События дня НХЛ: Малкин не спас «Питтсбург», Орлов подарил победу «Калгари»

Шипачёв остался без зарплаты

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв не будет получать деньги по контракту во время действия дисквалификации, сообщает SinBin Vegas.

Напомним, что Шипачёв подписал с «Голден Найтс» контракт на $ 9 млн, из которых 2 млн составляли подписной бонус, который игроку уже был выплачен. Срок действия дисквалификации Шипачёва пока неизвестен.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне в фарм-клуб отказывался приезжать защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Трямкин, но он имел специальный пункт в договоре, который позволял ему вернуться в Россию в случае отправки в АХЛ.

Кроме того, «Вегас» может разорвать контракт с Шипачёвым, если не сможет обменять его в ближайшее время, сообщает Sportsnet. В этом случае ожидается, что российский форвард вернётся в Россию.

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«Отстранение снимается в том случае, когда игрок возвращается в команду, чтобы сыграть за неё. Но Вадим не планирует играть за «Чикаго», так как у него нет будущего в «Вегасе». Мы не ожидали такого решения от менеджмента «Вегаса», поскольку ранее нам обещали, что у него будет возможность стать центрфорвардом первого звена. По поводу других клубов я не могу говорить, пока переход не состоится, да и новостей пока нет. Что касается возвращения в КХЛ, то я не могу это комментировать, поскольку на данный момент мы пытаемся обменять его в другую команду НХЛ», — рассказал в интервью ТАСС агент Шипачёва Пётр Свобода.

Миллер выиграл первый матч в составе «Анахайма»

«Анахайм Дакс» добыл непростую победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу гостей.

Гости быстро после в счёте 2:0, но по итогам двух периодов впереди были уже хозяева – 3:2. Благодаря голу Сильверберга «Анахайму» удалось перевести игру в овертайм, а победитель матча определился в серии буллитов. Там не было равных вратарю «уток» Райану Миллеру. В своём первом матче за «Анахайм» Миллер отразил 34 из 37 бросков и ни разу не дрогнул на буллитах, а победный бросок оказался на счету Кори Перри.

Видео можно в официальном «твиттере» Анахайма".

Третий разгром «Питтсбурга» в сезоне

Действующий обладатель кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» потерпел третье разгромное поражение в сезоне. До этого «пингвины» уступили 1:10 «Чикаго», 1:7 «Тампе», а теперь капитулировали перед «Виннипегом».

Матч можно было заканчивать после первого периода, в котором хоккеисты «Джетс» провели пять шайб. Основной голкипер гостей Мэтт Мюррей был заменён уже на 19-й минуте встречи, дважды он не справился с бросками Блейка Уилера. Заменивший его Кейси Десмит продержался «сухим» в дебютном матче в НХЛ ровно 11 секунд, после чего Уилер оформил хет-трик.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Единственный гол в этом матче «Питтсбург» забил во втором периоде. Снова сработала связкаКессел – Малкин, россиянин классно подставил клюшку под передачу партнёра. В заключительные 10 минут встречи «Виннипег» забросил ещё две шайбы, одна из которых оказалась на счету Брендана Лемье.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

«Калгари» забил победный гол после ошибки Орлова

«Нам нужна была эта победа, чтобы чувствовать себя чуть более комфортно. Думаю, ребята насладятся этой победой. Завтра — ещё один важный матч. Не думаю, что мы хорошо проводим спаренные матчи в этом году. Это будет большой тест для нас», — говорил накануне матча Александр Овечкин.

Капитан «Вашингтона» был в хорошем настроении на предматчевой раскатке, подарив шайбу детям с плакатом на русском языке.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Но дальше «Кэпиталз» было не до веселья. Долгое время они были в роли догоняющих. В начале второго периода Ферланд вывел «огоньков» вперёд. Гости смогли распечатать Майка Смита на 45-й минуте усилиями Враны и были полны решимости увезти из Калгари победу.

Планы «Вашингтона» нарушил Джонни Годро. Началось всё с ошибки Дмитрия Орлова, который «обрезался» на чужой синей линии, а уже потом Годро выдержал ювелирную паузу в контратаке и сделал шикарную передачу на Монахана.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.