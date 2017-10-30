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Вадим Шипачёв
Текст: Владислав Уткин
Фото: photo.khl.ru

«Я бежал из Америки». А что делать Шипачёву?

Мнение экспертов – о ситуации вокруг дисквалификации Вадима Шипачёва и его возможном возвращении в Россию.
30 октября 2017, понедельник. 17:00 Хоккей

Двукратный чемпион мира, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделились мнением о дисквалификации Вадима Шипачёва.

«Вегас» дисквалифицировал Шипачёва за то, что он покинул расположение фарм-клуба

— Шипачёв дисквалифицирован «Вегасом», он не хочет играть за фарм-клуб, и у него большая зарплата. За три недели он создал себе сомнительную репутацию и никто больше не захочет связываться с ним в НХЛ?

Морозов: У Вадима есть, конечно, варианты. Агент должен поработать и трудоустроить его. Но для возвращения в Россию нужно учесть то, что у Вадима есть действующий контракт с «Вегасом».

Гуськов: Каждый человек реагирует на такие поступки по-своему. Понятно, что Шипачёва подписывали как игрока основного состава. Ему не 18 лет, и у него не было времени на то, чтобы что-то доказывать. Его брали под основной состав. Соответственно клуб понимал, кого и на какую позицию он приглашает. А произошло следующее: по каким-то причинам Вадим оказался в АХЛ. Вдобавок после того, как он забил в матче за основную команду, его отправили в фарм-клуб. Здесь, наверное, психологически давят на игрока. У меня такое ощущение, что НХЛ ему не в радость, когда с ним так обращаются. Шипачёв понимает свой уровень, понимает, что он ехал туда на контракт, а тут такое происходит. Мне кажется, что Вадим думает не столько об НХЛ, сколько о том, чтобы эта ситуация скорее разрешилась. И, если не будет никаких вариантов, он приедет в Россию, в ту страну, где его знают. Если он вернётся в СКА, то место в составе ему гарантировано.

Шипачёв сейчас единственный россиянин в «Вегасе». Я вспоминаю тот случай, когда сам оказался в Америке и был единственным россиянином в команде. Здесь большую роль играет фактор коммуникабельности. Как я понимаю, Шипачёв без английского языка, и ему очень тяжело освоиться в чужой стране. Здесь не игра выходит на первый план, а освоение в чужой стране. Нужно привыкнуть к менталитету. У меня был в контракте пункт, согласно которому я имел право уехать в Россию. Шипачёву просто некомфортно в том состоянии, когда он не может ни с кем поговорить, и его швыряют туда и обратно. Я лично бежал оттуда, потому что такая лига мне была некомфортна, я не брал хоккей в расчёт. Возможно, такая же история и у Шипачёва. Жена у него также не говорит по-английски. Вроде бы надо быть ближе к семье, а тебя отправляют. За счёт этого игрока можно психологически убить, и тогда ему будет не до хоккея.

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Кожевников: Я не знаю, как будет дальше развиваться эта история. Каждый случай индивидуален, но начало для Шипачёва, к сожалению, получается не очень хорошим. Он попал не к тому тренеру. Многие сомневались в том, что он там хорошо начнёт карьеру. Что происходит, то и происходит. Сто раз уже говорили, что не каждому нужно ехать в НХЛ. Многие пробуют и возвращаются. Такая участь ждёт многих.

— В какой российский клуб, кроме СКА, он может вернуться?

Морозов: Между КХЛ и НХЛ существует меморандум о взаимном уважении контрактов. Это сложный вопрос, поэтому сейчас говорить о вариантах с российскими клубами сложно. Сначала надо разобраться с контрактом на стороне НХЛ.

Гуськов: В Питере он провёл золотые годы и завоёвывал трофеи. Именно там он стал мощным игроком, хотя родом Шипачёв из Череповца. Считаю, что для него наилучшим вариантом было бы возвращение в свою бывшую команду, где его знает тренер и коллектив. Не надо забывать ещё и об Олимпиаде, это тоже значимый фактор. Других вариантов Шипачёву нет смысла рассматривать.

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Кожевников: Я не знаю, любая команда может это сделать. Это смогут сделать те, у кого хватит денег на контракт, при условии, что он поедет туда. Насколько я знаю, он не обделён вниманием.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК СКА Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
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