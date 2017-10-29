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Павел Комаров
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Итоги дня: судье КХЛ пробили голову, а «Вегас» дисквалифицировал Шипачёва

Тем временем «Сибирь» и «Трактор» приблизились к зоне плей-офф.
29 октября 2017, воскресенье. 21:15 Хоккей

Схватки двух Ткачёвых не получилось

Встречу «Адмирала» и «Ак Барса» анонсировали, как битву двух Владимиров Ткачёвых. Однако адмиральский форвард в матче с командой Билялетдинова не сыграл из-за небольшой травмы, полученной в игре с «Нефтехимиком». Казанский же Владимир в этот раз не сильно был заметен на льду (лишь один бросок по воротам за 60 минут).

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
0 : 2 0:0, 0:1, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Охтамаа (Ландер, Мусин) – 39:03 (5x5), 0:2 – Секач (Ландер, Мусин) – 59:59 (en)

Игра вообще получилась небогатой на моменты. У соперников совершенно не получалось реализовать большинство. У «Адмирала» было даже четыре минуты «пять на четыре» за фол Токранова на Саюстове, в результате которого у Дмитрия пошла кровь, но и здесь ничего опасного зрители не увидели. Во втором периоде Лукоянов заработал буллит, но не реализовал его. Зато на последней минуте второй двадцатиминутки мощным броском счёт открыл Атте Охтамаа. Вторая шайба в ворота «Адмирала» залетела на последней секунде встречи — гол в пустые забил Иржи Секач. «Ак Барс» одержал вторую победу в дальневосточном выезде.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Весёлая игра в Хабаровске

Как-то совсем незаметно команда Андрея Назарова вплотную подкралась к лидерам Востока, одержав четыре победы подряд. Правда, три очка из Хабаровска «Нефтехимик» увезти не сумел.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
5 : 4 1:1, 2:2, 1:1, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Атюшов (Зогорна) – 15:38 (4x4), 1:1 – Якимов (Шиксатдаров) – 17:19 (5x5), 1:2 – Огурцов (Секстон, Ганзл) – 29:32 (5x5), 2:2 – Атюшов (Горшков, Ушенин Владислав) – 31:56 (5x4), 2:3 – Якимов (Шиксатдаров) – 34:33 (5x5), 3:3 – Литовченко (Коларж, Зогорна) – 36:19 (5x4), 3:4 – Сергеев (Галимов, Ганзл) – 43:45 (5x4), 4:4 – Ушенин Вячеслав (Атюшов) – 44:33 (5x5), 5:4 – Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 60:57 (4x3)

Игра же получилась отчаянной. Команды поочередно выходили вперёд, а спустя несколько минут сравнивали. По дублю сделали Виталий Атюшов, Вячеслав Ушенин и Богдан Якимов. Между прочим, Атюшов оформил первый дубль впервые с 14 февраля 2009 года. Нижнекамцы заметно уступали сопернику по количеству бросков в створ, зато блестяще реализовывали своим моменты. Каждая атака в таком матче потенциально становилась голевой, а про игру в средней зоне соперники редко вспоминали. Ежов же спасал свои ворота даже без клюшки.

Основное время ожидаемо завершилось с равным счётом, а овертайм «Амур» начал в большинстве. Сначала убойный момент был у Горшкова, но перекладина спасла «Нефтехимик», а затем уже свой реализовал Ушенин. Воскресное утро точно нужно начинать с просмотра таких матчей, бодрое настроение обеспечено на целый день!

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» врывается в зону плей-офф

Челябинская команда, испытывавшая серьёзные проблемы на старте чемпионата, набирает обороты. «Трактор» уже в первой восьмёрке, вытеснив оттуда «Куньлунь», который в межсезонье считали чуть ли не фаворитом Востока.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 2 0:0, 2:1, 1:1
Лада
Тольятти
1:0 – Щехура (Виделль, Кольцов) – 26:13 (5x5), 1:1 – Дженовей (Капустин) – 28:38 (5x4), 2:1 – Виделль (Вишневский) – 35:28 (5x5), 3:1 – Вишневский (Якуценя) – 48:13 (5x4), 3:2 – Капустин (Валуйский, Харпер) – 54:49 (5x4)

