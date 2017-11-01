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Текст: Владислав Уткин
Фото: hcsibir.ru

«Йокерит» не увезёт очков из Новосибирска. Прогнозы на игровой день КХЛ

Эдуард Занковец встретится с бывшей командой, а ЦСКА не испытает проблем с «Югрой».
1 ноября 2017, среда. 07:00 Хоккей

«Сибирь» — «Йокерит»

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Йокерит
Хельсинки

Финские хоккеисты приехали в Новосибирск после неудачи в Астане, где они проиграли «Барысу» со счётом 0:4. Это было уже второе поражение от казахстанской команды за последнюю неделю. Вообще, в последних пяти встречах подопечные Юкки Ялонена проиграли четырежды, и победная серия из 15 матчей осталась уже далеко позади. Реальность для «шутов» сейчас довольно непростая, команда находится в поездке по Сибири, где лёгких игр у неё не будет. Что касается подопечных Павла Зубова, то они вернулись домой с выездной серии, где им удалось отобрать очки у «Торпедо» и «Северстали», что само по себе неплохо. У сибиряков приподнятое настроение, вдобавок у них будет поддержка домашних трибун, и за счёт этого они смогут отметить 55-юбилей победой.

Прогноз: победа «Сибири» в дополнительное время.

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«Авангард» — «Витязь»

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
Витязь
Московская область

Подмосковная команда приезжает в гости к одному из лидеров Восточной конференции. Приезжает в далеко не лучшем расположении духа, ведь двумя днями ранее она проиграла в Ханты-Мансийске местной «Югре» со счётом 1:4. К слову, для команды Анатолия Емелина это была самая крупная победа в сезоне. Форма подольчан далека от идеала, и поэтому «Авангард» не должен испытать больших проблем в этой встрече. Команда Андрея Скабелки в предыдущем матче в равной борьбе уступила ЦСКА, и поэтому она сейчас жаждет отыграться. Подольчане, к их несчастью, подвернутся омичам под горячую руку.

Прогноз: победа «Авангарда» в основное время.

«Барыс» — «Слован»

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Слован
Братислава

Фаворит в этой встрече очевиден. «Барыс» находится в классной форме и пока проводит один из лучших в своей истории сезонов в КХЛ, а вот «Слован» постепенно теряет все шансы на попадание в плей-офф. Интриги, безусловно, добавит то, что главный тренер братиславской команды Эдуард Занковец сыграет против своей бывшей команды. Конечно, это может дополнительно подстегнуть «Слован», но вряд ли настолько, чтобы он смог зацепиться за очки в Астане. «Барыс» же продолжает свою домашнюю серию. Команда борется за второе место на Востоке, и не видно причин, по которым она может хоть как-то оступиться в предстоящей встрече.

Прогноз: победа «Барыса» в основное время.

«Югра» — ЦСКА

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
ЦСКА
Москва

Победив в Омске, ЦСКА отправляется в Ханты-Мансийск, где сыграет с местной «Югрой». Восемь игроков из коллектива Игоря Никитина – Илья Сорокин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин и Михаил Григоренко были вызваны в сборную России на игры Кубка Карьяла. Наверняка этот факт лишний раз воодушевит их. Касаемо «Югры» стоит отметить, что команда в последней игре не оставила никаких шансов «Витязю». Югорчане начинают выбираться из того болота, в которое они угодили в начале сезона. Их отставание от зоны плей-офф сейчас составляет пятнадцать очков, и ситуация для них не выглядит столь безнадёжной, как месяцем ранее. Тем не менее разница в классе между командами ощутима, и ЦСКА одержит уверенную победу.

Прогноз: победа ЦСКА в основное время.

Олимпийский прицел Знарка. Без Маркова и партнёров Капризова по ЦСКА
Ещё нет Ильи Ковальчука. Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Барыс ХК Витязь ХК Йокерит ХК Сибирь ХК Слован ХК ЦСКА ХК Югра
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