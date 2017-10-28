Этот странный «Вегас». Как команда-новичок стала открытием сезона НХЛ

Они всё время выигрывают, даже с третьим вратарём без опыта игры в НХЛ.

Не было гроша, да вдруг алтын

9 матчей, 8 побед, второе место в дивизионе, третье место в лиге по очкам, уверенная игра и никакого намёка на статус «зелёного» новобранца. Этого от «Вегаса» не ожидал никто, и старт команды Жерара Галлана получился просто сенсационным, особенно если сравнить его с тем, как трудно и мучительно начинали другие «новоделы» — «Нэшвилл», «Коламбус» или уже умершая «Атланта».

10-й матч регулярного чемпионата, который «золотые рыцари» проведут на Лонг-Айленде, встречаясь с «Айлендерс», станет своеобразным первым рубежом. Но уже сейчас понятно, что в оценках боеспособности команды из Невады ошибались все – и тренеры соперников, и болельщики, и эксперты, и даже всезнающие букмекеры.

«Мы много матчей сыграли дома. А хозяева чаще побеждают», — попытался коротко объяснить успех «Вегаса» защитник Нейт Шмидт. «Действительно, у нас в городе настоящий хоккейный ажиотаж. На трибунах очень шумно, болельщиков много, всё это оказывает своё влияние. Плюс ко всему, не стоит недооценивать внимание прессы, которое нам оказывают. Не только для города Лас-Вегаса, для всего хоккейного мира наш старт стал настоящим потрясением, это было великолепно. Конечно, у нас впереди ещё много работы, но это не отменяет факта отличного начала сезона», — сказал довольный Жерар Галлан.

По продолжительности победной серии для команды-новичка «Вегас» делит рекорд НХЛ с «Эдмонтоном» (сезон 1979/80) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (сезон 1926/27) – все три клуба выиграли по 5 матчей подряд. Но по проценту побед и набранных очков нынешний новобранец лиги – абсолютный рекордсмен (88,9% от возможного количества очков). Прекрасно смотрится и линия нападения «Вегаса», которой предрекали мучительное существование на протяжении всего регулярного чемпионата. Среди команд, проводивших свой первый сезон в НХЛ, «Голден Найтс» — самый результативный коллектив: на отрезке в 9 сыгранных матчей у команды Галлана в активе 34 гола, что больше, чем у «Эдмонтона»-1979/80 и «Тампы»-1992/93 (по 32).

Травмы — не беда

Поразительным образом «Вегас» не сломили даже травмы, которых у ведущих игроков «рыцарей» было уже достаточно много. Лишь четыре матча сумел провести «мистер улыбка» голкипер Марк-Андре Флёри, прежде, чем его отправили в список травмированных. Вызванный на его место Малкольм Суббэн тоже здоровым оставался недолго, и такой внезапный «падёж» вратарей мог бы сломить любую другую команду. Однако характерный и бойкий «Вегас» не смутился, и вызвал на подмогу шведского новичка Оскара Данска, который до этого не провёл ни одной официальной игры в НХЛ. Швед быстро понял, что ему нужно делать, и в трёх матчах (два старта с первых минут) пропустил лишь три шайбы, записал на свой счёт 2 победы и дебютный «сухарь».

«Я стараюсь не думать об этом слишком много. Я просто пытаюсь действовать на своём максимуме, играть так, как могу. Скажем, мне забил Патрик Кейн, но это один из лучших хоккеистов мира», — отметил Данск. Считать его европейцем в плане хоккейного образования, возможно, не совсем справедливо: вратарь в 13-летнем возрасте приехал из Швеции в Миннесоту, где занимался в хоккейной школе Шэттак Сент-Мэри, где в своё время занимались такие звёзды, как Сидни Кросби и Джонатан Тэйвз.

«Вегас» в цифрах



9 матчей, 16 очков – 3 место в лиге

Забито 34 шайбы (7), пропущено – 19 (1)

Голы в среднем за матч – 3,78 (4)

Большинство – 15,4% (19)

Меньшинство – 86,2% (7)

Лучший бомбардир и снайпер – Джеймс Нил (10 очков, 7 голов)

Хоккеистов, набравших как минимум 1 очко в сезоне – 21 из 22.

