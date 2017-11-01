Разжалованный «рыцарь». 6 клубов КХЛ для Шипачёва

Карьера Вадима Шипачёва в НХЛ завершается, так и не успев начаться. Россиянин летом стал вторым хоккеистом новичка лиги «Вегаса», получил хороший контракт, но последовавший драфт расширения спутал ему все карты. «Рыцари» набрали состав, из которого Шипачёв вылетел уже по итогам выставочных матчей. Нашего хоккеиста дважды ссылали в фарм-клуб, но он по собственной инициативе так и не провёл ни одной игры в АХЛ, что весьма удивило и разозлило «Вегас», и теперь вопрос о расторжении контракта практически решён. Шипачёв возвращается в Россию, а мы пытаемся понять, где продолжит карьеру один из лучших центральных нападающих с российским паспортом.

Очевидно, Вадим и его агент будут рассматривать предложения только из топ-клубов. Пока только одна команда публично отказалась от услуг Шипачёва: вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин заявил, что в Магниторске не хотят ничего знать о событиях, которые происходят вокруг Вадима. Другие лидеры нашего хоккея от Шипачёва не открещивались, а значит, он может оказаться в одной из этих команд.

Президент СКА Геннадий Тимченко почти напрямую говорит, что в ближайшее время для Вадима закрыты двери как в сборную, так и в её базовый клуб.

СКА

Когда речь идёт о российском игроке с именем, у которого не получилось в НХЛ, на ум сразу приходит СКА, который в последние годы проводит политику возвращения отечественных хоккеистов из-за океана. Антон Белов, Сергей Плотников, Сергей Калинин – Вадим Шипачёв стал бы логичным продолжением этого списка. Тем более что воспитанник череповецкого хоккея ещё в прошлом сезоне выступал за СКА и был ведущим игроком той команды.

Потерю Шипачёва в Санкт-Петербурге не заметили: команда набрала фантастический ход, практически не теряет очков и в пополнении по ходу сезона не нуждается. Однако если рассмотреть именно центральную ось «армейцев», то нельзя сказать, что там нет места для Вадима. Да, есть Павел Дацюк, Ярно Коскиранта, Николай Прохоркин, Сергей Калинин, Виктор Тихонов. Но тот же Дацюк уже немолод, стал часто получать травмы и из-за этого пропустил почти весь прошлый плей-офф, а остальные центрфорварды СКА уступают Шипачёву в классе.

Так что при желании место Вадиму в СКА бы нашли, но, похоже, в этом вопросе есть и другая сторона.

Руководство питерцев после прошлого сезона хотело оставить игрока в своей команде, мотивируя его в том числе и участием в Олимпиаде. Однако Шипачёв поехал в НХЛ, и в Санкт-Петербурге могли затаить на него обиду. И если официальное заявление клуба по поводу возможного возвращения Вадима в Санкт-Петербург наполнено корректными высказываниями об уважении контрактов между НХЛ и КХЛ, то комментарий президента СКА Геннадия Тимченко о шансах Шипачёва на Олимпиаду почти напрямую говорит о том, что в ближайшее время для Вадима закрыты двери как в сборную, так и в её базовый клуб.

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ЦСКА

Если не в СКА, то в ЦСКА? Увы, реалии современного российского хоккея таковы, что у незаурядного игрока с российским паспортом мало шансов в КХЛ примерить форму без армейской звезды на груди. ЦСКА делить с Шипачёвым нечего, в вопросе возвращения русских игроков из НХЛ московские «армейцы» летом даже обскакали питерских, так что в теории ЦСКА – главный претендент на Вадима.

Нынешнего состава «Ак Барсу» хватает, чтобы быть главным фаворитом от конференции на финал Кубка Гагарина. Но, чтобы бороться за сам трофей с западными грандами, казанцам нужно усиление.

Другое дело, что хоккеистов в ЦСКА – на два состава, Игорь Никитин даже при условии постоянных побед команды вынужден проводить ротацию, чтобы никого не обидеть, а Антон Бурдасов уже стал жертвой невероятной конкуренции. Центрфорвардов у ЦСКА также полным-полно: Александр Попов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Грегг Скотт, Андрей Светлаков, Константин Окулов. Трудно представить, как сюда впишется Шипачёв, пусть уровень Вадима, может быть, и повыше многих центров ЦСКА. Тем более что ситуация с Шипачёвым в Америке показала, что конкуренцию Вадим переносит плохо, ему не хватает терпения, он привык иметь постоянное место в составе, иначе может возникнуть конфликт. Пойдут ли на такие меры в ЦСКА, рискнув благоприятной атмосферой внутри команды ради классного, но капризного хоккеиста?

