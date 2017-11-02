Нестандартные награды. «Джентльмен полугодия» и наследник Кержакова

Все мы знаем, кто в КХЛ возглавляет снайперскую гонку, совершил больше всех блоков или силовых приёмов. Эта статистика лежит на поверхности. Однако по прошествии половины регулярного чемпионата впору выделить тех, кто лидирует по неочевидным показателям. Причём не обязательно положительным.

Забывший о «сухарях»: Александр Салак

Есть, скажем, Илья Проскуряков, который, будучи основным вратарём самой пропускающей команды Востока, обречён на ужасную статистику. Однако в лиге достаточно обладателей блина и ловушки, которые играют помногу, обладают в целом неплохими показателями и выступают за серьёзные команды, но уже успели позабыть, что такое игра на ноль. Василий Кошечкин последний раз делал «сухарь» в минувшем плей-офф, Павел Францоуз – в феврале, Игорь Бобков и рекордсмен лиги Алексей Мурыгин – в январе. Но из тех, кто в этом сезоне провёл больше 10 игр, дольше всех в ожидании шат-аута пребывает голкипер «Сибири». Александр Салак полгода пропустил из-за разрыва крестообразных связок, вернулся на лёд, но никак не может повесить на свои ворота амбарный замок. В текущем чемпионате он 7 (!) раз был в шаге от «сухаря», но всё же пропускал по одной шайбе за матч, и игра с «Йокеритом» в сентябре прошлого года остаётся для него последней, сыгранной на ноль.

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Лучший бэкап: Ларс Юханссон

В эту рубрику вполне мог бы попасть ещё один вратарь «Сибири». Благо после победы над «Йокеритом» у Алексея Красикова стал лучший в лиге коэффициент отбитых бросков из голкиперов, сыгравших в сезоне больше двух игр — 95,2%. Вот-вот, и он окончательно вытеснит дорогостоящего Салака. Мы же поступим непатриотично и заострим внимание на иностранце. Если Красиков стал постепенно подвигать звёздного чеха, захандрившего в последнее время, то в ЦСКА есть чёткое и непоколебимое разделение на первого номера и второго. Ларс Юханссон и играет меньше Ильи Сорокина и, кажется, на его роль не претендует. Тем не менее у 30-летнего шведа лучше все показатели, кроме матчей на ноль: у россиянина на один «сухарь» больше. Удивительно, но с Юханссоном в воротах «армейцы» проиграли всего один матч, да и тот с «Локомотивом» в овертайме. Даже с поправкой на то, каким соперникам обычно противостоит швед, это внушает.

Удивительно, но с Юханссоном в воротах «армейцы» проиграли всего один матч, да и тот с «Локомотивом» в овертайме.

Настырный защитник: Михаил Григорьев

Статистическая графа «фолы против» может многое рассказать о манере игры хоккеиста. Лидеры по этому показателю, как правило, самые заметные на площадке. Они обостряют атаки, идут в самое пекло и, чего уж греха таить, иногда симулируют. В нынешнем сезоне чаще других соперники фолили на Найджеле Доусе, на третьем месте Сергей Мозякин, есть и неожиданный персонаж — молодой динамовец Андрей Алексеев. Но все они – нападающие, им положено идти на фол по профессии. Куда любопытнее, что уже 11 (для сравнения у Доуса — 16) шансов реализовать большинство своим партнёрам подарил Михаил Григорьев. Особняком стоит последний матч с «Динамо», когда москвичи трижды нарушали правила на защитнике «Торпедо», но забить подопечные Петериса Скудры смогли только в серии буллитов. Что касается Григорьева, то он в этом сезоне и самый результативный защитник нижегородской команды, и самый полезный, а к регулярным фолам на нём приводит специфическая манера игры. Михаил любит контролировать шайбу и устраивать с ней вылазки к воротам соперника.

Мухи не обидит: Майк Ландин

Ещё недавно самым мягким защитником лиги считался Кирилл Кольцов. Будучи свободным художником, он творил, не забивая голову такими мелочами, как силовые приёмы. В этом сезоне у Кольцова всего три хита в 27 играх за «Трактор». Но есть в КХЛ игрок, который его переплюнул. Майк Ландин из «Йокерита» провёл 22 матча, получая в среднем 16.58 минуты за матч, но так ни разу не приложил соперника в борт. У других «плюшевых» ребят либо игровое время значительно меньше, либо по количеству игр до американца они не дотягивают. Любопытно, что не имея в активе ни одного силового приёма, Майк умудрился схватить в этом сезоне одно удаление. А вот по части результативности Ландин с Кольцовым не сравнится даже близко. Ноль в его статистике значится не только напротив графы «силовые приёмы», но и в «гол+пас».