«Лада», обыграв два дня назад «Югру», ушла с последнего места, но вот заработать очки в этот раз не смогла. Соперники осторожно начали встречу, а счёт был открыт лишь во втором периоде — отличился Щекура. Через пару минут гости сумели убежать в контратаку и забили в меньшинстве. Подопечные Аболса сократили до минимума отставание в счёте за пять минут до финальной сирены, подарив интригу в концовке. Однако Василий Демченко не дрогнул в решающий момент, и «Трактор» одержал третью победу подряд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Страшное нападение на судью КХЛ

Известного хоккеиста и действующего арбитра КХЛ Павла Комарова нашли с пробитой головой в московском аэропорту Шереметьево, сообщил «Московский комсомолец». Судья летел после матча из Риги домой в Нижний Новгород через Москву и во время пересадки был обнаружен водителем трансфера без сознания уже после того, как его самолёт вылетел. У Комарова была диагностирована черепно-мозговая травма, полученная, предварительно, от удара тупым предметом сверху по голове.

Жена пострадавшего рассказала, что муж всегда летает бизнес-классом, а у бизнеса трансфер до самолёта обычно личный. Почему никто не заметил, что пассажир не сел на рейс? Где была охрана? Засекли ли камеры пострадавшего? Пока вопросов больше, чем ответов.

К счастью, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что жизни Павла Комарова сейчас ничего не угрожает. Ожидается, что судья ближайший месяц на матчах КХЛ не будет работать.

Возрождение «Сибири»

«Северсталь» в этом сезоне активно работает с болельщиками, организовывая много интересных мероприятий. Так, домашний матч с «Сибирь» прошёл в рамках ретро уик-энда. К сожалению, команда Александра Гулявцева не смогла порадовать болельщиков.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
1 : 2 0:2, 0:0, 1:0
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Левицкий (Закриссон, Наумов) – 13:16 (5x5), 0:2 – Бергстрём (Сигарёв) – 15:31 (5x5), 1:2 – Бумагин (Кагарлицкий, Яшин) – 42:18 (5x5)

В середине первого периода «Сибирь» дважды поразила ворота Юлиуса Гудачека. Кажется, новосибирцы начинают преодолевать трудности и возвращаются в борьбу за плей-офф. Александр Бумагин счёт сократил, здорово бросив от синей линии. За последние 20 минут «Северсталь» нанесла 21 бросок, а «Сибирь» всего два. Но это не помешало команде Павла Зубова удержать преимущество и заработать три очка.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Динамовское дерби за Минском

В дебютной встрече Чистова за рижское «Динамо» оно одержало победу. С «Авангардом» Станислав результативных баллов не набрал, но и на следующую встречу остался в звене с Николаем Жердевым и Гинтсом Мейя. Ведь победный состав не меняют.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Динамо Мн
Минск
0:1 – Коробов (Ленгле, Китаров) – 24:02 (5x5), 1:1 – Бичевскис (Редлихс М., Салмела) – 31:53 (5x5), 1:2 – Фонтейн (Граньяни) – 60:20 (3x3)

А вот в матче с минчанами эта тройка полезными действиями не отметилась. В первом периоде гости часто оставались в меньшинстве, но команда Анкипанса никак не могла реализовать численное преимущество. В итоге минское «Динамо» первым забило, а Бичевскис счёт сравнял. Как ни пытались минчане поразить ворота рижан, Калниньш совершал сейв за сейвом. Встреча перешла в овертайм, где команде Дуайера принёс победу бросок Фонтейна, который не мог отличиться 10 матчей подряд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Вегас» дисквалифицировал Шипачёва

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дисквалифицировал нападающего Вадима Шипачёва за то, что он покинул расположение фарм-клуба команды — «Чикаго Вулвз». Об этом сообщает инсайдер Эрик Энджелс в своём «твиттере».

Россиянин должен был провести матч в АХЛ, однако вернулся в Лас-Вегас, чтобы провести время с семьёй. Шипачёва отправили в фарм-клуб во второй раз в сезоне, однако он не провёл там ни одной игры.

30-летний форвард, подписавший двухлетний контракт на $ 9 млн, сыграл за «Вегас» три матча и забил один гол. Клуб уже высказывал заинтересованность в обмене игрока, над переходом работает агент Шипачёва.

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История Вадима в НХЛ хуже любой мыльной оперы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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