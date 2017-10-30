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Текст: Александр Тарасов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Авангард» снова проиграет ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Йокерит одолеет «Барыс», а «Витязь победит в Ханты-Мансийске – прогнозы на игры КХЛ.
30 октября 2017, понедельник. 09:00 Хоккей

«Авангард» — ЦСКА

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
ЦСКА
Москва

В центральном матче дня, открывающем противостояние Восточной и Западной конференций, результативной игры ждать нам не стоит. Омичи в трёх последних матчах пропускали по одной шайбе. Забивают тоже немного. А ЦСКА вряд ли станет выплёскивать эмоции в начале выездной серии. Да и редко москвичи играют сверхрезультативно на чужом льду. В таких реалиях определяющее значение может иметь первая заброшенная шайба. «Армейцы» попытаются захватить инициативу и подавить оппонента в стартовом периоде. В связи с этим можно предположить, что гости забросят первыми, а матч будет похож на сентябрьскую очную встречу, в которой «армейцы» одержали победу – 3:0.

Прогноз: победа гостей в основное время.

«Барыс» — «Йокерит»

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Йокерит
Хельсинки

Команды совсем недавно встречались на льду «Хартвалл-Арены», и тогда верх взяла дружина из Казахстана. Перед этим поражением у финнов было ещё два – от СКА и «Локомотива». Но ни в одном из них «Йокерит» не провалился, пытаясь давить и много бросать. И последний матч против минчан показал, что никакого кризиса нет. «Джокеры» по-прежнему отлично играют по счёту.

«Барыс» в гостевом турне чередовал победы и неудачи в овертаймах. Снова ударное звено приносит очки, и отмечаем прекрасную реализацию большинства. Только вот и «Йокерит» хорош в этом компоненте. Игра в неравных составах и станет решающим фактором. Хоккеисты из Суоми не испытывают таких сложностей в меньшинстве, какие имеются у хозяев. А по проценту реализованных численных преимуществ «шуты» и вовсе лидируют в КХЛ.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.

«Югра» — «Витязь»

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Витязь
Московская область

В тяжёлом положении находятся оба коллектива. Хозяева в шести последних играх терпели поражение четыре раза, «витязи» — пять. Но у гостей в соперниках были СКА и набравший ход «Локомотив». Состав подмосковной команды даёт им надежду побороться за плей-офф. Для этого нужно набирать очки против команд, которые в заветную восьмёрку не попадут. Главный тренер ханты-мансийцев Анатолий Емелин выжимает из имеющегося состава практически максимум. Это даст возможность побороться за 12-е место на Востоке, не больше.

«Богатыри», даже находясь не в лучших кондициях, должны находить внутренние резервы против соперников, уступающих в мастерстве. Ведь календарь не благоволит – дальше по курсу Омск и Астана.

Прогноз: победа гостей в основное время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Барыс ХК Витязь ХК Йокерит ХК ЦСКА ХК Югра
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