Дети хоккеистов в НХЛ. Тарасенко, Наместников и другие. Часть 1

В нынешнем сезоне в НХЛ дебютировал сын четырёхкратного обладателя кубка Стэнли Клода Лемье – Брендан. Мы решили вспомнить другие случаи, когда дети бывших хоккеистов дорастали до уровня НХЛ.

Сын четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье дебютировал в НХЛ

Тай Доми – Макс Доми

Отец: знаменитый тафгай с албанскими корнями, который терроризировал НХЛ с 1989 по 2006 год. Наибольший след оставил в истории «Торонто», в составе которого дебютировал, а также выступал последние 11 лет карьеры. Провёл под 300 драк, заработал за карьеру 3515 минут штрафа (третий результат в истории НХЛ) и 245 очков. Никому не давал спуску, дрался и хитовал не только соперников, но однажды избил даже болельщика, который имел неосторожность полезть к нему в штрафбокс с оскорблениями. Носил прозвище Албанский Агрессор.

Сын: родился в 1995 году в Виннипеге. Дерётся гораздо меньше, зато к 22 годам собрал приличную коллекцию наград. В составе сборной Канады Макс выигрывал мемориал Глинки (2012), молодёжный чемпионат мира (2015), по итогам которого был признан лучшим форвардом турнира, а также чемпионат мира (2016). Дважды становился чемпионом OHL в составе «Лондон Найтс». В 2013-м его выбрала «Аризона» в первом раунде, в НХЛ дебютировал в 2015 году и сходу стал вторым бомбардиром команды (52 очка), пропустив вперёд лишь защитника Экман-Ларссона. Сейчас он второй бомбардир «койотов» с девятью очками, а всего в НХЛ набрал 99 (28+71) баллов в 152 играх. А ещё у Доми диабет первого типа, и ему приходится проверять кровь по несколько раз и при необходимости делать инъекции инсулина даже во время игры. Ему поставили диагноз в 12 лет, а когда он узнал, что знаменитый Бобби Кларк также страдает этим заболеванием, взял себе его 16-й номер.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Андрей Тарасенко – Владимир Тарасенко

Отец: один из лучших бомбардиров чемпионатов России 1990-х, участник Олимпиады 1994 года. Играл за «Сибирь» и СКА Новосибирск в первой лиге СССР, затем переехал в Ярославль и провёл семь лет в «Торпедо», после чего ушёл в «Ладу», а заканчивал карьеру в казахстанском «Казахмысе». В 1996 и 1998 годах становился лучшим бомбардиром чемпионата, а в 98-м также был признан самым ценным игроком турнира. В 1997 году в составе тольяттинской команды завоевал серебро чемпионата России. Всего в чемпионатах России и СССР на его счету 376 (145+231) очков в 494 играх. С сезона-2008/09 входит в тренерский штаб родной «Сибири», где также работал и с сыном.

Сын: родился в Ярославле в 1991 году, начал заниматься хоккеем в Новосибирске. Дебютировал за главную команду «Сибири» в 17 лет и забил в первой же смене первым броском. В 2009 году стал серебряным призёром ЮЧМ, набрал 15 (8+7) очков в семи играх и вошёл в символическую сборную турнира. В 2010-м впервые принял участие в МЧМ, а в 2011-м был капитаном легендарной золотой «молодёжки», которая сенсационно обыграла в финале канадцев, уступая 0:3 в третьем периоде.

В 2010-м был выбран «Сент-Луисом» на драфте под общим 16-м номером, уехал в НХЛ в сезоне-2012/13 и с тех пор Русский Танк набирает ход с каждым годом. Прямо сейчас скромный парень из Ярославля – главная звезда «Сент-Луиса», один из лучших российских хоккеистов, не только прирождённый снайпер, но и отличный распасовщик. Старается делать всё, чтобы привести команду к главной цели. Самым удачным для «Блюз» стал плей-офф 2016 года, когда она впервые за 15 лет вышла в финал Запада, а сам Тарасенко набрал в 20 матчах 15 (9+6) очков. Сейчас «Сент-Луис» занимает вторую строчку в турнирной таблице, а Владимир идёт по графику «очко за матч» — шесть шайб и восемь передач в 13 играх. Всего в НХЛ у него 298 (151+147) баллов в 354 матчах.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Евгений Наместников – Владислав Наместников

