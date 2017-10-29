100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

События дня НХЛ. Малкин «исполнил Овечкина», «Торонто» хочет Ожиганова

А Кучеров без очков, «Тампа» без победы.
29 октября 2017, воскресенье. 07:40 Хоккей

Кучеров не смог продлить результативную серию

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 4 0:0, 1:3, 0:1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Ракелль (Монтур, Гецлаф) – 30:13 (5x4), 0:2 – Монтур (Гецлаф) – 36:55 (5x4), 1:2 – Куниц (Браун, Кэллахэн) – 37:52 (5x5), 1:3 – Линдхольм (Вагнер) – 39:59 (5x5), 1:4 – Ракелль (Гецлаф, Перри) – 48:59 (5x5)

«Молнии», чья игра радовала глаз на протяжении всего первого месяца регулярного чемпионата, не смогли продлить серию побед до пяти. Остановить «Тампу» удалось «Анахайму», которому кровь из носу было необходимо реабилитироваться за разгромное поражение (3:8) от «Флориды», и с максимально мотивированным соперником хоккеисты «Лайтнинг» справиться не смогли. «Утки» уступили хозяевам в количестве бросков, но были очень аккуратны с голевыми шансами у ворот Петера Будая (Василевский получил день отдыха), а единственным, кто смог переиграть голкипера «Дакс» Гибсона, стал ветеран Крис Куниц.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Тампы».

Прервалась результативная серия и у лучшего снайпера сезона Никиты Кучерова, который набирал очки в 11 матчах подряд, и у новичка Михаила Сергачёва (5 матчей), который стал одним из немногих хоккеистов «Тампы», завершившим матч с положительным показателем полезности (+1).

Дадонов: три гола в двух матчах

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 3 0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Атанасиу (Ларкин) – 05:28 (5x5), 1:1 – Юбердо (Дадонов) – 24:19 (5x5), 2:1 – Дадонов (Трочек, Экблад) – 28:23 (5x4), 2:2 – Нюквист (Эрикссон) – 30:46 (5x5), 2:3 – Нюквист – 65:00 ( ПБ)

Набравший неплохой ход нападающий Евгений Дадонов смог поразить ворота «Дейтройта» и огорчить голкипера Джимми Ховарда, но опытный страж ворот в этот вечер был явно в ударе. Ховард отразил 44 броска из 46, а также нейтрализовал все три послематчевых буллита, подарив «Ред Уингз» победу. Гол Дадонова получился красивым, если не сказать – изящным: после броска Трочека россиянин мастерски подправил летевшую шайбу, не оставив шансов вратарю. «Я бы отметил нашего голкипера Раймера. В нескольких последних матчах он действует просто великолепно», — похвалил Дадонов своего одноклубника, который отразил 36 выстрелов.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Флориды».

0,4 от «Лос-Анджелеса»

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1 : 2 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Маршан (Макэвой, Бьорк) – 05:27 (5x5), 1:1 – Тоффоли – 09:01 (5x5), 1:2 – Тоффоли (Копитар) – 64:59 (3x3)

400-й матч в карьере голкипера «Бостона» Туукки Раска не принёс ему особой радости. «Мишки» открыли счёт уже на шестой минуте встречи, но «Лос-Анджелес» достаточно быстро смог отыграться, а третья шайба в этом матче стала очень необычной. За 0,9 секунды до конца овертайма у ворот «Брюинз» было произведено вбрасывание, и этого времени «королям» хватило, чтобы вырвать победу. Мгновенно выигранная Копитаром шайба, молниеносный бросок Тайлера Тоффоли – и у «Кингз» осталось ещё 0,4 секунды, чтобы отпраздновать свой успех.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Малкин скопировал бросок Овечкина

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2 : 1 1:1, 0:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Малкин (Летанг, Кессел) – 11:52 (5x4), 1:1 – Винник (Каллен, Спаржон) – 13:36 (5x5), 2:1 – Койву (Райлли, Куинси) – 49:03 (5x5)

После двух труднейших побед в овертаймах над «Эдмонтоном» и «Виннипегом» действующие обладатели Кубка Стэнли приехали на выезд в Сент-Пол, но сил, чтобы перебороть цепкую «Миннесоту», у Малкина и компании уже не осталось. Сам россиянин смог забить свой четвёртый гол в сезоне, «исполнив Овечкина» в большинстве: Евгению удался классический бросок капитана «Вашингтона», который любит стрелять в касание, присев на одно колено.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Питтсбурга».

