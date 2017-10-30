Русская неделя в Америке: прорыв Дадонова и первые голы Кузнецова в сезоне

Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.

Мы продолжаем обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, затрагивая не только НХЛ и АХЛ, но и многочисленные юниорские лиги.

Русская неделя в Америке: когда Сергачёв забивает больше Радулова Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.

Вратари

Игрок Клуб/Лига Игры Победы Бр ПШ КН %ОБ «0» Василевский «Тампа-Бэй»/НХЛ 10 9 345 22 2,20 93,6 1 Бобровский «Коламбус»/НХЛ 8 6 243 15 1,86 93,8 1 Варламов «Колорадо»/НХЛ 7 4 218 21 3,01 90,4 1 Худобин «Бостон»/НХЛ 5 3 148 11 2,52 92,6 0 Георгиев «Хартфорд»/АХЛ 4 1 132 16 3,93 87,9 0 Лазарев «Барри»/OHL 11 8 334 30 2,72 91,0 2 Денисов «Шавиниган»/QMJHL 11 4 339 42 3,95 87,6 0 Жуков «Грин Бэй»/USHL 8 4 225 19 2,37 91,6 0 Бердин «Су Фолс»/USHL 9 4 307 17 2,09 94,5 0 Просветов «Янгстаун»/USHL 6 2 177 12 2,17 93,2 0

Андрей Василевский по-прежнему самым побеждающий вратарь в нынешнем сезоне НХЛ. Кроме того, одержав восьмую победу подряд, россиянин повторил рекорд Николая Хабибулина по продолжительности победной серии за «Тампу». Зависимость «молний» от Василевского колоссальна, его сменщик Петер Будай проиграл оба своих матча в сезоне, пропустив в них по четыре шайбы.Семён Варламов пропустил семь голов от «Вегаса». В следующем матче он не играл, и «Колорадо» выиграл – 6:3. Порадовал Антон Худобин, который воспользовался отсутствием Раска и утвердил себя в роли надёжного сменщика.

Александр Георгиев впервые провёл два матча подряд за «Хартфорд» в АХЛ. Не сказать, что голкипер был надёжен (9 пропущенных шайб), но ему наконец-то удалось одержать первую победу в лиге. Леонид Лазарев из «Барри Кольтс» отразил все 37 бросков в матче с «Гамильтоном» и оформил свой второй «сухарь» в сезоне – больше всех в OHL и среди всех российских вратарей в Северной Америке. Максим Жуков выиграл у Михаила Бердина дуэль российский вратарей в USHL. Голкипер «Грин Бэй» сохранил свои ворота в неприкосновенности (37 сейвов), а Бердин отразил 37 из 39 бросков.

WHL (Западная хоккейная лига)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Минулин (з) «Свифт-Каррент» 13 3+7 10 2 30 2 (2) Хоменко (н) «Виктория» 15 2+8 6 8 26 3 (5) Гришаков (н) «Калгари» 14 4+4 -2 6 28 4 (8) А. Алексеев (3) «Ред-Дир» 6 0+8 3 4 13 *5 (3) Н. А. Попугаев (н) «Принс Джордж» 13 2+5 -13 4 49 6 (4) Д. Зайцев (з) «Мус-Джо» 15 0+7 13 6 16 7 (7) Сосунов (з) «Мус-Джо» 15 6+0 16 22 30 8 (10) Зудилов (н) «Летбридж» 11 3+2 1 6 28 9 (6) Калиниченко (з) «Трай-Сити» 14 1+4 3 12 10 10 (9) Рубинчик (з) «Саскатун» 13 0+5 -5 13 16 11 (11) Замула (з) «Регина» 15 0+1 2 12 17 12 (12) Рудаков (з) «Эдмонтон» 7 0+1 -3 4 5 13 (13) Кривокрасов (н) «Принс Альберт» 4 0 0 4 5 14 (-) Малухин (н) «Сиэтлл» 3 0 -1 0 2

* — Игроки, покинувшие лигу

Никита Попугаев принял решение покинуть Америку по личным обстоятельствам. Начало нынешнего сезона у него не задалось, ожидается, что в ближайшее время он подпишет контракт с ЦСКА.

