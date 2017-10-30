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КХЛ
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

Шипачёв близок к разрыву контракта. Инсайды от Панышева и Ерыкалова

Перейдёт ли Ожиганов в «Торонто» и с кем может расстаться «Салават Юлаев».
30 октября 2017, понедельник. 14:30 Хоккей

Ведущие обозреватели «Чемпионата» Павел Панышев и Дмитрий Ерыкалов рассказывают об очередных новостях в мире хоккея, делая акцент на событиях и переходах КХЛ и НХЛ.

Бэбкок разговаривал с Ожигановым ещё летом

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок ужинал с защитником ЦСКА Игорем Ожигановым ещё летом. Именно тогда стороны обсудили североамериканские перспективы хоккеиста, а специалист рассказал игроку о системе построения игры и задачах «Мэйпл Лифс». Однако у Ожиганова продолжает действовать контракт с ЦСКА, поэтому никаких конкретных предложений по трудоустройству в «Торонто» он не получал. Ожиганов намерен отработать соглашение с «армейцами», а затем уже определяться с планами. Напомним, что ранее в североамериканской прессе появилась информация, что Игорь со следующего года будет выступать за «Торонто».

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок ужинал с защитником ЦСКА Игорем Ожигановым ещё летом. Именно тогда стороны обсудили североамериканские перспективы хоккеиста.

Позиции Воробьёва в «Динамо» ослабли

Московское «Динамо», проигравшее недавно «Спартаку», может не доработать сезон с Владимиром Воробьёвым у руля. Позиции главного тренера постепенно ослабевают, а усугубляется ситуация тем, что динамовцы всерьёз рискуют оказаться за пределами первой восьмёрки на Западе. Именно в этом случае может случиться тренерская отставка. Многое решит грядущая домашняя серия бело-голубых. Выход плей-офф для «Динамо» — задача-минимум, поставленная руководством.

«Салават» может расстаться с Гончаровым

«Салават Юлаев» может прекратить сотрудничество с защитником Максимом Гончаровым. Генменеджер уфимцев Леонид Вайсфельд продолжает искать варианты укрепления состава, а также прорабатывать возможные обмены некоторых хоккеистов. Гончаров, чей показатель полезности равен «-6», за 14 игр в нынешнем сезоне не набрал ни одного балла за результативность.

Финн порекомендовал финну россиянина

Ещё одна интересная ситуация, связанная с «Салаватом Юлаевым». Нападающий Йоонас Кемппайнен порекомендовал главному тренеру команды Эркке Вестерлунду приобрести российского защитника Фёдора Белякова, переставшего проходить в составе «Сибири» из-за разногласий с главным тренером Павлом Зубовым. Кемппайнен и Беляков знакомы по выступлениям за «Сибирь», Йоонас играл в Новосибирске, когда Фёдор стал лучшим в лиге по блокированным броскам. Вестерлунд очень заинтересовался этим хоккеистом и попросил Вайсфельда выменять его у сибиряков.

Нападающий Йоонас Кемппайнен порекомендовал главному тренеру команды Эркке Вестерлунду приобрести российского защитника Фёдора Белякова.

Два клуба КХЛ рассматривают приглашение Владимира Юрзинова-младшего

Две команды Континентальной хоккейной лиги рассматривают варианты приглашения Владимира Юрзинова – младшего на пост главного тренера. Один клуб из Восточной конференции, а другой из Западной. Отметим, что сам Юрзинов в настоящий момент активно ищет работу и изучает поступающие ему предложения. Последним местом работы Юрзинова был «Куньлунь Ред Стар». Юрзинов выстраивал эту команду с нуля, а затем покинул её по собственному желанию из-за того, что в команду пришёл Майк Кинэн и другие канадцы.

Шипачёв близок к расторжению контракта с «Вегасом»

Нападающий «Вегаса» Вадим Шипачёв, которого команда из Невады дисквалифицировала за то, что он не захотел выступать за фарм-клуб, может расторгнуть контракт с «золотыми рыцарями» в одностороннем порядке. Шипачёв уже уведомил о таком варианте своего североамериканского агента Петера Свободу. Сторона форварда надеется на обмен, однако агент пока не может найти Вадиму варианты продолжения карьеры за океаном. Вероятность возвращения Вадима в Россию высока.

Матч "Ванкувер" – "Айлендерс" даст старт межсезонью в НХЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Торонто Мэйпл Лифс ХК Динамо Москва ХК Салават Юлаев ХК ЦСКА Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс Владимир Воробьёв Владимир Юрзинов-младший Игорь Ожиганов Йоонас Кемппайнен Эркка Вестерлунд
Новости. Хоккей
30 октября 2017, понедельник
16:01 Агент Салака: Александр не просил обмена, «Сибирь» на него рассчитывает
15:50 Пёрселл дебютирует за «Авангард» в матче с ЦСКА и сыграет в первом звене
15:40 17-летний Далин и 11 игроков КХЛ сыграют за сборную Швеции на Кубке Карьяла
15:30 Кто не из игроков СКА и ЦСКА заслужил вызов в сборную России
15:21 Форвард «Сибири» Санников дополнительно дисквалифицирован на один матч
15:19 Вайсфельд: не верю в слухи о том, почему ЦСКА расстался с Бурдасовым
14:51 «Салават Юлаев» может расстаться с защитником Гончаровым
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14:09 Вайсфельд: сложно угадать, что у Умарка в голове, но мы хотим его сохранить
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13:20 Есмантович: ЦСКА не ведёт переговоров по Шипачёву ни с агентом, ни с игроком
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00:00 Итоги дня МХЛ: 12-я победа кряду «Динамо» Спб и другие результаты
29 октября 2017, воскресенье
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