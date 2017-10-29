Артём, вернись к Артемию! Почему Анисимова надо обменять к Панарину

Проводник света

Обмен из «Чикаго» в «Коламбус» нападающего Артемия Панарина был одной из главных тем хоккейного лета. Обсуждались все возможные нюансы сделки, её причины и следствия, и многих болельщиков интересовали перспективы игры порознь у Панарина и Патрика Кейна, которые были в «Блэкхоукс» очень эффективной связкой. При этом, все как-то забыли о третьем участнике прежнего звена «Чикаго», чья искромётная игра радовала зрительский глаз – речь о центрфорварде Артёме Анисимове. Универсальный и трудолюбивый нападающий, вновь оставшись единственным россиянином в команде, не очень удачно начал сезон, что дало возможность говорить о его обмене.

Впервые о возможном расставании с Анисимовым было сказано ещё в конце мая, когда Панарин ещё оставался хоккеистом «чёрных ястребов». В середине июня неофициальная информация промелькнула вновь, и оба раза возможный обмен Артёма фигурировал в качестве одной из мер по приведению в порядок переполненной платёжной ведомости клуба. Однако менять форварда летом не пришлось, так как таинственную аллергию на хоккейную экипировку подхватил ветеран Мариан Госса, и Анисимов начал новый сезон в прежней команде.

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Анисимов, как это было принято считать, исполнял в «Чикаго» до некоторой степени второстепенную роль – Артём редко забивал сумасшедшие голы или делал умопомрачительные передачи, но был тем кусочком «паззла», благодаря которому игра звёздных партнёров приобретала качество и стройность. В сезоне-2015/16, когда Панарин без оглядки рвался к своему «Колдеру», а Кейн – к «Харту», Анисимов остался со скромными 42 очками «на борту». Но вся троица сообща забила 41% голов от общего числа «Чикаго» и сделала 32% общекомандных результативных передач, а скромный центрфорвард остался в тени своих улыбчивых «крайков».

Прошлогодний чемпионат у Панарина и Кейна получился чуть скромнее, но стабильный Анисимов вновь остался на своём уровне (45 баллов), хотя много пропустил из-за травмы. В текущем сезоне, когда Панарин не без успеха пытается прижиться в «Коламбусе», а Кейн имеет все шансы догнать лидеров спора бомбардиров, Артём в одиночку пытается вернуться на прежний уровень.

Безотказный Анисимов на несколько матчей попал в немилость к главному тренеру команды Джоэлю Кенневиллю: россиянина перестали ставить в две ведущие тройки нападения, и о партнёрстве с Кейном или Джонатаном Тэйвзом речи уже не шло. В недавнем матче с «Эдмонтоном» он и вовсе угодил в четвёртое звено (12 минут игрового времени), но затем был «поднят» в третью тройку к ветерану Шарпу и новичку Дебринкату. «Кенневилль явно недоволен Анисимовым. Опустил его в четвёртое звено. Очевидно, отъезд Панарина повлиял на Анисимова больше, чем на всех остальных», — отметил обозреватель The Athletic Скотт Пауэрс.

Артём Анисимов, «Чикаго»



Сезон-2017/18.



12 матчей, 4 (3+1) очка, 6 минут штрафа, «+1».



Среднее игровое время – 16.15.

«Коламбус» — идеальный вариант?

В таких условиях обмен, о котором уже много писали, может быть выгоден и самому хоккеисту, при условии, что пунктом назначения для Артёма станет «Коламбус». Команда из Огайо хорошо знакома Анисимову, который был приобретён «мундирами» в 2012 году в рамках сделки с участием Рика Нэша. Нынешний состав «Блю Джекетс» как раз испытывает потребность в центральном нападающем, способном сыграть в топ-6, ну а воссоединение связки с тёзкой-соотечественником и вовсе сулит блестящие перспективы.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«После отъезда Панарина в «Коламбус» у Анисимова до последних дней дела шли неважно. После матча с «Вегасом», сыгранного в среду, у него был самый низкий темп результативности за карьеру – речь шла о 18 очках за сезон. Болельщики «Блю Джекетс» вовсю начали размышлять о том, что будет, если поставить его в тройку «Блю Джекетс» к Панарину и Аткинсону, это было бы очень похоже на чикагское звено с Панариным и Кейном, которое имело большой успех», — отмечает автор блога Union and Blue Уильямс Эспай. Конечно, Аткинсон не является игроком калибра Кейна, но эта тройка, безусловно, имела бы все шансы на хороший результат.

«Анисимов и Панарин были опасны в «Чикаго» даже без Кейна. У Панарина потрясающая скорость действий с шайбой, Анисимов успешно действует в силовой игре, выигрывает шайбу в единоборствах, а затем борется за позицию в чужой зоне. Возможно, это вообще один из самых талантливых атакующих дуэтов в НХЛ», — считает обозреватель The Athletic Джонатан Уиллис.



Главной проблемой для обмена Артёма может стать его контракт. «Кэпхит» размером в $ 4,55 млн – это справедливые деньги для нападающего такого уровня, к тому же универсал Анисимов стоит намного дешевле, чем аналогичные варианты на рынке. Но куда опаснее для руководства клуба может оказаться длительность действующего договора россиянина, ведь контракт Анисимова будет действовать до конца сезона-2020/21. Если Артём вновь будет подвержен травмам, или ему не удастся выйти на свой прежний уровень, его разом запишут в одно из худших приобретений «Коламбуса» за всю историю клуба. Однако риск вполне может оправдаться, а колоритный персональный болельщик Артёма получит новый повод для вдохновенных танцев.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Последние успехи Анисимова могут существенно поднять его стоимость при обмене. «Чикаго» потерпел пять поражений в шести матчах, и о переменах в стане «Блэкхоукс» мы можем услышать в самое ближайшее время.