Президент «армейцев» Игорь Есмантович говорит, что пока переговоров с Шипачёвым ЦСКА не ведёт, но если Вадим всё же окажется в московской команде, то это в первую очередь добавит головной боли тренерскому штабу, которому придётся вписывать ещё одного игрока в и без того раздутый до предела ростер.

«Ак Барс»

Итак, СКА и ЦСКА, похоже, не испытывают особого желания приглашать Шипачёва, а значит в борьбу за него смело могут включиться и другие клубы. Одним из вероятных кандидатов на Вадима наверняка будет «Ак Барс», уже приютивший летом экс-энхаэловца Андрея Маркова. У казанцев нет видимой проблемы с центрами, но и глубина в этой линии не просматривается. Владимир Ткачёв, Александр Свитов, Фёдор Малыхин, Антон Ландер, да травмированный Андрей Попов – вот и всё богатство казанцев в центральной оси. Добавим к этому, что Свитов проводит невзрачный сезон, а также никто не отменял фактор внезапных травм.

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Нынешнего состава «Ак Барсу» хватает, чтобы уверенно лидировать на Востоке и быть главным фаворитом от конференции на финал Кубка Гагарина. Но, чтобы бороться за сам трофей с западными грандами, казанцам нужно усиление, и Шипачёв может добавить «Ак Барсу» мощи и вариативности в атаке.

«Салават Юлаев»

Уфимской команде сезон пока даётся тяжело, «Салават» привыкает к системе и требованиям нового тренера, а по ходу чемпионата исправляются летние ошибки в селекции. Весь октябрь Эркка Вестерлунд жаловался на проблему центра во втором звене, обнажившуюся после травмы Ильи Зубова, но даже после выхода Зубова на лёд ситуация с центральными нападающими в Уфе далека от идеальной.

Сейчас в команде есть ударная тройка, в которой «центрит» Йоонас Кемппайнен, вернулся Зубов, а из остальных чистых центрфорвардов в «Салавате» остались только Евгений Коротков и Михаил Юньков. При всём уважении к этим хоккеистам – это не уровень одного из лидеров Востока.

При всех проблемах «Авангарда» с составом до предметного интереса омичей к Шипачёву, по словам Шалаева, как до луны.

Так что Вадим Шипачёв, конечно, интересен уфимцам, что и подтверждает генеральный менеджер Леонид Вайсфельд, но найдутся ли у «Салавата» средства, чтобы потянуть аппетиты Шипачёва? Тем более что совсем недавно уфимцы приобрели Антона Бурдасова, который по слухам стал самым высокооплачиваемым хоккеистом «Салавата», обогнав даже Линуса Умарка.

«Авангард»

Вот кому сильный центральный нападающий с российским паспортом не просто нужен, а жизненно необходим, так это «Авангарду». У омичей с начала сезона вылетели уже три основных центра команды, и если Михаил Фисенко и Юхан Сундстрём должны вернуться к ноябрю-декабрю, то Валентин Пьянов выбыл до конца сезона. В результате сейчас у омичей в первых двух звеньях выходят непрофильные центрфорварды Пётр Хохряков и Семён Кошелев, что существенно добавляет головной боли Андрею Скабелке.

Кроме того, на контрактах у «Авангарда» находится сразу семь легионеров, а значит искать центрального нападающего нужно среди россиян. Но говорить о том, что омичи главные претенденты на Шипачёва, нельзя по той причине, что «Авангард» может просто не потянуть финансовые запросы нападающего. Президент «ястребов» Владимир Шалаев неоднократно заявлял, что клуб существует в режиме экономии, что не предполагает крупных спонтанных затрат по ходу сезона. Поэтому при всех проблемах «Авангарда» с составом до предметного интереса омичей к Шипачёву, по словам Шалаева, как до луны.

«Локомотив»

Ещё одним клубом, который может быть заинтересован в услугах Шипачёва, является «Локомотив». Ярославцы пережили кризис конца сентября-начала октября, но в команду пришёл Дмитрий Квартальнов, который не прочь расширить возможности «Локомотива» за счёт привлечения новых игроков.

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Из центрфорвардов ярославцев уровень держит только Петри Контиола, а Александр Кадейкин, Павел Красковский и Даниил Апальков могут играть лучше. Возможный переход Шипачёва в Ярославль моментально бы превратил Вадима в ключевого хоккеиста «Локомотива».

Напомним, что «железнодорожники» уже давно ведут переговоры с Андреем Локтионовым, который провёл в Ярославле последние три сезона, но никак не могут договориться с хоккеистом и его агентом по поводу суммы контракта. Как знать, может, общение по поводу контракта с Шипачёвым станет для «Локомотива» более продуктивным.