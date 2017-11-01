Итоги дня КХЛ: «Сибирь» рвётся в восьмёрку, «Авангард» больше не второй

«Шутов» в Сибири не любят…

Перед отчётной встречей финская команда, ещё совсем недавно наводившая ужас на своих соперников во всей КХЛ, проиграла четыре последних матча из пяти. У неё был шанс взять своё, учитывая, что «Сибирь» в текущем сезоне играет нестабильно. Но это был день подопечных Павла Зубова. Незадолго до игры прошла информация, согласно которой вратарь Александр Салак попросил обмена из клуба, однако вскоре оказалось, что она не соответствует действительности. Тем не менее, на лёд против «Йокерита» вышел не он, а Андрей Красиков. По результату первого периода хозяева сумели выйти вперёд — Бергстрём во время розыгрыша большинства «5 на 3» удачно бросил с пол-зоны.

П. Зубов — о Салаке: ему звонят, это закидоны в жёлтой прессе. Ему всё надоело

Реализация лишнего помогла сибирякам и во втором периоде. Имея на одного игрока больше, в середине игрового отрезка хозяева расставились в зоне «Йокерита». Андрей Ермаков при своём первом броске попал в соперника, а вот второй выстрел оказался точным. Но уйти сухим на второй перерыв Красикову не удалось — Брайан О`Нилл размочил счёт. Впрочем, таким он остался до самой финальной сирены. «Сибирь» победила и сократила отставание от зоны плей-офф до двух очков.

«Йокерит» не увезёт очков из Новосибирска. Прогнозы на игровой день КХЛ Эдуард Занковец встретится с бывшей командой, а ЦСКА не испытает проблем с «Югрой».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

… а «витязей» — уважают!

Ещё хуже, чем у «Йокерита», дела перед поездкой в Сибирь обстояли у «Витязя». Подмосковная команда выиграла всего одну встречу из последних десяти, и лишь времена она показывала игру, с которой можно попадать в плей-офф. Омичи же недавно проиграли в Риге «Динамо» и уступили дома по буллитам ЦСКА, поэтому предполагалось, что в этой встрече они камня на камне не оставят от своих соперников. К чести последних, эти предположения они развеяли. Войтех Мозик даровал лидерство в счёте подольскому коллективу по итогам первого периода. В начале следующей двадцатиминутке «Витязь» удалился дважды подряд. Но, отыграв оба меньшинства насухо, он всё-таки пропустил. Отличился Деннис Эверберг.

Казалось, статус-кво восстановлен, и теперь «Авангард» докажет своё превосходство. Но не тут-то было! На экваторе матча Александр Кулагин вошёл в зону «ястребов» и нанёс бросок. Фурх с ним без труда справился, но на добивании расторопнее остальных оказался Швец — Роговой, пославший шайбу в ворота. Хозяева очень долго ничего не могли поделать со столь настырными гостями, и лишь за 14 секунд до конца основного времени Пётр Хохряков перевёл игру в овертайм, который победителя не выявил. А в серии буллитов победу «Витязю» принесла удачная попытка Никиты Выглазова. Таким образом, «Авангард» потерпел третье поражение подряд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хет-трик Доуса помог «Барысу» сломить «Слован»

В Астане наставник братиславского коллектива Эдуард Занковец встречался со своей бывшей командой. В превью игрового дня мы предполагали, что этот момент станет мотивирующим для «Слована», и это действительно оказалось так. Иначе как объяснить то, что по ходу первых десяти минут встречи гости дважды выходили вперёд? В их составе отличились Эберт и Штясны, а между их голами уместилась шайба Найджела Доуса. Первая из трёх в этом матче.

На этом голевые успехи гостей закончились, и дальше забивали только подопечные Евгения Корешкова. На 27-й минуте счёт сравнял Линден Вей. Роман Старченко в самой концовке второй двадцатиминутки вывел хозяев вперёд, ну, а в третьем периоде всё тот же Доус выстрелил дублем. Особо так же отметим Мартена Сен-Пьера, который дважды ассистировал казахстанскому канадцу. Венцом поединка стала массовая драка, устроенная командами после финальной сирены. «Барыс» победил и потеснил «Авангард» со второй строчки Восточной конференции.

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ЦСКА без напряжения выиграл в Ханты-Мансийске

Как и предполагалось, поездка в гости к самому северному клубу КХЛ для ЦСКА в плане набора очков прошла без сучка и задоринки, а точнее — даже без малейшего намёка на то, что команда Игоря Никитина могла их по случайности недосчитаться. «Армейцы» ровно в два раза превзошли соперника по броскам и выигранным вбрасываниям, и поэтому заслуженно победили со счётом 5:0. Шайбы на счету Шумакова, который оформил дубль, Скотта, Плэтта и Шалунова. «Югра» не смогла навязать борьбы за результат, а после матча главный тренер хозяев Анатолий Емелин раздосадовано заметил, что за последние пять матчей нападающие его команды забили всего один гол.

«Как забить, если у нас нападающие за 15 периодов забили всего один гол, и тот забил нападающий 1999 года рождения Павел Шэн. Остальные нападающие у нас — нахлебники. Сейчас будем что-то менять, что-то искать, будем работать», — сказал Емелин.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.