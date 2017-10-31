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Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

События дня НХЛ. Панарин отметил день рождения, Василевский вошёл в историю

А «Вегас» потерял и третьего вратаря.
31 октября 2017, вторник. 08:56 Хоккей

Панарин: победный буллит в день рождения

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 3 2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Савар (Веннберг, Калверт) – 01:59 (5x5), 2:0 – Дженнер (Нутиваара, Андерсон) – 17:08 (5x5), 3:0 – Мотт (Нутиваара, Бобровский) – 28:27 (5x5), 3:1 – Бержерон (Хайнен, Пастрняк) – 35:37 (5x4), 3:2 – Круг (Миллер, Пастрняк) – 50:26 (4x4), 3:3 – Маршан (Бержерон, Пастрняк) – 51:47 (5x4), 4:3 – Панарин – 65:00 ( ПБ)

8 матчей без заброшенных шайб – это слишком длительная засуха для одного из лучших нападающих лиги. Домашний матч с «Бостоном» представил Артемию Панарину отличную возможность прервать эту неприятную серию с нулями в графе голов, тем более, что повод представился подходящий: 30 октября форварду из Коркино исполнилось 26 лет. Забить за 65 игровых минут Панарину так и не удалось, хотя Артемий очень старался, сделав суммарно 7 попыток бросить. Зато в серии буллитов россиянин был на высоте: он исполнял второй бросок своей команды, и за счёт мягкой обводки смог переиграть Туукку Раска точным броском между щитков. Бивший следом Александр Веннберг закрепил этот результат, но именно Панарину был записан победный штрафной бросок, по исполнению которых Артемий показывает очень неплохой процент реализации. За три сезона Панарин реализовал 6 попыток из 8 (75%), и среди тех, кто бил минимум 6 раз, он идёт на втором месте, уступая лишь австрийцу Томасу Ванеку (5 из 6, 83%).

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

«Вегас» снова без вратарей

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
6 : 3 1:2, 2:0, 3:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Карлссон (Икин) – 09:31 (4x5), 1:1 – Лэдд (Ледди, Бойчак) – 13:50 (5x5), 1:2 – Так (Миллер, Хант) – 15:46 (5x4), 2:2 – Таварес (Ледди, Бейли) – 34:50 (5x4), 3:2 – Барзал (Ли, Бейли) – 37:44 (5x4), 4:2 – Клаттербак (Зайденберг, Кулёмин) – 44:44 (5x5), 5:2 – Кулёмин (Зайденберг) – 48:26 (5x5), 6:2 – Таварес (Бейли, Ли) – 52:38 (5x5), 6:3 – Миллер (Хант, Так) – 54:41 (5x4)

Поездка на Лонг-Айленд оказалась для «золотых рыцарей» не слишком удачной. «Вегас» не сумел продлить свою пятиматчевую победную серию, впервые в своей недолгой истории пропустил больше четырёх шайб, а в довершение всех бед потерял из-за травмы и третьего вратаря. Оскар Данск, вызванный в основную команду на подмогу после «вылета» Марка-Андрей Флёри и Малкольма Суббэна, тоже получил повреждение. Швед был заменён во втором периоде, когда «Вегас» выигрывал со счётом 2:1, но вышедший на лёд Максим Лагасе не сумел удержать команду на плаву. Дубль капитана «Айлендерс» Джона Тавареса и первый гол в сезоне от Николая Кулёмина принесли победу «островитянам», которые выбили «Питтсбург» с третьей кубковой строчки в своём дивизионе.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Тарасенко прервал голевую засуху

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 2 0:0, 3:2, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Тарасенко (Шварц) – 27:25 (5x5), 2:0 – Шварц (Шенн, Тарасенко) – 30:17 (5x5), 2:1 – Пирсон (Мартинес) – 33:20 (5x5), 3:1 – Гуннарссон (Апшолл, Бродзяк) – 36:19 (5x5), 3:2 – Браун (Копитар, Даути) – 37:17 (5x4), 4:2 – Соботка (Пьетранджело, Стин) – 58:55 (en)

Российский снайпер «Сент-Луиса» не забивал на протяжении пяти матчей, но в игре с «Кингз» смог завершить серию неудач и забросить свою шестую шайбу в сезоне. В середине второго периода Тарасенко получил удобную диагональную передачу от Джейдена Шварца, и продемонстрировал быстроту своего кистевого броска – голкипер «Лос-Анджелеса» Куик в этом эпизоде не смог оправдать свою фамилию. Лидерская тройка «блюзменов» Шварц – Шенн – Тарасенко, набрав 5 очков, выиграла свою дуэль у звена Копитара.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

«Это был интересный матч для обеих команд, было интересно проверить себя, потому что с каждой стороны были очень хорошие хоккеисты. Для нас эта игра была очень важной, и теперь необходимо удержать этот настрой, катиться дальше на победной волне. Со Шварцем я играю уже пять лет, а Шенн пришёл в нашу команду лишь в этом году, поэтому мы стараемся больше разговаривать. С чем связаны три моих силовых приёма? Это всего лишь часть игры в отборе, я стараюсь играть жёстко и бороться за шайбу. Кому-то наносить травму я не стремился», — отметил Тарасенко. «Блюзмены» одержали 10 побед в 13 первых матчах сезона, и такого удачного старта у «музыкантов» не было уже 15 лет.

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Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.

