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Текст: Владислав Уткин
Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «Ак Барс» и «Салават» биты, а Шипачёв возвращается в Россию

«Амур», «Адмирал» и «Северсталь» обыграли лидеров, «Торпедо» выиграло, а серия «Спартака» закончилась.
31 октября 2017, вторник. 23:45 Хоккей

«Салават» снова крупно проиграл

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
5 : 1 0:0, 3:0, 2:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Ткачёв (Саболич, Блум) – 21:23 (5x4), 2:0 – Саюстов (Ткачёв, Блум) – 30:55 (5x4), 3:0 – Гичибеков (Воронин) – 35:27 (5x5), 3:1 – Солодухин (Кемппайнен, Гончаров) – 43:52 (5x5), 4:1 – Саюстов (Ткачёв, Моррисонн) – 48:03 (5x5), 5:1 – Фищенко (Жафяров) – 48:43 (5x5)

Игровой день начался с двух матчей на Дальнем Востоке, и оба принесли достаточно неожиданные результаты. В первом из них «Адмирал» принимал на своём льду «Салават Юлаев». Ожидалось, что в этой игре уфимцы непременно докажут, что крупное поражение от Магнитогорска, которое они потерпели в четверг, было случайностью. Но этого сделать у них не получилось.

Первый период прошёл с преимуществом гостей, а вот во втором они провалились, пропустив три безответных шайбы. Отличились Ткачёв, Саюстов и Гичибеков. Нельзя сказать, что Кареев, вышедший со стартового свистка защищать ворота «Салавата», был целиком и полностью виноват в каком-то из голов, но после третьего его заменил Скривенс. Некоторую надежду гостям подарил Солодухин, отквитав одну шайбу. Но надежда эта была недолгой, потому что уже к середине третьего периода Саюстов и Фищенко довели счёт до крупного. «Салават» потерпел, таким образом, второе подряд чувствительное поражение подряд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Лидер Востока оступился в Хабаровске

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 1 0:1, 3:0, 0:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Свитов (Глинкин, Косов) – 02:38 (5x5), 1:1 – Зогорна (Литовченко, Атюшов) – 21:50 (5x4), 2:1 – Рассказов (Литовченко, Потехин) – 23:06 (5x5), 3:1 – Горшков (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 31:54 (5x5)

Вторая сенсация произошла в Хабаровске, где местный «Амур» принимал лидера Восточной конференции казанский «Ак Барс». «Тигры» в этом сезоне довольно удачно играют с командами, которые превосходят их в классе, и в отчётном поединке они это вновь доказали. Подопечным Зинэтулы Билялетдинова удалось открыть счёт – на третьей минуте встречи это сделал Александр Свитов. Но, как и в случае с «Салаватом», этот гол стал для них единственным в матче. Для того, чтобы перевернуть игру и сделать результат, «Амуру» хватило отрезка с 22-й по 32-ю минуты. Зогорна, Рассказов и Горшков отправили по шайбе в ворота Гарипова, чем и предопределили победу хозяев.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Куньлунь» оказался сильнее «Нефтехимика»

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 0 0:0, 0:0, 2:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Воробей (Блэкер, Брюле) – 40:23 (5x4), 2:0 – Дефацио (Вольски) – 55:48 (5x5)

В гости к «Куньлуню», который до отчётной встречи потерпел четыре поражения подряд, приехал нижнекамский «Нефтехимик». Для подопечных Майка Кинэна победа в этой встрече была жизненно необходима, и они её добились. Первые два периода в Шанхае прошли без забитых голов, а вот в третьем хозяева склонили чашу весов в свою пользу. Спустя всего 23 секунды после выхода на лёд со второго перерыва Павел Воробей прицельным кистевым броском со средней дистанции открыл счёт. А Брэндон Дефацио на 56-й минуте удачно замкнул прострел Войтеха Вольски.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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Голевое пиршество в Екатеринбурге

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
6 : 4 2:1, 1:1, 3:2
Лада
Тольятти
1:0 – Паре (Миловзоров, Трямкин) – 00:14 (5x5), 1:1 – Валуйский (Мастрюков) – 03:32 (5x5), 2:1 – Крикунов (Паре, Трямкин) – 15:19 (5x5), 2:2 – Мастрюков (Капустин, Дженовей) – 23:11 (5x4), 3:2 – Трямкин (Миловзоров) – 23:36 (5x5), 3:3 – Белоусов (Воробьёв, Бочаров) – 42:41 (5x4), 4:3 – Миловзоров – 47:45 (5x5), 4:4 – Белоусов (Кириллов, Капустин) – 52:31 (5x5), 5:4 – Миловзоров – 55:10 (5x5), 6:4 – Крикунов (Миловзоров, Трямкин) – 59:25 (en)

На Урале состоялся самый результативный матч игрового дня. «Автомобилист» принимал «Ладу», и перед началом поединка казалось, что он спокойно сможет её обыграть. Но не тут-то было. Голы в этой игре начали сыпаться как из рога изобилия уже с самого её начала — Фрэнсис Паре открыл счёт уже на 15-й секунде. До первого перерыва команды успели обменяться заброшенными шайбами, и хозяева ушли отдыхать, ведя в счёте 2:1.

