«Амур» прервёт победную серию «Нефтехимика». Прогнозы на игровой день КХЛ

«Адмирал» — «Ак Барс»

В этом противостоянии не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. «Дальневосточники» неплохо смотрелись в первом матче домашней серии, пусть и остались ни с чем. Клуб из Татарстана с минимальным преимуществом одолел «Куньлунь». «Ак Барс» чаще всех в КХЛ удаляется, «Адмирал» львиную долю своих шайб забрасывает в большинстве.

Но много факторов должно сойтись, чтобы казанская команда уступила. Ведь и в меньшинстве гости играют прекрасно, и соперник их пропускал в каждом из 26 сыгранных матчей – едва ли на лидере Востока эта серия оборвётся. «Ак Барс» стабилен, свои три очка возьмёт.

Прогноз: победа гостей в основное время.

«Амур» — «Нефтехимик»

Хабаровчане восемь дней оставались без игровой практики. Сложно сказать, как повлияет на команду долгосрочный отдых. Поэтому в прогнозе стоит отталкиваться от «Нефтехимика». Гости начали выездное турне с виктории над «Адмиралом». Победная серия нижнекамцев достигла отметки в четыре матча. Но не так убедительно выглядели «нефтяники», чтобы уверенно утверждать о её продлении. Напротив, дружина Андрея Назарова допустила 47 бросков в створ по своим воротам. Это много, даже принимая во внимание раннюю шайбу. Конечно, игра будет другой, но не настолько мощен «Нефтехимик», чтобы отправляться из Хабаровска в Пекин со стопроцентным показателем.

Прогноз: победа хозяев за пределами основного времени.

«Трактор» — «Лада»

«Лада» сумела лишь дважды в этом сезоне одолеть оппонента в гостях. «Трактор» в последних семи домашних матчах потерпел два поражения. Да и те – от «Йокерита» и ЦСКА.

Если брать приближенные к сегодняшнему дню результаты, то и они не сулят ничего хорошего тольяттинцам: челябинцы приехали с последнего выезда, набрав семь очков из двенадцати. Проиграли только «Ак Барсу».

Последние успехи «Лады» – победы над «Витязем», «Слованом» и «Югрой» — вводить в заблуждение не должны. Это соперники, уступающие в параметрах «трактористам».

Естественно, у хозяев есть слабые места. Например, «Трактор» плохо играет в меньшинстве. Но ведь «Лада» имеет невыразительные 12,5% при реализации лишнего. Вдобавок ко всему у коллектива Гатиятулина отличная мотивация – в случае выигрыша команда заберётся в заветную восьмёрку.

Прогноз: «Трактор» победит в основное время.

«Северсталь» — «Сибирь»

Череповчане солидно смотрятся на своём льду. В октябрьских домашних матчах «Северсталь» проиграла только омскому «Авангарду».

«Сибирь» же не удовлетворяет главного тренера Павла Зубова качеством игры. Да, 4 очка из 9 – это неплохой показатель, но здесь и везение дало о себе знать. Против рижан было отыграно отставание в две шайбы за последнюю минуту. «Спартаку» крупно проиграли. «Торпедо» перебросало сибиряков во всех игровых отрезках, но тщетно.

Обе команды бьются за плей-офф. Поэтому о мотивации здесь дополнительно не скажешь: и те, и другие выйдут заряженными на борьбу. Но «Северсталь» показывает более цельный хоккей на данный момент.

Прогноз: победа «Северстали» в основное время.

«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск)

Минчане испытывают трудности в последних матчах. Команда в трёх матчах кряду не может победить. Гостевой вояж завершается игрой против рижан, к которым с недооценкой уже не отнестись. Рижане уже загоняли в дополнительное время и «Сибирь», и «Авангард».

«Зубров» подводят индивидуальные ошибки, есть сложности с реализацией моментов, да и ещё Граньяни выбыл. Но в таких ситуациях и проявляется характер. Не думаем, что у минчан будет 0 очков из 12 на выезде. Главный тренер Горди Дуайер заявлял после поражения от ЦСКА, что по-прежнему стоит задача – попадание в плей-офф. Почему бы и нет?

Прогноз: победа гостей в основное время.