Развить преимущество «пингвины» не смогли. Уже через две минуты Даниэль Винник сравнял счёт, а в середине третьего периода опытнейший Микко Койву забросил победную шайбу.

Этот странный «Вегас». Как команда-новичок стала открытием сезона НХЛ
Они всё время выигрывают, даже с третьим вратарём без опыта игры в НХЛ.

Таварес – восьмой хет-трик в карьере

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
2 : 6 0:1, 1:2, 1:3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Эберле (Пулок, Бовилье) – 04:21 (5x4), 1:1 – Форсберг (Фиала, Экхольм) – 23:55 (5x5), 1:2 – Пулок (Бовилье, Нельсон) – 29:49 (5x4), 1:3 – Эберле (Барзал, Нельсон) – 39:30 (5x5), 1:4 – Таварес (Ли) – 40:12 (5x5), 1:5 – Таварес (Ли, Эберле) – 42:52 (5x5), 1:6 – Таварес (Ледди, Бейли) – 47:26 (5x4), 2:6 – Смит (Экхольм, Сиссонс) – 53:57 (5x4)

«Островитяне» взяли реванш за недавнее обидное поражение от «Миннесоты», когда в их ворота влетело 6 шайб. На этот раз ровно столько же голов получил соперник «Айлендерс», а главным голеадором стал капитан команды Джон Таварес. Форвард оформил второй хет-трик в сезоне (восьмой в карьере), а поддержали своего лидера Джордан Эберле, забивший свой первый гол в составе «Айлендерс» и защитник Райан Пулок.

Видео можно посмотреть вклубном «твиттере» «Айлендерс».

«Торонто» нацелился на Ожиганова

По информации известного канадского обозревателя Эллиотта Фридмана, руководство «Торонто Мэйпл Лифс» планирует заключить контракт с защитником ЦСКА Игорем Ожигановым. Ещё летом генеральный менеджер «кленовых листьев» Лу Ламорелло и главный тренер Майк Бэбкок приезжали в Россию на переговоры. Контракт Ожиганова с «армейцами» заканчивается после окончания сезона-2017/18, и до старта межсезонья защитник не сможет перебраться за океан.

После личных визитов боссов «Торонто», в Канаде стали интересоваться персоной Ожиганова, который до этого был мало известен североамериканской публике. «Этот защитник из КХЛ стал одним из самых интригующих имён. Он никогда не был задрафтован в НХЛ и мало играл на крупных международных турнирах – исключение составил лишь МЧМ-2012. Кроме того, здесь явно чувствуется влияние ещё одного экс-«армейца» Никиты Зайцева, который также играет за «Торонто», — писал тогда обозреватель Spotsnet Рори Бойлен.

Шипачёв уехал из фарм-клуба

Нападающий «Вегаса»Вадим Шипачёв так и не сыграл за фарм-клуб, в расположении которого находился несколько последних дней. Была вероятность, что россиянин всё же выйдет на лёд в матче с «Милуоки», но, по информации обозревателя Sportsnet Эрика Энгелса, Вадим вернулся в Лас-Вегас по семейным обстоятельствам. Вряд ли возвращение в город, где базируется основная команда, приблизит Шипачёва к попаданию в состав «Голден Найтс», но отсутствие игровой практики наверняка снизит интерес к нападающему со стороны потенциальных покупателей.

Дубль Кузнецова принёс победу «Кэпиталз»

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 5 2:1, 0:1, 0:3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Марун (Макдэвид, Драйзайтль) – 12:16 (5x5), 2:0 – Ларссон (Ньюджент-Хопкинс, Лучич) – 17:55 (5x5), 2:1 – Смит-Пелли (Карлсон, Овечкин) – 19:42 (5x5), 2:2 – Эллер (Боуи, Овечкин) – 30:32 (6x5), 2:3 – Кузнецов (Овечкин, Боуи) – 40:30 (5x5), 2:4 – Кузнецов – 55:56 (5x5), 2:5 – Бигл (Эллер) – 59:41 (en)

