американец заключил годичный контракт с «Рочестером», играющим в АХЛ.

Что получилось: в шести матчах «Рочестер» потерпел три поражения, но вина нападающего в неудачах клуба минимальна: Стив в отведённое ему время набрал 3 очка (1+2).

Дэвид Бут (из «Авангарда» в «Детройт»)

Куда уезжал: нападающий, выживший в авиакатастрофе, тёплых чувств к КХЛ не испытывал, вследствие чего вернулся в НХЛ. Некогда лучший бомбардир «Флориды» и сам понимает, что теперь ему будут отводиться крохи игрового времени и второстепенная роль в составе «крыльев».

Что получилось: ожидания совпали с реальностью. Бут уже пережил пик своей карьеры. 32-летний форвард выходил на лёд в четырёх матчах, результативными действиями не отметился.

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Да, это тот самый парень, который играл в «Авангарде» и «Адмирале».

Дэнни Тэйлор (из «Сибири» в «Оттаву»)

Куда уезжал: отлично отыгравший прошлый сезон 31-летний голкипер «Сибири» вытянул счастливый билет и отправился в «Оттаву». Сложно было оценивать шансы Тэйлора, но вратарская линия «сенаторов» далеко не в топе НХЛ: Крэйг Андерсон в трёх последних матчах пропустил 11 шайб, Майк Кондон тоже стабильностью не отличается. Потому шансы хотя бы на роль дублёра имелись.

Что получилось: Тэйлор был отправлен в фарм-клуб. Там он регулярно играет, но если в «Сибири» процент отражённых бросков держался в районе 94%, то сейчас он на уровне 89%. Тэйлору остаётся только мечтать о месте в составе «Оттавы». Возможно, стоит задуматься о возвращении в КХЛ.

Якуб Ержабек (из «Витязя» в «Монреаль»)

Куда уезжал: результативный защитник явно перерос уровень КХЛ. Казалось, что чех вполне способен сходу занять место в третьей паре защитников: у него нет очевидных минусов, ему 26, а потому проблем в интенсивной игре не должно возникнуть. Если понадобится, принесёт пользу и в атаке.

Что получилось: пока у Ержабека за океаном трудные времена. Играть в «Монреале» ему не дают, хоть клуб и барахтается на дне конференции. Сейчас защитник выступает за «Лаваль», фарм-клуб «Канадиенс». Там он свою состоятельность доказывает. В шести матчах у Якуба четыре голевые передачи, показатель полезности «+5».

Никлас Сведберг (из «Салавата Юлаева» в «Миннесоту»)

Куда уезжал: остаётся загадкой, что разглядели скауты «Миннесоты» в голкипере уфимцев, который являлся слабым звеном в стане «Салавата». Да и понятно ведь, что место в рамке в начале сезона было забронировано для Девана Дубника. Так что расчёт «дикарей» виделся ошибочным.

Что получилось: в рядах «Миннесоты» Сведберг пробыл меньше месяца. С драфта отказов голкипера забирать клубы НХЛ не стали, и швед автоматически перешёл в распоряжение «Айовы Уайлд», фарм-клуба «дикарей», где он в среднем пропускает по три шайбы за игру и одержал две победы в семи играх, сыграв один матч на ноль. Вскоре, возможно, судьба занесёт Сведберга на родину или обратно в КХЛ.

Марио Кемпе (из «Витязя» в «Аризону»)

Куда уезжал: фланговый нападающий уехал в НХЛ после истечения контракта с подмосковным клубом. «Аризона» — клуб, где не нужно набирать 50 баллов за сезон: есть Макс Доми, есть Клейтон Келлер для таких целей. А вот другие тройки нападения проседают. Потому у Кемпе были реальные шансы на место в третьем звене.

Что получилось: шведский форвард успел поиграть и за «Аризону», и за её фарм-клуб. И претензий к Кемпе нет. Силовым форвардам зачастую проще себя проявить за океаном, но Марио к таким не относится. Тем не менее нападающий уже дважды отличился за «Аризону». 25 октября его шайба не помогла в битве «Нью-Йорк Айлендерс». Место в составе за скандинавом остаётся.

Дерек Рой (из «Трактора» в «Линчёпинг»)

Куда уезжал: маститый канадец так и не сумел оправдать возложенные на него надежды в КХЛ и уехал в Шведскую хоккейную лигу. В «Линчёпинге» Рою сразу дали понять, что в него верят. Контракт с 34-летним форвардом был заключён на два года.

Что получилось: Дерек пользуется авансом сполна. В 13 матчах на счету форварда 12 баллов (3+9), и он входит в десятку лучших бомбардиров SHL.

Оскар Фантенберг (из «Сочи» в «Лос-Анджелес»)

Куда уезжал: как и в случае с Ержабеком, было понятно, что Фантенберг в будущем пойдёт на повышение. Но защитник попал сразу в «Лос-Анджелес». И казалось, что Оскару придётся пройти испытание под названием АХЛ. Даути, Маззин, Мартинес – эти трое стопроцентно входят в первые две пары. Остальным предстояло выцарапывать место в составе.

Что получилось: Фантенберг поучаствовал во всех 10 играх «королей», сделал четыре результативных паса. «Кингз» лидируют на Западе, а швед отстоял право играть в основной команде.

Харри Сятери (из «Витязя» во «Флориду»)

Куда уезжал: экс-голкиперу «Витязя» и сборной Финляндии достался не самый удачный вариант в НХЛ. Луонго и Раймер могли уступить места в заявке только в случае травмы.

Что получилось: Сятери отправлен в фарм-клуб. Логичное решение в данной ситуации. К несчастью для финна, его карьера в АХЛ началась даже хуже, чем у Сведберга. Дважды Сятери доверяли, но 4,51 шайбы за игру и 86% отражённых бросков – такой кошмар ему даже присниться не мог.

Миро Аалтонен (из «Витязя» в «Торонто»)

Куда уезжал: самый результативный легионер «Витязя» мог рассчитывать на игровые минуты в НХЛ. Но получить их в «Торонто» было невероятно сложно. Если у «кленовых листьев» и есть потребность на данном этапе в кадрах, то только в защитниках.

Что получилось: Аалтонен был отправлен в АХЛ. Играет в одном клубе с Никитой Сошниковым, россиянин к основе ближе: у нашего соотечественника пять очков в шести матчах, а финн выглядит довольно блёкло – две передачи в шести играх.

Владимир Соботка (из «Авангарда» в «Сент-Луис»)

Куда уезжал: чех вернулся в стан «блюзменов». Он покидал омичей ещё прошлым летом, и вся история с его переходом получилась резонансной. Впоследствии Владимир отыграет ещё сезон, но становилось понятно, что качественный центрфорвард до конца карьеры в клубе не задержится. Соботка нуждался (и не скрывал радости от перехода) в «Сент-Луисе», а тот – в сильном центре для второго звена.

Что получилось: Соботка не просто проходит в состав «Сент-Луиса», но и исправно ассистирует партнёрам. Форвард набрал 7 баллов за результативность, и его место в составе неоспоримо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Владимир Соботка Дерек Рой Никлас Сведберг Стефан Да Коста Стив Мозес Якуб Ержабек
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