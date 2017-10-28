Скабелка выведет «Авангард» в финал. Но не в этом сезоне?

После прошлого сезона «Авангард» в очередной раз решился на смену тренера. Новым наставником «ястребов» стал Андрей Скабелка, молодой специалист новой волны. Андрей Владимирович работает главным тренером всего три года, но его успехи с «Сибирью» мгновенно вознесли его в ранг самых прогрессирующих и востребованных российских специалистов. В Новосибирске Скабелка показал, что больших результатов можно добиваться и без состоятельных спонсоров, крупного бюджета и звёздных мастеров в составе, а потому для «Авангарда», который хочет оставаться топ-клубом в режиме экономии, белорусский тренер подходил как никто другой. Разбираемся, чего добился Скабелка в Омске за треть регулярного чемпионата, и рассуждаем, сможет ли «Авангард» под его руководством как минимум повторить достижения «Сибири» весны 2015 года.

У «Авангарда» появилось лицо

Главное достижение Скабелки на данный момент — команда из Омска обрела узнаваемый стиль игры, фирменный почерк. Проблема отсутствия собственного лица особенно остро стояла в прошлом сезоне, когда трудно было сказать, в какой хоккей играет «Авангард». Тренерская рука Фёдора Канарейкина едва чувствовалась, а «ястребы» держались на плаву за счёт мастерства хоккеистов, которое позволяло «Авангарду» выигрывать большинство матчей, но в играх с серьезными соперниками сразу начинались проблемы. Сейчас же болельщики омичей точно знают, чего ждать от команды. «Авангард» играет в современный силовой динамичный хоккей, с быстрым переходом из обороны в атаку и без горизонтальных раскатов. «Ястребы» стремятся навязать соперникам высокий прессинг и стараются играть всей пятёркой на обеих сторонах площадки. Кроме того, стиль Скабелки — игра без прокатов и большое количество бросков, которое по задумке тренера рано или поздно должно перерасти в качество.

Без лица. Почему «Авангард» Канарейкина губит отсутствие стиля «Авангард» проигрывает «Ак Барсу» со счётом 0-2 в серии. Почему главная проблема омичей – отсутствие собственного лица?

Нынешний «Авангард» — это прежде всего командное давление и взаимодействие, и при таком стиле игры сводится к минимуму зависимость от индивидуально сильных игроков, любящих повозиться с шайбой. Поэтому в команде Скабелки никак не мог остаться умный, но не быстрый и передерживающий шайбу Илья Зубов, или забирающий на себя всё внимание на льду Бурдасов. По тем же причинам совершенно не получался сезон у невероятно техничного и духовитого, но медленного и тягучего Лемтюгова, но теперь Николаю можно только пожелать скорейшего выздоровления. Все эти игроки — лидеры прошлогоднего «Авангарда», свободные художники, привыкшие красиво рисовать на льду, но в жёсткой борьбе плей-офф этот романтичный стиль безропотно уступал жёсткой системности современного хоккея. Теперь система есть и в «Авангарде», и думается, что болельщики «ястребов» с легкостью променяют красивые победы на чистом льду в «регулярке» на успех в кубковой рубке.

Для «Авангарда», который хочет оставаться топ-клубом в режиме экономии, белорусский тренер подходит как никто другой.

Самоотдача и характер – рецепт успеха от Скабелки

Такой стиль — энергозатратный, предполагающий много движения без шайбы — требует полной самоотдачи, и Скабелке пока удаётся добиться от своих ребят понимания своей системы и выполнения её на льду. Тут стоит отметить и менеджмент команды, который в селекции целиком положился на вкус главного тренера, и теперь в команде нет лишних и равнодушных людей. В прошлые сезоны в Омске играло немало талантливых, но капризных хоккеистов, которые могли вступить в конфронтацию с наставником. При Скабелке такого нет, а слухи о недопонимании Андрея Владимировича с некоторыми лидерами в начале сезона, может быть, и имели под собой почву, но все проблемы были улажены в кратчайшие сроки.



Сейчас каждый игрок в «Авангарде» отдаётся на сто процентов, система Скабелки работает, и это незамедлительно сказывается на рисунке игры. Омичи очень хорошо бегут в этом сезоне, прессингуют и оказывают давление на соперника, нередко добавляя в конце встречи, что позволяет выигрывать трудные матчи на флажке. Конечно, рано или поздно, в эту идиллию стиля вмешается проблема усталости, и на первый план выйдет физическая подготовка, но тогда уже можно будет оценить мастерство Кирилла Легчакова, ответственного в омском клубе за этот компонент.

Шаг вперёд или бег на месте? Что ждёт «Авангард» в новом сезоне С новым тренером и новыми лидерами «Авангард» вступает в 10-й сезон КХЛ, чтобы решить старые задачи.

