Как разбудить вулкан имени Радулова. Такого русского полюбит даже Хичкок

Провал в матче с «Колорадо» и послание Хичкока

Подписать контракт на пять лет и $ 31,25 млн, получить в партнёры по тройке одних из самых результативных игроков НХЛ последних лет — Александр Радулов был обречён на успех в «Далласе».

Но наши ожидания – это наши проблемы. Начало сезона выдалось совсем другим, нежели чем рассчитывали болельщики, игроки и тренеры «звёзд». Команда чередовала победы с поражениями, а в активе Радулова была всего одна заброшенная шайба (да и то в пустые ворота) в девяти играх.

Матч с «Колорадо» россиянин закончил с полезностью «-3», был переведён по ходу игры в четвёртое звено и вдобавок к этому врезался в одном из эпизодов в судью. Момент, который хорошо характеризовал игру Радулова на старте сезона – сумбур и большое желание объять необъятное.

«Колорадо» — «Даллас»: Радулов врезался в арбитра

Главный тренер «Далласа» Кен Хичкок не мог больше молчать.

«Реальное положение вещей состоит в том, что в атаке нас тащит пара человек, и мы просим одних и тех же людей делать всё. Не все вносят свой вклад. Если мы хотим быть хорошей командой, побеждать на выезде, надо, чтобы вклад вносили больше людей. Чтобы выигрывать, особенно в этом дивизионе, нам нужно, чтобы гораздо больше людей показывали на порядок большую самоотверженность и состязательность», — эти слова в первую очередь были адресованы именно Радулову.

Он не сломался ни после провального матча с «Колорадо», ни после обидного рикошета в Эдмонтоне. Не ныл, когда не удавалось забить, не обижался, когда Хичкок дал понять, что пора что-то менять.

При этом у Хичкока сложилась репутация тренера, который не любит русских хоккеистов. Даже сейчас болельщики припоминают ему истории с Николаем Жердевым и Никитой Филатовым в «Коламбусе». Можно было предложить, что после матча с «Колорадо» позиции Радулова пошатнуться, но Хичкок пошатнул их настолько, насколько это было нужно, чтобы разбудить вулкан имени Радулова. Да, матч с «Эдмонтоном» он начал в третьем звене, но сохранилось его игровое время в большинстве, а потом, когда Хичкок увидел, что искры от коньков Радулова летят в нужном направлении, вернул его в тройку к Сегину и Бенну.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

Два одинаковых Радулова в атаке и два разных в обороне

В матче с «Эдмонтоном» россиянин набрал три очка, но все забыли о его лучшей игре в сезоне на 58-й минуте, когда он неосторожно попытался заблокировать бросок защитника «нефтяников» Мэтта Беннинга. Не лечь под шайбу, а остановить её коньками и клюшечкой. Можно не сомневаться, что Радулов осознал свою ошибку в ту же секунду, когда шайба после рикошета от него полетела в один угол ворот, а Бен Бишоп двинулся в другой. И после матча он думал не о трёх баллах за результативность, а об этом моменте, который оставил его команду

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Эдмонтона».

Победный гол и заблокированный бросок за 18 секунд до сирены

Хичкок, кстати, на этот раз ни слова не сказал про Радулова. Даже не намекнул на его ошибку. Накопленный опыт подсказывал ему, что россиянин встал на правильный путь и нужно поддержать его. Филатова или Жердева в такой ситуации Хичкок мог бы вообще не выпустить на следующий матч или отправить в третье-четвёртое. Но он оставил Радулова в первом звене, а тот в ответ забил победный гол в матче с «Калгари».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Он не сломался ни после провального матча с «Колорадо», ни после обидного рикошета в Эдмонтоне. Не ныл, когда не удавалось забить, не обижался, когда Хичкок дал понять, что пора что-то менять. За умение выжать из себя в нужный момент 110% – Радулова уважают во всём хоккейном мире. И главное – это не победный гол в ворота «Калгари», а то, как он заблокировал бросок соперника за 18 секунд до конца основного времени. Не за счёт клюшки и коньков, как в Эдмонтоне, а бросился всем телом на лёд. И ведь Хичкок не побоялся выпустить его на лёд в такой ситуации.

Главное – это не победный гол в ворота «Калгари», а то, как он заблокировал бросок соперника за 18 секунд до конца основного времени.

«Блокированный мною бросок на последней минуте? Соперник заменил вратаря, а нам нужно было отстоять победу. Если необходимо подставляться под шайбу, то надо это делать. Нельзя жалеть себя», — так прокомментировал этот эпизод Радулов.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

«Он показывает молодым, как необходимо бороться в этой лиге»

«Больше всего мне нравится в нём то, что он не боится важных моментов, — сказал Хичкок. — Радулов – непредсказуемый игрок. Он творит на льду, и это надо принимать как должное. Он борется за шайбу, и это важная часть его игры. В нём силён дух соперничества, он повышает заряженность всей команды на победу. Он пытается делать такие вещи, на которые получает зелёный свет, а другие игроки, если попытаются, получат красный или жёлтый. Он очень эффективен. Это видно уже на протяжении четырёх или пяти матчей, поэтому мы его и взяли в команду».

Дальше Радулов впервые после возвращения в НХЛ в прошлом сезоне довёл свою голевую серию до трёх матчей, забросив вторую победную шайбу подряд.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Он адски сражается за шайбу у бортов и в углах площадки. Прекрасно играет на ограниченном пространстве. Очень эффективный игрок. Но самое главное манерой своей игры он показывает молодым, как необходимо бороться в этой лиге», — продолжил раздавать комплименты россиянину Хичкок в интервью «Советскому спорту».

Как необходимо бороться и добиться уважение тренера, хорошо показывает статистика Радулова по блокированным броскам. С 13 блоками он первый в этом деле среди нападающих «Далласа» и среди всех российских форвардов.