До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Сергей Мозякин
Текст: Константин Фёдоров
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

10 кандидатов в сборную России на Евротур не из СКА и ЦСКА

Есть даже представители «Амура» и «Витязя».
29 октября 2017, воскресенье. 17:00 Хоккей

Уже до начала десятого сезона КХЛ можно было смело утверждать, что Олимпийская сборная России по хоккею больше чем наполовину будет составлена из игроков двух армейских клубов. Позади почти половина регулярного чемпионата, впереди этап Евротура, который в этом году не столь бесполезен как обычно. С учётом отсутствия энхаэловцев можно наигрывать оптимальный состав к Олимпийским играм. Несколько мест в сборной найдётся и для игроков других клубов – не СКА и ЦСКА. Вот лишь некоторые из них.

Олимпийский рейтинг сборной России. Кто из КХЛ наиграл на Пхёнчхан?
Марков и Гарипов заслужили, а Марченко и Голышев — нет.

Эмиль Гарипов («Ак Барс»)

На счету уроженца Казани серебро юниорского и золото молодёжного чемпионатов мира. В двух турнирах Гарипов провёл ровно одну игру, за взрослую же сборную вратарь не играл даже на Евротуре. Из сезона в сезон увеличивается количество проведённых Гариповым игр, а статистические показатели почти не меняются, либо становятся лучше. В этом сезоне Гарипов является уверенным первым номером в Казани, пропуская меньше двух за игру и отражая 93.6% бросков. Частично хорошие показатели Эмиля обусловлены игровым стилем «Ак Барса», но не только поэтому вратарь выглядит столь хорошо. Уже сейчас понятно, что место в воротах сборной России будут делить Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, но кто-то должен быть третьим, и у Гарипова есть все шансы попасть в ротацию.

Егор Мартынов («Авангард»)

Воспитанник челябинской школы хоккея уже второй год играет в Омске. В прошлом сезоне Мартынов набрал 21 очко в регулярном чемпионате и был лучшим в команде по коэффициенту полезности +24. За два месяца 2017-го года защитник уже забросил столько же, сколько за весь прошлый сезон – четыре шайбы, и останавливаться, конечно же, не планирует. Примечательно, что все четыре раза Мартынов отличился во время розыгрыша большинства. Олег Знарок наверняка это оценит. В «Авангарде» 27-летнему защитнику доверяют, больше него играет только Евгений Медведев. В декабре 2016-го Мартынов признавался лучшим защитником месяца в КХЛ, а в ноябре этого года Егор может впервые попасть в расположение взрослой сборной России.

Итоги дня КХЛ: Мартынов топит «Локомотив» и стучится в сборную
«Югра» прервала серию поражений. Стоило лишь уволить Захаркина.

Василий Токранов («Ак Барс»)

Как и его коллега по амплуа из Омска, Токранов за половину этого сезона забросил столько же, сколько за весь предыдущий – пять шайб, и это лучший показатель в «Ак Барсе» среди защитников. Из матча в матч Василий стабильно получает свои почти 19 минут игрового времени и выглядит одинаково хорошо как в атаке, так и в обороне. Токранов один из самых бросающих защитников в команде, на его счету уже 53 броска – в среднем больше двух за матч, а на скамейке штрафников Василий побывал лишь дважды. Больше него среди защитников в «Ак Барсе» играют только Атте Охтамаа и Андрей Марков – первый если и сыграет на Олимпиаде, то за сборную Финляндии, а прославленный ветеран пока не так хорош, как хотелось бы.

Илья Любушкин («Локомотив»)

Первые шаги на льду Любушкин делал в Москве, но вот уже пять лет защитник прочно ассоциируется с Ярославлем. Илья нерезультативный защитник, однако Знарок ценит его за другое, и за последние два года Любушкин часто привлекался к сборной России именно на этапы Евротура и другие проверочные матчи. На чемпионате мира сыграть так и не удалось, всегда находился кто-то сильнее. И у Кудашова, и у Квартальнова Илья играет по 20 минут, уступая лишь двум легионерам. Сейчас 23-летний защитник в хорошей форме и имеет все шансы не только на очередной Евротур, но и является одним из явных претендентов на участие в Олимпийских играх.

Илья Любушкин

Илья Любушкин

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сергей Мозякин («Металлург»)

За прошедшие два месяца с начала чемпионата только ленивый не высказал своё мнение об игре капитана «Магнитки». «Медленный» и «уже не тот» — это самые спокойные эпитеты. Впрочем, Сергею не привыкать: в 2014 году на тот момент тренер Олимпийской сборной Зинэтула Билялетдинов охарактеризовал нападающего фразой, которая вмиг стала мемом — «он до ворот не доехал бы». С тех пор Мозякин доехал до двух кубков Гагарина и трёх медалей чемпионата мира. Оставшись в этом году без Зарипова, нападающий по-прежнему уверенно лидирует в команде по результативности и во многом благодаря ему «Магнитка» все ещё не плаву. Предстоящий этап Евротура – хорошая возможность для Сергея попасть в олимпийскую сборную. К слову, в Играх Мозякин ещё не участвовал.