Отец: мобильный защитник, умеющий отдать пас, воспитанник горьковского «Торпедо». Дважды в составе сборной СССР завоёвывал серебро молодёжных чемпионатов мира (1990, 1991). Из «Торпедо» перешёл в ЦСКА, где отыграл два года, а затем уехал в Северную Америку, но закрепиться в НХЛ не сумел. Задрафтованный «Ванкувером» в 1991 году в шестом раунде, выступал в системе клуба четыре сезона, большую часть времени проводя в АХЛ. Затем были «Айлендерс» и «Нэшвилл», за которые он не провёл и 10 матчей. Всего на его счету 196 (53+143) очков в 307 играх АХЛ и девять передач в 43 матчах НХЛ. Заканчивал карьеру в России, где успел поиграть за «Ладу», «Ак Барс», ЦСКА, «Химик» и ХК МВД. Повесив коньки на гвоздь, сначала вошёл в тренерский штаб «Красной Армии», с которой выиграл кубок Харламова в 2011-м, затем перешёл в главную команду, потом несколько лет работал с Алексеем Кудашовым в «Атланте» и «Локомотиве». Сейчас Евгений вновь в НХЛ, где работает скаутом «Торонто».

Сын: родился в 1992 году в Воскресенске, уехал в Америку вместе с папой, когда ему ещё не исполнилось и года, а вернувшись в Россию, стал заниматься хоккеем в «Химике». В отличие от отца, выступает на позиции форварда. Сыграл на ЮЧМ-2010, набрав 7 (5+2) очков в семи играх, а на следующий год отправился в OHL, где за два сезона наколотил 139 (52+87) быллов в 131 матче. В 2011-м был задрафтован «Тампой» в первом раунде под 27-м номером, с 2012-го по 2015-й курсировал между АХЛ и НХЛ, а с сезона-2015/16 стал полноценным игроком основного состава «молний». В сборной России дебютировал сразу на Кубке мира, где в трёх играх забил один гол. Сейчас выходит в первом звене лидера НХЛ, набирает не так много очков, как партнёры, но идёт по солидному графику и помогает зажигать Кучерову и Стэмкосу. В 13 матчах этого сезона у него 13 (5+8) очков, а всего в НХЛ – 92 (38+54) в 214 играх.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Отец: высокий и мощный центрфовард из Новосибирска, который в середине 90-х уехал в Финляндию, где и остался. В молодости долгое время выступал в первой лиге СССР за «Сибирь», затем уехал на повышение в «Спартак», за который провёл пять лет. После этого, с остановкой на один сезон в Италии, оказался в «Таппаре», для которой стал знаковым игроком. Барков-старший выступал за финскую команду 10 лет, стал с ней чемпионом в 2003-м, дважды выигрывал серебро. На международном уровне приглашался в сборную России, трижды участвовал в чемпионатах мира (1992, 1997, 1999). После завершения игровой карьеры остался в системе клуба в качестве тренера. В 2010 году отправился в Магнитогорск, где был помощником главного тренера, а затем возглавил команду. Также работал в «Ак Барсе» и «Амуре», в настоящее время тренирует молодёжную команду «Куньлунь».

Сын: родился в 1995 году в Финляндии, где вырос и делал первые шаги в хоккее. В 16 лет стал самым молодым финским игроком в истории, который принял участие в МЧМ. В 2013-м был выбран «Флоридой» под общим вторым номером и в том же году дебютировал в НХЛ. Является ведущим центром «Пантерз». Уже в 19 лет выиграл бронзу Олимпиады в составе сборной Финляндии. Универсальный форвард, который показывает прекрасную игру на «точке», отлично видит площадку и обладает хоккейным чутьём. Может забить сам, а может раздавать передачи-конфетки. Надёжен в обороне, эффективен в большинстве – Барков играет во всех ситуациях. В НХЛ за 263 игры набрал уже 185 (77+108) очко, а в этом году в 11 играх забил четыре гола и сделал 10 передач.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Александр Гальченюк – Алекс Гальченюк

