«Жюльен запретил брать русского в «Монреаль»? Америка – о наших в НХЛ

«Безумие, что Кучерова выбрали лишь во втором раунде»

Знаменитый Пьер Лебрюн напомнил всем, что ещё несколько лет назад борьба между КХЛ и НХЛ за молодых талантов велась более напряжённо, а пресловутый «русский фактор» оказывал значительное влияние на итоги драфта новичков.



«Это просто безумие, когда подумаешь, что лучший снайпер лиги Никита Кучеров был выбран в конце второго раунда драфта. Его взяла «Тампа» под общим 58-м номером на драфте 2011 года. Вспоминаю, как тогда один из источников говорил мне, что одной из главных причин такого отложенного выбора Никиты был страх из-за угрозы КХЛ. Эта лига пыталась заманить молодых игроков большими деньгами, и никто не хотел рисковать, выбирая хоккеиста, который потом не приедет. «Молнии» выбрали Наместникова под 27-м номером и были в восторге, что Кучеров остался невостребованным до второго раунда. А теперь они вместе со Стэмкосом – самое грозное трио форвардов в современном хоккее», — отметил Лебрюн.

Согласен с оценкой звена Кучерова и обозреватель Tampa Bay Times Фрэнк Пастор.



«Стэмкос и Кучеров, вероятно, являются самым динамичным дуэтом нападающих в лиге, по крайней мере на данный момент. Не случайно Стэмкос был назван первой звездой месяца, а Никита – второй. Они вошли в историю лиги, став седьмым дуэтом одноклубников, которому удалось начать сезон серией из 11 матчей с набранными очками. Именно поэтому они получили признание лиги», — отмечает Пастор.



«Кучеров вышел на 10-е место по очкам в клубной истории «Тампы», теперь у него 255 баллов в 298 матчах. Вроде бы ничего особенного, но главный факт состоит в том, что он набрал свои очки очень быстро. Его скорострельность сравнима лишь с Брайаном Брэдли, который был первым центрфорвардом «Лайтнинг» в 1990-х годах, у него 300 очков в 328 играх. Никита вышел на 10-е место, а следующей его жертвой должен стать Крис Грэттон, у которого 259 очков за «молний», — отмечает автор блога Raw Charge Хардев Лэд.

«Оставив Василевского, «Тампа» сделала правильный выбор»

Не осталась без внимания прессы и успешная игра голкипера «молний» Андрея Василевского, который повторил рекорд НХЛ, одержав 10 побед в октябре.



«Конечно, «Тампа» — это шоу Стэмкоса и Кучерова или же впечатление от защитника-новичка Михаила Сергачёва. Однако большой частью успеха «молний», их загадки является Андрей Василевский. Он стал одним из трёх вратарей в истории, кто смог выиграть 10 матчей за октябрь, и сделать это у него получилось очень впечатляющим образом. Только 24 голкипера выиграли в октябре 8 или более матчей, и только двое из них совершали большее количество сейвов, чем Василевский. Андрей дал понять раз и навсегда, что «Тампа» может на него рассчитывать. Перед стартом прошлого сезона уфимцу дали новый трёхлетний контракт, но он всё ещё рассматривался как вратарь на будущее. Но затем Бишопа обменяли в «Лос-Анджелес», а Василевский стал первым номером и проделал чертовски хорошую работу. Фактически Василевский – один из самых загруженных вратарей лиги по броскам: за 60 минут основного времени в ситуации пять на пять по его воротам наносят 35,3 выстрела – это пятое место в НХЛ. Василевский сумел продемонстрировать, что готов справляться с большой нагрузкой, и это внушает надежду. Он делает всё, чтобы доказать, что «Тампа» сделала правильный выбор», — пишет обозреватель The Hockey News Джаред Клинтон.

Шипачёва ждали в «Монреале», но Жюльен сказал нет?

Сага с дисквалификацией и расторжением контракта Вадима Шипачёва с «Вегасом» также нашла отражение в творчестве журналистов. Так, одной из заметных тем стал мимолётный интерес к Шипачёву со стороны «Монреаль Канадиенс».



«Когда стало известно, что агент Шипачёва получил добро на поиск обменных вариантов, репортёрам потребовалось 17 секунд, чтобы связаться с генеральным менеджером «канадцев» Марком Бержевеном. Его ответ так и не был опубликован, но все сразу же заговорили о том, что «Монреаль» россиянином не интересуется. При этом все косвенные признаки подтверждали, что для приглашения Шипачёва у «хабов» есть все условия. Места под потолком зарплат было достаточно ($ 9 млн), да и в следующем сезоне никаких крупных подписаний не планировалось. Завершается контракт у Томаша Плеканеца, но если его и подпишут, то далеко не на нынешних условиях, когда чех получает $ 6 млн в год.



Казалось, что у Шипачёва не будет проблем в «Вегасе», потому что это хоккеист, набиравший 0,93 очка за матч в КХЛ, но вышло иначе: все центры «Голден Найтс» выступили намного сильнее ожиданий. Этого никак нельзя сказать о «Канадиенс», где неплохие очки есть у Друена, но он неважно играет на вбрасываниях. Шипачёв мог бы освежить состав, а его попадание во второе звено позволило бы уйти на фланг Филиппу Данё и найти новых партнёров для Пачьоретти. Кроме этого, это было бы хорошей новостью для Алекса Гальченюка, который тоже говорит по-русски.



Возможно, идея приглашения Шипачёва была отброшена из-за позиции главного тренера Клода Жюльена. В своё время между Жюльеном и Александром Хохлачёвым в «Бостоне» было широко разрекламированное несогласие, потому что форвард рассчитывал на хорошее игровое время, но так его и не получил. Однако даже если у Жюльена и есть проблемы с российскими хоккеистами, то это не будет признано публично. «Монреаль» ведь был очень близок к заключению контракта с Шипачёвым, пока Жюльена повторно не назначили главным тренером», — отмечает обозреватель The Hockey Writers Каван Янг.

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Выговор от Тротца

«Вашингтон», где выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в нынешнем сезоне намного меньше играет в большинстве, чем раньше: команда получила лишь 37 таких шансов и по количеству времени, проведённого в численном преимуществе, находится на 26 месте в лиге. Возможно, причиной тому стала жёсткая позиция главного тренера Барри Тротца, который запретил своим игрокам «нырять» и приукрашивать нарушения соперников. За два последних сезона «столичные» получили за «дайвинг» два штрафа от лиги на $ 2000 каждый – наказаны были Том Уилсон и Евгений Кузнецов.



«Я ненавижу нырки, я их презираю. Все наши парни об этом знают. Нужно самим нормально двигаться, обычно это помогает избежать подобных вещей. Мы расстроены тем, что футбольная психология немного закрепилась в НХЛ. Это ведь легко прекратить, и все поклонники футбола будут этому рады. Такие моменты ведь «продают» зрелище, у футбольных ребят это получается лучше», — сказал Тротц, у команды которого четыре хоккеиста находятся в списке травмированных. Это значит, что «Вашингтону» просто необходимо большее количество времени в большинстве. Кроме этого, в 7 из 12 матчей «Вашингтон» позволил сопернику бросить по своим воротам 36 и более раз. В нынешнем чемпионате нагрузка на защиту намного более серьёзная, команда намного раньше устаёт», — считает обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.