16 «неприкасаемых» на Олимпиаду. Мозякин, Капризов и «армейцы»
Список Олега Знарка, если бы он существовал.

Владимир Ткачёв («Ак Барс»)

Ещё один игрок из Казани в этом списке занимает третье место в рейтинге снайперов с 14 заброшенными шайбами, сильно уступая Илье Ковальчуку и Найджелу Доусу. Знарок хорошо знает возможности Ткачёва, который провёл все 10 матчей на последнем чемпионате мира в Германии и побывал на всех этапах Евротура в прошлом году. В этом сезоне Ткачёв сделал большой шаг вперёд и совсем скоро повторит свой голевой рекорд – 15 шайб. Владимир пребывает в хорошей форме, уверен в себе и наверняка находится в списке игроков, которые будут вызваны в сборную в ближайшее время.

Владимир Ткачёв

Владимир Ткачёв

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»)

После хорошего прошлого сезона, в этом году нападающего могло не быть в Череповце. Впрочем, в одном из интервью перед сезоном Кагарлицкий отметил, что в первую очередь рассматривал вариант остаться в Череповце. Дмитрий продолжает тянуть «Северсталь» вперёд к плей-офф, где в последний раз команду видели четыре года назад. На счету нападающего 10 шайб и 16 передач и он не только лидер команды на льду, но и вне его. На Евротуре Кагарлицкий ни разу не играл, не говоря уже о чемпионате мира и Олимпиаде. Нет никаких предпосылок, чтобы Дмитрий резко сбавил, поэтому его вызов в сборную будет выглядеть логично.

Кагарлицкий: в других клубах КХЛ мне предлагали больше, чем в «Северстали»
Почему самый звёздный игрок «Северстали» не уходит в другой клуб КХЛ.

Алексей Макеев («Витязь»)

Дела у подмосковной команды в этом году не ладятся, не все хоккеисты играют на должном уровне и оправдывают надежды. Наверняка большего ждут и от Макеева, да и сам нападающий был бы не прочь повторить достижение прошлого сезона – 22 заброшенные шайбы. Пока что план выполнен на половину, но Макеев уже является самым результативным в команде наравне с Максимом Афиногеновым. В пользу Алексея говорит его возраст и игра в «Витязе», против – отсутствие опыта игры за сборную. Как уже говорилось, вряд ли тренеры готовы рисковать перед Олимпиадой и тратить время на проверку новых игроков.

Илья Михеев («Авангард»)

Воспитаннику омской хоккейной школы в октябре исполнилось 23 года. К этой дате он подошёл как самый результативный игрок своей команды наравне с легионером Андре Петерссоном. За несколько лет Михеев дорос до одного из лидеров «Авангарда», и следующим логичным этапом карьеры молодого «ястреба» был бы вызов в сборную. Как и многие из этого списка, Михеев не провёл ни одного матча за Россию, что заметно усложняет задачу в олимпийский сезон. Но шансы нападающего увеличивает то, что он из Омска, где выигрывать конкуренцию и набирать очки сложнее, чем в командах из нижней части турнирной таблицы.

За несколько лет Михеев дорос до одного из лидеров «Авангарда», и следующим логичным этапом карьеры молодого «ястреба» был бы вызов в сборную.

Алексей Бывальцев («Амур»)