Джентльмен полугодия: Кирилл Капризов

В КХЛ существует официальная награда «Джентльмен года», которая каждый год вручается одному защитнику и одному нападающему. В сезоне-2015/16 Сергей Мозякин весь регулярный чемпионат провёл без единой штрафной минуты, что, конечно, впечатляет. Теперь по его стопам решил пойти Кирилл Капризов. Не так уж и много в лиге парней, которые сыграли больше 10 игр в сезоне и до сих пор ни разу не нарушили правил. В основном это те, кто проводит на льду считаные минуты. Максим Карпов из СКА, Александр Попов из ЦСКА и Андрей Стась из «Авангарда» — приятные исключения. Однако даже на троих они не забросили столько, сколько юная звёздочка московских «армейцев». С 12 шайбами Капризов — лучший снайпер ЦСКА. Он не брезгует силовыми приёмами, против него далеко не всегда играют чисто, но Кирилл всё равно придерживается корректной линии поведения.

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Силовой снайпер: Мэттью Фрэттин

Эта выдуманная нами номинация – во многом антагонист «джентльмену года». Правда, здесь бонусом к голам идут всё же не штрафные минуты, что было бы странно отмечать с положительной стороны, а силовые приёмы. Среди лидеров лиги по хитам сплошь те, для кого игра в тело – основная работа. Максим Рыбин, на счету которого уже 145 силовых приёмов, отметился в этом сезоне всего двумя шайбами. Не густо. У Оскара Осалы и Сергея Плотникова по семь шайб, но хитов почти в три раза меньше. Так кто же прежде всего снайпер, а уже потом жёсткий парень, любящий сыграть в тело? В топ-10, да и в топ-20 есть только один игрок, который соответствует этому критерию.



Имя ему Мэттью Фрэттин. Партнёр Найджела Доуса по звену в новой для себя лиге забросил уже 11 шайб, совершив 40 силовых приёмов. Впрочем, что любопытно, одно другому всё-таки мешает. В играх, когда канадец размазывал всех и вся по бортам, он уходил со льда без заброшенных шайб. Но стоило ему оформить хет-трик или дубль, как о силовой составляющей Мэттью напрочь забывал.

Большинство нас кормит: Патрик Херсли

То, что лидером по голам в большинстве является Найджел Доус, не должно никого смущать. Когда в лиге есть машина по штамповке голов, забивающая в среднем больше одной шайбы за игру, интриге не выжить. Но 12 точных бросков Доуса в большинстве – это абсолютные цифры. В процентом соотношении это даже меньше половины от его общего счёта. Для кого же игра в большинстве является главным источником дохода? Во многом уникальные показатели имеют Егор Мартынов (4 шайбы), Олег Пиганович (5 шайб) и Илья Никулин (6 шайб), которые в равных составах в этом сезоне вовсе не забивали. Патрик Херсли выбился из этой славной компании, по неосторожности отгрузив в начале сезона одну шайбу «Спартаку». Но в остальном шведская пушка стреляет исключительно в большинстве. 9 шайб из 10 Херсли забросил, когда игроков СКА на площадке было больше, чем у соперника.

9 шайб из 10 Херсли забросил, когда игроков СКА на площадке было больше, чем у соперника.

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Если забивать, то для победы: Артём Гареев

Куда ни глянь, везде лидер Доус. Он и по шайбам в большинстве вне конкуренции, и по победным голам впереди планеты всей. Но опять же его 7 победных шайб – это капля в море по сравнению с тем, сколько Найджел наколотил в ворота соперников «Барыса». Есть же в лиге парни, которые не считаются прирождёнными снайперами, не бьют рекорды, зато выстреливают в нужный момент. Скажем, половина голов Валерия Ничушкина (5 из 10) и Александра Бергстрёма (4 из 8) принесли их командам успех. Артём Гареев в этом сезоне забросил за «Автомобилист» всего пять шайб, но сразу четыре из них стали победными. Впрочем, победный гол победному рознь. Одно дело – отличиться в овертайме с «Югрой», добыв для своей команды дополнительное очко, и совсем другое – забросить третью шайбу «Амуру», когда матч закончился со счётом 8:1.

