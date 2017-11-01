Чудовище, Трамп, принцесса и Бэтмен. Самые горячие костюмы Хэллоуина

Почему Коннор Макдэвид нарвался на неприятности в День всех святых? А костюм Орлова вошёл в топ-3 по версии НХЛ.

Дети хоккеистов в НХЛ. Тарасенко, Наместников и другие. Часть 1 Белорусский американец, русский финн, албанский канадец, словацкий американец и двое россиян.

Суббэн на поросёнке

Пи Кей в очередной раз всех рассмешил. Защитник «Нэшвилла» выставил чрезвычайно забавное видео 31 октября. Наездник на свинке — это что-то новенькое!

Ещё один «Лучший стрелок» из России

Все мы помним, что Никита Кучеров на вечеринку ко Дню всех святых примерил образ героя Тома Круза из фильма «Лучший стрелок». Костюм Артёма Анисимова оказался чуть скромнее, но не менее элегантным.

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Свадьба Береглазовых

Екатерина и Алексей поженились летом, но решили повторить праздник в Хэллоуин. Костюмы и макияж у Береглазовых на загляденье!

Макдэвид стал Трампом

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и его девушка Лорен Кайл нарядились президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией. Фотография вызвала такой шквал критики, что бедной Лорен пришлось закрыть комментарии под постом.

Красавица и Орлов

Дмитрий Орлов стал третьей звездой Хэллоуина, по мнению официального сайта НХЛ. И ведь есть за что! Защитник «Вашингтона» превратился в Чудовище, а его жена Варвара стала Красавицей из одноименной сказки.

Серебро НХЛ

Защитник «Нэшвилла» Роман Йози в костюме зомби занял второе место. Признайтесь, что тоже спрятались под стол от страха после просмотра этой фотографии?

Бонино изобразил фаната

Первое место досталось нападающему «Нэшвилла» Нику Бонино, который вместе с женой переоделся в хоккейных фанатов и просил на улице автографы. Бонино сумел получить 15 автографов, и никто его не узнал!

Русский Бэтмен

Антон Слепышев выбрал не слишком оригинальный костюм на День всех святых и нарядился Бэтменом. Видимо, российский хоккеист любит комиксы.

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Эпатажный Карлссон

В прошлом году Эрик уже поразил всех, выбрав костюм белого лебедя. Теперь же защитник «Оттавы» нарядился в принцессу Лею из «Звёздных войн». В общем, понятно, кто в семье Карлссонов главный.

Гостеприимный Овечкин

Пока все с головой окунулись в празднование Хэллоуина, Александр Овечкин показывал Вашингтон своим близким друзьям. В гости к российскому хоккеисту приехали известные исполнители Амиран Сардаров и T-killah.

Братиславский фанаты Ковальчука

Нет, это не вечеринка Ильи Ковальчука по случаю праздника. Вице-капитан СКА после победы над «Слованом» просто сфотографировался с очень колоритными болельщиками из Братиславы.

Неудачная причёска Вольски

Жизнь в Китае — не сахар! Вот, например, Войтек Вольски столкнулся с непрофессиональными парикмахерами. Нападающему «Куньлуня» испортили причёску. Хорошо хоть под хоккейным шлемом её не видно.

Единственный скелет на СКА

В России не принято праздновать Хэллоуин, поэтому 31 октября на домашний матч СКА никто не пришёл в костюмах… кроме жены Виктора Тихонова. Евгения выбрала костюм скелета и стала главной героиней вечера. Вполне заслуженно!