Болельщикам «Амура» впору начинать беспокоиться, если Бывальцева вызовут в сборную. Свежа в памяти история, когда защитника дальневосточной команды Артёма Зуба вызвали в сборную, после чего он прямо по ходу сезона оказался в Санкт-Петербурге с формулировкой «в интересах сборной». Сейчас на Евротур претендует Алексей Бывальцев, который сильно прибавил по сравнению с предыдущим сезоном. Нападающий забросил восемь шайб – на две больше, чем за прошлый год, совершив при этом почти в два раза меньше бросков. Также на счету Бывальцева 13 передач. Он лучший нападающий в команде, которая ещё не потеряла шансов попасть в кубковую восьмёрку. Бывальцев в сборной не играл и не факт, что перед важным турниром тренеры будут проверять неизвестного новичка. Но в запасе у нападающего ещё несколько матчей, чтобы ещё громче заявить о себе. К сожалению для Бывальцева, матч со СКА запланирован сразу после Евротура.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Авангард ХК Амур ХК Витязь Владимир Ткачёв Дмитрий Кагарлицкий Илья Любушкин Сергей Мозякин Эмиль Гарипов
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
16:37 «Трактор» дома победил «Ладу» и выиграл третий матч подряд
16:10 Главный арбитр КХЛ: угрозы жизни Комарова нет, работать пока не будет
16:03 Судья КХЛ Павел Комаров найден в аэропорту Шереметьево с пробитой головой
15:49 М. Бирюков: жена — мой личный тренер, всё лето пресс качаем
15:28 Форвард «Сибири» Энеруд выбыл из строя на срок около двух месяцев
15:11 Гулявцев: Шипачёв, всё сделаем как надо. Тебя ждут. Возвращайся в Череповец
14:46 Пашков: в «СЮ» в условиях анархии при Вестерлунде Бурдасову по силам найти себя
14:21 Т. Манукян: сказалось, что не было лидера «Адмирала» Вовы Ткачёва
14:00 Билялетдинов: «Ак Барс» чувствует, что против нас играют с отдачей. Это помогает
13:50 Стиллман: «Адмирал» должен был брать очки в матче с «Ак Барсом»
13:38 Назаров — о прерванной серии побед «Нефтехимика»: переживём и двигаемся дальше
13:33 Мартемьянов: «Амур» не вошёл в игру из-за недельного перерыва. Работал до конца
13:21 Хауден: подписывая контракт с «Динамо» Мн, не думал о сборной Канады
13:14 Виталий Атюшов во второй раз за карьеру в КХЛ набрал 3 очка
12:53 Хичкок: Радулов адски сражается за шайбу, запредельно конкурентоспособен
12:31 «Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал 4-матчевую серию побед
12:27 Радулов — о переводе Шипачёва в АХЛ: меня тоже отправляли в фарм-клуб, и я играл
12:13 Гол Охтамаа принёс «Ак Барсу» победу над «Адмиралом» и пятый матч кряду с очками
11:58 Итоги дня для россиян в АХЛ: первый гол Толчинского и первая победа Георгиева
11:55 Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с полезностью «+4»
11:40 В Канаде установили памятник кубку Стэнли за $2,15 млн
11:17 Беднар — об уверенной победе над «Чикаго»: тройка Маккиннона летала по льду
10:46 Макдэвид — о поражении от «Кэпиталз»: у «Ойлерз» впереди ещё 72 матча
10:31 Овечкин: «Кэпиталз» не удаются спаренные матчи, игра с «Калгари» — большой тест
10:08 Овечкин — 7-й европеец в истории НХЛ, набравший по 2 и более очков в 300 матчах
09:58 Тротц — об уверенной победе над «Ойлерз»: это шаг к созданию идентичности
09:40 Кузнецов — о своём втором голе: не увидел партнёров, сделал всё сам
09:29 НХЛ назвала трёх звёзд очередного игрового дня
09:21 АХЛ. У Березглазова гол, пас и «+3» в игре с «Лихай Вэлли», у Георгиева 27 сейвов
09:15 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: +4» Овечкина и 27 минут Проворова
09:00 Продолжит ли Назаров побеждать и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
08:59 Сейвы Бобровского, Василевского и Варламова — в числе лучших на прошедшей неделе
08:49 НХЛ определила 10 лучших голов прошедшей недели
08:33 Наставник фарм-клуба «Вегаса»: мне никто не объяснил, почему Шипачёв уехал
08:21 Стэмкос: окончание нашей с Кучеровым серии — не конец света. Начнём новую
08:13 Кузнецов признан первой звездой матча с «Эдмонтоном», Овечкин — второй
08:00 Гиббонс -1-й после Ковальчука игрок «Дэвилз», реализовавший буллит в меньшинстве
07:47 «Эдмонтон» — «Вашингтон»: Кузнецов обыграл четверых и забил потрясающий гол
07:38 «Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Кузнецов забил 2 гола, Овечкин сделал 3 ассиста
07:34 Гецлаф: со Стэмкосом и Кучеровым сейчас никто не сравнится, но мы их остановили
07:26 QMJHL: форвард «Шикутими» Герман Рубцов оформил дубль
07:08 Карлайл — об игре против Стэмкоса и Кучерова: они не любят, когда им мешают
06:48 Дадонов: «Флориде» надо было больше забивать. Иногда моменты есть, а голов — нет
06:43 «Колорадо» победил «Чикаго», Анисимов отметился заброшенной шайбой
06:25 Победный гол после вбрасывания «Кингз» забили за 0,4 секунды до конца ОТ
Все новости RSS
Партнерский контент