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Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

Русская неделя в Америке: прорыв Дадонова и первые голы Кузнецова в сезоне

Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.
30 октября 2017, понедельник. 19:00 Хоккей

Мы продолжаем обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, затрагивая не только НХЛ и АХЛ, но и многочисленные юниорские лиги.

Русская неделя в Америке: когда Сергачёв забивает больше Радулова
Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.

Вратари

ИгрокКлуб/ЛигаИгрыПобедыБрПШКН%ОБ«0»
Василевский«Тампа-Бэй»/НХЛ109345222,2093,61
Бобровский«Коламбус»/НХЛ86243151,8693,81
Варламов«Колорадо»/НХЛ74218213,0190,41
Худобин«Бостон»/НХЛ53148112,5292,60
Георгиев«Хартфорд»/АХЛ41132163,9387,90
Лазарев«Барри»/OHL118334302,7291,02
Денисов«Шавиниган»/QMJHL114339423,9587,60
Жуков«Грин Бэй»/USHL84225192,3791,60
Бердин«Су Фолс»/USHL94307172,0994,50
Просветов«Янгстаун»/USHL62177122,1793,20

Андрей Василевский по-прежнему самым побеждающий вратарь в нынешнем сезоне НХЛ. Кроме того, одержав восьмую победу подряд, россиянин повторил рекорд Николая Хабибулина по продолжительности победной серии за «Тампу». Зависимость «молний» от Василевского колоссальна, его сменщик Петер Будай проиграл оба своих матча в сезоне, пропустив в них по четыре шайбы.Семён Варламов пропустил семь голов от «Вегаса». В следующем матче он не играл, и «Колорадо» выиграл – 6:3. Порадовал Антон Худобин, который воспользовался отсутствием Раска и утвердил себя в роли надёжного сменщика.

Александр Георгиев впервые провёл два матча подряд за «Хартфорд» в АХЛ. Не сказать, что голкипер был надёжен (9 пропущенных шайб), но ему наконец-то удалось одержать первую победу в лиге. Леонид Лазарев из «Барри Кольтс» отразил все 37 бросков в матче с «Гамильтоном» и оформил свой второй «сухарь» в сезоне – больше всех в OHL и среди всех российских вратарей в Северной Америке. Максим Жуков выиграл у Михаила Бердина дуэль российский вратарей в USHL. Голкипер «Грин Бэй» сохранил свои ворота в неприкосновенности (37 сейвов), а Бердин отразил 37 из 39 бросков.

WHL (Западная хоккейная лига)

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Минулин (з)«Свифт-Каррент»133+710230
2 (2)Хоменко (н)«Виктория»152+86826
3 (5)Гришаков (н)«Калгари»144+4-2628
4 (8)А. Алексеев (3)«Ред-Дир»60+83413
*5 (3)Н. А. Попугаев (н)«Принс Джордж»132+5-13449
6 (4)Д. Зайцев (з)«Мус-Джо»150+713616
7 (7)Сосунов (з)«Мус-Джо»156+0162230
8 (10)Зудилов (н)«Летбридж»113+21628
9 (6)Калиниченко (з)«Трай-Сити»141+431210
10 (9)Рубинчик (з)«Саскатун»130+5-51316
11 (11)Замула (з)«Регина»150+121217
12 (12)Рудаков (з)«Эдмонтон»70+1-345
13 (13)Кривокрасов (н)«Принс Альберт»40045
14 (-)Малухин (н)«Сиэтлл»30-102

* — Игроки, покинувшие лигу

Никита Попугаев принял решение покинуть Америку по личным обстоятельствам. Начало нынешнего сезона у него не задалось, ожидается, что в ближайшее время он подпишет контракт с ЦСКА.

Зато после травмы вернулся в состав «Ред-Дира» защитник Александр Алексеев и сразу же набрал 4 (0+4) очка в трёх играх. Так же залечил повреждение и дебютировал в лиге в составе «Сиэтлла» форвард Никита Малухин, который провёл прошлый сезон в МХЛ в составе казанского «Ирбиса».

