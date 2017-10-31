Олимпийский прицел Знарка. Без Маркова и партнёров Капризова по ЦСКА

Вечером во вторник стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла. Олег Знарок назвал фамилии 25 игроков. Это три вратаря, 9 защитников и 13 нападающих.



Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Салават Юлаев);



Защитники: Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба – СКА), Илья Любушкин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Василий Токранов («Ак Барс»);



Нападающие: Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Павел Красковский («Локомотив»).

18 из 25 игроков представляют СКА и ЦСКА

18 игроков из СКА и ЦСКА не должны кого-то удивлять или пугать. Похожую картину мы видели ещё не прошлогоднем Кубке Первого канала, а нынешний Кубок Карьяла не будет уступать ему по значимости, а со спортивной точки зрения даже превосходить. До Олимпиады три с половиной месяца, поэтому каждый такой старт – отличная возможность проверить в деле те или иные сочетания. Тем более на фоне не менее мотивированных соперников, что для Евротура большая редкость. Если раньше сборные решали разные задачи на таких турнирах, то сейчас все объединены одной целью – подготовкой к главному старту сезона и привезут в Хельсинки боевые составы.

Можно было бы забыть Кубок мира, закрыть глаза на возраст, но даже в КХЛ 38-летний Марков не производит впечатления лучшего атакующего защитника, а проблемы при игре в обороне у него никуда не делись.

СКА и ЦСКА изначально позиционировали себя как базовые клубы для сборной. Они возвращали российских игроков из Америки, давали им большие контракты, в том числе аргументируя это предстоящей Олимпиадой. 70% этого состава «читались» уже давно. Здесь нет новичков или плохо знакомых Олегу Знарку игроков. Список реальных кандидатов на Олимпиаду ограничен, и они все давно на слуху. По два игрока были вызваны из «Ак Барса» и «Локомотива», а ещё по одному представителю из «Автомобилиста»», «Салавата Юлаева» и «Металлурга».

10 кандидатов в сборную России на Евротур не из СКА и ЦСКА Есть даже представители «Амура» и «Витязя».

Знарок выбрал надёжность, а не Маркова

Участвуй в Олимпиаде игроки НХЛ, можно было не сомневаться, что Олег Знарок даже не посмотрел бы в сторону Андрея Маркова. Но опытный защитник вернулся в олимпийский год в Россию, тем самым «заставив» рассматривать его в качестве потенциального кандидата на поездку в Пхёнчхан. Он таковым, безусловно, остаётся, хотя бы потому что у других кандидатов нет за плечами трёх Олимпиад и более 1000 матчей в НХЛ. Возможно, Знарок ещё пересмотрит свою точку зрения относительно Маркова в промежутке между Кубком Карьяла и Кубком Первого канала, но сейчас тренерский штаб на него не рассчитывает.



В первую очередь из-за провального выступления Маркова на Кубке мира. Там к нему было почти безграничное доверие со стороны тренеров, а результат – 0 очков, слабая игра команды при розыгрыше большинства и худший показатель полезности среди защитников сборной.

Можно было бы забыть Кубок мира, закрыть глаза на возраст, но даже в КХЛ 38-летний Марков не производит впечатления лучшего атакующего защитника, а проблемы при игре в обороне у него никуда не делись. У его одноклубника Василия Токранова всего на один результативный балл меньше, но куда большая эффективность при игре в своей зоне. Неудивительно, что Знарок сделал выбор в его пользу.

Олимпийский рейтинг сборной России. Кто из КХЛ наиграл на Пхёнчхан? Марков и Гарипов заслужили, а Марченко и Голышев — нет.

Увидим ли мы в Хельсинки пару защитников Нестеров – Трямкин?

К тому же у тренерского штаба сборной России сейчас есть защитник под большинство – Вячеслав Войнов здоров и наверняка сыграет в Хельсинки в паре с Андреем Зубаревым. Ещё одну связку защитников должны составить Киселевич и Гавриков, которые с хорошей стороны зарекомендовали себя на чемпионате мира в Кёльне.



Нет никаких вопросов по Никите Нестерову. Он хорош и в атаке, и в обороне, а вот его одноклубнику Алексею Марченко не помог статус бывшего игрока НХЛ. Игорь Никитин ждёт от него большего в ЦСКА, а после неудачной игры с «Йокеритом» даже отправил его на некоторое время в запас. Да и «-2» в недавнем противостоянии со СКА не повысили шансы Марченко.



Знарок прекрасно знает возможности Любушкина и Хафизуллина, а Никита Трямкин – самый результативный защитник «Автомобилиста». Было бы интересно увидеть его в одной паре с Нестеровым. Два универсальных и жёстких защитника способны запугать любого соперника.

Шалунова и Шумакова нельзя назвать идеальными партнёрами для Капризова. В тройке с Ткачёвым и Мозякиным Кирилл способен сыграть ещё более эффектно.

