Лидер Востока проиграет «Амуру». Прогнозы на игровой день КХЛ

«Адмирал» — «Салават Юлаев»

В прошлом матче команда Александра Андриевского всухую уступила «Ак Барсу», хотя и билась до конца. Пока что не получается домашняя серия у «дальневосточников», до этого они проиграли «Нефтехимику». Теперь они принимают на своём льду «Салават», который в прошлый четверг потерпел чувствительное поражение от «Магнитки». У команды Вестерлунда был небольшой перерыв в пять дней, и сейчас она начинает свою поездку по Дальнему Востоку. В отчётной встрече хозяевам не сможет помочь Антон Волченков, а гости недосчитаются Ильи Зубова и Вячеслава Солодухина. Но, несмотря на это, их класс выше, и они добьются победы.



Прогноз: победа «Салавата» в основное время.

«Амур» — «Ак Барс»

Победив во Владивостоке, «Ак Барс» отправляется в Хабаровск, где сразится с «Амуром». У гостей замолчал Владимир Ткачёв. Вот уже на протяжении трёх матчей лучший снайпер казанского коллектива не набирает очков. Не получились последние игры и у хабаровской связки Бывальцев – Ли, так что ждём, что в этой игре кого-то из них прорвёт. Помимо этого, основная надежда «Амур» возлагается на то, что Юха Метсола поймает кураж. Да и сами «тигры» приучили нас по ходу сезона к тому, что нередко сильно кусают своих более именитых оппонентов. Рискнём предположить, что это же произойдёт и сегодня, тем более что казанды до этого провели два матча в дальневосточном турне.



Прогноз: победа «Амура» в дополнительное время.

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«Куньлунь Ред Стар» — «Нефтехимик»

Четыре последних матча к ряду проиграла китайская команда, но не стоит смотреть на этот результат как на проявление кризиса. Ведь в трёх из них подопечные Кинэна уступили по буллитам, а в последнем матче они не смогли ничего поделать с признанным лидером Востока «Ак Барсом». В гости к ним приезжает «Нефтехимик», который обидно уступил в Хабаровске. «Волки» трижды вели в счёте, но в конечном итоге уступили со счётом 4:5. Поставим на хозяев, которых должно будет сегодня прорвать.



Прогноз: победа «Куньлуня» в основное время.



«Автомобилист» — «Лада»

Уральский клуб вернулся домой после поездки по маршруту Уфа – Нижнекамск – Казань – Сочи, которая закончилась для него с половинчатым успехом. Были повержены сочинцы и «Ак Барс», а вот в играх с «Салаватом» и «Нефтехимиком» очков набрать не удалось. «Лада» же, хоть и начала побеждать чаще в последних играх, чем это было в начале сезона, когда волжский клуб был безнадёжен, по-прежнему далека от зоны плей-офф. Не приблизится она к ней и в этом матче. «Автомобилист» выглядит на порядок сильнее.



Прогноз: победа «Автомобилиста» в основное время.



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«Локомотив» — «Северсталь»

Про нынешний «Локомотив» можно сказать, что команда в последнее время нащупала свою игру, и она приносит ей результат. Сейчас она не проигрывает на протяжении четырёх матчей к ряду, а Квартальнову, очевидно, удалось наладить контакт с коллективом, и он впитывает его идеи. «Северсталь» же активно борется за попадание в восьмёрку, но в прошлом матче проиграла у себя дома «Сибири». Думается, что и в этой игре череповчане очков не наберут – слишком уж серьёзный у них соперник.



Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.

Про нынешний «Локомотив» можно сказать, что команда в последнее время нащупала свою игру, и она приносит ей результат. Сейчас она не проигрывает на протяжении четырёх матчей к ряду.

«Динамо» (Минск) – «Спартак»

Впечатляюще выглядит в последнее время «Спартак». Команда выиграла пять матчей подряд, в том числе такие сложные поединки, как с «Авангардом», «Барысом» или же столичное дерби с «Динамо». Во всех этих играх на лавке присутствовал генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов и вряд ли спартаковцы откажутся от столь удачной приметы. Минчане же выглядят далеко не так впечатляюще. Да, они выиграли в гостях у рижского «Динамо», но кто только там, кроме «Северстали» да «Авангарда» не побеждал в этом сезоне? Справедливым будет предположить, что москвичи продолжат свою победную серию и сравняются по набранным очкам с идущими восьмыми череповчанами.



Прогноз: победа «Спартака» в основное время.

Впечатляюще выглядит в последнее время «Спартак». Команда выиграла пять матчей подряд, в том числе такие сложные поединки, как с «Авангардом», «Барысом» или же столичное дерби с «Динамо».

СКА – «Динамо» (Рига)

В этой игре всё понятно заранее, неизвестен только счёт, с которым питерцы выиграют у рижан. Когда-то последние выбивали СКА из плей-офф, но эти времена давно минули, и положение дел с тех пор сильно поменялось. Если Калниньш поймает невероятный кураж, а защита хозяев вдруг будет допускать какие-то необъяснимые ошибки, то тогда варианты у «Динамо» будут. Но верится в этом с трудом. СКА победит, и счёт будет крупным.



Прогноз: победа СКА в основное время.

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«Динамо» (Москва) – «Торпедо»

Торпедовцы находятся в кризисе – их серия поражений уже составляет пять матчей. Главный тренер команды Петерис Скудра предъявляет претензии к нападающим за «пустую игру». Вдобавок, на это наложились задержки зарплат, так что моральное состояние волжского коллектива не лучшее. Динамовцы же неудачно съездили в Братиславу, уступив там местному «Словану», да и дерби со «Спартаком» они проиграли. В этом матче будет жаркая борьба двух коллективов, которые желают выйти из того незавидного положения, в котором они сейчас находятся, но победу в ней одержат хозяева льда.



Прогноз: победа «Динамо» в основное время.