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Мизюрин (н)«Валь-д`Ор»147+72631
2 (5)Я. Алексеев (н)«Шербрук»175+9-8647
3 (2)Колтыгин (н)«Драммондвилль»164+1091224
4 (7)Глотов (н)«Шавиниган»168+5-61260
5 (8)Е. Соколов (н)«Кейп-Бретон»168+5-9250
6 (3)Завгородний (н)«Римуски»146+77228
7 (6)Косоренков (н)«Викториавилль»136+7-3830
8 (4)Абрамов (н)«Гатино»105+8-31931
9 (9)Котков (н)«Шикутими»153+9-2435
10 (11)Рубцов (н)«Шикутими»113+81029
11 (10)Чехович (н)«Бэ-Комо»135+5-41043
12 (13)Михнин (н)«Римуски»134+301627
13 (14)Козлов (н)«Валь-д`Ор»152+5-1834
14 (12)Кузьмин (н)«Монктон»122+4-1412
15 (15)Шестопалов (н)«Гатино»152+1-2222
16 (16)Дадажанов (з)«Шавиниган»140+2-1169
17 (17)Курбатов (н)«Викториавилль»110-409

Самый результативный российский игрок QMJHL Максим Мизюрин занимает только 36-е место в общей бомбардирской гонке. Мизюрин не набрал результативных баллов на минувшей неделе, но Колтыгин, Завгородний и Абрамов тоже не могут похвастаться большими успехами. Особенно расстроил форвард «Гатино», который забил всего один гол в трёх встречах.

Лучшими на прошлой неделе в лиге Квебека среди россиян были Василий Глотов и Егор Соколов. Первый оформил хет-трик в ворота «Монктона», и теперь он лучший снайпер и второй бомбардир «Шавинигана». Соколов же забил в двух матчах по голу, он так же второй в списке самых результативных игроков своей команды, но от лидера «Кейп-Бретона» его отделяет 16 (!) очков.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (3)Д. Соколов (н)«Садбери»158+113469
2 (1)Липанов (н)«Барри»146+108018
3 (2)А. Свечников (н)«Барри»1010+461046
4 (4)Максимов (н)«Ниагара»126+6-21357
5 (8)Дер-Аргучинцев (н)«Питерборо»165+7-4018
6 (6)Торопченко (н)«Гелф»154+8-13446
7 (7)Коростелёв (н)«Питерборо»123+9-21046
8 (5)Гоголев (н)«Питерборо»146+5-41130
9 (9)Поддубный (н)«Эри»135+3-11439
10 (10)Нижников (н)«Барри»143+4-1735
11 (11)Саморуков (з)«Гелф»152+4-6434
12 (14)Вертий (н)«Сагино»101+3-1224
13 (12)Попов (н)«Кингстон»121+3-1020
14 (13)Ларионов (н)«Виндзор»72+1048
15 (18)Охотюк (з)«Оттава»162+0-81913
16 (15)Лосев (н)«Оттава»81+1-186
17 (16)Кожевников (н)«Виндзор»140+21811
18 (17)Бабинцев (з)«Питерборо»150+20616
19 (19)Чибриков (з)«Оуэн-Саунд»50+1122
20 (20)Стариков (з)«Виндзор»140+12415
21 (21)Александров (з)«Флинт»110-3412

В отсутствии Андрея Свечникова немного уходит в тень Алексей Липанов. Впервые в сезоне звание самого результативного российского игрока OHL оказалось не в руках форвардов из «Барри Кольтс». Дмитрий Соколов выдал серию из пяти матчей с очками, и теперь он во главе этого списка. При этом Соколов только 12-й бомбардир лиги (у лидера бомбардирской гонки – 28 очков).

Поменялись местами в рейтинге россиян Павел Гоголев и Семён Дер-Аргучинцев. Пятый матч в сезоне провёл один из самых юных игроков лиги – 15-летний защитник «Оуэн-Саунд» Игорь Чибриков.