Полная самоотдача обычно идёт под руку с сильным командным характером, и «Авангард» Скабелки не исключение. Омичи не раз проявляли в этом сезоне силу воли, добывая победы в тех матчах, которые складывались неудачно. Можно вспомнить успехи в Ярославле, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Во всех этих встречах «Авангард» пропускал первым и смотрелся хуже соперника в начале игры, но затем переламывал ситуацию и добивался победы. Игра до конца — банальная истина, усвоенная далеко не всеми командами КХЛ, отлично понята и приведена в действие нынешним «Авангардом».



Итак, Андрею Владимировичу практически сразу удалось создать тренерскую команду, успех которой зависит от выполнения системы наставника, а не от хорошего настроения хоккеистов или случайностей. По большому счёту, тренерское поражение у Скабелки было только одно — в начале сентября «Авангард» без вариантов уступил в Подольске, и наставник сразу взял вину на себя. Как раз после той игры и поползли слухи о внутренних конфликтах, но последовавшая буквально через день уверенная, фирменная для Скабелки победа над «Слованом» сказала скорее о здоровом микроклимате команды на заре её становления, чем о серьезных внутриклубных противоречиях.

Игра до конца — банальная истина, усвоенная далеко не всеми командами КХЛ, — отлично понята и приведена в действие нынешним «Авангардом».

Игра в обороне превыше всего

Нынешний «Авангард» играет не в самый зрелищный хоккей, и это логично, ведь у Скабелки подобралась не звездная, а рабочая команда. Омичам в этом сезоне часто не хватает мастерства при завершении атак, но об этой проблеме поговорим ниже. В условиях снижения атакующего потенциала «ястребы» вынуждены добиваться результата благодаря игре в обороне, и с этим главный тренер справляется отлично, ведь «Авангард» пропускает меньше всех на Востоке. Разумеется, хорошим подспорьем для Скабелки стала блестящая игра голкипера Фурха, но и полевые игроки здорово действуют в защите. «Авангард» практически не «пожарит» у своих ворот, а пресловутая формула «пять в защите, пять в атаке» помогает «ястребам» грамотно обороняться всей командой.



Если говорить именно о защитниках, то по именам линия обороны в Омске уступает, пожалуй, только «армейским» коллективам. Медведев, Чудинов и компания не только помогают Фурху удерживать позиции одного из лучших вратарей в лиге, но и играют важнейшую роль в атаке, что прекрасно вписывается в систему тотального хоккея главного тренера.

Омская молодёжь нашла своего тренера

Игра молодых воспитанников «Авангарда» в составе главной команды города давно является больной темой для болельщиков «ястребов». Но в этом сезоне им жаловаться не на что: у Скабелки омичи играют много и в достаточном количестве, а некоторые и вовсе являются лидерами клуба. Понятно, что сделано это во многом не от хорошей жизни и в рамках все той же оптимизации бюджета, о которой не устаёт говорить президент Шалаев. Но в заслугу Скабелке стоит поставить то, что он не просит у менеджеров опытных, но отыгравших своё, а потому дешёвых хоккеистов, которых в КХЛ пруд пруди, а с удовольствием работает с омской молодежью. И получает отдачу.



На совершенно новый для себя уровень в этом сезоне вышел Илья Михеев, который, оказывается, способен тащить на себе команду. Михеев никогда не считался перспективным талантом на молодежном уровне, но сейчас он — мощный фактурный быстрый игрок, с блестящим катанием и убойным кистевым броском. Практически с начала сезона Илья стал выходить во втором звене с центральным нападающим Валентином Пьяновым, ещё одним омским воспитанником, который через гигантский труд добился места в составе. Их тройка с Семёном Кошелевым сразу стала оправдывать доверие Скабелки, а после того, как стало понятно, что летняя ставка «Авангарда» на нападающих-шведов не сыграла, Михеев с Пьяновым стали главным активом команды. Поэтому вдвойне обидно, что Пьянов получил серьезную травму и не поможет команде до конца сезона.

Скабелка – последняя надежда Омска? «Авангард» ставит на систему Несмотря на слухи о приходе Дмитрия Квартальнова, главным тренером «Авангарда» стал Андрей Скабелка. Почему он последняя надежда Омска?

Совершенно новую роль у Скабелки получил ещё один выпускник омской хоккейной школы Кирилл Семёнов. После возвращения из Новокузнецка Семёнов обрёл невиданное раннее в Омске игровое время и получил роль одного из ведущих центров команды.



