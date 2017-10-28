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Текст: Павел Панышев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Итоги дня КХЛ: побоище в Нижнем Новгороде и победа «Спартака» в дерби

А Назаров, похоже, решил замахнуться на первое место в Восточной конференции.
28 октября 2017, суббота. 00:00 Хоккей

Назаров продолжает удивлять

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
1 : 2 0:1, 1:1, 0:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Ганзл (Пиганович, Секстон) – 05:21 (5x4), 0:2 – Пиганович (Ганзл, Секстон) – 35:56 (5x4), 1:2 – Саюстов (Блум, Саболич) – 38:08 (5x4)

«Адмирал» проиграл «Нефтехимику» — 1:2. «Моряки» были вынуждены выступать без травмированного Виктора Александрова. И это не могло не сказаться, ведь состав хозяев по меркам КХЛ средний, каждый человек на счету. Продолжает приятно удивлять главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров. С сильно урезанным бюджетом он выстроил очень боеспособную команду, которая уже находится в лидирующей группе Восточной конференции. Такими темпами «волки» и «Ак Барс» скоро обгонят. Шайбами в отчётной встрече отметились Ганзл и Пиганович, у гостей Ежова огорчил Саюстов. Очень помогло нижнекамцам возвращение в строй Секстона. Он поучаствовал в обеих голевых атаках «Нефтехимика» в большинстве.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Дежурная победа «Ак Барса»

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 2 0:0, 1:1, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Свитов (Токранов, Мусин) – 27:18 (5x4), 1:1 – Дефацио (Вольски) – 36:08 (5x5), 1:2 – Язьков (Токранов) – 47:54 (5x5)

«Куньлунь» на своём льду не справился с «Ак Барсом» — 1:2. Команда Зинэтулы Билялетдинова, лидирующая на Востоке, одержала дежурную и ожидаемую победу. Вообще же «барсы» крайне неудобный соперник для китайского клуба. «Куньлунь» ни разу не выиграл у «Ак Барса» в КХЛ. Наконец-то прервалась голевая засуха форварда гостей Александра Свитова. Теперь в его активе 200 очков в лиге. Ну а победу татарстанскому клубу принёс Никита Язьков, эффектно переигравший Хелльберга с близкого расстояния в середине третьего периода. Майк Кинэн менял голкипера на шестого полевого, но спасти встречу хозяева не смогли.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Разгром «Югры»

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
4 : 0 1:0, 2:0, 1:0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Белоусов (Зернов, Бочаров) – 10:23 (5x3), 2:0 – Зернов (Белоусов, Скороходов) – 22:42 (5x5), 3:0 – Белоусов (Гуркин, Бочаров) – 37:48 (5x4), 4:0 – Воробьёв – 56:38 (5x4)

В матче аутсайдеров лиги «Лада» не оставила шансов «Югре» — 4:0. Увы, не обошлось без травм. В третьем периоде защитник хозяев Ефим Гуркин не смог подняться со льда после столкновения, его унесли с площадки на носилках. Шайбы в ворота Проскурякова забрасывали Воробьёв, Зернов, отличившийся в седьмой раз за сезон, а также Белоусов, оформивший дубль. Голкипер тольяттинцев Александр Лазушин стал одним из главных героев встречи, отразив 21 бросок по своим воротам. Да, тревожили его не слишком сильно, но главное, что не пропустил. Финального штурма у ханты-мансийцев не получилось. «Лада» покинула последнюю строчку на Востоке, уступив её как раз югорчанам.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Без вариантов для Минска

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 0 2:0, 0:0, 0:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – О'Нилл (Йоэнсуу, Йенсен) – 13:01 (5x5), 2:0 – Виртанен (Пильстрём, Лепистё) – 18:36 (5x5)

Йокерит» в родных стенах переиграл минское «Динамо» — 2:0. В праздничный день 50-летия клуба финский коллектив выглядит уверенно, и уж точно попортит нервы главным фаворитам на Западе. Хотя и сам «Йокерит» можно смело причислять к фаворитам. Особых вариантов в этот вечер у «зубров» не было, хоть и атаковали они прилично. Хозяева стараниями О'Нилла и Виртанена повели 2:0 уже в первом периоде, после чего сыграли грамотно и по счёту, так и не позволив сопернику ни разу отличиться. Вратарь Райан Запольски, серьёзно прибавивший в нынешнем регулярном чемпионате, отыграл на ноль, отразив 29 бросков. Хорошая игра американца. Серия из трёх поражений «Йокерита» осталась позади.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Слова Скудры не подействовали?

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1 : 2 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Веряев (Галузин, Желдаков) – 18:52 (5x5), 1:1 – Шаров (Основин, Коньков) – 53:43 (5x4), 1:2 – Левицкий – 65:00 ( ПБ)

После проигранного матча «Югре» главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра раскритиковал свою команду. Прежде всего игроков атаки, так как с заброшенными шайбами у нижегородцев в последнее время проблемы. Не получилось много забить и на сей раз, отсюда и серия из пяти поражений. Автором единственного гола хозяев стал молодой форвард Даниил Веряев, отличившийся в концовке первого периода. Однако Шаров у «Сибири» счёт сравнял в третьей двадцатиминутке. Отметим, что вратарь гостей Александр Салак не попал в заявку на матч, в итоге Павел Зубов сделал ставку на Красикова. Встреча изобиловала удалениями. Степан Санников и Григорий Желдаков решением судей отправились в раздевалку досрочно. Аналогичное наказание постигло и Максима Игнатовича, схлопотавшего 5+20 за развязывание драки. Сперва защитник послал в нокаут Кундратека, после чего сцепился с Грачёвым. Ну а началось всё именно с Желдакова, который толкнул на борт Энеруда. Судьба же матча решилась в серии буллитов. 2:1 в пользу «Сибири».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Важнейшие два очка «Северстали»