Отец: был техничным и физически развитым центрфовардом, который умел отдать пас и красиво разыграть шайбу. Воспитанник минской «Юности», игрок сборных СССР и Беларуси. Участник юниорского чемпионата Европы, двух молодёжных чемпионатов мира — в 1986 выиграл золото, а в следующем году участвовал в знаменитой драке стенка на стенку между командами Канады и СССР. Ко времени выступлений за «молодёжку» уже перебрался в московское «Динамо», откуда его взяли на Кубок Канады 1991 года. Став трёхкратным чемпионом страны с бело-голубыми (1990-92), стал колесить по свету. Сначала уехал в Северную Америку, где выступал за команды низших лиг, а в сезоне-1995/96 успел поиграть за немецкий «Айсбэрен». В 1997 году уже в составе сборной Беларуси поехал на Олимпиаду в Нагано, а затем вернулся из США в Европу. Играл за «Авангард», затем в экзотической для хоккея Италии, Швейцарии. Сезон-2002/03 провёл в «Химике» и СКА, а затем окончательно вернулся на родину. Завершил карьеру в сезоне-2006/07. В 2010-2013 годах работал помощником главного тренера в команде OHL «Сарния», где в то время выступал его сын.

Сын: родился в Висконсине в 1994 году, заигран за сборную США. Юркий и мастеровитый форвард с мягкими руками и отличным броском, который умеет оказаться в нужный момент в нужном месте. Начал заниматься хоккеем в Москве, затем перебрался в Канаду и за три года в OHL набрал 144 (58+86) очка в 103 играх. Выступлением в «Сарнии» обратил на себя внимание скаутов и был выбран «Монреалем» на драфте 2012 года под общим третьим номером. Через полгода в составе сборной США выиграл МЧМ, после которого отправился прямиком в НХЛ, где как раз стартовал укороченный из-за локаута сезон. Сразу не затерялся в «Монреале», в первый же год выбив 27 очков. Находится на ведущих ролях в «Канадиенс». Правда, лишь раз преодолевал отметку в 50 очков за сезон, но мало кто из его партнёров может похвастаться лучшей результативностью. На его счету 208 (93+115) баллов в 348 играх и 4 гола в 12 матчах этого сезона.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Петер Штястны и Пол Штястны

Отец: великий словацкий игрок, который заявил о себе уже в 18 лет, играя вместе с братьями Марианом и Антоном в «Словане». В 19 завоевал бронзу МЧМ в составе сборной ЧССР, в 20 играл на Кубке Канады, в 22 помог «Словану» впервые в истории выиграть чемпионат Чехословакии. В 23 сыграл на Олимпиаде, а в 24 сбежал вместе с братом Антоном в Канаду, где их уже ждал «Квебек». Через год к ним присоединился и Мариан. Петер сразу же установил рекорд – 70 передач и 109 очков в дебютном сезоне и выиграл «Колдер Трофи». В 80-е Штястны был одним из самых результативных игроков НХЛ, практически не уступая Гретцки и Лемье. Он доминировал на льду, превратив «Квебек» из аутсайдера в одного из лидеров лиги.

Шесть сезонов кряду набирал больше 100 очков, а отметки в 1000 баллов сумел достичь в течение одного десятилетия. Петер получил канадское гражданство и выиграл со сборной Кубок Канады — 1984. В 1985-м получил капитанскую нашивку в «Квебеке», которую носил пять лет. Его 26-й номер был впоследствии выведен клубом из обращения. В 1990-м был обменён в «Нью-Джерси», а через четыре года стал игроком «Сент-Луиса». Сыграл на Олимпиаде в Лиллехаммере за сборную Словакии. Завершил карьеру игрока в 1995 году, а через три года был включён в Зал славы. В НХЛ на его счету 1239 (450+789) очков в 977 играх. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Квебека»/«Колорадо» после Джо Сакика и первое место по количеству очков среди словацких игроков в НХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Сын: Пол родился в Квебеке в 1985 году, начинал карьеру в студенческих и молодёжных лигах США. В 2005 году помог университету Денвера стать чемпионом NCAA и был признан лучшим новичком сезона. В том же году был выбран «Колорадо» (бывшим «Квебеком») под общим 44-м номером и дебютировал в НХЛ в сезоне-2006/07. Выступает под тем же номером, что и отец – 26-м.

В первый же год вошёл в тройку бомбардиров команды, набрав 78 (28+50) очков, и установил рекорд лиги по продолжительности серии с набранными очками среди новичков (20 матчей). Долгое время был одним из лидеров «лавин», а с сезона-2015/16 играет за «Сент-Луис». Сейчас он – центрфорвард первого звена и пятый бомбардир команды с 11 (4+7) очками. Всего в НХЛ Штястны набрал 604 (208+396) очка в 755 играх. На международном уровне дважды выступал на Олимпиаде за сборную США, в 2010-м завоевав серебро.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.