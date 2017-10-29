События дня НХЛ. Малкин «исполнил Овечкина», «Торонто» хочет Ожиганова

Кучеров не смог продлить результативную серию

«Молнии», чья игра радовала глаз на протяжении всего первого месяца регулярного чемпионата, не смогли продлить серию побед до пяти. Остановить «Тампу» удалось «Анахайму», которому кровь из носу было необходимо реабилитироваться за разгромное поражение (3:8) от «Флориды», и с максимально мотивированным соперником хоккеисты «Лайтнинг» справиться не смогли. «Утки» уступили хозяевам в количестве бросков, но были очень аккуратны с голевыми шансами у ворот Петера Будая (Василевский получил день отдыха), а единственным, кто смог переиграть голкипера «Дакс» Гибсона, стал ветеран Крис Куниц.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Тампы».

Прервалась результативная серия и у лучшего снайпера сезона Никиты Кучерова, который набирал очки в 11 матчах подряд, и у новичка Михаила Сергачёва (5 матчей), который стал одним из немногих хоккеистов «Тампы», завершившим матч с положительным показателем полезности (+1).

Дадонов: три гола в двух матчах

Набравший неплохой ход нападающий Евгений Дадонов смог поразить ворота «Дейтройта» и огорчить голкипера Джимми Ховарда, но опытный страж ворот в этот вечер был явно в ударе. Ховард отразил 44 броска из 46, а также нейтрализовал все три послематчевых буллита, подарив «Ред Уингз» победу. Гол Дадонова получился красивым, если не сказать – изящным: после броска Трочека россиянин мастерски подправил летевшую шайбу, не оставив шансов вратарю. «Я бы отметил нашего голкипера Раймера. В нескольких последних матчах он действует просто великолепно», — похвалил Дадонов своего одноклубника, который отразил 36 выстрелов.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Флориды».

0,4 от «Лос-Анджелеса»

400-й матч в карьере голкипера «Бостона» Туукки Раска не принёс ему особой радости. «Мишки» открыли счёт уже на шестой минуте встречи, но «Лос-Анджелес» достаточно быстро смог отыграться, а третья шайба в этом матче стала очень необычной. За 0,9 секунды до конца овертайма у ворот «Брюинз» было произведено вбрасывание, и этого времени «королям» хватило, чтобы вырвать победу. Мгновенно выигранная Копитаром шайба, молниеносный бросок Тайлера Тоффоли – и у «Кингз» осталось ещё 0,4 секунды, чтобы отпраздновать свой успех.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Малкин скопировал бросок Овечкина

После двух труднейших побед в овертаймах над «Эдмонтоном» и «Виннипегом» действующие обладатели Кубка Стэнли приехали на выезд в Сент-Пол, но сил, чтобы перебороть цепкую «Миннесоту», у Малкина и компании уже не осталось. Сам россиянин смог забить свой четвёртый гол в сезоне, «исполнив Овечкина» в большинстве: Евгению удался классический бросок капитана «Вашингтона», который любит стрелять в касание, присев на одно колено.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Питтсбурга».

Развить преимущество «пингвины» не смогли. Уже через две минуты Даниэль Винник сравнял счёт, а в середине третьего периода опытнейший Микко Койву забросил победную шайбу.

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Таварес – восьмой хет-трик в карьере

«Островитяне» взяли реванш за недавнее обидное поражение от «Миннесоты», когда в их ворота влетело 6 шайб. На этот раз ровно столько же голов получил соперник «Айлендерс», а главным голеадором стал капитан команды Джон Таварес. Форвард оформил второй хет-трик в сезоне (восьмой в карьере), а поддержали своего лидера Джордан Эберле, забивший свой первый гол в составе «Айлендерс» и защитник Райан Пулок.

Видео можно посмотреть вклубном «твиттере» «Айлендерс».

«Торонто» нацелился на Ожиганова

По информации известного канадского обозревателя Эллиотта Фридмана, руководство «Торонто Мэйпл Лифс» планирует заключить контракт с защитником ЦСКА Игорем Ожигановым. Ещё летом генеральный менеджер «кленовых листьев» Лу Ламорелло и главный тренер Майк Бэбкок приезжали в Россию на переговоры. Контракт Ожиганова с «армейцами» заканчивается после окончания сезона-2017/18, и до старта межсезонья защитник не сможет перебраться за океан.



После личных визитов боссов «Торонто», в Канаде стали интересоваться персоной Ожиганова, который до этого был мало известен североамериканской публике. «Этот защитник из КХЛ стал одним из самых интригующих имён. Он никогда не был задрафтован в НХЛ и мало играл на крупных международных турнирах – исключение составил лишь МЧМ-2012. Кроме того, здесь явно чувствуется влияние ещё одного экс-«армейца» Никиты Зайцева, который также играет за «Торонто», — писал тогда обозреватель Spotsnet Рори Бойлен.

Шипачёв уехал из фарм-клуба

Нападающий «Вегаса»Вадим Шипачёв так и не сыграл за фарм-клуб, в расположении которого находился несколько последних дней. Была вероятность, что россиянин всё же выйдет на лёд в матче с «Милуоки», но, по информации обозревателя Sportsnet Эрика Энгелса, Вадим вернулся в Лас-Вегас по семейным обстоятельствам. Вряд ли возвращение в город, где базируется основная команда, приблизит Шипачёва к попаданию в состав «Голден Найтс», но отсутствие игровой практики наверняка снизит интерес к нападающему со стороны потенциальных покупателей.

Дубль Кузнецова принёс победу «Кэпиталз»

Если Малкин сыграл в стиле Овечкина, то сам Овечкин в этот игровой день, скорее, был похож на Малкина: капитан «Вашингтона» оформил ассистентский хет-трик, сделав 3 результативные передачи. Автором победной шайбы у «Вашингтона» стал Евгений Кузнецов, оформивший дубль.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.