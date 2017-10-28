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Текст: Максим Замятин
Фото: twitter.com/DallasStars

События дня НХЛ: Радулов вернулся, а Шипачёв плох даже для фарм-клуба

А «Вегас» без Вадима дивно хорош.
28 октября 2017, суббота. 06:44 Хоккей

Варламов «попал под раздачу»

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
7 : 0 0:0, 4:0, 3:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Перрон – 28:50 (5x5), 2:0 – Линдберг – 32:19 (5x5), 3:0 – Икин (Нил, Перрон) – 35:33 (5x5), 4:0 – Нил (Миллер, Икин) – 38:16 (5x5), 5:0 – Маршессо (Сбиса, Шмидт) – 45:26 (5x5), 6:0 – Хаула (Маршессо, Шмидт) – 47:29 (5x4), 7:0 – Каррье (Хант) – 53:31 (5x5)

Без опального Шипачёва команда-сенсация дома встречалась с «Колорадо», и результат этой встречи лишний раз доказал дальновидность всех шагов, которые предприняли руководители «Голден Найтс». «Лавины» продержались лишь первый период, сумев «убить» двойной малый штраф защитника Патрика Немета, а затем наступил неожиданный провал. За вторую двадцатиминутку «Эвеланш» пропустил четыре шайбы подряд, причём все из них были заброшены в равных составах. Прибавим к этом ещё три гола в заключительном отрезке и получим разгром со счётом 7:0, в котором Семёну Варламову удалось отразить лишь 14 бросков – россиянин не был заменён, отыграв весь матч до конца. Для «Вегаса» эта победа стала восьмой в девяти матчах и самым крупным сухим разгромом соперника для клуба-новичка в истории НХЛ. Из полевых игроков «Колорадо» в матче принял участие лишь Наиль Якупов (15.17 игрового времени, «-1»), а защитники Никита Задоров и Андрей Миронов остались в запасе.

«Вегас» повторил рекорд нынешнего регулярного чемпионата по продолжительности победной серии (5 выигрышей подряд). Кроме этого, «рыцари» повторили достижение других клубов-новичков, которые также имели в своём активе 5 побед кряду («Нью-Йорк Рейнджерс»-1926/27 и «Эдмонтон»-1979/80).

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Не слишком хороши дела и у Семёна Варламова. После трёх побед в стартовых матчах он проиграл три матча из четырёх. Россиянин пропускает в среднем более трёх шайб за игру, отражая лишь 90,4% бросков.

Шипачёв так и не сыграл в АХЛ

Долгожданный дебют Вадима Шипачёва за фарм-клуб «Вегаса» «Чикаго Вулвз» не состоялся: россиянин и в АХЛ не прошёл в заявку команды, не сыграв с «Грэндс Рэпидз Гриффинс». Генеральный менеджер «волков» и известный в прошлом вратарь Уэнделл Янг достаточно критически оценил игровую форму Вадима.

«Сегодня Шипачёв не играет. Его выход на лёд запланирован на завтра. Думаю, ему приходится нелегко. Мне не показалось, что Шипачёв был сосредоточен во время тренировок настолько, насколько это требуется. Он выглядел слишком рассеянным. Но это исключительно моё мнение. Думаю, он должен вновь переключить всё своё внимание на хоккей. Я видел около 10 тренировок с его участием, когда наблюдал за занятиями «Вегаса» со стороны.

Всегда есть причина, почему игрок находится в АХЛ. Хоккеист может не тянуть по классу, работать не в полную силу, иметь проблемы с дисциплиной или функциональным состоянием — причин много. Каждый, кто здесь находится, попал сюда не просто так. Конечно же, у Шипачёва есть класс. Почему он здесь? Мы пытаемся вернуть его на нужные рельсы, чтобы он мог провести карьеру в НХЛ», — заявил Янг, команда которого уступила «Грэндс Рэпидз» со счётом 3:5. Шанс всё же надеть свитер «волков» у Шипачёва есть – ближайший матч «Чикаго» сыграет дома с «Милуоки Эдмиралз».

