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КХЛ
Текст: «Чемпионат»
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

90-е вернулись? Судей бьют в аэропорту по голове, и никто ничего не видел

Павла Комарова нашли в аэропорту без сознания с пробитой головой.
30 октября 2017, понедельник. 12:15 Хоккей

Что было в 90-е

Два года назад в редакцию «Чемпионата» приезжал известный хоккейный арбитр Александр Черенков и вспоминал много интересных моментов из своей карьеры.

— У нас были лихие 90-е годы. Реально лихие. Я даже в бронежилете судил, было дело. Милиция подходила и просила надеть на всякий случай. Это в Альметьевске было, мы судили с Сергеем Евтеевым. Говорили, что могут стрелять, есть подозрения. Под дверью стояла охрана, чтобы не дай бог никто не ворвался. Причём это было в гостинице. В своё время мы ездили в Воскресенск и Подольск в сопровождении группы «Альфа». Приезжали на Лужнецкую набережную, дом 8, ставили свои машины, садились в микроавтобус, а там уже 6 человек охранников с оружием. И мы ехали в Воскресенск или Подольск. Местную охрану отодвигали в сторону. Бойцы заходят, осматривают раздевалки, судейские, все шкафы. В унитаз заглядывали — не заложили ли туда бомбу? Реально так было. Игроков в ямы сажали, к берёзам пристёгивали наручниками. Так чего про судей говорить? Всё было.

— Вам угрожали?
— Ещё как угрожали! Где-то в Сибири, уже не помню город. Вторая лига, тоже 90-е годы. Хоккейная площадка. Старого образца, сетка в воротах ещё железная. Вижу фол, даю штраф. Удар локтем, выписываю две минуты, больше дать было нельзя. Человек садится в штрафной бокс, после этого забивают шайбу. Шайба сразу вылетает из ворот, сетка-то железная. Но я вижу, что гол был. Это гости забили. Еду вдоль борта, показываю жестом взятие ворот. Смотрю, рядом, за бортиками, стоят ребята. Торчит трубочка из кармана, посасывают что-то из грелки или бутылки. А в руке «Сайга». И слышу голос: «Засчитаешь – до центра не доедешь». Я подъезжаю и говорю: «Нет гола!». А про себя думаю, что надо отсюда валить нафиг мелкими перебежками. Или сидишь в гостинице, закроешься и никому не открываешь. А в стену и дверь кто-то долбит. Тогда это было нормой. Столько этих историй, что книгу можно написать.

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Судью нашли в аэропорту без сознания с пробитой головой

На дворе 2017 год, и тем удивительнее было узнать, что действующего арбитра КХЛ Павла Комарова нашли с пробитой головой в московском аэропорту Шереметьево. Судья летел после матча из Риги домой в Нижний Новгород через Москву и во время пересадки был обнаружен водителем трансфера без сознания уже после того, как его самолёт вылетел. ЧП произошло в пятницу днём. В тяжёлом состоянии Комарова доставили в больницу.

Жена судьи Екатерина Комарова рассказала, что арбитр прилетел в Москву из Риги, где судил матч между рижским «Динамо» и «Авангардом» со своим коллегой — Сергеем Беляевым. Около 15:00 судьи приземлились в Шереметьево, откуда Сергей уехал в город, а Павел должен был вылетать в 16:30 в Нижний Новгород. Екатерина несколько раз созванивалась с ним, по её словам, ничего странного и подозрительного она не замечала в разговоре. В одной из бесед Павел рассказал ей, что встретил в бизнес-зале коллегу — известного арбитра Сергея Кулакова, с которым они общались с 15:35 до 15:50, а потом мужчины разошлись, так как летели разными рейсами. Врачи не уверены, что Павел споткнулся, упал и разбил голову: травма несовместима с повреждениями, которые медики диагностировали арбитру. У судьи открытая черепно-мозговая травма, полученная, предварительно, от удара тупым предметом сверху по голове.

«Последний раз Павел позвонил в 16:10, сказал, что уже едет в автобусе на посадку в самолёт. Если бы он был с кем-то, то непременно бы мне сообщил. Мы договорились, что когда он прилетит, то позвонит мне, и я приеду его встретить. Если он не зашёл на борт улетающего самолёта, почему его не искали? Потом, если он не полетел, то его багаж должен был улететь в Нижний Новгород, однако мне его выдали в Шереметьево. То есть получается, что сумку сняли с рейса. Мой муж всегда летает бизнес-классом, а у бизнеса трансфер до самолёта обычно отличается. Почему он поехал в общем большом автобусе в самолет?» — рассказала Екатерина Комарова в интервью «Московскому комсомольцу».

Комментарий КХЛ

«На данный момент судья Павел Комаров находится в больнице и в ближайший месяц не будет работать на матчах чемпионата. Подробности о состоянии здоровья арбитра являются врачебной тайной и не могут быть обнародованы без согласия родственников. В случае появления публичной информации КХЛ разместит её на своём официальном сайте. Лига желает выздоровления опытному судье и выражает надежду на его скорейшее возвращение к работе», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Полиция устанавливает причастных к инциденту

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причастных к происшествию с арбитром Континентальной хоккейной лиги Павлом Комаровым в аэропорту Шереметьево.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
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