Если Малкин сыграл в стиле Овечкина, то сам Овечкин в этот игровой день, скорее, был похож на Малкина: капитан «Вашингтона» оформил ассистентский хет-трик, сделав 3 результативные передачи. Автором победной шайбы у «Вашингтона» стал Евгений Кузнецов, оформивший дубль.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Александр Овечкин Вадим Шипачёв Джон Таварес Евгений Дадонов Евгений Малкин Игорь Ожиганов Никита Кучеров Туукка Раск
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
09:58 Тротц — об уверенной победе над «Ойлерз»: это шаг к созданию идентичности
09:40 Кузнецов — о своём втором голе: не увидел партнёров, сделал всё сам
09:29 НХЛ назвала трёх звёзд очередного игрового дня
09:21 АХЛ. У Березглазова гол, пас и «+3» в игре с «Лихай Вэлли», у Георгиева 27 сейвов
09:15 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: +4» Овечкина и 27 минут Проворова
09:00 Продолжит ли Назаров побеждать и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
08:59 Сейвы Бобровского, Василевского и Варламова — в числе лучших на прошедшей неделе
08:49 НХЛ определила 10 лучших голов прошедшей недели
08:33 Наставник фарм-клуба «Вегаса»: мне никто не объяснил, почему Шипачёв уехал
08:21 Стэмкос: окончание нашей с Кучеровым серии — не конец света. Начнём новую
08:13 Кузнецов признан первой звездой матча с «Эдмонтоном», Овечкин — второй
08:00 Гиббонс -1-й после Ковальчука игрок «Дэвилз», реализовавший буллит в меньшинстве
07:47 «Эдмонтон» — «Вашингтон»: Кузнецов обыграл четверых и забил потрясающий гол
07:38 «Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Кузнецов забил 2 гола, Овечкин сделал 3 ассиста
07:34 Гецлаф: со Стэмкосом и Кучеровым сейчас никто не сравнится, но мы их остановили
07:26 QMJHL: форвард «Шикутими» Герман Рубцов оформил дубль
07:08 Карлайл — об игре против Стэмкоса и Кучерова: они не любят, когда им мешают
06:48 Дадонов: «Флориде» надо было больше забивать. Иногда моменты есть, а голов — нет
06:43 «Колорадо» победил «Чикаго», Анисимов отметился заброшенной шайбой
06:25 Победный гол после вбрасывания «Кингз» забили за 0,4 секунды до конца ОТ
06:01 Восьмой в карьере хет-трик Тавареса помог «Айлендерс» разгромить «Нэшвилл»
05:45 «Сент-Луис» уверенно обыграл «Коламбус», Бобровский не играл
05:37 «Миннесота» добыла волевую победу над «Питтсбургом», несмотря на гол Малкина
05:22 Кучеров впервые в сезоне не набрал очков, но остался лучшим снайпером НХЛ
05:14 Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом»
05:10 «Нью-Джерси» выиграл у «Аризоны», «Лос-Анджелес» победил «Бостон» в овертайме
05:05 Фридман: «Торонто» подпишет контракт с Ожигановым
04:57 Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в Монреале
04:47 «Анахайм» победил «Тампу», прервав результативные серии Кучерова и Сергачёва
03:44 Миронов включён в состав «Колорадо» на встречу с «Чикаго»
00:07 Ривз – о шутке над Кесселом: думал, что всё, придётся его откачивать
28 октября 2017, суббота
23:25 Итоги дня МХЛ: «Спартак» продлил серию побед до 11 матчей, «Мамонты Югры» — до 8
22:50 Шипачёв вернулся в Вегас, чтобы быть с семьёй, и пропустит матч в АХЛ
22:50 Гол Кутюра в концовке встречи помог «Сан-Хосе» обыграть «Баффало»
22:39 Овечкин: любой может что-то сделать, когда видит почти голого человека на холоде
22:25 Ларичев — о 2 голах на последней минуте: в 3-м периоде «Сочи» задавил «Магнитку»
22:17 КХЛ дисквалифицировала Игнатовича, Санникова и Желдакова на один матч
22:06 Итоги дня ВХЛ: «СКА-Нева» нанёс «Южному Уралу» поражение, ставшее 6-м подряд
21:42 Купер: Сергачёв снял нагрузку с Хедмана в атаке, это идёт «Тампе» на пользу
20:51 С. Зубов — о победе на последней минуте: бескомпромиссный матч, «Сочи» повезло
20:39 Торесен: готов вернуться в КХЛ, если правильная команда предложит контракт
20:24 И. Воробьёв — о матче с «Сочи»: опять вели и из-за ошибок нашли путь к поражению
20:16 СКА проявляет интерес к Патрику Торесену
19:33 ХК «Сочи» отыгрался и одолел «Магнитку», забив два гола за последние 75 секунд
18:39 Форвард «Питтсбурга» Ривз пошутил над Кесселом, заставив его кричать от страха
Все новости RSS
Партнерский контент