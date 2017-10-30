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Текст: Владислав Уткин
Фото: Reuters

События дня НХЛ: Малкин не спас «Питтсбург», Орлов подарил победу «Калгари»

Эти бы проблемы Шипачёву, который остался без зарплаты.
30 октября 2017, понедельник. 08:00 Хоккей

Шипачёв остался без зарплаты

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв не будет получать деньги по контракту во время действия дисквалификации, сообщает SinBin Vegas.

Напомним, что Шипачёв подписал с «Голден Найтс» контракт на $ 9 млн, из которых 2 млн составляли подписной бонус, который игроку уже был выплачен. Срок действия дисквалификации Шипачёва пока неизвестен.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне в фарм-клуб отказывался приезжать защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Трямкин, но он имел специальный пункт в договоре, который позволял ему вернуться в Россию в случае отправки в АХЛ.

Кроме того, «Вегас» может разорвать контракт с Шипачёвым, если не сможет обменять его в ближайшее время, сообщает Sportsnet. В этом случае ожидается, что российский форвард вернётся в Россию.

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История Вадима в НХЛ хуже любой мыльной оперы.

«Отстранение снимается в том случае, когда игрок возвращается в команду, чтобы сыграть за неё. Но Вадим не планирует играть за «Чикаго», так как у него нет будущего в «Вегасе». Мы не ожидали такого решения от менеджмента «Вегаса», поскольку ранее нам обещали, что у него будет возможность стать центрфорвардом первого звена. По поводу других клубов я не могу говорить, пока переход не состоится, да и новостей пока нет. Что касается возвращения в КХЛ, то я не могу это комментировать, поскольку на данный момент мы пытаемся обменять его в другую команду НХЛ», — рассказал в интервью ТАСС агент Шипачёва Пётр Свобода.

Миллер выиграл первый матч в составе «Анахайма»

«Анахайм Дакс» добыл непростую победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу гостей.

Гости быстро после в счёте 2:0, но по итогам двух периодов впереди были уже хозяева – 3:2. Благодаря голу Сильверберга «Анахайму» удалось перевести игру в овертайм, а победитель матча определился в серии буллитов. Там не было равных вратарю «уток» Райану Миллеру. В своём первом матче за «Анахайм» Миллер отразил 34 из 37 бросков и ни разу не дрогнул на буллитах, а победный бросок оказался на счету Кори Перри.

Видео можно в официальном «твиттере» Анахайма".

Третий разгром «Питтсбурга» в сезоне

Действующий обладатель кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» потерпел третье разгромное поражение в сезоне. До этого «пингвины» уступили 1:10 «Чикаго», 1:7 «Тампе», а теперь капитулировали перед «Виннипегом».

Матч можно было заканчивать после первого периода, в котором хоккеисты «Джетс» провели пять шайб. Основной голкипер гостей Мэтт Мюррей был заменён уже на 19-й минуте встречи, дважды он не справился с бросками Блейка Уилера. Заменивший его Кейси Десмит продержался «сухим» в дебютном матче в НХЛ ровно 11 секунд, после чего Уилер оформил хет-трик.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Единственный гол в этом матче «Питтсбург» забил во втором периоде. Снова сработала связкаКесселМалкин, россиянин классно подставил клюшку под передачу партнёра. В заключительные 10 минут встречи «Виннипег» забросил ещё две шайбы, одна из которых оказалась на счету Брендана Лемье.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

«Калгари» забил победный гол после ошибки Орлова

«Нам нужна была эта победа, чтобы чувствовать себя чуть более комфортно. Думаю, ребята насладятся этой победой. Завтра — ещё один важный матч. Не думаю, что мы хорошо проводим спаренные матчи в этом году. Это будет большой тест для нас», — говорил накануне матча Александр Овечкин.

Капитан «Вашингтона» был в хорошем настроении на предматчевой раскатке, подарив шайбу детям с плакатом на русском языке.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Но дальше «Кэпиталз» было не до веселья. Долгое время они были в роли догоняющих. В начале второго периода Ферланд вывел «огоньков» вперёд. Гости смогли распечатать Майка Смита на 45-й минуте усилиями Враны и были полны решимости увезти из Калгари победу.

Планы «Вашингтона» нарушил Джонни Годро. Началось всё с ошибки Дмитрия Орлова, который «обрезался» на чужой синей линии, а уже потом Годро выдержал ювелирную паузу в контратаке и сделал шикарную передачу на Монахана.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анахайм Дакс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз Питтсбург Пингвинз Вадим Шипачёв
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