Итоги дня: сборная России не ждёт Шипачёва на Олимпиаде. Что происходит?

ЦСКА помучился в Омске

В центральном матче игрового дня встречались вторые места Запада и Востока. Вопросов перед стартовым свистком было предостаточно. В первую очередь, они находились в привязке к омичам. Как «Авангард» изменит стратегию по сравнению с сентябрьской очной встречей? Как дебютирует именитый новобранец команды Тедди Пёрселл?



Ответы были получены. Пёрселл полезными действиями не отметился, так ни разу и не бросив по чужим воротам за шестнадцать минут игрового времени. А «Авангард» перед фаворитом не сдюжил.

В стартовом периоде хозяева навязывали сопернику борьбу в середине площадки, не давая бросать из опасных позиций. Получилось неплохо. Сразу и не вспомнить, когда мотивированный ЦСКА за 20 минут наносил всего шесть бросков в створ.



Затем игра немного раскрылась, скорости возросли, но и в таком хоккее у «ястребов» находились аргументы. На каждый выстрел омичи пытались отвечать своей атакой. Ещё одно важное обстоятельство: за весь матч у Омска всего три малых штрафа, что говорит о дисциплинированности «Авангарда». Наверняка, главный тренер Андрей Скабелка уделял этому аспекту особое внимание.



В третьем периоде вовсе удалений у хозяев не было. В заключительные десять минут обстановку накалили штрафы армейцев. И если Сергей Шумаков отбыл две минуты на скамейке, то Михаил Науменков получил «амнистию», отсидев в боксе для нарушителей 61 секунду. Отличный бросок из круга вбрасывания удался Кириллу Семёнову. Здорово сыграл в эпизоде и Пётр Хохряков, сделавший передачу на партнёра и заградивший обзор Илье Сорокину. Не успел диктор на арене объявить всех поучаствовавших в заброшенной шайбе, как прилетела ответная. Кирилл Капризов обокрал за воротами Евгения Медведева и сделал гениальный пас на всё того же Шумакова. Сергею без сопротивления расстрелял ворота Доминика Фурха. Больше шайб зрители в основное время не увидели.



В овертайме гостям понадобилось около двух минут, чтобы зажечь фонарь за спиной чешского вратаря. Капризов вновь стал авторов результативной передачи, а победная шайба на счету Максима Шалунова. 1:2 — ЦСКА увозит два трудовых очка из Омска.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Салак остаётся в «Сибири»

Сегодня в СМИ появилась информация о возможном обмене Александра Салака в другой клуб по просьбе хоккеиста. Основания верить этой информации были: чеха меняли по ходу матчей с «Адмиралом», «Куньлунем», «Амуром» и «Спартаком». Его последняя полная игра значится в Уфе, но и тогда, три недели назад, сибиряки трижды пропустили и уступили. Сейчас 30-летнего голкипера окончательно вытеснил из рамки Алексей Красиков, при котором новосибирцы одержали три победы в гостевой серии.



Правда, слух был задавлен в зародыше. Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы вратаря, прокомментировал ситуацию: «Эта информация не соответствует действительности. Об этом не знал ни я, ни в клубе, Салак не подходил ни к кому. У него были разговоры с тренерами, но это всё рабочие моменты по улучшению игры, не более. Только что я разговаривал с Фастовским, он тоже удивлён, он ни к кому не обращался. Возможно, в прессе пошла волна из-за того, что он не играл последние два матча. Опять же, это решение внутри клуба, агент и игрок на это не влияют. Принимают решения тренеры, тем более в «Сибири» есть хороший второй вратарь, который достойно сыграл. На Салака клуб очень рассчитывает, были разговоры о продлении контракта на будущее, они начались больше месяца назад».

«Йокерит» крупно уступил в Астане

Соперники совсем недавно уже встречались на льду «Хартвалл-Арены». Тогда верх взяли астанинцы, и сегодня у финнов существовала дополнительная мотивация.



Как и предполагалось, было много удалений. На двоих «Йокерит» и «Барыс» схлопотали 38 минут штрафа. Даже если вычесть 10 минут Петтери Виртанена, то всё равно останется солидная цифра в 28 минут – почти половину матча действовали не в полных составах.