USHL (юниорская лига США)

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Смирнов (н)университет Пенсильвания85+60224
2 (2)Летунов (н)университет Коннектикут81+51217
3 (3)Рахматов (з)университет Священного Сердца70+5-2148
4 (7)Лагунов (н)университет Массачусетс Амхерст80+4-2412
5 (6)Соловьёв (з)университет Бентли61+2-1810
6 (4)Павлычев (н)университет Пенсильвания82+0-228
7 (5)Дзахов (н)университет Ниагара50+1146

Лучшие российские бомбардиры NCAA набрали на троих только одно очко, а вот Филиппа Лагунова явно не устраивало 0+1 в шести матчах, и в двух последних встречах он отметился тремя голевыми передачами. Денис Смирнов продолжает входить в десятку лучших бомбардиров лиги, а 23-летний защитник Алексей Соловьёв забил первый гол в сезоне.

NCAA (студенческая лига США)

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Андреев (н)«Централ Иллинойс»82+72811
2 (2)Иванюженков (н)«Су Фолс»82+2-4615
3 (3)Афанасьев (н)«Маскегон»71+1147

19-летний Максим Андреев по-прежнему входит в тройку лучших ассистентов лиги, а в гонке бомбардиров располагается на восьмом месте, при этом на счету россиянина всего 11 бросков в восьми матчах. Артём Иванюженков провёл на прошедшей неделе всего один матч и не смог улучшить свою статистику, а вот 16-летний Егор Афанасьев набрал один балл за результативность в двух встречах.

АХЛ

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (3)Голдобин (н)«Ютика»74+61015
2 (1)Щербак (н)«Лаваль»61+83415
3 (2)Зыков (н)«Шарлотт»95+41411
4 (4)Сошников (н)«Торонто»82+43626
5 (5)Костин (н)«Сан-Антонио»81+55158
6 (6)Гурьянов (н)«Техас»90+6-509
7 (8)Толчинский (н)«Шарлотт»71+4388
8 (12)Мамин (н)«Спрингфилд»71+41411
9 (9)Воробьёв (н)«Лихай Уэлли»100+50212
10 (11)Тренин (н)«Милуоки»73+10411
11 (7)Каменев (н)«Милуоки»72+231916
12 (-)Барбашёв (н)«Чикаго»32+2-1210
13 (13)Береглазов (з)«Хартфорд»101+32813
14 (15)Педан (з)«Уилкс-Барре»80+231013
15 (17)Фазлеев (н)«Лихай Уэлли»80+2-167
16 (19)Е. Свечников (н)«Гранд-Рапидс»51+0069
17 (22)А. Волков (н)«Сиракьюз»91+0-3411
18 (14)Дыбленко (з)«Бингемтон»50+1248
19 (16)Валиев (з)«Торонто»80+1-189
20 (18)Осипов (з)«Чикаго»10100
21 (21)Пайгин (з)«Бейкерсфилд»40-143

В отсутствие Никиты Щербака в лидеры списка самых результативных российских игроков АХЛ вышел Николай Голдобин. Форвард «Ютики» набрал 3 (1+2) очка в последнем матче, он входит в топ-15 бомбардиров лиги, но для него главная проблема заключается в том, что «Ванкувер» набрал хороший ход в НХЛ и пока не нуждается в усилении состава.

Постепенно адаптируется к местному стилю игры Максим Мамин. Он забросил первую шайбу в лиге, это же удалось сделать Александру Волкову. Первый гол в сезоне забил Евгений Свечников, всё ближе к основе «Сент-Луиса» Клим Костин, а Иван Барбашёв к возвращению в основу. Он не сник после отправки в фарм-клуб, а набрал здесь 4 (2+2) очка в трёх встречах.

НХЛ

Результативная серия Никиты Кучерова оборвалась на 12-м матче, постарался «Анахайм», но он всё равно остаётся лучшим снайпером лиги. Немного выпал из ударной тройки «молний» Владислав Наместников, в последних трёх играх на его счету всего одна заброшенная шайба. Не забивает четыре матча подряд Александр Овечкин. Возможно, причина в Евгении Кузнецове, который стал больше брать инициативу на себя, о чём говорят 15 бросков в трёх матчах на неделе против 17 бросков в девяти стартовых встречах сезона. Результат не заставил себя ждать – у Кузнецова уже три заброшенные шайбы, а Овечкин запомнился тем, что в шестой раз за карьеру закончил игру с коэффициентом полезности «+4».

Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с полезностью «+4»

Но самый большой прорыв совершил Евгений Дадонов, набравший по два очка (из них три гола) в матчах с «Детройтом» и «Анахаймом». Сейчас россиянин лучший бомбардир «Флориды». Его бывший напарник по СКА Вадим Шипачёв пока идёт другим путём и в ближайшее время должен покинуть «Вегас».

Разгромные поражения «Питтсбурга» не могли не сказаться на полезности Евгения Малкина, сейчас у него самый большой «минус» среди россиян в лиге – «-6». В двух матчах подряд за «Даллас» отличился Александр Радулов. Но самоё интересное в другом. В первой из этих игр соперник забил победный гол в концовке рикошетом от россиянина, но Кен Хичкок всё равно выпустил его на лёд в схожей ситуации в следующей встрече, и Радулов уже не стал пытаться остановить бросок соперника коньками и клюшкой, а бросился под шайбу всем телом.

Расстраивает один гол в 11 матчах у Артемия Панарина, зато первый голевой дубль за карьеру в НХЛ оформил Павел Бучневич. Всего на минувшей неделе на его счету три шайбы. Первое очко в НХЛ набрал Виктор Антипин. Кто пока разочаровывает, так это Дмитрий Орлов. В его активе по-прежнему всего одна голевая передача, а показатель полезности опустился уже до отметки «-4». Не смог воспользоваться своим шансом в «Монреале» Никита Щербак. Он ничем не запомнился в двух играх и получил травму.

МестоИгрокКлубИОчки+/-ШтрБрВрВбрХитыБлк
1 (1)Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1212+76164620.21100%72
2 (3)Овечкин (н)«Вашингтон»1210+5046118.2866,7%213
3 (2)Кузнецов (н)«Вашингтон»123+12-283218.5838,1%103
4 (5)Малкин (н)«Питтсбург»135+8-6103417.4342,674
5 (6)Тарасенко (н)«Сент-Луис»125+7944519.200127
6 (9)Дадонов (н)«Флорида»105+6-302819.07064
7 (4)Наместников (н)«Тампа-Бэй»124+7522918.0258,0%1811
8 (8)Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»124+6562413.190125
9 (7)Панарин (н)«Коламбус»111+9443220.40020
10 (13)Бучневич (н)«Рейнджерс»124+4002814.3527,375
11 (12)Радулов (н)«Даллас»113+5082919.21100%812
12 (10)Якупов (н)«Колорадо»113+2342212.220131
13 (16)Проворов (з)«Филадельфия»112+3-222523.4101927
14 (11)Зайцев (з)«Торонто»112+366622.4201931
15 (14)Бурмистров (н)«Ванкувер»91+426712.5958,251
16 (19)Анисимов (н)«Чикаго»123+1161916.1554,136
17 (15)Куликов (з)«Виннипег»81+254215.54079
18 (18)Задоров (з)«Колорадо»81+10151217.380209
19 (17)Емелин (з)«Нэшвилл»100+222817.4802213
20 (21)Шипачёв (н)«Вегас»31+032310.3557,110
21 (22)Кулёмин (н)«Айлендерс»90+110512.1628,6148
22 (26)Антипин (з)«Баффало»80+1-56914.05026
23 (20)Орлов (з)«Вашингтон»120+1-421623.2101615
24 (-)Щербак (н)«Монреаль»200007.58011
25 (23)Слепышев (н)«Эдмонтон»70-2089.580122
26 (26)Миронов (з)«Колорадо»2014011.23021
27 (24)Барбашёв«Сент-Луис»6000311.3041,473
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Радулов Андрей Василевский Антон Худобин Вадим Шипачёв Дмитрий Орлов Дмитрий Соколов — хоккей Евгений Дадонов Евгений Кузнецов — хоккей Николай Голдобин
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