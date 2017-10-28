До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Патрик Торесен
Текст: Владислав Уткин
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Итоги дня: СКА интересуется Торесеном, в МХЛ случился мордобой

Торесен может вернуться в СКА, а в МХЛ произошла массовая драка.
28 октября 2017, суббота. 20:45 Хоккей

Гол, пас и решающее удаление. Дебют Кокарева за “Металлург”

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
4 : 3 1:0, 1:3, 2:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Полашек (Лапенков) – 19:59 (5x4), 1:1 – Мозякин (Кокарев, Пивцакин) – 23:02 (5x4), 1:2 – Кокарев (Коварж, Игошев) – 25:44 (5x5), 1:3 – Осала (Эллисон, Денисов) – 28:45 (5x4), 2:3 – Хомицкий (Падакин) – 36:07 (5x5), 3:3 – Цветков (Уэллман, Лапенков) – 58:45 (6x4), 4:3 – Ларичев (О'Делл) – 59:45 (5x5)

После победы в Уфе магнитогорцы отправились в Сочи, где им предстояло завершить выездную серию, состоявшую из четырёх матчей. За два дня до игры стало известно, что канадский защитник Крис Ли, не сумевший закрепиться в “Лос-Анджелесе”, вернулся в “Магнитку”. А в пятницу её состав пополнил Денис Кокарев. В матче, состоявшемся на берегах Чёрного моря, участие принял только бывший нападающий московского “Динамо”.

Первый период протекал довольно спокойно. Команды не взрывали темп игры, а на льду была равная борьба. Стартовая двадцатиминутка вполне могла бы завершиться с нулями на табло, если бы не Адам Полашек. Хозяева в конце периода получили численное преимущество, и на последней секунде чешский защитник сделал ложный замах, убрав этим ловким движением оппонента, а затем пробил Кошечкина.

Сочинцы ушли на перерыв с хорошим настроением, но вскоре после выхода на лёд оно быстро испортилось. Сначала Мозякин своим точным броском сравнял счёт, а передачу ему отдал не кто иной, как Кокарев. А вскоре и сам новичок магнитогорцев отличился. Денис поборолся за шайбу в круге вбрасывания, выиграл её и броском с кистей вывел свою команду вперёд. Окончательно в трудное положение подопечных Сергея Зубова поставил Оскар Осала, забросив третью шайбу “Металлурга”. Ситуация была нелёгкой, но далеко не безвыходной, как это показали дальнейшие события. Ещё до конца второго периода Вадим Хомицкий сократил отставание в счёте.

В этом сезоне команды уже встречались между собой. В том матче сочинцы, проигрывая 0:3, смогли сравнять счёт. Правда, в конечном итоге они проиграли. К чему это мы? А к тому, что в отчётной встрече “леопардам” удалось не только отыграться, но и вырвать победу. За минуту и пятнадцать секунд до конца третьего периода Алексей Цветков бросил со средней дистанции по воротам Кошечкина, и этот выстрел стал для Василия неотразимым. Тренеры “Металлурга” тут же взяли видеопросмотр, но судьи отменять гол не стали. А ровно через 60 секунд Иван Ларичев принёс победу хозяевам. Падакин вошёл в зону, но его там встретил Осала. Отскочившую шайбу подхватил О`Делл. Он прошёл по левому флангу, и отдал пас на пятак, куда набегал Ларичев. Иван был убийственно точен. Этот момент также не обошёлся без видеоразбора, но гол остался в силе. 4:3 — “Сочи” одержал волевую победу над финалистом прошлого розыгрыша Кубка Гагарина и поднялся на шестую строчку в Западной конференции.

Вы можете посмотреть это видео на официальном сайте КХЛ.

Патрик Торесен может вернуться в СКА

СКА проявляет интерес к Патрику Торесену, сообщает норвежское издание VG. Форвард в настоящее время является игроком норвежского клуба «Сторхамар», однако в его контракте есть пункт, по которому он может перейти в другую команду в декабре.

33-летний Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать Кубок Гагарина в 2015-м. Также норвежец выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В лиге он провёл 390 матчей и набрал 365 (144+221) очков.

В сезоне-2015/16 играл за шведский «Юргорден», в следующем году – за швейцарский «Цюрих», а в этом году является капитаном «Сторхамара» и набрал 17 (6+11) очков в 15 играх.

Самый громкий обмен сезона. Кто выиграл: ЦСКА, «Салават» или «Магнитка»?
Бурдасов поехал в Уфу, Кокарев – в Магнитогорск, а ЦСКА сократил платёжную ведомость.

Массовая драка в МХЛ

В концовке матча регулярного чемпионата МХЛ между «Куньлунь Ред Стар Юниор» и «Тайфуном» произошла массовая драка с участием 10 хоккеистов, по итогам которой было выписано 252 минуты штрафа. Всего за матч обе команды набрали 304 минуты. Встреча завершилась победой «Тайфуна» со счётом 4:0.

На 59-й минуте игрок «Тайфуна» Никита Кочергин получил две минуты за удар коленом, пять — за драку, а также дисциплинарный штраф до конца игры. Его партнёры Павел Ткачков, Максим Резцов, Глеб Зайцев и Даниил Купцов получили по «5+20».

В составе «Куньлуня» за драку до концы игры были удалены Янь Жуйнань, Райан Риггз, Цзо Жуньчэн, Гуо Цзянин и Сы Ханьвэнь.

Видео драки можно посмотреть на Youtube.