Зато после травмы вернулся в состав «Ред-Дира» защитник Александр Алексеев и сразу же набрал 4 (0+4) очка в трёх играх. Так же залечил повреждение и дебютировал в лиге в составе «Сиэтлла» форвард Никита Малухин, который провёл прошлый сезон в МХЛ в составе казанского «Ирбиса».

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Мизюрин (н) «Валь-д`Ор» 14 7+7 2 6 31 2 (5) Я. Алексеев (н) «Шербрук» 17 5+9 -8 6 47 3 (2) Колтыгин (н) «Драммондвилль» 16 4+10 9 12 24 4 (7) Глотов (н) «Шавиниган» 16 8+5 -6 12 60 5 (8) Е. Соколов (н) «Кейп-Бретон» 16 8+5 -9 2 50 6 (3) Завгородний (н) «Римуски» 14 6+7 7 2 28 7 (6) Косоренков (н) «Викториавилль» 13 6+7 -3 8 30 8 (4) Абрамов (н) «Гатино» 10 5+8 -3 19 31 9 (9) Котков (н) «Шикутими» 15 3+9 -2 4 35 10 (11) Рубцов (н) «Шикутими» 11 3+8 1 0 29 11 (10) Чехович (н) «Бэ-Комо» 13 5+5 -4 10 43 12 (13) Михнин (н) «Римуски» 13 4+3 0 16 27 13 (14) Козлов (н) «Валь-д`Ор» 15 2+5 -1 8 34 14 (12) Кузьмин (н) «Монктон» 12 2+4 -1 4 12 15 (15) Шестопалов (н) «Гатино» 15 2+1 -2 2 22 16 (16) Дадажанов (з) «Шавиниган» 14 0+2 -11 6 9 17 (17) Курбатов (н) «Викториавилль» 11 0 -4 0 9

Самый результативный российский игрок QMJHL Максим Мизюрин занимает только 36-е место в общей бомбардирской гонке. Мизюрин не набрал результативных баллов на минувшей неделе, но Колтыгин, Завгородний и Абрамов тоже не могут похвастаться большими успехами. Особенно расстроил форвард «Гатино», который забил всего один гол в трёх встречах.

Лучшими на прошлой неделе в лиге Квебека среди россиян были Василий Глотов и Егор Соколов. Первый оформил хет-трик в ворота «Монктона», и теперь он лучший снайпер и второй бомбардир «Шавинигана». Соколов же забил в двух матчах по голу, он так же второй в списке самых результативных игроков своей команды, но от лидера «Кейп-Бретона» его отделяет 16 (!) очков.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (3) Д. Соколов (н) «Садбери» 15 8+11 3 4 69 2 (1) Липанов (н) «Барри» 14 6+10 8 0 18 3 (2) А. Свечников (н) «Барри» 10 10+4 6 10 46 4 (4) Максимов (н) «Ниагара» 12 6+6 -2 13 57 5 (8) Дер-Аргучинцев (н) «Питерборо» 16 5+7 -4 0 18 6 (6) Торопченко (н) «Гелф» 15 4+8 -13 4 46 7 (7) Коростелёв (н) «Питерборо» 12 3+9 -2 10 46 8 (5) Гоголев (н) «Питерборо» 14 6+5 -4 11 30 9 (9) Поддубный (н) «Эри» 13 5+3 -11 4 39 10 (10) Нижников (н) «Барри» 14 3+4 -1 7 35 11 (11) Саморуков (з) «Гелф» 15 2+4 -6 4 34 12 (14) Вертий (н) «Сагино» 10 1+3 -1 2 24 13 (12) Попов (н) «Кингстон» 12 1+3 -1 0 20 14 (13) Ларионов (н) «Виндзор» 7 2+1 0 4 8 15 (18) Охотюк (з) «Оттава» 16 2+0 -8 19 13 16 (15) Лосев (н) «Оттава» 8 1+1 -1 8 6 17 (16) Кожевников (н) «Виндзор» 14 0+2 1 8 11 18 (17) Бабинцев (з) «Питерборо» 15 0+2 0 6 16 19 (19) Чибриков (з) «Оуэн-Саунд» 5 0+1 1 2 2 20 (20) Стариков (з) «Виндзор» 14 0+1 2 4 15 21 (21) Александров (з) «Флинт» 11 0 -3 4 12