Октябрист Василевский

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
5 : 8 2:3, 1:3, 2:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Пойнт (Коберн, Джирарди) – 02:48 (5x5), 0:2 – Кучеров (Стэмкос) – 04:55 (5x5), 1:2 – Экблад (Юбердо, Барков) – 10:31 (5x5), 1:3 – Стэмкос (Хедман, Киллорн) – 14:40 (5x4), 2:3 – Барков (Дадонов) – 19:07 (5x5), 3:3 – Юбердо (Барков, Дадонов) – 25:32 (5x5), 3:4 – Палат (Пойнт, Гурд) – 27:17 (5x5), 3:5 – Гурд (Сергачёв, Палат) – 29:38 (5x4), 3:6 – Наместников (Кучеров, Хедман) – 35:41 (5x5), 4:6 – Макгинн (Бьюгстад, Врбата) – 45:32 (5x5), 4:7 – Стэмкос (Дотчин, Наместников) – 49:02 (5x5), 5:7 – Дадонов (Юбердо, Барков) – 51:29 (5x5), 5:8 – Строльман – 59:41 (en)

Флоридское дерби между «пантерами» и «молниями» получилось обильным на голы и рекорды. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (18 сейвов) вышел на первое место в клубной истории по количеству побед подряд. Выигрыш у «Флориды» стал для россиянина девятым кряду, а кроме этого, Василевский стал одним из трёх самых побеждающих вратарей в октябре в истории лиги. На счету Андрея за этот месяц 10 побед, столько же было у Мэнни Легаси («Детройт», 2005/06) и Крейга Андерсона («Оттава», 2009/10).

Что же до заброшенных шайб, то их было много и на любой вкус. Так, Никита Кучеров забил свой 13-й гол в сезоне за счёт резкого кистевого, а Владислав Наместников выстрелил со средней дистанции, удачно сыграв на отскоке. «У нас забили семь различных игроков, это говорит о хорошей глубине состава. Это был один из наших лучших матчей в атаке за последние пару лет, результативно сыграли все звенья. Отличная работа от всех парней», — сказал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, оформивший дубль.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Первая победа «Аризоны»

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 4 0:2, 0:0, 3:1, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Мартинук (Яльмарссон, Ричардсон) – 02:20 (5x5), 0:2 – Дворак (Экман-Ларссон, Демерс) – 07:46 (5x5), 0:3 – Перлини (Голигоски, Яльмарссон) – 41:34 (5x4), 1:3 – Кутюрье (Жиру, Проворов) – 42:13 (5x4), 2:3 – Уил (Проворов, Фильппула) – 59:07 (6x5), 3:3 – Кутюрье (Жиру, Проворов) – 59:44 (6x5), 3:4 – Голигоски (Келлер, Доми) – 64:45 (3x3)

11 поражений подряд – эта незавидная серия «койотов» на старте сезона заставила многих задуматься о правильности летних обменов, а заодно и профпригодности главного тренера Рика Токетта. Однако каждой серии когда-то приходит конец, и неудачи «Аризоны» завершились в выездном матче с «Филадельфией», где гости смогли вырвать победу в овертайме. Автором решающего гола стал защитник Алекс Голигоски, завершивший комбинацию с участием Келлера и Доми точным выстрелом в касание.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Аризоны».

Марло вернулся и проиграл

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 2 0:1, 1:0, 2:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Мэттьюс (Зайцев, Нюландер) – 12:14 (5x5), 1:1 – Павелски (Хед, Торнтон) – 27:58 (5x5), 2:1 – Хед (Бёрнс, Кутюр) – 44:11 (5x4), 3:1 – Уорд (Тирни, Карлссон) – 57:47 (en), 3:2 – Кадри (Райлли, Боргман) – 58:50 (5x5)

Нападающий Патрик Марло, отыгравший за «Шаркс»19 сезонов, впервые приехал в Сан-Хосе в качестве хоккеиста другой команды. Форварда, ныне выступающего за «Торонто», ждал тёплый приём: болельщики устроили ему овацию, а «акулы» подготовили специальный видеоролик. Возможно, именно эти трогательные моменты помешали Марло огорчить своих бывших одноклубников: Патрик не набрал очков и стал худшим в своей команде по показателю полезности (-2).

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Сан-Хосе».

Победный от Радулова

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Сегин (А. Радулов, Бенн) – 23:11 (5x4), 1:1 – Ганье (Ванек, Седин) – 46:00 (5x4), 1:2 – А. Радулов (Янмарк) – 62:32 (3x3)

«Даллас» постепенно восстанавливает свои боевые кондиции после двух неудачных встреч с «Колорадо» и «Эдмонтоном». Выезд техасцев в Ванкувер также не получился простым: голкипер «Старз» Бен Бишоп получил весьма чувствительную нагрузку (39 бросков), но подопечные Кена Хичкока смогли сыграть на результат и добиться нужных цифр на табло. Главным действующим лицом у «Далласа» стал Александр Радулов, который начал матч с того, что удалился за зацеп на Брэндоне Саттере, затем отдал голевой пас Сегину, а в овертайме отличился сам.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Итоги дня для россиян

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аризона Койотс Даллас Старз Коламбус Блю Джекетс Сент-Луис Блюз Александр Радулов Андрей Василевский Артемий Панарин Вегас Голден Найтс Владимир Тарасенко Никита Кучеров Стивен Стэмкос
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