Бурдасов — о хоккее “Салавата”: он более умный и современный

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов поделился впечатлениями от первых тренировок в уфимском клубе.

«Хорошо ребята приняли. Немного тяжело физически. Но, я думаю, ещё пару дней и всё в порядке будет. Сейчас катаюсь в звене с Умарком и Зубовым. Ожидал ли перехода? Конечно, ожидал, всё к этому шло с начала сезона. Счастлив, что выбрал Уфу.

Я смотрел с начала сезона хоккей, который демонстрирует „Салават Юлаев“. Где-то чего-то не хватает, но я думаю, это всё поправимо. Ещё есть время до плей-офф. Сам хоккей мне симпатизирует, более современный и умный», — цитирует Бурдасова официальный сайт команды.

Хоккейное сообщество “Чемпионата” в социальной сети “Вконтакте”

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК СКА ХК Сочи Антон Бурдасов Денис Кокарев Патрик Торесен КХЛ МХЛ
Новости. Хоккей
28 октября 2017, суббота
22:39 Овечкин: любой может что-то сделать, когда видит почти голого человека на холоде
22:25 Ларичев — о 2 голах на последней минуте: в 3-м периоде «Сочи» задавил «Магнитку»
22:17 КХЛ дисквалифицировала Игнатовича, Санникова и Желдакова на один матч
22:06 Итоги дня ВХЛ: «СКА-Нева» нанёс «Южному Уралу» поражение, ставшее 6-м подряд
21:42 Купер: Сергачёв снял нагрузку с Хедмана в атаке, это идёт «Тампе» на пользу
20:51 С. Зубов — о победе на последней минуте: бескомпромиссный матч, «Сочи» повезло
20:39 Торесен: готов вернуться в КХЛ, если правильная команда предложит контракт
20:24 И. Воробьёв — о матче с «Сочи»: опять вели и из-за ошибок нашли путь к поражению
20:16 СКА проявляет интерес к Патрику Торесену
19:33 ХК «Сочи» отыгрался и одолел «Магнитку», забив два гола за последние 75 секунд
18:39 Форвард «Питтсбурга» Ривз пошутил над Кесселом, заставив его кричать от страха
18:07 МХЛ: массовая драка в матче «Куньлунь Юниор» — «Тайфун» и 252 минуты штрафа
17:43 Получивший травму в столкновении с судьёй Гуркин не поехал на выезд с «Ладой»
17:10 ХК «Сочи» — «Металлург»: в составе гостей дебютировал Денис Кокарев
16:52 Сборная России U17 в выставочном матче взяла верх над «Атлантами»
16:35 Даллмэн вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории КХЛ с 398 очками
15:58 Тренер «Баффало»: когда Антипин посмотрел на игру с трибун, стал просить шайбу
15:33 Э. Карлссон: я уже никогда не стану прежним игроком, учитывая мои повреждения
14:59 Антипин: мне ещё нужно «поймать» игру в НХЛ, несколько матчей провёл слабо
14:35 Тихонов — о драке со Скалицки: оставалось убегать или защищаться
13:57 Рыков: выезд был для СКА очень сложным, игра с ЦСКА через день после «Йокерита»
13:23 Бурдасов: хоккей «Салавата» более умный и современный, катаюсь в звене с Умарком
12:42 Беляков: до обмена в «Салават» был в подвешенном состоянии, сам искал лёд
12:25 Знарок — о выездной серии: я устал, нужно будет восстановиться и отдохнуть
12:05 Каллен: не знаю, какие джерси оденут мои дети на игру, они любят «Питтсбург»
11:30 Брызгалов: ради команды готов подраться с любым вратарём соперника
11:18 Зайцев — о проблемах Шипачёва: КХЛ и НХЛ — разные виды спорта, не все заиграют
10:59 «Куньлунь» отправил в список отказов вызванного в сборную Канады Кинрейда
10:30 А. Свечников — о травме: хочется быть 1-м на драфте, но главное — восстановиться
10:19 Три звезды игрового дня в НХЛ
10:04 Радулов: знаю, что плохо начал сезон. Себя жалеть нельзя
10:00 Рендулич: не знаю, как описать то, что случилось с «Витязем» во втором периоде
09:43 Голкипер «Северстали» Гудачек станцевал с детьми на льду под «Макарену»
09:13 Юртайкин — об уходе из «Локомотива»: молодых много, а время получали легионеры
09:00 Итоги дня для россиян в АХЛ: Тренин сделал дубль, у Мамина 5 очков в трёх матчах
08:45 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов и Тарасенко вновь набрали очки
08:39 WHL: Егор Зудилов забросил две шайбы и был признан первой звездой матча
08:28 Хичкок — о Радулове: когда Александр с шайбой, он сам знает, что делать
08:15 АХЛ: Яков Тренин сделал дубль и стал третьей звездой матча с «Рокфордом»
07:33 «Вегас» — «Колорадо»: Варламов пропустил 7 шайб с 21 броска и не был заменён
07:15 Овечкин в Эдмонтоне подарил бездомному тёплую одежду
07:02 Торторелла — о сейве Бобровского в ОТ: Панарин устал и потерял игрока
06:40 Третий гол Радулова в сезоне принёс «Далласу» волевую победу в Калгари
06:17 Радулов вернулся в первое звено «Далласа» и забил гол
06:15 «Нэшвилл» добился волевой победы в Чикаго, Анисимов отметился голом
Все новости RSS
Партнерский контент