В отсутствии Андрея Свечникова немного уходит в тень Алексей Липанов. Впервые в сезоне звание самого результативного российского игрока OHL оказалось не в руках форвардов из «Барри Кольтс». Дмитрий Соколов выдал серию из пяти матчей с очками, и теперь он во главе этого списка. При этом Соколов только 12-й бомбардир лиги (у лидера бомбардирской гонки – 28 очков).

Поменялись местами в рейтинге россиян Павел Гоголев и Семён Дер-Аргучинцев. Пятый матч в сезоне провёл один из самых юных игроков лиги – 15-летний защитник «Оуэн-Саунд» Игорь Чибриков.

USHL (юниорская лига США)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Смирнов (н) университет Пенсильвания 8 5+6 0 2 24 2 (2) Летунов (н) университет Коннектикут 8 1+5 1 2 17 3 (3) Рахматов (з) университет Священного Сердца 7 0+5 -2 14 8 4 (7) Лагунов (н) университет Массачусетс Амхерст 8 0+4 -2 4 12 5 (6) Соловьёв (з) университет Бентли 6 1+2 -1 8 10 6 (4) Павлычев (н) университет Пенсильвания 8 2+0 -2 2 8 7 (5) Дзахов (н) университет Ниагара 5 0+1 1 4 6

Лучшие российские бомбардиры NCAA набрали на троих только одно очко, а вот Филиппа Лагунова явно не устраивало 0+1 в шести матчах, и в двух последних встречах он отметился тремя голевыми передачами. Денис Смирнов продолжает входить в десятку лучших бомбардиров лиги, а 23-летний защитник Алексей Соловьёв забил первый гол в сезоне.

NCAA (студенческая лига США)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Андреев (н) «Централ Иллинойс» 8 2+7 2 8 11 2 (2) Иванюженков (н) «Су Фолс» 8 2+2 -4 6 15 3 (3) Афанасьев (н) «Маскегон» 7 1+1 1 4 7

19-летний Максим Андреев по-прежнему входит в тройку лучших ассистентов лиги, а в гонке бомбардиров располагается на восьмом месте, при этом на счету россиянина всего 11 бросков в восьми матчах. Артём Иванюженков провёл на прошедшей неделе всего один матч и не смог улучшить свою статистику, а вот 16-летний Егор Афанасьев набрал один балл за результативность в двух встречах.

АХЛ

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (3) Голдобин (н) «Ютика» 7 4+6 1 0 15 2 (1) Щербак (н) «Лаваль» 6 1+8 3 4 15 3 (2) Зыков (н) «Шарлотт» 9 5+4 1 4 11 4 (4) Сошников (н) «Торонто» 8 2+4 3 6 26 5 (5) Костин (н) «Сан-Антонио» 8 1+5 5 15 8 6 (6) Гурьянов (н) «Техас» 9 0+6 -5 0 9 7 (8) Толчинский (н) «Шарлотт» 7 1+4 3 8 8 8 (12) Мамин (н) «Спрингфилд» 7 1+4 1 4 11 9 (9) Воробьёв (н) «Лихай Уэлли» 10 0+5 0 2 12 10 (11) Тренин (н) «Милуоки» 7 3+1 0 4 11 11 (7) Каменев (н) «Милуоки» 7 2+2 3 19 16 12 (-) Барбашёв (н) «Чикаго» 3 2+2 -1 2 10 13 (13) Береглазов (з) «Хартфорд» 10 1+3 2 8 13 14 (15) Педан (з) «Уилкс-Барре» 8 0+2 3 10 13 15 (17) Фазлеев (н) «Лихай Уэлли» 8 0+2 -1 6 7 16 (19) Е. Свечников (н) «Гранд-Рапидс» 5 1+0 0 6 9 17 (22) А. Волков (н) «Сиракьюз» 9 1+0 -3 4 11 18 (14) Дыбленко (з) «Бингемтон» 5 0+1 2 4 8 19 (16) Валиев (з) «Торонто» 8 0+1 -1 8 9 20 (18) Осипов (з) «Чикаго» 1 0 1 0 0 21 (21) Пайгин (з) «Бейкерсфилд» 4 0 -1 4 3