«Никто не хочет платить ему $ 7 млн». Инсайдеры – о ситуации с Шипачёвым
Главные подробности переговоров «Вегаса» с клубами НХЛ по возможному обмену Вадима Шипачёва. Уже говорят о возвращении в Россию.

Бобровский и Ко дожали «Виннипег»

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 1 0:1, 0:0, 1:0, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Танев – 04:52 (5x5), 1:1 – Аткинсон (Джонс) – 50:23 (5x5), 2:1 – Андерсон – 62:38 (3x3)

«Коламбус» одержал свою вторую победу в четырёх последних матчах, сумев дома сломить сопротивление «Джетс». Гости повели после ранней шайбы Брэндона Танева, но затем смогли прибавить в активности, а Сергей Бобровский (28 сейвов) надёжно действовал на последнем рубеже, что придало «мундирам» дополнительной уверенности. В середине третьего периода Аткинсон удачно сыграл на добивании и смог сравнять счёт, а в овертайме «реактивщики» допустили оплошность, оставив без должной опеки Джоша Андерсона. Выехав из угла чужой зоны, форвард дальним броском «расстрелял» Стива Мэйсона, которому не удалось огорчить своих бывших одноклубников.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Коламбуса».

Шедевр Уильямса не спас «Каролину»

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 2 0:0, 1:1, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Яшкин (Сундквист, Пяаярви) – 34:38 (5x5), 1:1 – Скиннер (Уильямс) – 35:42 (5x5), 1:2 – Шенн (Шварц, Тарасенко) – 50:41 (5x5)

Скромные «ураганы» не смогли дома одолеть «Сент-Луис», хотя сыграли с одним из лидеров Западной конференции абсолютно на равных. Пропустив в середине второго периода гол от Дмитрия Яшкина, «Каролина» активизировалась и смогла забросить очень красивую шайбу. Обокрав Алекса Стина, хоккеисты «Харрикейнз» вдвоём убежали против одного защитника, и чудо-передача Джастина Уильямса на партнёра помогла Джеффу Скиннеру восстановить равновесие.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

За весь матч было зафиксировано лишь одно удаление – его в третьем периоде за подножку получил Владимир Тарасенко. Однако едва российский форвард «Сент-Луиса» вышел на лёд, как ему удалось организовать победный гол: Шенн и Шварц удачно сыграли на подборе после мощного выстрела Владимира, и именно эта шайба стала решающей.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Сент-Луиса».

Анисимов забил в меньшинстве

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1 : 2 1:0, 0:2, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Анисимов – 19:34 (4x5), 1:1 – Ернкрок – 20:57 (5x5), 1:2 – Смит (Суббэн, Фиала) – 31:02 (5x4)

У Артёма Анисимова старт нынешнего сезона складывается не самым удачным образом – центрфорвард явно загрустил после отъезда Артемия Панарина, и на некоторое время потерял место в двух лидерских тройках. Однако с «Нэшвиллом» Анисимову удалось проявить себя: в концовке первого периода он вместе с Ником Шмальцем убежали в контратак в меньшинстве, и трудолюбивый Артём вовремя смог добить шайбу в ворота после нереализованного партнёром момента.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Радулов вернулся в первое звено и забил

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1 : 2 0:0, 1:1, 0:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Годро (Ферланд, Монахан) – 30:18 (5x5), 1:1 – Линделль (Спецца, Янмарк) – 36:54 (5x4), 1:2 – А. Радулов (Шор, Клингберг) – 52:50 (5x4)

Нападающий «Далласа» Александр Радулов вернулся в первое звено в выездном матче с «Калгари» — эксперименты главного тренера Кена Хичкока продолжались лишь две игры. Россиянин воссоединился с капитаном Джейми Бенном и центрфорвардом Тайлером Сегином, но нападение техасцев вновь провело не слишком убедительный матч. «Калгари» превосходил «звёзд» в бросковой активности и мог бы добиться победы, если бы не Радулов. Именно его гол в большинстве принёс «Далласу» успех, а сам Александр набрал 4 (2+2) очка в двух последних матчах.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Даллас Старз Коламбус Блю Джекетс Колорадо Эвеланш Александр Радулов Артём Анисимов Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс Семён Варламов Сергей Бобровский
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