Мастер буллитов: Ник Бэйлен

Если покопаться, в лиге можно найти того, кто бьёт буллиты чаще, чем Ник Бэйлен, а возможно, и более изящно. Но уж точно в КХЛ не найдётся более ценного буллитмейстера, чем этот американец. Бэйлен трижды в сезоне участвовал в серии буллитов, и все три раза его попытка становилась для «Трактора» победной. Более того, в игре с «Амуром» он сумел дважды переиграть Юху Метсолу. А вот в начале сентября, когда уральцы по буллитам уступили «Куньлуню», Анвар Гатиятулин не выпустил своего легионера на серию бросков, за что и поплатился. На данный момент никто в лиге, кроме Бэйлена, не может похвастать более чем двумя решающими буллитами. По-настоящему удивительной эту историю делает тот факт, что Ник – защитник, а представителей его амплуа в принципе редко наделяют подобными функциями.

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Бесполезный среди полезных: Глеб Корягин

О том, что Кирилл Кольцов в этом сезоне обладает отвратительным показателем полезности, мы уже как-то писали. Он выделяется не только на фоне партнёров по «Трактору», но и на фоне всей лиги. Однако для того чтобы выявить самого бесполезного игрока среди полезных, мы взяли за критерий присутствие команды в зоне плей-офф. «Трактор» на данный момент находится за пределами восьмёрки, а вот московское «Динамо», напротив, держится в зоне плей-офф. Среди защитников бело-голубых есть и Илья Никулин сЮусо Хиетаненом, у которых по «+4», и те, кто после половины сезона уходит в ноль. На их фоне «-11» Глеба Корягина выглядят фантасмагорично. Среди худших игроков КХЛ по показателю полезности он располагается между хоккеистами «Югры». Больше половины игр в составе «Динамо» он завершал с минусом. Причём в этом сезоне не было ни одного случая, когда Корягин схватил бы за матч «-3» или больше.

Русский король «точки»: Сергей Андронов

Когда Вадим Шипачёв ехал в НХЛ, главной проблемой, которая могла помешать ему закрепиться в сильнейшей лиге мира, называлась игра на вбрасываниях. В итоге как раз со вбрасываниями у Шипачёва всё было неплохо, но это не помогло ему остаться в «Вегасе». Неважная игра на «точке» — это в принципе беда большинства российских центрфорвардов. Чего только стоят весьма средние показатели Евгения Малкина. Аналогичная картина и в КХЛ, где на вбрасываниях доминируют финны да канадцы. Вот и в этом сезоне лучший показатель у Жильбера Брюле из «Куньлуня» — 66,1%. А что же наши центры? Из тех, кто в этом сезоне вставал на точку вбрасывания чаще 100 раз, гроссмейстерский показатель в 60% преодолели всего двое: легендарный Павел Дацюк и Сергей Андронов. Причём капитан ЦСКА расположился на две позиции выше Волшебника. Во многом это ответ на вопрос, чем так ценен форвард, на счету которого в этом сезоне всего две шайбы.

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Бил, бью и буду бить: Илья Ковальчук

Пока Илья Ковальчук обижается на Олега Знарка за то, что тот не вызвал его на финский этап Евротура, мы утешаем форварда СКА наградой имени Александра Кержакова. Многолетний лидер футбольного «Зенита» всю карьеру придерживался того же принципа, что в этом сезоне и игрок другого петербургского клуба. Чаще, чем Ковальчук, в этом сезоне не бросает ни один игрок КХЛ. На его счету 131 бросок, 4,5 в среднем за игру! Отметим, что за сотню перевалили всего четыре игрока, среди которых финский вундеркинд Эли Толванен. По эффективности Ковальчука превзошёл Найджел Доус, а вот форвард «Нефтехимика» Дэн Секстон лупит по воротам, несмотря на то что шайба в них упорно не идёт. На счету американца всего четыре шайбы при 108 бросках в сезоне. То есть цели достигает каждая 27-я попытка Секстона. Даже Кержаков себе такого не позволял.