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
4 : 3 0:1, 3:1, 0:1, 1:0
Барыс
Астана
0:1 – Вей (Доус, Даллман) – 01:20 (5x4), 1:1 – Бумагин (Трубачёв, Корнеев) – 25:32 (5x4), 2:1 – Бумагин (Кагарлицкий) – 27:11 (5x4), 2:2 – Вей (Доус, Фрэттин) – 31:03 (5x4), 3:2 – Кагарлицкий (Бумагин) – 36:43 (5x4), 3:3 – Фрэттин (Вей, Доус) – 40:24 (5x5), 4:3 – Васильев (Монахов) – 62:23 (3x3)

Череповчане в овертайме вырвали победу у «Барыса» — 4:3. У астанинцев, что уже стало традицией, «зажинали» легионеры: дуль у Вейя, не ушёл со льда без гола и Фрэттин. В команде Александра Гулявцева дубль в свой актив записал Бумагин, сказал своё веское слово и капитан «сталеваров» Дмитрий Кагарлицкий. Ну а в овертайме победу «Северстали» принёс защитник Валерий Васильев. Хозяева набрали важнейшие два очка, так как попадание в плей-офф практически наверняка поможет им избежать неприятностей по итогам сезона и остаться в КХЛ. В Череповце это прекрасно понимают, поэтому бьются в кровь в каждой игре. Такому подходу можно только поаплодировать.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» продолжает побеждать

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
2 : 4 0:1, 1:3, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Козун (Алексеев, Контиола) – 11:28 (5x5), 1:1 – Никулин (Мозик) – 23:19 (5x4), 1:2 – Лугин (Любушкин, Иванов) – 24:52 (5x5), 1:3 – Коршков (Рафиков) – 29:54 (5x5), 1:4 – Контиола (Черепанов, Любушкин) – 30:59 (5x5), 2:4 – Мозик (Рендулич, Никулин) – 45:04 (5x5)

Очень нравится «Локомотив». Команда при Дмитрии Квартальнова обрела второе дыхание, начала побеждать и точно будет уверенно находиться в лидирующей группе Запада. В матче с «Витязем» «железнодорожники» выиграли со счётом 4:2, по голу у Козуна, Лугина, Черепанова и Коршкова. Хозяева старались сопротивляться, но разница в классе была слишком заметной. Ярославцы добились четвёртой победы подряд, волжане занимают четвёртую строчку в Западной конференции. Впереди только СКА, ЦСКА и «Йокерит».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» выиграл дерби у «Динамо»

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2 : 0 0:0, 1:0, 1:0
Динамо М
Москва
1:0 – Лаюнен (Воронин, Кулик) – 33:57 (5x4), 2:0 – Лещенко (Радил, Стоа) – 47:28 (5x5)

Красно-белые одержали победу над московскими динамовцами в столичном дерби – 2:0. Продолжается приятная для красно-белых традиция: как только генменеджер Алексей Жамнов стал помогать Вадиму Епанчинцеву на тренерской лавке, москвичи перестали проигрывать. Отчётный успех стал для спартаковцев пятым подряд. Ворота Ерёменко поразили Лаюнен в большинстве и Лещенко, Никита Беспалов отразил 30 бросков, а тренерский штаб остался очень доволен игрой всего коллектива. «У меня только слова благодарности команде, которая уже пятую игру через день сыграла по заданию, и особенно нашему вратарю Никите Беспалову. Все те моменты, которые создал соперник, он подчистил, и в целом команда терпеливо работала на результат, за счёт чего и победила», — заявил Епанчинцев. «Спартак» впервые за шесть лет выиграл у «Динамо». Событие.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

СКА показал мастер-класс

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 20:00 МСК
Слован
Братислава
0 : 5 0:2, 0:2, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Гусев (Мальцев) – 09:05 (5x5), 0:2 – Широков (Калинин, Коскиранта) – 14:20 (5x5), 0:3 – Плотников (Ковальчук, Зубарев) – 20:17 (5x5), 0:4 – Войнов (Гусев) – 26:26 (5x4), 0:5 – Рыков (Барабанов, Рукавишников) – 50:11 (5x5)

«Слован» уступил дома СКА – 0:5. Команда Олега Знарка продемонстрировала мастер-класс, забрасывая шайбы на любой вкус. Штепанека по ходу встречи пришлось менять на Мазанеца, но и Марек пропустил дважды. А вот финн Микко Коскинен отразил 29 бросков, оформив второй в сезоне «сухарь». В составе гостей на лёд вновь не вышел Павел Дацюк, но это не помешало СКА добиться уверенного успеха. Уже к середине матча Питер вёл 4:0, а Рыков третьем периоде довёл счёт до разгромного. Тотальное преимущество команды Олега Знарка в регулярном чемпионате. Как будет в плей-офф? В результате питерские «армейцы» обновили рекорд чемпионатов России, который в сезоне-2005/06 установил магнитогорский «Металлург» (27 матчей подряд с набранными очками). В рамках двух сезонов эта серия СКА достигла 30 игр, что является повторением рекорда «Магнитки», установленного в сезонах 1999/00 и 2000/01.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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