Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Йокерита» до ЦСКА

Как поддерживали свои любимые команды в Хельсинки, Уфе, Казани, Сочи и Москве.

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. Во втором «армейском» дерби победу вновь одержал СКА, «Нефтехимик» ворвался в первую тройку на Востоке, пошли поражения у «Йокерита», а ЦСКА, «Салават» и «Магнитка» произвели интересный обмен игроками. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи игровой недели сезона-2017/18 КХЛ.

Самый громкий обмен сезона. Кто выиграл: ЦСКА, «Салават» или «Магнитка»? Бурдасов поехал в Уфу, Кокарев – в Магнитогорск, а ЦСКА сократил платёжную ведомость.

Хельсинки

Череповец

Рига

Сочи

Москва

Итоги дня КХЛ: побоище в Нижнем Новгороде и победа «Спартака» в дерби А Назаров, похоже, решил замахнуться на первое место в Восточной конференции.

Братислава

Уфа

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» набирает мощь. Вернулся Ли и обыгран «Салават» Мегаудачный день для «Магнитки»: выиграла в Уфе, вернула Ли и заполучила Кокарева.

Казань

Владивосток