А вот в дебюте второго периода гости усилиями Мастрюкова выровняли положение, правда, спустя 25 секунд получили пробоину от Трямкина, который был вызван в сборную. При такой же расстановке команды дошли до второго перерыва, а вот в заключительном игровом отрезке они набросали друг другу пять шайб. Результативнее в ней оказались хозяева – 6:4.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ярославль дрался, но проиграл

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
0 : 1 0:0, 0:1, 0:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Яшин (Евсеенков, Кагарлицкий) – 38:21 (5x4)

В течение первых двух периодов на площадке была примерно равная борьба, и ни одна из команд долго не могла изменить положение в свою пользу. Катализатором послужило нарушение Александра Елесина, который получил «5+20». «Сталевары» воспользовались своим шансом — отличился Олег Яшин, удачливее остальных сыгравший на пятачке. Естественно, в третьем периоде ярославцы пошли в атаку, и у них были моменты для того, чтобы выправить положение. Но череповчане мужественно выстояли, и увезли победу с футбольным счётом из города на Волге, а Сергей Магарилов оформил «сухарь» в своём втором матче в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Минчане прервали победную серию «Спартака»

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
5 : 4 0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0
Спартак
Москва
0:1 – Кузнецов (Воронин) – 12:18 (5x5), 0:2 – Провольнев (Хохлачёв, Лаюнен) – 22:15 (4x4), 1:2 – Китаров (Устиненко, Степанов) – 32:45 (5x4), 2:2 – Степанов (Знахаренко, Шарангович) – 34:37 (5x5), 3:2 – Хенкель (Степанов, Шарангович) – 36:47 (5x5), 3:3 – Хохлачёв (Калинин) – 39:59 (5x4), 4:3 – Скилле (Фонтейн, Граньяни) – 49:00 (5x4), 4:4 – Пепеляев (Воронин) – 57:46 (5x5), 5:4 – Шарангович – 65:00 ( ПБ)

До этой встречи «Спартак» выиграл в пяти матчах подряд. И поначалу казалось, что и в этой встрече он одержит победу. К началу второго периода москвичи вели 2:0: отличились Кузнецов и Провольнев. Но к концу игрового отрезка минчане смогли не только выровнять положение, но и сами вышли вперёд. Шайбы на счету Степанова, Китарова и Хенкеля. Хозяева должны были уходить на второй перерыв, ведя в счёте, но Александр Хохлачёв спутал им карты, забив на последней секунде.

В начале третьего периода у красно-белых был шикарный шанс на то, чтобы снова выйти вперёд — они более полутора минут играли в формате «5 на 3», но им это не удалось. Наказание наступило быстро — Джек Скилли забросил четвёртую шайбу “Динамо”. Но “Спартак” не сдался, и на 58-й минуте Пепеляев перевёл игру в овертайм. Дополнительное время победителя не выявило, а победный буллит оформил Егор Шарангович. Таким образом, «Динамо» выиграло и прервало победную серию «Спартака».

CКА пришлось попотеть, чтобы выиграть у Риги

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3 : 2 1:1, 1:0, 1:1
Динамо Р
Рига
1:0 – Кетов (Гавриков) – 15:34 (5x5), 1:1 – Макмиллан (Балинскис, Кристо) – 18:19 (5x5), 2:1 – Прохоркин (Ковальчук, Зубарев) – 39:59 (5x5), 3:1 – Широков (Калинин) – 48:55 (5x5), 3:2 – Кристо (Индрашис, Салмела) – 58:11 (5x5)

Перед матчем многие гадали, сколько же набросает СКА сопернику. Предположения были разными, но рижане, к их чести, держались очень достойно. Первый период закончился ничьей, причём, что удивительно, — результативной. На 16-й минуте Кетов открыл счёт, но в концовке игрового отрезка Макмиллан его выровнял. Такое положение вещей держалось ещё двадцать минут игрового времени, за которые Николай Прохоркин успел не реализовать буллит. Правда, он же и вывел СКА вперёд, причём за секунду до конца второй двадцатиминутки.

В третьей двадцатиминутке Широков увеличил отрыв СКА, но рижане бились до последнего и закончили матч с достойным счётом – 2:3.

Не забив с игры, «Торпедо» увезло победу из Москвы

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Паршин – 65:00 ( ПБ)

«Торпедо» перед матчем в Москве проиграло пять матчей к ряду, и злые языки уже потихоньку начали говорить о возможной отставке Петериса Скудры. И его команда вышла на лёд заряженной. Об этом говорит хотя бы то, что в первом периоде они перебросали динамовцев более чем в три раза – 17-5. А в самом конце второго периода гости получили право на буллит, но Егор Дугин не смог забить своей бывшей команде. Нули на табло сохранялись до конца дополнительного времени, а победу гостям принёс точный буллит Паршина.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Шипачёв возвращается в Россию

Контракт российского форварда Вадима Шипачева с клубом «Вегас Голден Найтс» будет расторгнут 1 ноября, сообщил агент игрока в Северной Америке Петр Свобода.

«Контракт будет расторгнут достаточно быстро, уже завтра. В России его интересы представляет мой компаньон, поэтому лично я не знаком с нынешней ситуацией. Однако могу сказать, что Вадим, получив здесь определенный опыт, решил вернуться назад. Выплаты по оставшейся части зарплаты по контракту будут отменены.

Уверен, у него всё будет хорошо. Он отличный игрок и в скором времени достаточно быстро привлечёт внимание клубов КХЛ», — цитирует Свободу ТАСС.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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