Прекрасная новость для финнов, казалось бы. Но на деле всё оказалось иначе. Ни одно из численных преимуществ не было реализовано.

В первом периоде при относительно равной игре единственную шайбу забросили казахстанцы. После выигранного Антоном Сагадеевым вбрасывания пушечный выстрел Романа Савченко зажёг красный свет за воротами Райана Запольски.



Затем уже «Барыс» вжился в роль, которая обычно достаётся команде из Хельсинки. Хозяева отлично сыграли по счёту. Много блокировали (20 блокированных бросков за три периода), отменно провёл матч Хенрик Карлссон, засушивший «сухарь». Свои немногочисленные моменты астанинцы грамотно использовали. Найджел Доус – в большинстве – и Талгат Жайлауов довели счёт до крупного. А четвёртую шайбу Даррен Диц забил уже в пустые ворота.



Крупная победа позволила дружине Евгения Корешкова догнать в таблице «Авангард» и «Нефтехимик». «Йокерит» потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Григоренко не нужен «Магнитке»

Здесь имеем дело с уже свершившимся фактом. Игорь Григоренко, пропустивший половину прошлого сезона, не смог перезапустить карьеру в Магнитогорске. Сегодня было объявлено о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.



Ситуацию прокомментировал вице-президент клуба Геннадий Величкин: « У Игоря Григоренко не получилось, мы приняли такое решение. Тренерский штаб не устроила его игра. Мы пытались его реанимировать, хотели поддержать парня. Всё-таки он перенёс две операции в течение лета. Но, к сожалению, не вышло. Ему ещё нужно время, которого у нас нет. Нам надо дальше идти».

«Витязь» продолжает падение

К очной встрече «Югра» и «Витязь» подходили с серьёзными проблемами в организации игры и недостатком очков. Турнирное положение заставляло «богатырей», попавших в плей-офф в прошлом сезоне, действовать активно и решительно.



И если из удаления хозяев на второй минуте ничего выжать не удалось, то следующий штраф стал знаковым для подмосковной команды. Бросок от синей линии Войтеха Мозика подправил Никита Выглазов. Затем возник момент у Алексея Макеева, который выстрелил над плечом голкипера с близкой дистанции, но в створ не попал.

Во втором периоде количество опасных эпизодов увеличилось, хоккеисты бросать не стеснялись. «Югра» продолжила удаляться, вратарь Александр Шарыченков несколько раз выручил своих партнёров от неминуемого гола. Давление, оказываемое «Витязям», привело ко второй заброшенной шайбе, однако судья гол Александра Панкова отменил из-за нарушения численного состава в момент взятия ворот. А спустя всего 30 секунд после этого снаряд влетел уже в противоположные ворота. Мощно от синей линии бросил Сергей Перетягин.



В третьем периоде зрители увидели обоюдоострый хоккей. Первыми реализовать свой шанс сумели ханты-мансийцы. Павел Шэн выкатился из угла, бросил из не самой выгодной позиции, но Игорь Сапрыкин свою команду не выручил.



Достаточно возможностей после этого было у «витязей», но Шарыченков уверенно отводил угрозы. Много бросков югорчане приняли на себя. В одной из контратак забросил Сергей Купцов, но арбитр Максим Сидоренко вновь на центр не указал. Зато дважды хозяева поразили уже пустые ворота. Отличились Александр Угольников и Олег Погоришный.



«Югра» одерживает крупную победу, а шансы «Витязя» на попадание в восьмёрку резко сокращаются.

Сборная России не рассчитывает на Шипачёва на Олимпиаде-2018

Президент СКА, член правления Федерация хоккея России Геннадий Тимченко прокомментировал проблемы нападающего Вадима Шипачёва за океаном, отметив, что на игрока не рассчитывают при выборе состава на ОИ-2018. «Свой выбор Шипачёв сделал. Я с ним долго говорил, объяснял Вадиму, что ему нет смысла ехать в НХЛ, что, наверное, лучше ему сыграть на Олимпиаде. Мы с ним долго беседовали, и беседовали неоднократно. Он принял решение, и текущая ситуация — это теперь его головная боль и его проблема. Мы не можем на него рассчитывать в олимпийской сборной России», — цитирует Тимченко «Р-Спорт».