В отсутствие Никиты Щербака в лидеры списка самых результативных российских игроков АХЛ вышел Николай Голдобин. Форвард «Ютики» набрал 3 (1+2) очка в последнем матче, он входит в топ-15 бомбардиров лиги, но для него главная проблема заключается в том, что «Ванкувер» набрал хороший ход в НХЛ и пока не нуждается в усилении состава.

Постепенно адаптируется к местному стилю игры Максим Мамин. Он забросил первую шайбу в лиге, это же удалось сделать Александру Волкову. Первый гол в сезоне забил Евгений Свечников, всё ближе к основе «Сент-Луиса» Клим Костин, а Иван Барбашёв к возвращению в основу. Он не сник после отправки в фарм-клуб, а набрал здесь 4 (2+2) очка в трёх встречах.

НХЛ

Результативная серия Никиты Кучерова оборвалась на 12-м матче, постарался «Анахайм», но он всё равно остаётся лучшим снайпером лиги. Немного выпал из ударной тройки «молний» Владислав Наместников, в последних трёх играх на его счету всего одна заброшенная шайба. Не забивает четыре матча подряд Александр Овечкин. Возможно, причина в Евгении Кузнецове, который стал больше брать инициативу на себя, о чём говорят 15 бросков в трёх матчах на неделе против 17 бросков в девяти стартовых встречах сезона. Результат не заставил себя ждать – у Кузнецова уже три заброшенные шайбы, а Овечкин запомнился тем, что в шестой раз за карьеру закончил игру с коэффициентом полезности «+4».

Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с полезностью «+4»

Но самый большой прорыв совершил Евгений Дадонов, набравший по два очка (из них три гола) в матчах с «Детройтом» и «Анахаймом». Сейчас россиянин лучший бомбардир «Флориды». Его бывший напарник по СКА Вадим Шипачёв пока идёт другим путём и в ближайшее время должен покинуть «Вегас».

Разгромные поражения «Питтсбурга» не могли не сказаться на полезности Евгения Малкина, сейчас у него самый большой «минус» среди россиян в лиге – «-6». В двух матчах подряд за «Даллас» отличился Александр Радулов. Но самоё интересное в другом. В первой из этих игр соперник забил победный гол в концовке рикошетом от россиянина, но Кен Хичкок всё равно выпустил его на лёд в схожей ситуации в следующей встрече, и Радулов уже не стал пытаться остановить бросок соперника коньками и клюшкой, а бросился под шайбу всем телом.

Расстраивает один гол в 11 матчах у Артемия Панарина, зато первый голевой дубль за карьеру в НХЛ оформил Павел Бучневич. Всего на минувшей неделе на его счету три шайбы. Первое очко в НХЛ набрал Виктор Антипин. Кто пока разочаровывает, так это Дмитрий Орлов. В его активе по-прежнему всего одна голевая передача, а показатель полезности опустился уже до отметки «-4». Не смог воспользоваться своим шансом в «Монреале» Никита Щербак. Он ничем не запомнился в двух играх и получил травму.