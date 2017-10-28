Итоги дня: СКА интересуется Торесеном, в МХЛ случился мордобой

Гол, пас и решающее удаление. Дебют Кокарева за “Металлург”

После победы в Уфе магнитогорцы отправились в Сочи, где им предстояло завершить выездную серию, состоявшую из четырёх матчей. За два дня до игры стало известно, что канадский защитник Крис Ли, не сумевший закрепиться в “Лос-Анджелесе”, вернулся в “Магнитку”. А в пятницу её состав пополнил Денис Кокарев. В матче, состоявшемся на берегах Чёрного моря, участие принял только бывший нападающий московского “Динамо”.

Первый период протекал довольно спокойно. Команды не взрывали темп игры, а на льду была равная борьба. Стартовая двадцатиминутка вполне могла бы завершиться с нулями на табло, если бы не Адам Полашек. Хозяева в конце периода получили численное преимущество, и на последней секунде чешский защитник сделал ложный замах, убрав этим ловким движением оппонента, а затем пробил Кошечкина.

Сочинцы ушли на перерыв с хорошим настроением, но вскоре после выхода на лёд оно быстро испортилось. Сначала Мозякин своим точным броском сравнял счёт, а передачу ему отдал не кто иной, как Кокарев. А вскоре и сам новичок магнитогорцев отличился. Денис поборолся за шайбу в круге вбрасывания, выиграл её и броском с кистей вывел свою команду вперёд. Окончательно в трудное положение подопечных Сергея Зубова поставил Оскар Осала, забросив третью шайбу “Металлурга”. Ситуация была нелёгкой, но далеко не безвыходной, как это показали дальнейшие события. Ещё до конца второго периода Вадим Хомицкий сократил отставание в счёте.

В этом сезоне команды уже встречались между собой. В том матче сочинцы, проигрывая 0:3, смогли сравнять счёт. Правда, в конечном итоге они проиграли. К чему это мы? А к тому, что в отчётной встрече “леопардам” удалось не только отыграться, но и вырвать победу. За минуту и пятнадцать секунд до конца третьего периода Алексей Цветков бросил со средней дистанции по воротам Кошечкина, и этот выстрел стал для Василия неотразимым. Тренеры “Металлурга” тут же взяли видеопросмотр, но судьи отменять гол не стали. А ровно через 60 секунд Иван Ларичев принёс победу хозяевам. Падакин вошёл в зону, но его там встретил Осала. Отскочившую шайбу подхватил О`Делл. Он прошёл по левому флангу, и отдал пас на пятак, куда набегал Ларичев. Иван был убийственно точен. Этот момент также не обошёлся без видеоразбора, но гол остался в силе. 4:3 — “Сочи” одержал волевую победу над финалистом прошлого розыгрыша Кубка Гагарина и поднялся на шестую строчку в Западной конференции.

Вы можете посмотреть это видео на официальном сайте КХЛ.

Патрик Торесен может вернуться в СКА

СКА проявляет интерес к Патрику Торесену, сообщает норвежское издание VG. Форвард в настоящее время является игроком норвежского клуба «Сторхамар», однако в его контракте есть пункт, по которому он может перейти в другую команду в декабре.

33-летний Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать Кубок Гагарина в 2015-м. Также норвежец выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В лиге он провёл 390 матчей и набрал 365 (144+221) очков.

В сезоне-2015/16 играл за шведский «Юргорден», в следующем году – за швейцарский «Цюрих», а в этом году является капитаном «Сторхамара» и набрал 17 (6+11) очков в 15 играх.

Самый громкий обмен сезона. Кто выиграл: ЦСКА, «Салават» или «Магнитка»? Бурдасов поехал в Уфу, Кокарев – в Магнитогорск, а ЦСКА сократил платёжную ведомость.

Массовая драка в МХЛ

В концовке матча регулярного чемпионата МХЛ между «Куньлунь Ред Стар Юниор» и «Тайфуном» произошла массовая драка с участием 10 хоккеистов, по итогам которой было выписано 252 минуты штрафа. Всего за матч обе команды набрали 304 минуты. Встреча завершилась победой «Тайфуна» со счётом 4:0.

На 59-й минуте игрок «Тайфуна» Никита Кочергин получил две минуты за удар коленом, пять — за драку, а также дисциплинарный штраф до конца игры. Его партнёры Павел Ткачков, Максим Резцов, Глеб Зайцев и Даниил Купцов получили по «5+20».

В составе «Куньлуня» за драку до концы игры были удалены Янь Жуйнань, Райан Риггз, Цзо Жуньчэн, Гуо Цзянин и Сы Ханьвэнь.

Видео драки можно посмотреть на Youtube.

Бурдасов — о хоккее “Салавата”: он более умный и современный

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов поделился впечатлениями от первых тренировок в уфимском клубе.

«Хорошо ребята приняли. Немного тяжело физически. Но, я думаю, ещё пару дней и всё в порядке будет. Сейчас катаюсь в звене с Умарком и Зубовым. Ожидал ли перехода? Конечно, ожидал, всё к этому шло с начала сезона. Счастлив, что выбрал Уфу.

Я смотрел с начала сезона хоккей, который демонстрирует „Салават Юлаев“. Где-то чего-то не хватает, но я думаю, это всё поправимо. Ещё есть время до плей-офф. Сам хоккей мне симпатизирует, более современный и умный», — цитирует Бурдасова официальный сайт команды.

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