Кроме голкиперов у «Голден Найтс» выбывали из строя форварды Маршессо и Хаула, защитник Стоунер, и даже старт сезона для лучшего бомбардиры Джеймса Нила был под вопросом. Всё это оказалось «рыцарям» нипочём: проблем результативностью удалось избежать за счёт удачной игры Вильяма Карлссона, Томаша Носека и Райлли Смита, а действия ветерана Коди Икина, которому впервые в жизни пришлось исполнять роль центра первого звена, и вовсе стали полным сюрпризом.

«В нашем коллективе все конкурируют со всеми. Каждый прикладывает усилия. Всё дело именно в команде. Хоккей – это командная игра, и мы хотим действовать именно в таком ключе», — назидательно сказал Галлан. «В городе вокруг команды большой ажиотаж, но теперь у нас есть другая проблема. Нужно продолжать начатое, нужно быть стабильными. Всё это легко может исчезнуть и все быстро забудут о хорошем старте. Уверенность и стабильность – вот что нам нужно», — добавил Джеймс Нил.

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Почти как СКА. Когда они начнут проигрывать?

Несмотря на столь впечатляющее начало, в итоговый успех «Вегаса» верят далеко не все. Так, обозреватель ESPN Роб Уоллман прогнозирует «Голден Найтс» постепенное падение результатов по мере приближения плей-офф.

«Нет никаких сомнений в том, что правила драфта расширения, который проходил летом, были благоприятными для генерального менеджера «Вегаса» Джорджа Макфи. Казалось, что он больше смотрел в будущее, набирая команду на перспективу. Он не стал брать некоторых сильных игроков, предпочтя им выборы на драфте и молодёжь, а во время межсезонья был удивительно пассивен на рынке обменов. Несмотря на эту краткосрочную жертву, «рыцари» великолепно начали сезон, но обольщаться не стоит. В первых семи матчах «Вегасу» попались лишь три соперника, которые играли в прошлогоднем плей-офф – это «Бостон», «Сент-Луис» и «Чикаго». Три из первых шести побед были одержаны «Вегасом» в овертайме, а ещё две были с разницей в один гол. Если бы соперники были чуть сильнее, или если бы парочка отскоков сработала не в ту сторону, то результат мог быть абсолютно зеркальным. Думаю, что «рыцари» постепенно начнут исчезать из поля всеобщего внимания, как только сезон приблизится к своей середине. Несмотря на хороший старт, «Вегас» вряд ли попадёт в плей-офф», — отмети Уоллман.

«Стоит снять шляпу перед главным тренером Жераром Галланом и его помощниками. В команде виден серьёзный коучинг, все хоккеисты хорошо подготовлены к каждой игре, всё разобрано до мелочей. Кроме того, 9 хоккеистов после окончания сезона могут стать неограниченно свободными агентами, поэтому тренер – ещё и продавец. Сейчас у игроков есть общая задача показать, продать себя и свои возможности», — добавил обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн.

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А панда – кто?

И напоследок хочется отметить одну забавную деталь. Несколько дней назад хоккеисты «Вегас Голден Найтс» провели праздничную вечеринку в честь Хеллоуина, нарядившись в разнообразные карнавальные костюмы.

Так, защитник Джейсон Гарисон одел костюм монашки, форвард Алекс Тух примерил облачение военного лётчика, а голкипер Марк-Андре Флёри побыл в роли игрушечного солдатика Джи Ай Джо. Лучший бомбардир и снайпер «Вегаса» нападающий Джеймс Нил облачился в Пеннивайза – страшного киллера-клоуна, героя романа Стивена Кинга «Оно», нападающий Райлли Смит – костюм миньона, но оказался не оригинален, поскольку на вечеринке оказалось сразу трое таких персонажей.

После окончания веселья все игроки сделали памятную общую фотографию, на которой несколько персон остались неразгаданными. Главный вопрос болельщики задают себе до сих пор: кто же скрывался в костюме гигантской панды?