Капризов без Шумакова и Шалунова

Пожалуй, главной сенсацией стало отсутствие в составе Максима Шалунова и Сергея Шумакова из ЦСКА. Притом что их партнёр по тройке Кирилл Капризов вызов получил. Но, объективно говоря, несмотря на россыпь разнообразных форвардов, сейчас в нападении у ЦСКА есть Капризов и все остальные. Да, Игорь Никитин подобрал неплохое сочетание, но Шалунова и Шумакова нельзя назвать идеальными партнёрами для Капризова. В тройке с Ткачёвым (Григоренко) и Мозякиным Кирилл способен сыграть ещё более эффектно.



Что касается Шалунова и Шумакова, то по 13 очков в 19 играх — больше от них ждут даже в ЦСКА, не говоря уже о Знарке. Можно было бы противопоставить их Калинину, Плотникову и Барабанову, но они играют у Знарка в СКА, а среди игроков ЦСКА Олег Валерьевич больше ценит неутомимых разрушителей в лице Телегина, Андронова и Ничушкина. Точно такая же ситуация была перед ЧМ-2017, и тогда Знарок также сделал выбор не в пользу Шумакова и Шалунова.

Как Знарок распределит центров по тройкам?

13-м нападающим в колоде Знарка с большой вероятностью станет Павел Красковский, который попал в сборную без Егора Коршкова. Кому-то должна была достаться эта роль, и молодой нападающий отлично на неё подходит. Как будут выглядеть другие тройки?



Капризов – Ткачёв – Мозякин;



Барабанов – Григоренко – Гусев;



Широков – Калинин – Плотников;



Телегин – Андронов – Ничушкин.



Гусев и Барабанов играют в одном звене в СКА, как и Широков с Калининым. Есть вопросы по центрам, но Калинин может переместиться туда с края, и тогда освободится место для Плотникова. Григоренко же хоть и играл с Капризовым на предсезонном турнире в Сочи, скорее всего, отправится к Барабанову и Гусеву, и попробует стать для них Павлом Дацюком. Учитывая скорость и эффективность каждого из них в чужой зоне, сборная России может получить на Кубке Карьяла свою тройку «Кучеров – Наместников – Стэмкос». Главное, чтобы было кому подчищать за ними в обороне, а эта роль может достаться Гаврикову и Киселевичу.

Телегин – Андронов – Ничушкин – это давно опробованный вариант. Есть ощущение, что Олег Знарок любит его не меньше, чем связки игроков СКА.

Без Дацюка и Ковальчука

Отсутствие Павла Дацюка в составе на Кубок Карьяла объясняется повреждением, он внесён в список травмированных до 26 ноября. Но не факт, что, даже будучи здоровым, Дацюк поехал бы в Хельсинки. Это железный кандидат на Олимпиаду, который постоянно находится перед глазами Олег Знарка.



Именно по этой причине не сыграет на Кубке Карьяла и лучший бомбардир КХЛ Илья Ковальчук. Не нужно искать здесь интриг, как и не нужно лишний раз проверять Ковальчука. Оба игрока, если будут здоровы, обязательно сыграют на декабрьском Кубке Первого канала.

Кагарлицкому не хватило 20 очков, а Прохоркину Ковальчука?

Из других игроков, не попавших в состав сборной на Кубок Карьяла, стоит выделить Дмитрия Кагарлицкого и Николая Прохоркина. Капитан «Северстали» — восьмой бомбардир сезона КХЛ, но чтобы реально рассчитывать на попадание в основную сборную, у него должно было быть не 27 очков, а 47. Прохоркин же, возможно, стал заложником отсутствия в сборной его партнёра по клубной тройке — Ильи Ковальчука. С другой стороны, львиную долю своих очков Ковальчук набрал при игре в большинстве, а это уже не заслуга Прохоркина. К тому же отсутствие Ковальчука не помешало попасть в сборную другому представителю первого звена СКА Сергею Плотникову.

Григоренко же хоть и играл в ЦСКА с Капризовым, скорее всего, отправится к Барабанову и Гусеву, и попробует стать для них Павлом Дацюком.

Кошечкин или Ерёменко поедут на Олимпиаду

Не стоит удивляться вызову в основную сборную вратаря Андрея Кареева. Шестёркину и Сорокину на Кубке Карьяла нужен не ещё один конкурент, а тот, кто может подменить их во время тренировочного процесса. Кареев же получит хороший опыт, поэтому текущий расклад – беспроигрышный.



Третий вратарь сборной России на Олимпиаде сыграет на Кубке Германии в составе команды Олега Браташа.

Стал известен состав олимпийской сборной России на Кубок Германии

Вряд ли тренерский штаб решится поехать на Олимпиаду с тремя вратарями в возрасте до 23 лет, а это шанс вернуться в национальную команду для Василия Кошечкина и Александра Ерёменко, которые получили вызов в олимпийскую сборную. В их соперничестве, скорее всего, и определится третий вратарь для сборной России на ОИ-2018.