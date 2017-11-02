События дня НХЛ. Супермен Проворов и победитель Малкин

Иван Проворов – русский Рэй Бурк из «Филадельфии

«Как вы восстанавливаетесь между сменами?», — спросили Ивана Проворова журналисты до начала матча с «Чикаго». «Как, как. Быстро», — ответил россиянин, который в предыдущей игре провёл на льду 28 минут. «Быстро – это как Рэй Бурк, который через 15-20 секунд отдыха снова выскакивал на площадку?», — не унимались репортёры. «Да, именно так!», — ответил Иван.

Диалог получился пророческим: в выездном матче с «Чикаго Блэкхоукс» россиянин провёл на льду 29 минут и 51 секунду игрового времени, что стало новым личным рекордом Проворова. Причиной этих сумасшедших цифр стала травма защитника «Флайерз» Радко Гудаса, из-за которой лидеры обороны «лётчиков» были вынуждены отрабатывать сверх обычной нормы. «Если Гудас травмирован и не сможет сыграть в следующей встрече, Дейв Хэкстол даст Проворову все 60 минут игрового времени?», — задался вопросом в своём «твиттере» обозреватель The Hockey News Брэндон Мёрфи.



Впрочем, все геройства русского Ивана не принесли команде из бывшей столицы США особой радости: «Филадельфия» так и не смогла пробить голкипера «Чикаго» Кори Кроуфорда (35 сейвов), а сама пропустила несколько эффектных шайб. Первой из них стал гол Артёма Анисимова, который отличился в большинстве.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Вторым запоминающимся моментом стал выход один на один капитана «чёрных ястребов» Джонатана Тэйвза, который подкараулил ошибку защитника Роберта Хега и умчался на свидание с вратарём, словно турбированный Макдэвид.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

По количеству общего игрового времени 20-летний Проворов идёт на седьмом месте в лиге (318.31 в 13 матчах). Рекорд нынешнего регулярного чемпионата по времени, проведённом на льду за матч, принадлежит защитнику «Нэшвилла» Маттиасу Экхольму (31 минута и 19 секунд в матче с тем же «Чикаго»).

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Победный от Малкина

Вторая за неделю очная встреча Сидни Кросби и Коннора Макдэвида вновь не принесла чувства удовлетворения в души поклонников гения из «Ойлерз». Капитан «Эдмонтона» смог отметиться голевой передачей, и сделал это весьма запоминающимся образом, но его команда снова проиграла, потерпев четвёртое поражение в пяти последних матчах. В середине второго периода при счёте 1:1 Макдэвид продемонстрировал свою скорость и технику, одним неуловимым движением уйдя от опеки защитника Мяяття, и выдав прекрасный пас на дальнюю штангу.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Однако даже выиграть период «нефтяникам» не удалось. Конор Шири сравнял счёт за 22 секунды до второго перерыва, а в заключительном отрезке встречи слово взял Евгений Малкин, уверенно реализовавший численное преимущество. Этот гол Малкина стал для него шестым в сезоне и третьим победным. «Мы не показали лучшей игры в двух предыдущих матчах. Поэтому сегодня все боролись на протяжении всех 60 минут», — отметил нападающий «Питтсбурга» Патрик Хёрнквист.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

В последних 15 матчах с «Эдмонтоном» «пингвины» одержали 12 побед, и «нефтяники» продолжают идти на предпоследнем месте в Западной конференции.

«Дьяволы» продолжают побеждать

Гостевой матч в Ванкувере не помешал «Нью-Джерси» продолжить великолепный старт в нынешнем регулярном чемпионате. Хоккеисты «Кэнакс» ни разу не смогли пробить вратаря «дьяволов» Кори Шнайдера, а гости усилиями Джимми Хейза обеспечили себе девятую победу в 11 стартовых матчах – такого начала сезона в славной истории «Нью-Джерси» не было никогда.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Нью-Джерси».

Новые рекорды Марло и Торнтона

Старые приятели по «Сан-Хосе» Патрик Марло и Джо Торнтон нынче «зажигают» порознь, но по-прежнему приносят много пользы. Джамбо Джо в домашнем матче с «Нэшвиллом» добрался до отметки в 1400 очков за карьеру и вошёл в двадцатку самых результативных хоккеистов в истории лиги. Если не случится травм и прочих несчастий, к концу сезона Торнтон легко может выйти на 16-ю строчку, обогнав Хаверчука, Гилмора и Оутса.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Сан-Хосе».

Что же касается Марло, то Патрик вошёл даже в более элитный клуб, забив 100-й победный гол за карьеру. Лидирует в этом списке Яромир Ягр (135 победных шайб), а ближайшей жертвой Марло может стать Джером Игинла, у которого 101 решающий гол.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.