Но если про Михеева, Пьянова и Семёнова в Омске слышали и до Скабелки, то настоящий прорыв при белорусском тренере совершил защитник Максим Минеев. Молодой омич благодаря своему поразительному для такого возраста спокойствию на льду и практически отсутствию технического брака стал основным защитником команды и буквально за пару месяцев вырос из статуса лимитчика.



Но и эта оставшаяся вакантной позиция не заполняется Скабелкой для галочки. Андрей Владимирович активно привлекает к матчам форвардов Дмитрия Жукенова и Артёма Манукяна. Молодые омские дарования постоянно находятся в обойме главной команды и уже успели забросить свои первые шайбы на взрослом уровне.



Подытоживая плюсы работы Скабелки в Омске, можно смело сказать, что «Авангард» сейчас — это тренерская, управляемая команда с характером, в которой одну из главных ролей играют местные воспитанники.



В «Авангарде» Скабелки много позитивного и обнадеживающего, но сможет ли Андрей Владимирович в первый же сезон как минимум вывести омичей в четверку лучших клубов страны? При всей успешности системы Скабелки, в игре «Авангарда» есть шероховатости, и кроме того, на итоговый результат «ястребов» могут повлиять независящие от тренера обстоятельства.

Кто будет забивать, когда не идёт игра?

Команда у «Авангарда» подобралась крепкая, рабочая, но в ней явно не хватает тех хоккеистов, которые могут, что называется, решить момент. Из-за отсутствия ярко выраженных снайперов, регулярных «забивал», «Авангард» уже потерял немало очков и четырежды уходил с площадки без голов вообще. При этом омичи зачастую владели преимуществом, наносили кучу бросков, но для решающего голевого движения не хватало мастерства либо хладнокровия. Уже понятно, что Андре Петерссон и Дмитрий Кугрышев не способны много забивать на постоянной основе, а Михееву в решающие моменты пока не хватает как раз холодной головы.

Команда у «Авангарда» подобралась крепкая, рабочая, но в ней явно не хватает хоккеистов, которые могут, что называется, решить момент.

Отсутствие снайпера особенно заметно в матчах с командами, играющими в обороне плотно, размазывающими омскую атаку по бортам. Именно такие матчи ждут «Авангард в плей-офф», и для удачного продвижения по кубковой сетке «ястребам» необходим хотя бы один чистый снайпер. Справится ли с этой ролью новичок Тедди Перселл? Ответ получим весной.

Активность соперника – проблема для «Авангарда»

Система Скабелки предполагает постоянное давление на соперника, активный отбор шайбы по всей площадке. Но если оппоненты действуют против омичей в подобной манере, у «Авангарда» начинаются проблемы. «Ястребы» хорошо выбираются из под стартового натиска, но если соперник добавляет по ходу игры, то омичам трудно ему противостоять. Так было в матче против СКА, когда ведущая в счёте питерская команда владела преимуществом в третьем периоде и не дала шанса «Авангарду» отыграться. То же самое произошло с «ястребами» в недавнем матче со «Спартаком», когда красно-белые резко добавили со второго периода, отыграли две шайбы и выиграли встречу.



Пока таких матчей немного, но опять же, в играх плей-офф эти ситуации будут возникать постоянно, и Скабелке нужно приучить свою команду играть под прессингом. Хорошей тренировкой этого компонента станут ответные встречи с ЦСКА и СКА, а также две игры «регулярки» с прямым конкурентом омичей за корону Востока «Ак Барсом».

Игра в неравных составах – больная тема для Омска

В первых играх чемпионата казалось, что в Омске, наконец, появился тренер, который поставит «Авангарду» игру в большинстве. Численное неравенство было серьёзным козырем «ястребов», но в последних играх этот важнейший компонент стал «провисать». Омичи много двигаются в большинстве, не передерживают шайбу, но самая популярная комбинация с выводом на бросок защитника от синей линии или из круга вбрасывания перестала приносить плоды. Скабелке необходимо придать игре в неравенстве больше вариативности, иначе омичам придётся тяжело. Впрочем, проблемы с реализацией большинства напрямую связаны с нехваткой мастеров-бомбардиров, способных реализовать тонкие комбинационные задумки тренера.



Лучше может играть «Авангард» и в меньшинстве, но здесь главная проблема кроется в другом. Омичи проигрывают очень много вбрасываний и зачастую вынуждены проводить в своей зоне все две минуты, а значит, у соперника появляется в разы больше шансов для взятия ворот.



Таков «Авангард» Андрея Скабелки, и после двух месяцев чемпионата можно сказать, что тренер и его команда движутся в правильном направлении. Но для достижения результата «ястребам» может понадобиться время, и хватит ли в таком случае терпения руководству и болельщикам в столь требовательном к своей команде хоккейном городе?